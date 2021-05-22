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Зеленський (17415) Президент (753)

Десять "ключових перемог" Зеленського за два роки роботи опублікувала його команда. СПИСОК

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Десять

Команда президента Володимира Зеленського перерахувала 10 ключових перемог за два роки президентства.

Відповідне повідомлення опубліковано на сторінці команди Зеленського в фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

Ключові перемоги Володимира Зеленського за два роки на посаді Президента України:

Десять ключових перемог Зеленського за два роки роботи опублікувала його команда 02 Запуск програми "Велике будівництво". За 2020 рік відбудовано майже 6,5 тис. км автошляхів.

Десять ключових перемог Зеленського за два роки роботи опублікувала його команда 02 Зростання розміру прожиткового мінімуму до 2 189 грн та мінімальної зарплати до 6 000 грн.

Десять ключових перемог Зеленського за два роки роботи опублікувала його команда 02 Старт діджиталізації. Україна стала першою державою в світі, де цифрові паспорти прирівняли до паперових.

Десять ключових перемог Зеленського за два роки роботи опублікувала його команда 02 Боротьба з виведенням коштів в офшори.

Десять ключових перемог Зеленського за два роки роботи опублікувала його команда 02 Легалізація азартних ігор.

Десять ключових перемог Зеленського за два роки роботи опублікувала його команда 02 Відкриття ринку землі.

Десять ключових перемог Зеленського за два роки роботи опублікувала його команда 02 Запровадження народовладдя через референдум.

Десять ключових перемог Зеленського за два роки роботи опублікувала його команда 02 Запуск іпотек під 7% та програми "Доступні кредити 5-7-9".

Десять ключових перемог Зеленського за два роки роботи опублікувала його команда 02 Реформа децентралізації рекомендована Євросоюзом як модель для перетворень в інших країнах.

Десять ключових перемог Зеленського за два роки роботи опублікувала його команда 02 НАТО визнав Україну партнером розширених можливостей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський ввів в дію санкції проти ворів у законі і ватажків терористів (оновлено)
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Топ коментарі
+151
Десять "ключевых побед" Зеленского за два года работы опубликовала его команда - Цензор.НЕТ 9751

....
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22.05.2021 14:03
+96
Большая стройка в списке заслуг?? а откуда на неё деньги были взяты, я подзабыл? Ослу дали в руки миллиарды на одно, он решил хайпануть на дорогах... мда
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22.05.2021 14:03
+81
А теперь сравните этот детЦкий лепет...с безвизом...ассоциацией с ЕС...томосом...снижением ЕСВ в два раза...восстановлением армии...и прочим...
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22.05.2021 14:09
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полная х*йня!
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22.05.2021 21:25 Відповісти
ІТОГИ ПРЕЗИДЕНСТВА Зе АРТИСТА ЗА 2 РОКИ :

1) Розвал ЗСУ
2) Здача територій відвойованих ЗСУ расєянам
3) Провал программ озброєння ЗСУ
4) Розпродаж землі України зацікавленим кругам
5) Приватизування кримського каналу третіми особами для подачі води у Крим
6) Зустріч з расійськими чиновниками в Омані
7) Видача расійських найманців воювавших на Донбасі Кремлю
8) Знищання енергосистеми України
9) Закупівля електроенергії у країни - агресора, у Расії
10) Проолігархічна політика
11) Підвищення комунальних тарифів
12) Більше 10 відпусток за 2 роки

ПРАВІЛЬНОЙ ДОРОГОЙ ЇДЬОШ ТОВАРІЩ
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22.05.2021 21:27 Відповісти
VoxUkraine: только 17,6% фактологических цитат Зеленского на пресс-конференции оказались правдой https://censor.net/ru/n3267216

11,8% цитат оказались неправдой, 35,3% - манипуляциями, 11,8% - преувеличением, 5,9% - технической ошибкой. Еще 17,6% цитат идентифицировать не удалось.

