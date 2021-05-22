UkraineInvest уже отримав заявки на 1 млрд доларів інвестицій від українських і міжнародних компаній, - Шмигаль
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Уряд Офіс UkraineInvest вже отримав заявки на 1 млрд доларів інвестицій від українських і міжнародних компаній.
Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі "Фейсбук", передає Цензор.НЕТ.
"Ці компанії хочуть та готові вкладати кошти в Україну в межах проєкту "інвестняні" та закону "Про державну підтримку інвестиційних проєктів зі значними інвестиціями". Аби прискорити процес, Уряд цього тижня ухвалив рішення, яке дасть можливість проєкту запрацювати повною мірою.
Зокрема, визначено чіткий перелік критеріїв, яким треба відповідати, щоб отримати преференції", - зазначив главу уряду.
Топ коментарі
+6 Super Gut
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Будь ласка, зачекайте...
2 роки вони розповідають, що може бути, але ніколи не кажуть що вже є або було.
Ділять шкіру невбитого ведмедя, сидячі у фіговому листі, бурно обговорюють фасони шкіряного одягу, а потім, після невдалого полювання, знов ходять у фіговому листі, але про те - ні пари з вуст.
хриплосик 20-го травня продемонстрував це у повній мірі.
Маск заявил, что бренд будет официально представлен в России. Также он не исключил строительства завода Tesla на территории РФ."
Это инвестиции,а то,что говорит Шмыгаль- перекачивание денег и откаты.
-- от 10 до 15! ...процентов отката, конечно, а не лет содержания под стражей...
Вчерашний пост Тани Адамс
Утро доброе, панове. Настроение у меня сегодня - агонь, эта мерзопакостная ********** бодрил меня весь день прям до подхвостного жжения. Так что сильно 18+, прастити.
Итак приступим-с.
Наше светлейшее чудище обдало нас из брандспойта своей гениальностью, прозорливостью, трудолюбием, а еще немножечкой скромного шарма.
Рубаха-парень, отец родной, посмотрите, какой у нас самолётик, давайте я вам помогу завернуть свои обещания в ваши перспективы.
И засунуть себе всё это в ЖОПУ. Патамушта если Володенька не ******* 4 раза на три предложения, то рухнет замертво от нехватки ******* в организме.
"Я знаю точно, сьогодні захворіло 5000 на Ковід, 16 тисяч одужало і сьогодні жодного, жодного летального випадку", - говорит нам Вовочка хорошо поставленным гундосым баритоном.
«Нифига!»,- говорит нам МОЗ официальной статистикой: 5165 новых случаев, 16748 выздоровевших и 203 летальних исходов.
«3 млрд от Газпрома - это я сделалЪ», скромно отмечает Вовочка.
«Да *** там плавал», - говорит нам Гугл. « Апелляционный суд округа Свеа (Швеция) встал на сторону Украины и в декабре 2017 г. обязал "Нафтогаз" выплатить "Газпрому" 2 млрд дол за поставленный, но не оплаченный газ. А в феврале 2018 г принял решение по второму контракту на транзит газа - уже в пользу "Нафтогаза" на сумму 4,6 млрд дол». Вова в те времена еще голым по супермаркету бегал.
«Когда же конец эпохи бедности», спрашивают у Вовочки какие-то продажные порохоботы. «Это от меня не зависит», отвечает продажным порохоботам Вовочка.
Конечно, не зависит, от тебя вообще ничего не зависит, ты - жопа говорящая и всё. Причем говорящая какую-то херню.
Но если раньше жопа говорила, что на второй срок ни ногой, то теперь - говорить про это рано. Так что будет жарко.
Потом эта хрень поздравила нас с Днём вышиванки, напялив на себя косоворотку. Много уже сказано на эту тему, поэтому я просто замечу, что жест этот оценили многие росс. СМИ и даже Маша Захарова, у которой от счастья такого скрепы раскалились и завибрировали.
Тот случай, когда для евреев ты не еврей, для русских ты не русский, а для украинцев - ты чмо. Бегай голым, не ошибёшься.
Шмыга презентовал изменения в Налоговом кодексе под лозунгом «Дайте денег, мы всё уронили, Наташа».
Говорит, что соберёт дополнительно 60 млрд грн. Т.е. весь тот бизнес, который пытается выжить и как-то тянуть эту сраную зелёную колымагу, похудеет еще на 60 лярдов во имя Вовкиных рейтингов и самых дорогих дорог в истории Украины.
Кстати, если раньше оподатковувались авто, стоимостью в 2,1 млн и выше, то теперь - машина за 1,2 млн становится предметом роскоши. Владельцы роскошных Volkswagen Tiguan - вы попали. Владельцам ланосов - приготовиться. Что, сцыте, олигархи? Отож!
За что Володька не берётся, всё превращается в говно.
А если за говно берётся, то просто тратит меньше сил.
По состоянию на 20 мая бабло, предусмотренное в бюджете ПФУ для выплат «Вовиных 8 тысяч», закончилось. Деньги получили 175к человек, это примерно половина от всех, подавших заявки.
Остальным я бы посоветовала не волноваться - необходимую гривну они допечатают, они не смогут упустить такую жирную рейтинговую жилу.
А ну, да. У нас новый министр МЗОа. Ну как новый…такой себе, изрядно пожеваный уже. Ляшко. И шо тут комментировать? Попользованный контрацептив достали из корзины, прополоскали, скрутили и назначили главным. Ликуем-те. Хуже ж не будет.
Ну и финальный аккорд: более 50% всё еще полагают, что Зеленский справляется с работой хорошо или удовлетворительно, и на выборах все так же выбрали бы его.
А с другой стороны, 50 - это не 73, так что нам предстоит еще много интересного.
ПыСы для всех спрашивающих у меня фото в вышиванке: у меня нет вышиванки, ни одной, и это грустно. Но и косоворотки славабогу тоже нет)))
Доброе утро, с пятничкой вас.
ШЕДЕВР!!!