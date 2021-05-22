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Росія (47164) санкції (6835) США (14451) Північний потік (1369)

"Треба розібратися", - у Кремлі відреагували на нові санкції США щодо "Північного потоку-2"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

У Кремлі заявили, що хотіли б розібратися в діях США, що оголосили про нові санкції щодо "Північного потоку-2" на тлі заяв про намір провести зустріч президентів двох країн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

"Треба розібратися. У колег все як завжди. Кажуть про одне, роблять інше", - заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, відповідаючи на питання, чи буде цей крок Вашингтона врахований Москвою при виробленні рішення про можливу зустріч Володимира Путіна з Джо Байденом .

"Подивимося, як нам краще буде", - додав Пєсков.

Також читайте: В ЄС попередили посла Росії Чижова про заходи у відповідь на санкції проти восьми європейських чиновників

Як повідомлялося, 21 травня США запровадили санкції відносно російських організацій і судів, що бере участь в реалізації проєкту "Північний потік-2".

У списку Мінфіну США значаться федеральне державне бюджетна установа "Морська рятувальна служба", ТОВ "Мортранссервіс", "Самарський теплоенергетичний майновий фонд", "КОКСОХІМТРАНС".

Також під санкціями тепер перебувають суду "Юрій Топчев", "Владислав Стрижов", "Балтійський дослідник" і "Академік Черський", а також "Артеміс Офшор", "Бахтемір", "Финвал", "Капітан Беклемішев", "Мурман", "Рятувальник Карєв", "Нарвав", "Сивуч", "Умка".
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Топ коментарі
+15
"Надо разобраться", - в Кремле отреагировали на новые санкции США по "Северному потоку-2" - Цензор.НЕТ 6421Надо трубы демонтировать и не давать газ капиталистам так ещё Ленин завещал! "Надо разобраться", - в Кремле отреагировали на новые санкции США по "Северному потоку-2" - Цензор.НЕТ 7871
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22.05.2021 11:01
+14
"Посмотрим, как нам лучше будет", - добавил Песков.Источник: https://censor.net/ru/n3266863

Лучшє нє будєт "Надо разобраться", - в Кремле отреагировали на новые санкции США по "Северному потоку-2" - Цензор.НЕТ 3488
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22.05.2021 11:03
+7
Треба звертатись до басманного суду, або у спортлото. "Надо разобраться", - в Кремле отреагировали на новые санкции США по "Северному потоку-2" - Цензор.НЕТ 9349
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22.05.2021 11:03
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"Надо разобраться", - в Кремле отреагировали на новые санкции США по "Северному потоку-2" - Цензор.НЕТ 6421Надо трубы демонтировать и не давать газ капиталистам так ещё Ленин завещал! "Надо разобраться", - в Кремле отреагировали на новые санкции США по "Северному потоку-2" - Цензор.НЕТ 7871
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22.05.2021 11:01 Відповісти
цим жестом позначають хутіна?
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22.05.2021 11:04 Відповісти
Нееее, этим жестом Пипискин показывает, какой у Куйла был член, а потом он стал на пол шестого. Потому-то от Куйла и баба ушла к молодому."Надо разобраться", - в Кремле отреагировали на новые санкции США по "Северному потоку-2" - Цензор.НЕТ 556 "Надо разобраться", - в Кремле отреагировали на новые санкции США по "Северному потоку-2" - Цензор.НЕТ 556 "Надо разобраться", - в Кремле отреагировали на новые санкции США по "Северному потоку-2" - Цензор.НЕТ 556
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22.05.2021 11:17 Відповісти
А чё, удачно Лавруха пообщался с Блинкиным...

"Надо разобраться", - в Кремле отреагировали на новые санкции США по "Северному потоку-2" - Цензор.НЕТ 725 "Надо разобраться", - в Кремле отреагировали на новые санкции США по "Северному потоку-2" - Цензор.НЕТ 2773 "Надо разобраться", - в Кремле отреагировали на новые санкции США по "Северному потоку-2" - Цензор.НЕТ 725
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22.05.2021 11:23 Відповісти
Саме Ленін все гнав на захід, а от Микола 2 нафту забороняв продавати на захід, тільки переробку.
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22.05.2021 12:53 Відповісти
І як він закінчив той Микола 2 ? О то ж бо !)
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22.05.2021 21:13 Відповісти
СП 2 построят к... 22 веку.
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22.05.2021 11:02 Відповісти
Сп-2 будет построен в этом году,и досрочно запущен в работу ,санкции до одного места
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22.05.2021 11:35 Відповісти
Була у собакі хата... "Треба розібратися", - у Кремлі відреагували на нові санкції США щодо "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 9100
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22.05.2021 11:55 Відповісти
Сало,салу,салупу вам на всю морду слонячью ...
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22.05.2021 12:05 Відповісти
Досрочно??? Москалику, ти б матчасть вивчив, його мали пустить в 4 кварталі 2019)))
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22.05.2021 12:40 Відповісти
В мордовських дерьовнях 2021 йде раніше 2019.
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22.05.2021 12:56 Відповісти
Вася Ветров df1d9b32