VoxUkraine проанализировали трехчасовое выступление президента на пресс-конференции 20 мая и выделили в нем 17 фактологических цитат. Для сравнения, во время пресс-марафона Зеленского осенью 2019 года из 14 часов выступления президента удалось выделить только 14 фактологических цитат.
"Всего из 17 цитат президента 11,8% (2 цитаты) были ложными, 35,3% (6 цитат) - манипуляциями, 11,8% (2 цитаты) - преувеличениями. Правдивыми были 3 цитаты, или 17,6% выделенных высказываний. Не обошлось и без уже почти традиционных для президента "если бы" и других фраз, которым невозможно присвоить вердикт. Так, "без вердикта" остались 3 цитаты, то есть 17,6% из выделенных высказываний. Была и одна техническая ошибка, которая составила 5,9% среди зафиксированных фактологических заявлений президента", - сказано в сообщении аналитиков.

В частности, президент преувеличил число людей, получивших "карантинные" 8 тыс. грн. И сказал неправду о том, что средняя зарплата в Польше приближается к средним зарплатам "во многих городах Украины".
"Средняя заработная плата украинцев в Польше в 2020 году составила 4502 злотых в месяц (без вычета налогов). Однако для более корректного сравнения заработных плат нужно учитывать паритет покупательной способности (ППС). Из-за разницы цен деньги имеют разную покупательную способность в разных странах. Поэтому на одинаковую сумму можно приобрести разное количество товаров и услуг в Польше и Украине. Согласно данным МВФ, в 2020 году курс злотого - 1,79 злотых/$ ППС, курс гривны - 7,52 грн/$ ППС. Поэтому средняя заработная плата украинцев в Польше составляла $2515 по ППС. В Украине средняя заработная плата в 2020 году - 14 178 грн, это $1885 по ППС", - пояснили в VoxUkraine.
Манипулятивным является и утверждение Зеленского о "достижениях режима тишины". Ведь выстрелов действительно стало меньше, но о стабильности говорить еще рано.
Заявление Зеленского о том, что за 20 мая нет ни одной смерти от COVID-19, VoxUkraine отнесли к техническим ошибкам.
VoxUkraine - это независимая аналитическая платформа, в фокусе которой находятся экономика, государственное управление, общественные процессы и реформы. Организация запустила VoxCheck -независимый фактчек-проект, который проверяет высказывания политиков.
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25.05.2021 03:48 Відповісти
Чудова програма!!! - із цінами на все, що можна не порівнять!!! Слава партії!!!
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22.05.2021 21:48 Відповісти
ставив би ти смайлики на сарказм... Бо он, зебіли Eugen Damm та Віктор Бессмертний - не вкурили...
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24.05.2021 00:35 Відповісти
Про істерику в ОПі через скандал з косовороткою написав Борислав Береза на своїй сторінці у Фейсбук.
Одновременно несколько источников в ОП мне подтвердили, что там вчера была истерика из-за скандала с вышиванкой. Оказалось, что компетентность людей окружающих президента соответствует компетентности самого Зеленского. Ведь они даже не в состоянии просчитать вероятность скандала. Почему? Потому что теза "Какая разница?" - многим из них ментально близка. И теперь из-за этого факапа опять рассыпается образ патриота, который пытаются натянуть на Зеленского. Все это и смешно и грустно одновременно.
В общем, с этими людьми на Банковой количество факапов уменьшаться не будет. Мне они напоминают характеристику персонажей басни Крылова:
- А вы, друзья, как ни садитесь,
Все в музыканты не годитесь.
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22.05.2021 21:58 Відповісти
Десять "ключових перемог" Зеленського за два роки роботи опублікувала його команда - Цензор.НЕТ 4088
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22.05.2021 22:03 Відповісти
Де́сять ста́линских уда́ров - идеологема, общее название ряда крупнейших наступательных стратегических операций в Великой Отечественной войне...

