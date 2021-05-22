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Нафтогаз (1242) санкції (6835) Північний потік (1369)

"Нафтогаз" вітає рішення Мінфіну США щодо санкцій до компаній, що будують "Північний потік-2"

Новини Цензор.НЕТ Економіка За кордоном

НАК "Нафтогаз України" висловлює подяку і вітає рішення Міністерства фінансів США в частині впровадження санкцій відносно 4 компаній і 13 судів, які споруджували Nord Stream-2.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі фейсбук повідомив Директор інтегрованих комунікацій НАК "Нафтогаз України" Максим Білявський.

Зі свого боку, національна акціонерна компанія системно працює над вирішенням національних завдань, що стоять перед нафтогазовою галуззю України.

Наші пріоритети:

1. Ресурси - організація ефективної роботи Укргазвидобування.

2. Інфраструктура - зупинка Північного потоку-2; перенесення точок прийому/передачі газу із західного на східний кордон; розблокування поставок природного газу із країн Центральної Азії; диверсифікація.

3. Ринок - протидія зловживанням; пошук балансу інтересів виробника та споживача; щирий та конструктивний діалог із усіма зацікавленими сторонами.

4. Управління активами - досягнення беззбитковості; мобілізаця та підтримка професіоналів галузі; прозора взаємодія із міжнародними партнерами.

5. Інвестиції - ми робимо все, щоб стати ефективною платформою для міжнародних інвесторів, які мають цінний управлінський досвід. Це особливо важливо для подолання наслідків пандемії, за рахунок відкриття нових робочих місць та збільшення фінансової достатності регіонів.

Перераховані вище цілі, як і зупинка NS2, є базисом енергетичної безпеки України.

Нагадаємо, раніше голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко і десятки українських парламентаріїв, представників громадськості звернулися з відкритим листом до США і країн Європи, в якому закликають зберегти санкції проти "Північного потоку-2".

Читайте на "Цензор.НЕТ": США ввели санкції проти російських організацій і суден, які будують газопровід "Північний потік-2"
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Топ коментарі
+10
"Нафтогаз" приветствует решение Минфина США по санкциям к строящим "Северный поток-2" компаниям - Цензор.НЕТ 653
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22.05.2021 13:32
+8
А Україна не бажає ввести санкціі проти імпортерів електро з Росіі та Беларусі !!!)))
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22.05.2021 13:16
+5
Нафтогаз - это те, кто рисует себе миллионные премии и показывает убытки ?
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22.05.2021 13:39
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А Україна не бажає ввести санкціі проти імпортерів електро з Росіі та Беларусі !!!)))
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22.05.2021 13:16 Відповісти
Причём здесь Зе... -- тьфу! -- Украина? *)
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22.05.2021 13:19 Відповісти
О Боже !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Гурт Go_A має шанси здобути для України третю перемогу на Євробаченні - FAVBET

Евробачення - то українська карма ! "Нафтогаз" приветствует решение Минфина США по санкциям к строящим "Северный поток-2" компаниям - Цензор.НЕТ 9729
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22.05.2021 13:18 Відповісти
Знов зелень піде по світу з протягнутою рукою клянчити бабло на Євробачення.
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22.05.2021 13:21 Відповісти
не "карма", а справа вмілих і наполегливих
розпощуйте по іноземних платформах - і буде вам (нам)

