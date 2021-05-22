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У Києві за минулу добу 10 осіб померли від коронавірусу, виявлено 298 нових випадків захворювання, - Кличко

Новини Цензор.НЕТ Київські новини Здоров'я

У Києві за минулу добу 10 осіб померли від коронавірусу, виявлено 298 нових випадків захворювання, - Кличко

У Києві за минулу добу виявлено 298 хворих на коронавірус. Померли 10 людей.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.

"298 підтверджених випадків захворювання на коронавірус за добу в столиці. Померли 10 людей. Усього за період пандемії в місті 5004 летальних випадки від вірусу. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні – 204 078", – повідомив Віталій Кличко.

Захворіли: 171 жінка, віком від 18 до 87 років, 103 чоловіки, віком від 18 до 86 років. А також 13 дівчаток від 18 днів до 17 років та 11 хлопчиків від 7 місяців до 17 років.

До лікарень столиці госпіталізували 33 хворих на коронавірус, а також 126 пацієнтів з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Одужали минулої доби 1934 людини. Загалом коронавірус подолав 142 201 мешканець столиці.

"Найбільше випадків захворювання виявили в Солом’янському районі – 93, в Святошинському – 56 та в Дніпровському районі – 33 випадки", – зазначив Віталій Кличко.

Також читайте: Святкування Останнього дзвоника та випускних вечорів у Києві відбудеться за умови дотримання всіх карантинних правил, - Кличко
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Виталя - перекрашивай в оранжевое - зеленому в Киеве - нет....
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22.05.2021 13:11 Відповісти
Заботливая тварь... Скольким киевлянам эта его забота уже вылезла боком, и скольким ещё аукнется, когда этот ушлёпок решая созданные им и его окружением проблему, поднимет стоимость проезда в городском транспорте.
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22.05.2021 13:19 Відповісти
Это слова злопыхателя.
Все вокруг завидуют нам, что наш мер единственный в мире смог построить мост, на котором рухнули столбы через пару месяцев эксплуатации и мост, который лопнул на второй день.
Еще наш мер сумел отмыть 500 млн на вывозе снега в прошлом году, когда снег не выпал вообще.
Локти кусают и завидуют!
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22.05.2021 13:59 Відповісти
слава яйцам - ты еще не весь потерпевший Киев
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22.05.2021 13:26 Відповісти
Болезненный чувачок
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22.05.2021 14:04 Відповісти
 
 