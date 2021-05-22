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Поновлення поставок води до Криму можливе тільки після демілітаризації та деокупації півострова, - МЗС

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Поновлення поставок води до Криму можливе тільки після демілітаризації та деокупації півострова, - МЗС

Поновлення поставок дніпровської води в Крим можливо тільки після його демілітаризації й деокупації.

Про це заявив речник міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Водних ресурсів для побутового використання в Криму достатньо. Проблема загострилася через його масовану мілітаризацію: розвиток військових баз і підприємств військово-промислового комплексу Російської Федерації. Фактично російські військові поставили під загрозу задоволення базових потреб кримського цивільного населення", - сказав Ніколенко.

За його словами, це ще раз доводить руйнівний характер політики РФ на окупованих нею українських територіях.

"Натомість, російська сторона не залишає спроб перекласти відповідальність на інших. Нагадаю, що відповідно до норм міжнародного права, Росія як держава-окупант несе відповідальність за ситуацію на півострові. Наша позиція чітка: відновлення поставок дніпровської води в Крим можливе тільки після його демілітаризації і деокупації", - наголосив речник МЗС України.

Також читайте: Окупанти пробурили перші свердловини в Азовському морі для пошуку прісної води для Криму

Як повідомляють російські ЗМІ, раніше заступник директора Департаменту інформації та друку МЗС Росії Ілля Тимохов на міжнародній онлайн-конференції заявив, що "водна блокада півострова може призвести до чергової гуманітарної катастрофи з важко передбачуваними наслідками".
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Топ коментарі
+17
Возобновление поставок воды в Крым возможно только после демилитаризации и деоккупации полуострова, - МИД - Цензор.НЕТ 4015 Возобновление поставок воды в Крым возможно только после демилитаризации и деоккупации полуострова, - МИД - Цензор.НЕТ 1916
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22.05.2021 11:57
+13
Крим відновлює природній стан-соланчакова напівпустеля !!! Крисчане,бережить природу !!!)))
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22.05.2021 12:01
+12
Возобновление поставок воды в Крым возможно только после демилитаризации и деоккупации полуострова, - МИД - Цензор.НЕТ 7655

...жрите камни...шо падают с неба!
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22.05.2021 12:03
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Возобновление поставок воды в Крым возможно только после демилитаризации и деоккупации полуострова, - МИД - Цензор.НЕТ 4015 Возобновление поставок воды в Крым возможно только после демилитаризации и деоккупации полуострова, - МИД - Цензор.НЕТ 1916
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22.05.2021 11:57 Відповісти
"Брат Митька помирает.... ?" Возобновление поставок воды в Крым возможно только после демилитаризации и деоккупации полуострова, - МИД - Цензор.НЕТ 9841
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22.05.2021 12:01 Відповісти
Тварина з класу ссавців !!!))))
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22.05.2021 12:03 Відповісти
даже мысль ету из своей зеленой башки вышиби - зеленый мит...
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22.05.2021 11:59 Відповісти
Крим відновлює природній стан-соланчакова напівпустеля !!! Крисчане,бережить природу !!!)))
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22.05.2021 12:01 Відповісти
і читайте Френка Герберта.. про Аракіс...
як зберігати воду.
бо просто ховати покійників-це розбазарювання ЦІННОГО РЕСУРСУ!
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22.05.2021 13:40 Відповісти
Возобновление поставок воды в Крым возможно только после демилитаризации и деоккупации полуострова, - МИД - Цензор.НЕТ 7655