про Культурні коди "Шуму" #Go_A #Eurovision2021 (English Subtitles) - https://www.youtube.com/watch?v=r9hT-YoKCvM&t=2s
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22.05.2021 13:51 Відповісти
Очень крутой номер. Молодцы! Неужели Данилко выгнали из жюри , что такую крутую песню отобрали ?
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22.05.2021 17:53 Відповісти
Не дай Бог переможуть,Україна ще не виплатила борг за минуле Евробачення та за Евро 2012.
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22.05.2021 13:57 Відповісти
"В свою очередь, национальная акционерная компания системно работает над решением национальных задач, стоящих перед нефтегазовой отраслью Украины", - подчеркнул Максим Билявский.
Мы обгоним США -- не догоняя! (с)
...так нихто, ничего и не догнал -- аж по сей день...*)
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22.05.2021 13:18 Відповісти
Сесере догнав і перегнав. Нє?"Нафтогаз" приветствует решение Минфина США по санкциям к строящим "Северный поток-2" компаниям - Цензор.НЕТ 1856
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22.05.2021 13:24 Відповісти
Но есть на Востоке большая Раша -- там жизнь удивительна и хороша!
Чего-то там строят, кого-то куют. И джинсы бесплатно в колхозах дают... (с)
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22.05.2021 13:29 Відповісти
Сільський магазин.
-Джипси є?
-Нема. Є чохаси.
-Загортай.
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22.05.2021 13:56 Відповісти
10 пар!
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22.05.2021 14:01 Відповісти
Цікаво ,а якої націі ця національна компанія та якої націі вона завдання вирішує ???))))
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22.05.2021 13:27 Відповісти
Я так понял, что СП-2 теперь точно не будет?
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22.05.2021 13:18 Відповісти
у кацапов есть одна ржавая посудина с которой можно кидать трубы, проблема в другом, европейские фирмы которые вляпались в кацапское дерьмо свои суда даже не смогут сдать на металл, не говоря о том что где то заправить или отремонтировать.
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22.05.2021 13:26 Відповісти
Антон,там Ксения фото молодого пацана скинула.Что скажешь?Тебе стыдно?Глупый вопрос конечно.
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22.05.2021 13:38 Відповісти
"Нафтогаз" приветствует решение Минфина США по санкциям к строящим "Северный поток-2" компаниям - Цензор.НЕТ 653
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22.05.2021 13:32 Відповісти
Суглоб плеча можна замінити, тканини наростити. Головне - Дух і Інтелект.
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22.05.2021 13:41 Відповісти
Нафтогаз - это те, кто рисует себе миллионные премии и показывает убытки ?
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22.05.2021 13:39 Відповісти
...это общенациональная компания...
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22.05.2021 13:53 Відповісти
ага
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22.05.2021 13:53 Відповісти
Особенность данного решения примитивна.Байден и любой другой Президент США могут в любой момент эти санкции отменить.А вот если бы это принял Конгресс обеими палатами,а это возможно,то отменить его практически невозможно.Поправку Джексона- Вэника ,принятую в в самом начале 70х Конгрессом,смогли отменить только в начале 2000х.Поэтому Байден маленько хитрит.Но Конгресс всегда на страже!По поводу московского улуса -там удивительное единодушие.
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22.05.2021 13:54 Відповісти
ну вы посмотрите, как извиваются зеленые. Успели(учитывая разницу во времени) протянуть постановление о санкция, а тут раз и услышали и бьют себя в хилую грудь. Уже лет десять рейх провоцирует Канаду шельфом-он наш и пошли вы в ....у. То летали их самолеты, то еще что то выдумывали, войска грозились перебросить на историческую родину-море лаптевых,туда же морскую АЕС передвигают. А все потому что уренгой то угасает. А в Рейкьявике лаврову дали понять - это вы с шельфом пошли в ..... у.А косоворотки в ОП рады стараться, может Хантера все таки забудут. Но татаров с гопниками дела то ведут, а вдруг снова взойдет звезда Эрмака на небосклоне. Да Вас уже все послали в ..... у.
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22.05.2021 14:59 Відповісти
Мне тебя жаль... Завязывай...
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22.05.2021 20:40 Відповісти
Илона Маска пригласили в Россию строить завод "Тесла" и показали ему его будущую кружку:

"Нафтогаз" вітає рішення Мінфіну США щодо санкцій до компаній, що будують "Північний потік-2" - Цензор.НЕТ 6485
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22.05.2021 17:08 Відповісти
Что они приветствуют? Фикции санкций?! Вот так и сдают Украину!
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22.05.2021 17:40 Відповісти
 
 