будет, будет. шашлык из сп-2 будет (из м/ф "приключения мюнхаузена. павлин")
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22.05.2021 23:32 Відповісти
"Посмотрим, как нам лучше будет", - добавил Песков.Источник: https://censor.net/ru/n3266863

Лучшє нє будєт "Надо разобраться", - в Кремле отреагировали на новые санкции США по "Северному потоку-2" - Цензор.НЕТ 3488
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22.05.2021 11:03 Відповісти
еге ж, ці гидять навіть там, звідки нюхають

"Треба розібратися", - у Кремлі відреагували на нові санкції США щодо "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 4649
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22.05.2021 13:36 Відповісти
Треба звертатись до басманного суду, або у спортлото. "Надо разобраться", - в Кремле отреагировали на новые санкции США по "Северному потоку-2" - Цензор.НЕТ 9349
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22.05.2021 11:03 Відповісти
А "фортуна" шо не под санкциями?прелестно
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22.05.2021 11:09 Відповісти
а шо там разбираться?
пора выводы делать...
хотя... у пургоносца писькова вывод только один - все кругом враги а ***** - обнуленный бох..
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22.05.2021 11:09 Відповісти
-"Посмотрим, как нам лучше будет",-Да чё там смотреть,лилипутин спит и видит встречу с Байденом. Ради этой встречи,что бы Байден обратил на него внимание,он устроил грандиозную военную возню у границы с Украиной. Карлик на карачках понесется на эту встречу.
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22.05.2021 11:12 Відповісти
Нам бюргерам СП2 будет выгодно
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22.05.2021 11:15 Відповісти
Уже не будет... "Надо разобраться", - в Кремле отреагировали на новые санкции США по "Северному потоку-2" - Цензор.НЕТ 7123 "Надо разобраться", - в Кремле отреагировали на новые санкции США по "Северному потоку-2" - Цензор.НЕТ 6611
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22.05.2021 11:19 Відповісти
Это сказал не я, а старый, добрый дядюшка Сэм. "Надо разобраться", - в Кремле отреагировали на новые санкции США по "Северному потоку-2" - Цензор.НЕТ 8608 "Надо разобраться", - в Кремле отреагировали на новые санкции США по "Северному потоку-2" - Цензор.НЕТ 8339
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22.05.2021 11:27 Відповісти
В юбках бегали ваши керенские и борманы, а я рядом со своим другом и союзником за кадык вас придерживаю...
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22.05.2021 11:31 Відповісти
Тебе одного флага над рейхстагом и отамана Сагайдачного под масквой мало ??? "Треба розібратися", - у Кремлі відреагували на нові санкції США щодо "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 7447 "Треба розібратися", - у Кремлі відреагували на нові санкції США щодо "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 4204
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22.05.2021 11:50 Відповісти
Ти диви, виявляється ПП будують для вигоди німецьких бюргерів, а російське бидло як завжди в сраці.
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22.05.2021 12:57 Відповісти
Що тут розбиратися?-забирайтеся з "ПП-2",бо 9 травня на Берлін на танках малюєте та перемогу святкуєте, а самі бізнес будуєте з ними а нас називаєте фашистами.Ви і є ті,що матір рідну за гроші продадуть. РАШИСТИ-ВАРВАРИ
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22.05.2021 11:16 Відповісти
Думали, што уничтожили... "Надо разобраться", - в Кремле отреагировали на новые санкции США по "Северному потоку-2" - Цензор.НЕТ 8934
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22.05.2021 11:21 Відповісти
Придёцца вас, в конце-то концов, уничтожить... "Надо разобраться", - в Кремле отреагировали на новые санкции США по "Северному потоку-2" - Цензор.НЕТ 4697
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22.05.2021 11:26 Відповісти
Дядя, ты до фашиста не дотягиваешь, ты просто дурак... "Надо разобраться", - в Кремле отреагировали на новые санкции США по "Северному потоку-2" - Цензор.НЕТ 2979 "Надо разобраться", - в Кремле отреагировали на новые санкции США по "Северному потоку-2" - Цензор.НЕТ 9373
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22.05.2021 11:29 Відповісти
"Треба розібратися", - у Кремлі відреагували на нові санкції США щодо "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 3096 "Треба розібратися", - у Кремлі відреагували на нові санкції США щодо "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 3931
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22.05.2021 11:42 Відповісти
молодец дедушка Байден, так сказать регулярно вводит и по самые помидорки, ***** не успевает подмываться "Надо разобраться", - в Кремле отреагировали на новые санкции США по "Северному потоку-2" - Цензор.НЕТ 1851
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22.05.2021 11:20 Відповісти
