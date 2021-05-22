Поновлення поставок води до Криму можливе тільки після демілітаризації та деокупації півострова, - МЗС

Поновлення поставок дніпровської води в Крим можливо тільки після його демілітаризації й деокупації.

Про це заявив речник міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Водних ресурсів для побутового використання в Криму достатньо. Проблема загострилася через його масовану мілітаризацію: розвиток військових баз і підприємств військово-промислового комплексу Російської Федерації. Фактично російські військові поставили під загрозу задоволення базових потреб кримського цивільного населення", - сказав Ніколенко.

За його словами, це ще раз доводить руйнівний характер політики РФ на окупованих нею українських територіях.

"Натомість, російська сторона не залишає спроб перекласти відповідальність на інших. Нагадаю, що відповідно до норм міжнародного права, Росія як держава-окупант несе відповідальність за ситуацію на півострові. Наша позиція чітка: відновлення поставок дніпровської води в Крим можливе тільки після його демілітаризації і деокупації", - наголосив речник МЗС України.

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Як повідомляють російські ЗМІ, раніше заступник директора Департаменту інформації та друку МЗС Росії Ілля Тимохов на міжнародній онлайн-конференції заявив, що "водна блокада півострова може призвести до чергової гуманітарної катастрофи з важко передбачуваними наслідками".