где-то так Десять "ключових перемог" Зеленського за два роки роботи опублікувала його команда - Цензор.НЕТ 4390

дети в школе еще не учат

- "четыре отмазки от повесток"
- "десять ЗЕлинских ударов" ? Десять "ключових перемог" Зеленського за два роки роботи опублікувала його команда - Цензор.НЕТ 9993
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23.05.2021 00:18 Відповісти
Діти вже не виростуть
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22.05.2021 23:13 Відповісти
Децентрализация, армию с колен поднял, безвиз можете сюда прицепом, зарплата учителям 4000$, пипл все хавает😁😁😁😁
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22.05.2021 23:50 Відповісти
Одну звитягу бачу: земельку хайпонули під ковішумок. Велика пренога! Інші ноги малювати важко, брехнуваті по суті...
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23.05.2021 00:02 Відповісти
- борьба с офшорами по-зебильному. 30 ноября 2020 года зебильная прислуга+родина+замайбах+ОПЗЖопники проголосовали НЕОБЛОЖЕНИЕ ОФШОРОВ НАЛОГАМИ ДО 2023 ГОДА!
- а каким боком моносброд с зебилом к децентрализации???? Эта реформа выстрадана Порошенко ---он о ней говорил ВСЕ годы своего депутатства с 1998 года!
- Остальные зеленые перемоги такой же бред и чепуха!
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23.05.2021 00:08 Відповісти
одна половина "ЗЕленских ударов" - брехня (6,5 тыс. км автодорог отремонтированных...)
вторая половина "ЗЕленских ударов" - вредительство (легализация азартных игр....)