Я думал, што в таком-то возрасте, как у Байдена, уже... кхе-кхе... "Надо разобраться", - в Кремле отреагировали на новые санкции США по "Северному потоку-2" - Цензор.НЕТ 2658
А он ещё ого-го, крепкий старик... "Надо разобраться", - в Кремле отреагировали на новые санкции США по "Северному потоку-2" - Цензор.НЕТ 5449
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22.05.2021 11:24 Відповісти
Дядя СЭМ- до лопаток развалит... "Треба розібратися", - у Кремлі відреагували на нові санкції США щодо "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 977
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22.05.2021 15:57 Відповісти
Та да... Там не забалуешь... "Треба розібратися", - у Кремлі відреагували на нові санкції США щодо "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 1376
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22.05.2021 16:31 Відповісти
Вентиляция бункера по-прежнему на предельных режимах работает. Теперь надо систему скоростного вычерпывания срочно монтировать и драгоценный материал якутскому скульптору отправлять.
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22.05.2021 11:51 Відповісти
эти новые санкции -это пыль в глаза
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22.05.2021 11:23 Відповісти
раз в неделю пыль????????? ***** из бункера не вылазит, свои же замочат "Треба розібратися", - у Кремлі відреагували на нові санкції США щодо "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 520 каждые сутки теряются лярды рублей, пыль говоришь??? а его питерская братва из его окружения так не считает, дерипопка долго скулил, а абрамович просто забил куй, ратенберги пока присосались к пенсионному фонду и находятся в спокойном состоянии, пыль говоришь.
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22.05.2021 11:50 Відповісти
Так сняли же санкции
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22.05.2021 11:31 Відповісти
Сняли санкции только в тупых кацапских сми.
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22.05.2021 12:04 Відповісти
И у наших"всепропальщиков".Эта "труба" с ПХГ- Европе и РФ больше нужна,чем нам.
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22.05.2021 16:00 Відповісти
С немецкой компании, управляющей строительством СП2, и ее директора - друга Путина - санкции действительно сняли. И это позволяет достроить СП2 абсолютно спокойно. А санкции против российских компаний ввели "для галочки". Российские компании кладут на эти санкции и продолжают укладывать трубу. Так что все правильно: основные санкции, которые мешали строить поток, Байден таки снял.(((
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22.05.2021 13:44 Відповісти
санкции сняли во влажных мечтах эрэфийских пропагАндонов. как бы США ОТЛОЖИЛИ ввод санкций против оператора сп-2.
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22.05.2021 23:38 Відповісти
"Надо разобраться", - в Кремле отреагировали на новые санкции США по "Северному потоку-2" - Цензор.НЕТ 7165 "Надо разобраться", - в Кремле отреагировали на новые санкции США по "Северному потоку-2" - Цензор.НЕТ 2541
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22.05.2021 11:32 Відповісти
бубенец еще раз отведет и мост для кацапячих танкеток построит.
чем и возбудит мир на прекращение войны...
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22.05.2021 11:35 Відповісти
а шо мы? - а мы - беее....
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22.05.2021 11:36 Відповісти
Двое сотрудников Росгвардии погибли во время учений на берегу Кольского залива

Из-за шквального ветра пилот вертолёта Ми-8 неправильно рассчитал высоту, длины троса не хватило, и бойцы сорвались с 15-метровой высоты. Следственный комитет проводит проверку по статье о халатности.
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22.05.2021 11:40 Відповісти
"Треба розібратися", - у Кремлі відреагували на нові санкції США щодо "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 1434 "Треба розібратися", - у Кремлі відреагували на нові санкції США щодо "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 179
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22.05.2021 12:01 Відповісти
а если бы не пилот то их бы убили солдаты НАТО.
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22.05.2021 12:07 Відповісти
Опять Вейшнория лютует...
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22.05.2021 17:02 Відповісти
Вам - нечем, коцап... "Треба розібратися", - у Кремлі відреагували на нові санкції США щодо "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 8423
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22.05.2021 11:53 Відповісти
Я с коцапами не курю..."Треба розібратися", - у Кремлі відреагували на нові санкції США щодо "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 3350
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22.05.2021 11:59 Відповісти
Ты цветная латка на штанах бюргера, коцап... "Треба розібратися", - у Кремлі відреагували на нові санкції США щодо "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 7161

