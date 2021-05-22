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Епідзонування України: епідпоріг захворюваності на коронавірус перевищено тільки в Донецькій області. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Епідзонування України: епідпоріг захворюваності на коронавірус перевищено тільки в Донецькій області. ІНФОГРАФІКА

Станом на 22 травня тільки одна область в Україні перебуває в "помаранчевій" зоні карантину - Донецька. Відсоток від епідпорогу тут перевищено - 101,5% при нормі не вище 100%.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Всі інші області перебувають у "жовтій" зоні карантину. При цьому п'ять областей - Вінницька, Закарпатська, Київська, Миколаївська, Полтавська і місто Київ, відповідають "зеленій" зоні щодо  відсотку від епідемічного порогу.

Вінницька область також відповідає зеленій зоні за коефіцієнтом виявлення випадків інфікування - 4,5%.

Також читайте: За добу проти COVID-19 в Україні вакциновано 17 583 особи, всього - 977 011, - МОЗ

Епідзонування України: епідпоріг захворюваності на коронавірус перевищено тільки в Донецькій області 01
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Більше КПП будуйте: хай "годувальники" заразу розносять Эпидзонирование Украины: эпидпорог заболеваемости коронавирусом превышен только в Донецкой области - Цензор.НЕТ 5350
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22.05.2021 12:32 Відповісти
Без вакцинации и коллективного иммунитета это всего лишь затишье перед бурей.
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22.05.2021 12:35 Відповісти
КОЛЕКТИВНИЙ ІМУНІТЕТ ПРИ СТІЛЬКОХ МУТАЦІЯХ СКОРІШЕ ВСЬОГО ФІКЦІЯ..

і прививатись від Ковід прийдеться щороку..більшості населення або хоча б "груп ризику"(батьків дітей до 3 класу включно)..
і прививатись звичайно ж не російським шмурдяком...
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22.05.2021 13:29 Відповісти
правильно и эти сепары лезут в Харьков
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22.05.2021 12:59 Відповісти
Ну так дамбасы же это скот стоялый: животные-зоонозы - природные резервуары всякой заразы. Отделить Зону отчуждения "ОРДЛО-ХРЕНЛО" наглухо и стрелять всех, кто оттуда будет пытаться пролезть за подачкой фошистов, мыча "мы жи кармильцы".
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22.05.2021 18:58 Відповісти
Скот дамбацкий власти по закону обязаны перевозить только в скотовозах закрытого типа, чтобы дамбасы не заражали людей.
Епідзонування України: епідпоріг захворюваності на коронавірус перевищено тільки в Донецькій області - Цензор.НЕТ 8709
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22.05.2021 19:02 Відповісти
 
 