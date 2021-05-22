УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12455 відвідувачів онлайн
Новини Події
10 284 34
вирубка (111) ліс (448) Львівщина (1927) Нацполіція (13918) поранення (2656) стрілянина (1678)

На Львівщині 19-річний "чорний" лісоруб поранив поліцейського і двох лісничих із мисливської рушниці, - поліція. ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Події

Під час документування факту незаконної вирубки лісу 19-річний житель Золочівського району стріляв у правоохоронців і співробітників лісгоспу з мисливської рушниці. Поліцейський з проникаючим вогнепальним пораненням шиї госпіталізований, лісничих після огляду лікарів відпустили додому.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в Департаменті комунікації Нацполіції.

21 травня, близько 22.40, до поліції надійшло повідомлення від лісничих про те, що в одному з лісових масивів ДП "Бродівський лісгосп" виявлено підводу з колодами.

На місце виїхала слідчо-оперативна група та співробітники сектору реагування патрульної поліції відділення №1 Золочівського районного відділу поліції. У лісовому масиві неподалік села Лешнів правоохоронці виявили підводу з колодами дерев породи "сосна". Близько 00.15, під час документування факту незаконної порубки лісу, з протилежного берега річки невідома особа здійснила постріли з невстановленої вогнепальної зброї, поранивши 20-річного співробітника поліції, а також двох лісничих – 34-річного майстра лісу та 49-річного інженера лісового господарства, співробітників Бродівського лісгоспу. Після цього зловмисник втік на мотоциклі.

На місці події працювали оперативники управління карного розшуку у Львівській області, слідчі слідчого управління поліції Львівщини, кінологи, експерти-криміналісти, співробітники криміналістичної лабораторії.

Вже невдовзі правоохоронці встановили особу зловмисника, який стріляв у поліцейського та лісничих, це – 19-річний місцевий житель. Його затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Читайте: "Допустив вирубку лісу більш ніж на 7 млн ​​грн", - екскерівнику Шацького національного природного парку загрожує до 5 років в'язниці

На Львівщині 19-річний чорний лісоруб поранив поліцейського і двох лісничих із мисливської рушниці, - поліція 01

На Львівщині 19-річний чорний лісоруб поранив поліцейського і двох лісничих із мисливської рушниці, - поліція 02
На Львівщині 19-річний чорний лісоруб поранив поліцейського і двох лісничих із мисливської рушниці, - поліція 03

Також встановлено, що постріли були здійснені з мисливської рушниці.

Читайте: Нелегальний експорт деревини за кордон: СБУ викрила схему на 15 млн грн. ФОТОрепортаж

Поліцейського з проникаючим вогнепальним пораненням шиї госпіталізовано, працівники лісової охорони після огляду лікарів від госпіталізації відмовилися. Зараз  загрози життю поранених немає.

Слідчі відділення №1 Золочівського районного відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ст. 348 (Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - позбавленням волі на строк від дев'яти до п'ятнадцяти років або довічне позбавлення волі.