"Треба розібратися", - у Кремлі відреагували на нові санкції США щодо "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 1487
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22.05.2021 12:11 Відповісти
Любопытных в жо... ну, ты понял... "Треба розібратися", - у Кремлі відреагували на нові санкції США щодо "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 8496 "Треба розібратися", - у Кремлі відреагували на нові санкції США щодо "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 8942
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22.05.2021 12:19 Відповісти
покури с 2я росгвардейцами что в артике присоединились к хору александрова "Треба розібратися", - у Кремлі відреагували на нові санкції США щодо "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 5292
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22.05.2021 12:00 Відповісти
А какую ответочку может дать куйловская смехдержава американцам? Только бомбить воронеж. Других рычагов влияния на сша у лаптей нет.
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22.05.2021 12:02 Відповісти
там еще Лавруша твердил арктика наша, а Блинкен - хер будете качать газ из арктики, рейх будет качать но потом, сорок газовозов -ледоколов строят. Так что за царствование фюрера газа в трубе все таки не будет.
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22.05.2021 12:04 Відповісти
Cанкции с самого Северного потока-2 Америка сняла, но не с российских судов. Так что на Германию санкций не будет, и Поток-2 достроят.
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22.05.2021 12:07 Відповісти
По одной нитке идет Черский. Идет медленно, по 0,5 км в сутки. Работает в датских водах, где ему на 21.05 осталось уложить 62 км, а потом еще 16 км в германских водах. Всего по 1 нитке осталось 78 км.
По второй нитке идет Фортуна со скоростью укладки 1 км с хвостиком в сутки. Ей в датских водах осталось всего 1,8 км - сегодня-завтра она завершит этот участок и выйдет в германские воды. Там до конца мая она сможет уложить 2 км - разрешенный для работ в мае участок, а с июня действует разрешение на весь остальной путь.

Итого, если не санкции не помогут: вторую нитку завершат к середине-концу июня, первую - к середине-концу осени. Но если Черский вдруг ускорится (технически он способен), и если Фортуну после ее участка отправят помогать Черскому, тогда завершат на месяц-другой раньше.
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22.05.2021 12:12 Відповісти
и шо дальше? ну допустим сызраньские бухари ябобы сварят трубы святой баяркой смажут швы и кинут трубу в воду, дальше шо? сколько фирм участвовало в начале в проекте? чем они занимались? кто сейчас сертифицирует сварочные работы? кто отмечает на карте прокладку? кто проверяет дно перед укладкой? этим идиотам раздали противогазы и сказали если рванёт могильник на дне, то спасайтесь кто может - кто страховщик этого цирка? и вообще кто введёт в эксплуатацию трубопровод проложенный на могильнике сызраньскими бухарями без проектных организаций?
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22.05.2021 12:46 Відповісти
Пока нет оснований считать, что проект остановят только потому, что трубу тянут одни россияне. Пока этот проект тормозили только санкции, причем американские, а совсем не европейские. Поэтому и с укладкой трубы, и со страховкой, и с разрешением на эксплуатацию будет то же самое: или ему таки помешают американские санкции, или все будет работать.
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22.05.2021 14:59 Відповісти
Ну "Нарвал" то понятно,а "Умку" то за что?
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22.05.2021 12:17 Відповісти
Так у нас Умку "закрили" без права внесення застави. Скільки там ще тих "умок" є?
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22.05.2021 17:36 Відповісти
Байден маразматик..то убивец то хочу дружить их богатых не поймёш зато нам наб.советы и приветы безземельным горе побеждённым
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22.05.2021 12:54 Відповісти
Дії США нагадують рибалку, аби не зірвалось, московіти мають вкласти 99 відсотків і луснути.
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22.05.2021 12:59 Відповісти
Пока будут "разбираться", США ещё добавят свежих секторальных санкций. И так будет продолжаться до тех пор, пока кацапы навсегда не уйдут из Крыма и Донбаса
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22.05.2021 13:18 Відповісти
Для американців Крим і Донбас це другорядне, це буде продовжуватись, доки з москалів буде що тягнути Це вже проходили 100 років назад і наразі всі цінності царату, дворян та московської церкви знаходяться в США.
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22.05.2021 13:25 Відповісти
А куда вы денетесь? Побежите на встречу как миленькие...и не надо нам заливать про "посмотрим, как нам лучше будет"
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22.05.2021 14:15 Відповісти
 
 