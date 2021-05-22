"Треба розібратися", - у Кремлі відреагували на нові санкції США щодо "Північного потоку-2"
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
У Кремлі заявили, що хотіли б розібратися в діях США, що оголосили про нові санкції щодо "Північного потоку-2" на тлі заяв про намір провести зустріч президентів двох країн.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.
"Треба розібратися. У колег все як завжди. Кажуть про одне, роблять інше", - заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, відповідаючи на питання, чи буде цей крок Вашингтона врахований Москвою при виробленні рішення про можливу зустріч Володимира Путіна з Джо Байденом .
"Подивимося, як нам краще буде", - додав Пєсков.
Як повідомлялося, 21 травня США запровадили санкції відносно російських організацій і судів, що бере участь в реалізації проєкту "Північний потік-2".
У списку Мінфіну США значаться федеральне державне бюджетна установа "Морська рятувальна служба", ТОВ "Мортранссервіс", "Самарський теплоенергетичний майновий фонд", "КОКСОХІМТРАНС".
Також під санкціями тепер перебувають суду "Юрій Топчев", "Владислав Стрижов", "Балтійський дослідник" і "Академік Черський", а також "Артеміс Офшор", "Бахтемір", "Финвал", "Капітан Беклемішев", "Мурман", "Рятувальник Карєв", "Нарвав", "Сивуч", "Умка".
Будь ласка, зачекайте...
будет, будет. шашлык из сп-2 будет (из м/ф "приключения мюнхаузена. павлин")
Лучшє нє будєт
пора выводы делать...
хотя... у пургоносца писькова вывод только один - все кругом враги а ***** - обнуленный бох..
А он ещё ого-го, крепкий старик...
чем и возбудит мир на прекращение войны...
Из-за шквального ветра пилот вертолёта Ми-8 неправильно рассчитал высоту, длины троса не хватило, и бойцы сорвались с 15-метровой высоты. Следственный комитет проводит проверку по статье о халатности.
По второй нитке идет Фортуна со скоростью укладки 1 км с хвостиком в сутки. Ей в датских водах осталось всего 1,8 км - сегодня-завтра она завершит этот участок и выйдет в германские воды. Там до конца мая она сможет уложить 2 км - разрешенный для работ в мае участок, а с июня действует разрешение на весь остальной путь.
Итого, если не санкции не помогут: вторую нитку завершат к середине-концу июня, первую - к середине-концу осени. Но если Черский вдруг ускорится (технически он способен), и если Фортуну после ее участка отправят помогать Черскому, тогда завершат на месяц-другой раньше.
Как сообщает "РБК", инцидент произошел на Северном флоте под Мурманском. "Командование и личный состав выражают глубокие соболезнования в связи с гибелью двух сотрудников СОБР управления Росгвардии по Мурманской области. Родственникам погибших будет оказана необходимая помощь", - заявили в Росгвардии. Оба погибли во время спуска с борта вертолета на палубу корабля. Следственный комитет начал проверку по ч. 3 ст. 293 УК (халатность), обстоятельства произошедшего устанавливаются. На опубликованных кадрах видно, что бойцы сорвались с троса и упали с высоты 15 м на палубу. Оба погибших были ветеранами боевых действий на Северном Кавказе, имели боевые награды.