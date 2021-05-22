92-й летальний випадок від COVID-19 зареєстровано в ЗСУ, хворіє 228 осіб, - Командування Медсил

Станом на 10.00 22 травня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19 хворіє 228 осіб.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Командування медичних сил ЗСУ.

Усього за час пандемії одужало 24 780 осіб. На ізоляції (у т. ч. самоізоляції) перебуває 83 особи. На жаль, у Збройних Силах України зареєстровано 92-й летальний випадок від ускладнень викликаних гострою респіраторною хворобою COVID-19.

"Працівник Збройних Сил України перебував на лікуванні у Київській міській клінічній лікарні. Незважаючи на проведену терапію, стан здоров’я хворого погіршився. Проведені реанімаційні заходи бажаного ефекту не дали.

Висловлюємо співчуття близьким та рідним…"- йдеться у повідомленні.

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За минулу добу зареєстровано 21 новий випадок захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. З них до закладу охорони здоров’я госпіталізовано 4 особи.

Від початку вакцинальної кампанії у Збройних Силах України 52 296 осіб отримали 1 дозу вакцини. З них 3 289 військових медиків.

Повторно провакциновано 334 особи.

За минулу добу проти COVID-19 щеплено 247 осіб.