итог: супчика пора брать ! Десять "ключових перемог" Зеленського за два роки роботи опублікувала його команда - Цензор.НЕТ 8381
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23.05.2021 00:16 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=lAiaCTqjv7I- ""біда не тім , що ніде правди діти , задача вже не досидіти а щоб не відсидіти..." Процишин Офіційний
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23.05.2021 01:09 Відповісти
Дурню,як він може призупинити війну на "донбасі",якщо її розпочав Пуйло і основна ціль цієї війна окупація чухонсько-мордовськими виродками всієї України.Схожи на базар і купи собі баранячі мізки.
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23.05.2021 08:35 Відповісти
Зеленский подписал закон о продаже земли: "Исторический момент для всех (!) украинцев и для меня лично" Зная, что: Более 68% украинцев на референдуме поддержали бы мораторий на продажу земли./ Мафия где то Бланка, Троцкого, Свердлова уничтожила УНР. Мафия Коломойского, Зеленского, Шефира делает из Украины Палестину.
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23.05.2021 07:34 Відповісти
А как Вы процент посчитали, стесняюсь спросить?
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23.05.2021 09:03 Відповісти
А как Вы процент посчитали, стесняюсь спросить?/ Иван Петрович Сидоров пацан чОткий, конкретный, реальный. Пургу не гонит. За базар отвечает. Гуглим: 11.11.19 16:06 Более 68% украинцев на референдуме поддержали бы мораторий на продажу земли, - опрос Центра Разумкова.
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23.05.2021 09:18 Відповісти
Я вам сейчас одну умную вещь скажу, только вы не обижайтесь. Вот вы, которые рассказываете, что Порошенко «сбитый лётчик», и что надо искать другого кандидата, чтобы выиграть, потому что у него антирейтинг… Вы одну важную вещь не поняли.
Вы думаете, что антирейтинг - это проблема Порошенко.
Но это ваша проблема.
Это ваша проблема, есть ли у Порошенко рейтинг или нет, есть ли антирейтинг или нет, есть ли шансы снова стать президентом или нет.
Потому что это у вас президент, не отличающий косоворотки от вышиванки.
Потому что это у вас агенты РФ в офисе президента сливать информацию.
Потому что у вас родственники будут задыхаться в больницах без кислорода.
Потому что это деньги на ваши вакцины и лекарства будут дерибаниться и закапываться в асфальт.
Потому что это вас или ваших родных и знакомых будут безнаказанно убивать на фронте, пока длится перемирие любой ценой.
Потому что это вас будут бросать за решётку без суда и доказательств, и говорить, что ваша невиновность не доказана.
Потому что это у вас министром здравоохренения будет Степанов, министром экономики - Милованов, министром российской пропаганды в Украине - Ткаченко, министром образования - Шкарлет.
Потому что это у вас будет в парламенте сидеть сепар с российским паспортом и будет принимать вам законы.
Потому что это вы будете подозреваемыми в «антигосударственном перевороте 2014 года» для ТСК во главе с Шуфричем, чи кто там уже новый, исполнитель «мурки» для Януковича, я, короче, не различаю.
Потому что это у вас цены будут расти, а зарплаты нет, и электроэнергию будут закупать в РФ, но она всё равно будет дорожать, а на субсидии денег не будет…
(продолжить список по вкусу)
Понимаете, ребята? ЭТО ВАША ПРОБЛЕМА, что у вас президент - Зеленский, а не Порошенко. И рейтинг или антирейтинг Порошенко - это ВАША проблема, а не его. Вы всё время думаете, что вы мамочкины принцессы, перед которым Порошенко должен станцевать краковяк и упросить тебя, бусинку, за него проголосовать, а иначе он будет горько плакать. Но пока плачете только вы, вы заметили?
А у Порошенко всё будет хорошо, я узнавал. Он мультимиллионер, он в любой момент может плюнуть, купить себе гражданство какого-нибудь Сен-Китса, уехать нахрен вместе с семьёй туда, где пальмы, и ему и его детям, и внукам хватит денег до конца жизни, и он ещё лекции будет читать в Стэнфорде и выступать в ООН с докладом «и вот почему люди идиоты».
У него всё будет нормально в любом случае, правда-правда.
Его рейтинг - это ВАША ПРОБЛЕМА.
И пока вы себе не вколотите это в башку, до тех пор вам зеленские, шуфричи, фирташи, степановы, ляшки, миловановы, будут наглядно объяснять это через другое место. Каждый день.
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23.05.2021 09:53 Відповісти
Брагу кушаем,
Век на щавеле
Скисли душами
-опрыщавели
Да ещё вином
Много тешились
Разоряли дом
Дрались, вешались
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23.05.2021 10:04 Відповісти
направление "10-ти ЗеБенинских ударов" сформулировано верно Десять "ключових перемог" Зеленського за два роки роботи опублікувала його команда - Цензор.НЕТ 5859
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23.05.2021 14:31 Відповісти
Ksenia VB Все абсолютно верно! Одно обидно, что эти придурки вряд ли это прочитают, а если и прочитают, то ничего не поймут. У них так мозг устроен.
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23.05.2021 11:02 Відповісти
Неадекватность зашкаливает.
То есть, в том что Порошенко не выбрали президентом виноваты тупые украинцы, которые сами сформировали антирейтинг для Порошка в -75%?
То есть по вашей логике виноваты те же украинцы, которые в 2014 году отдали Пете 53% для победы уже в первом туре?
Пока всё правильно? У вас не возникает когнитивного диссонанса?
Ведь украинцы изменили своё решение в период президентства Пети - период когда все карты были у него руках.
Понимаете, нахождение в параллельной реальности мешает принимать правильные ршения. А уход Пети в астрал начался ещё в году так 2016-17. Скорее всего приближённые к Пете "аналытики" давали Пете нравящуюся ему статистику, а не реальную. Это классика развода мешков с деньгами. В итоге время на принятие решений было бездарно упущено.
Более того, этот процесс развода путём низкоэффективной работы ( наверное за большие бабки) продолжается и сегодня.
В теории можно привести Порошенко к победе на следующих выборах. Но это чрезвычайно сложная и фактически ювелирная многолетняя работа, которая может дать результат только в том случае, если сам Петя даст честный ответ - а оно ему надо?
Ведь реально мегакрупной причиной почему Петя заработал антирейтинг стал его же отказ от его же слов.
Напомню. Год 2014. Петя перед выборами:"Если я стану президентом, то я тут же продам весь свой бизнес!" То есть Петя перестал бы быть олигархом и стал бы обычным обеспеченным украинцем, который не рвётся к власти, чтобы дорваться до корыта и приумножить свой бизнес.
Что сделал Петя после победы? Начались бесконечные блеяния о трастах, о невозможности продать бизнес в Раше. То есть факт налицо - барыга внутри Пети победил Петю-президента.
Потом в доказательство этого факта были ещё громкие скандалы со Свинарчуками, Кононенками, с чемонадами кэша под администрацией и так далее, и тому подобное.
То есть Петя спустя 2 года своего президентсва потерял связь с реальностью, решил, что о его публичном обещании продать бизнес все уже забыли ( просто так хотелось в это верить, что даже "аналытики" ему подыграли).
А виноваты украинцы?
Выход там же где и вход.
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23.05.2021 12:28 Відповісти
А чем порох лучше? Тем, что он любит покрасоваться на парадах, когда нужно судьбу страны решать? Порох нарцисс и обваляет в дерьме любого, лишь бы самому к власти прийти.
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23.05.2021 22:19 Відповісти
все пункты полная залипуха и повод скачать бабло и набить себе красивым карманы!!!!!
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23.05.2021 10:35 Відповісти
Вообще-то децентрализацией занимался Гройсман во времена Порошенко, не?
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23.05.2021 10:51 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=Doii6KUIxg4

