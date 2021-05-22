У Києві за минулу добу 10 осіб померли від коронавірусу, виявлено 298 нових випадків захворювання, - Кличко

У Києві за минулу добу виявлено 298 хворих на коронавірус. Померли 10 людей.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.

"298 підтверджених випадків захворювання на коронавірус за добу в столиці. Померли 10 людей. Усього за період пандемії в місті 5004 летальних випадки від вірусу. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні – 204 078", – повідомив Віталій Кличко.

Захворіли: 171 жінка, віком від 18 до 87 років, 103 чоловіки, віком від 18 до 86 років. А також 13 дівчаток від 18 днів до 17 років та 11 хлопчиків від 7 місяців до 17 років.

До лікарень столиці госпіталізували 33 хворих на коронавірус, а також 126 пацієнтів з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Одужали минулої доби 1934 людини. Загалом коронавірус подолав 142 201 мешканець столиці.

"Найбільше випадків захворювання виявили в Солом’янському районі – 93, в Святошинському – 56 та в Дніпровському районі – 33 випадки", – зазначив Віталій Кличко.

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