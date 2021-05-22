Епідзонування України: епідпоріг захворюваності на коронавірус перевищено тільки в Донецькій області. ІНФОГРАФІКА
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Станом на 22 травня тільки одна область в Україні перебуває в "помаранчевій" зоні карантину - Донецька. Відсоток від епідпорогу тут перевищено - 101,5% при нормі не вище 100%.
Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.
Всі інші області перебувають у "жовтій" зоні карантину. При цьому п'ять областей - Вінницька, Закарпатська, Київська, Миколаївська, Полтавська і місто Київ, відповідають "зеленій" зоні щодо відсотку від епідемічного порогу.
Вінницька область також відповідає зеленій зоні за коефіцієнтом виявлення випадків інфікування - 4,5%.
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Будь ласка, зачекайте...
і прививатись від Ковід прийдеться щороку..більшості населення або хоча б "груп ризику"(батьків дітей до 3 класу включно)..
і прививатись звичайно ж не російським шмурдяком...