...жрите камни...шо падают с неба!
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22.05.2021 12:03 Відповісти
видать сибирь надкусывал Возобновление поставок воды в Крым возможно только после демилитаризации и деоккупации полуострова, - МИД - Цензор.НЕТ 4503
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22.05.2021 12:04 Відповісти
Возобновление поставок воды в Крым возможно только после демилитаризации и деоккупации полуострова, - МИД - Цензор.НЕТ 8823
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22.05.2021 12:10 Відповісти
Вода з'явиться, щойно в Криму замайорить український прапор .
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22.05.2021 12:03 Відповісти
От беда. Получается замкнутый круг. Український прапор в Крыму не замайорить, потому, что из-за Украины перебои с водой, а воды не хватает потому, что Український прапор не майорить в Крыму. Все страдают, а путин радуется. Что то тут не так, не работает, такой механизм, что если будут проблемы с водой, то Крым потянется в Украину. Значит согласно этой логике, было надо воду в Крым ещё 30 лет назад перекрывать, тогда бы Крым намертво прикипел к Родине Украине? Правильно же я мыслю. Да?
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22.05.2021 22:11 Відповісти
Интересная логическая цепочка выстроилась у меня в голове. Этож если россия, например, перекроит газ в Украину, что ли тогда, Украина бросится целоваться с путиным?
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22.05.2021 22:16 Відповісти
В тебе в голові бджоли гудуть))) нам пофіг, що ви там кому перекриєте. В першу чергу перекриєте собі надходження валюти. Починайте)))
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23.05.2021 11:30 Відповісти
Так это же Украина сама себе и перекрыла поступление валюты. Вода дорогая, течёт, сама, добывать, хранить, транспортировать не надо. Это же Богом данный, экологически чистый, возобновляемый источник дохода. Продажа воды, это пополнение казны, рост курса гривны, рост пенсий, стипендий, снижение цены на оплату ЖКХ, снижение уровня безработицы, ну и так далее по цепочке. А блокада крымского арыка, это имиджевые потери, неприязненные, и даже враждебные отношения с Крымчанами. В общем взгляд со стороны, это как собака на сене. И не по хозяйски и во вред и природе и себе. Подумай на досуге на эту тему по аналогии с газом.
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23.05.2021 11:51 Відповісти
из батареи нехай сосут, когда кацапня им подаст
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22.05.2021 12:04 Відповісти
Спочатку кацапня запаскудить Азовське море.
І все завдяки Чучмі, який підписав з москалями договір, який визнавав Азов нашим спільним внутрішнім морем. Тому нам тепер ніхто не поможе. Оця череда систематичних помилок , ніби дрібних та незначущих поступок русні, коштує нам задорого тепер.
Але 20 з чимось % вкраїнців вважає Чучму найкращим президентом.
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22.05.2021 12:18 Відповісти
демаркация границы - ето условие номер раз...
в условиях оккупации кацапней украинской территорории
ето на сегодня сделать невозможно.
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22.05.2021 12:27 Відповісти
Деокупация Крыма нереальна. Крым должен вернуться к своим скрепам - солончаковая пустыня. Дефицит воды крымлядям не страшен, привыкнут.
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22.05.2021 12:16 Відповісти
Це два антогоністи,
В них різна породА,
Ніколи не сумісні ,
РузькомІр і вода.
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22.05.2021 12:21 Відповісти
Референдили? Тепер пийте мочу. Привіт від Москаля. Возобновление поставок воды в Крым возможно только после демилитаризации и деоккупации полуострова, - МИД - Цензор.НЕТ 7099
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22.05.2021 12:26 Відповісти
Сколько можно эту тему мусолить
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22.05.2021 12:27 Відповісти
До повної деокупаціі Крима !!!!))))
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22.05.2021 12:38 Відповісти
Вот і я такої ж думки, навіщо кому не ліньки "товкти ту воду в ступі"? Визначились вже на державному рівні і все, закрили питання до деокупації.
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22.05.2021 17:44 Відповісти
Да, жировали крымчане в Украине и не ценили.
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22.05.2021 12:36 Відповісти
Поновлення поставок води до Криму можливо тільки після демілітаризації та деокупації півострова, - МЗС - Цензор.НЕТ 2916.....
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22.05.2021 12:38 Відповісти
Канал треба засипати після дамби будівельним сміттям, мінувати, робити, будувати нову дамбу вище, щоб було зрозуміло, що води крисчані не отримують в будь-якому разі!
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22.05.2021 12:50 Відповісти
Поновлення поставок води до Криму можливо тільки після демілітаризації та деокупації півострова, - МЗС - Цензор.НЕТ 5769
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22.05.2021 12:51 Відповісти
Та, всё будет, как в вольной Монголии и суверенной ГДР -- ... с Группой Российских Войск на содержании...
А поставят перед Зелей задачу -- дать днепровскую воду в Крым! -- так я, даже и не сомневаюсь, в поддержке данной мирной инициативы, группой избирателей, размером в 74%.
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22.05.2021 12:56 Відповісти
против 74% есть 25% ! Поновлення поставок води до Криму можливо тільки після демілітаризації та деокупації півострова, - МЗС - Цензор.НЕТ 1163
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22.05.2021 13:03 Відповісти
...Ну и как, эти 25%, сейчас себя чувствуют? *)
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22.05.2021 13:14 Відповісти
Поливають город мастилом ...
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22.05.2021 13:28 Відповісти
партизани Бариги Петра....
це як єврейські козаки... Поновлення поставок води до Криму можливо тільки після демілітаризації та деокупації півострова, - МЗС - Цензор.НЕТ 2635
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22.05.2021 13:33 Відповісти
?
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22.05.2021 14:03 Відповісти
Дніпро повернувся до дому.Назавжди!!! Крим має стати таким, яким його сотворив Бог, пустинним та злиденним.
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22.05.2021 13:08 Відповісти
Аж слеза за крымчан навернулась!
Пойду родниковой водички накачаю.
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22.05.2021 13:11 Відповісти
пропоную відправляти гумдопомогу спраглому Криму.

Світлини з видами повноводного Дніпра,з пам"ятною фразою Москаля,калоші і сувенірні чашки з отворами внизу..
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22.05.2021 13:38 Відповісти
,І,НА ЗАМОВЛЕННЯ КРИМЧАН ПІСНЯ..
Несе Галя воду (Nese Halya vodu)
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22.05.2021 13:43 Відповісти
маленькая струйка? - кацап в говени
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22.05.2021 13:46 Відповісти
Хтось ще сподівається що Крим повернеться до складу України? Тим паче за такої економічної та політичної ситуації.
А з водою вирішать проблему, як вирішили з мостом.
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22.05.2021 13:50 Відповісти
Особенно хорошо оккупанты научили крымчан на коленях перед камерой у царя милостыню выпрашивать.В Украине как то цивилизованно на митинги выходили,общались.А статус у Крыма в Украине был какой?
Сейчас вонючий таманский апендикс южного покати шаром округа с ворами начальничками.
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22.05.2021 14:18 Відповісти
Поновлення поставок води до Криму можливо тільки після демілітаризації та деокупації півострова, - МЗС - Цензор.НЕТ 9022
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22.05.2021 15:08 Відповісти
Сколько можно уже про это говорить? Даже кацапы уже не просят этой воды, а мы все говорим.
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22.05.2021 18:51 Відповісти
Схема возможного возобновления поставок воды на остров Крым:

Поновлення поставок води до Криму можливе тільки після демілітаризації та деокупації півострова, - МЗС - Цензор.НЕТ 4973
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22.05.2021 19:43 Відповісти
Поновлення поставок води до Криму можливе тільки після демілітаризації та деокупації півострова, - МЗС - Цензор.НЕТ 4012.
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22.05.2021 21:43 Відповісти
Поновлення поставок води до Криму можливе тільки після демілітаризації та деокупації півострова, - МЗС - Цензор.НЕТ 9793
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22.05.2021 23:57 Відповісти
 
 