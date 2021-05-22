На Львівщині 19-річний "чорний" лісоруб поранив поліцейського і двох лісничих із мисливської рушниці, - поліція. ФОТОрепортаж

Під час документування факту незаконної вирубки лісу 19-річний житель Золочівського району стріляв у правоохоронців і співробітників лісгоспу з мисливської рушниці. Поліцейський з проникаючим вогнепальним пораненням шиї госпіталізований, лісничих після огляду лікарів відпустили додому.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в Департаменті комунікації Нацполіції.

21 травня, близько 22.40, до поліції надійшло повідомлення від лісничих про те, що в одному з лісових масивів ДП "Бродівський лісгосп" виявлено підводу з колодами.

На місце виїхала слідчо-оперативна група та співробітники сектору реагування патрульної поліції відділення №1 Золочівського районного відділу поліції. У лісовому масиві неподалік села Лешнів правоохоронці виявили підводу з колодами дерев породи "сосна". Близько 00.15, під час документування факту незаконної порубки лісу, з протилежного берега річки невідома особа здійснила постріли з невстановленої вогнепальної зброї, поранивши 20-річного співробітника поліції, а також двох лісничих – 34-річного майстра лісу та 49-річного інженера лісового господарства, співробітників Бродівського лісгоспу. Після цього зловмисник втік на мотоциклі.

На місці події працювали оперативники управління карного розшуку у Львівській області, слідчі слідчого управління поліції Львівщини, кінологи, експерти-криміналісти, співробітники криміналістичної лабораторії.

Вже невдовзі правоохоронці встановили особу зловмисника, який стріляв у поліцейського та лісничих, це – 19-річний місцевий житель. Його затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

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Також встановлено, що постріли були здійснені з мисливської рушниці.

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Поліцейського з проникаючим вогнепальним пораненням шиї госпіталізовано, працівники лісової охорони після огляду лікарів від госпіталізації відмовилися. Зараз загрози життю поранених немає.

Слідчі відділення №1 Золочівського районного відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ст. 348 (Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - позбавленням волі на строк від дев'яти до п'ятнадцяти років або довічне позбавлення волі.

Досудове розслідування триває.