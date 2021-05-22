Десять "ключових перемог" Зеленського за два роки роботи опублікувала його команда. СПИСОК

Команда президента Володимира Зеленського перерахувала 10 ключових перемог за два роки президентства.

Відповідне повідомлення опубліковано на сторінці команди Зеленського в фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

Ключові перемоги Володимира Зеленського за два роки на посаді Президента України:

Запуск програми "Велике будівництво". За 2020 рік відбудовано майже 6,5 тис. км автошляхів.

Зростання розміру прожиткового мінімуму до 2 189 грн та мінімальної зарплати до 6 000 грн.

Старт діджиталізації. Україна стала першою державою в світі, де цифрові паспорти прирівняли до паперових.

Боротьба з виведенням коштів в офшори.

Легалізація азартних ігор.

Відкриття ринку землі.

Запровадження народовладдя через референдум.

Запуск іпотек під 7% та програми "Доступні кредити 5-7-9".

Реформа децентралізації рекомендована Євросоюзом як модель для перетворень в інших країнах.

НАТО визнав Україну партнером розширених можливостей.

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