Досудове розслідування триває.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+21
Отделался бы штрафом. А так, дурак, сядет и поделом.
показати весь коментар
22.05.2021 12:47
+16
На Львовщине 19-летний "черный" лесоруб ранил полицейского и двух лесничих из охотничьего ружья, - полиция - Цензор.НЕТ 2920
показати весь коментар
22.05.2021 13:19
+13
Писец гомосеку дровосеку.
показати весь коментар
22.05.2021 12:59
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Отделался бы штрафом. А так, дурак, сядет и поделом.
показати весь коментар
22.05.2021 12:47 Відповісти
Ну что же, - молодо - зелено, такова его судьба.
показати весь коментар
22.05.2021 16:57 Відповісти
Писец гомосеку дровосеку.
показати весь коментар
22.05.2021 12:59 Відповісти
У тебя большой опыт...
Даже по фотографии определяешь.
показати весь коментар
22.05.2021 13:14 Відповісти
В твоём селе это называется юмором? На Львівщині 19-річний "чорний" лісоруб поранив поліцейського і двох лісничих із мисливської рушниці, - поліція - Цензор.НЕТ 6710
показати весь коментар
22.05.2021 20:14 Відповісти
Тем более черному нигерру
показати весь коментар
22.05.2021 20:33 Відповісти
Довели людей своим покращенням. Газ так дорого и свет. Теперь люди посадки косят.
показати весь коментар
22.05.2021 13:00 Відповісти
И отправляют срубленные посадки составами в Европу.
Довели людей ...
показати весь коментар
22.05.2021 13:12 Відповісти
Так петька порошенко распорядился европейцам украинский лес отправлять. Ну типа за ассоциацию.
показати весь коментар
22.05.2021 13:20 Відповісти
А зельцман не против
показати весь коментар
22.05.2021 13:25 Відповісти
Один краше другого.
показати весь коментар
22.05.2021 13:33 Відповісти
А до Порошенка ніхто з пилкою в ліс не заходив?Карпати,полісся,повирізали задовго до Пороха.Так як з бурштином,за талляр наш простий нарід продасть що завгодно,навіть сам себе,а далі трава не рости.За майбутнє взагалі навіть не задумуються,ні своє,ні нащадків,ні суспільства в цілому.
показати весь коментар
22.05.2021 13:38 Відповісти
Лісоруб в посадці це жесть.
показати весь коментар
22.05.2021 13:18 Відповісти
Лучше бы лесовозом подъехал,не заметили бы,а так за фиру веток и ментишку лет 8 дадут
показати весь коментар
22.05.2021 13:13 Відповісти
А сколько нужно дать российскому снайперу,тяжело ранившего нашего солдата?
показати весь коментар
22.05.2021 13:17 Відповісти
А снайпера надо понять и простить... На Львівщині 19-річний "чорний" лісоруб поранив поліцейського і двох лісничих із мисливської рушниці, - поліція - Цензор.НЕТ 6264
показати весь коментар
22.05.2021 15:49 Відповісти
На Львовщине 19-летний "черный" лесоруб ранил полицейского и двух лесничих из охотничьего ружья, - полиция - Цензор.НЕТ 2920
показати весь коментар
22.05.2021 13:19 Відповісти
В украине уже 2 месяца кризис с пиломатериалом. Пилорами и склады стройматериалов пустые. Нету доски залить опалубку и построить крышу. Из-за этого нету работы строителям и выторга на последующих стройматериалах. Без фундамента никто не может выгнать коробку дома, а Без крыши никто не может начать внутреннюю отделку.
Торговля провела в три раза. Цена на пиломатериалы выросла в 2.5 раза и его нет.
показати весь коментар
22.05.2021 13:46 Відповісти
Епоха бідності сі скінчилась!
Дивно, що цей "зубожілий" доведений злочинним щоколядним баригою рубав дерева в лісі, ще й в неробочий час. Видно запасався дровами на літо, але посіпаки олігарха не дали йому шансів і він змушений був захищатися. Він же теж трошки "преп..здент" як і янтарні, цигаркові, тютюнові,... і взагалі "природні ресурси є об'єктами права власності Українського народу", тому він закон не порушив)
показати весь коментар
22.05.2021 13:58 Відповісти
Это был не черный а дикий лесоруб и дани не платил. На Львівщині 19-річний "чорний" лісоруб поранив поліцейського і двох лісничих із мисливської рушниці, - поліція - Цензор.НЕТ 48
показати весь коментар
22.05.2021 15:45 Відповісти
Борьба с неорганизованной преступностью. На Львівщині 19-річний "чорний" лісоруб поранив поліцейського і двох лісничих із мисливської рушниці, - поліція - Цензор.НЕТ 7907
показати весь коментар
22.05.2021 15:51 Відповісти
А говорили, что бандиты только в Донецке. Оно и Львов такой же! Возразите, львовяне?
показати весь коментар
22.05.2021 16:03 Відповісти
Нет, и близко. Тут периодически всякое бывает, а в луганбе и донбабвэ рецидив постоянный.
показати весь коментар
22.05.2021 16:14 Відповісти
ПРЕКРАЩАЙТЕ ВОЗЛАГАТЬ НА ПОЛИЦИЮ НЕЗАКОННЫЕ ФУНКЦИИ и очень много полицаев останутся в живых
показати весь коментар
22.05.2021 16:15 Відповісти
Вообщем "нарубал дров".
показати весь коментар
22.05.2021 18:23 Відповісти
за лес получил бы по минимуму.
теперь светит от девяти до пятнадцати.
показати весь коментар
22.05.2021 21:54 Відповісти
Що охороняєш - те і маєш!
показати весь коментар
22.05.2021 22:17 Відповісти
мусора мрази
показати весь коментар
23.05.2021 08:56 Відповісти
На Львівщині 19-річний "чорний" лісоруб поранив поліцейського і двох лісничих із мисливської рушниці, - поліція - Цензор.НЕТ 819
показати весь коментар
23.05.2021 20:54 Відповісти
 
 