UkraineInvest уже отримав заявки на 1 млрд доларів інвестицій від українських і міжнародних компаній, - Шмигаль

Уряд Офіс UkraineInvest вже отримав заявки на 1 млрд доларів інвестицій від українських і міжнародних компаній.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі "Фейсбук", передає Цензор.НЕТ.

"Ці компанії хочуть та готові вкладати кошти в Україну в межах проєкту "інвестняні" та закону "Про державну підтримку інвестиційних проєктів зі значними інвестиціями". Аби прискорити процес, Уряд цього тижня ухвалив рішення, яке дасть можливість проєкту запрацювати повною мірою.

Зокрема, визначено чіткий перелік критеріїв, яким треба відповідати, щоб отримати преференції", - зазначив главу уряду.

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