вовавсехпабедил..... ещё до того как все об этом догадались
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23.05.2021 11:29 Відповісти
"- Борьба с выводом средств в офшоры." Конгениально! Вообще-то, борьба - это процесс, а не выполненный пункт.
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23.05.2021 11:33 Відповісти
Тут так всё красиво расписали ,что и добавить нечего. Единственно....был у нас безмозглый баламут, а добавили брехливое ,самонадеянное чмо.
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23.05.2021 11:47 Відповісти
Ах да. Запишите еще одну победу ЗЕленпуперу.

Укроборонпром ЗЕлюпа отдал на разграбление Ахметову.

Верховний Вишиворотник України Володимир Олександрович Зеленський своїм Указом призначив до вищого керівного органу концерну Укроборонпром…
РОСТИСЛАВА ІГОРОВИЧА ШУРМУ!Це не просто якась людина, яка колись десь працювала у системі Ахметова. Це топовий менеджер Ахметова, довірена особа, яка розуміється на тому самому корупційному ф'южні політичних і економічних питань, які і формують власне будь-який олігархічний бізнес, і забезпечують проникнення бізнесу в державний бюджет.



Вдумайтесь. Вкиньтеся в цю ідею. В ній усе. І боротьба з олігархами. І підвищення обороноздатності. І стандарти НАТО. І звільнення Донбасу. Всі ці прекрасні речі весело дують вам у гудок зараз.
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23.05.2021 12:16 Відповісти
Десять "ключових перемог" Зеленського за два роки роботи опублікувала його команда - Цензор.НЕТ 3059
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23.05.2021 13:07 Відповісти
Там більше кокс погоду грає, це ж щоу біз Десять "ключових перемог" Зеленського за два роки роботи опублікувала його команда - Цензор.НЕТ 8949
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25.05.2021 18:11 Відповісти
зеленский брехло охметовское
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23.05.2021 13:42 Відповісти
Пора бубочку показать санитарам из дурки. Действие галопиредола закончилось, и вову понесло...
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23.05.2021 14:05 Відповісти
А шо то за епохальне досягнення "Боротьба з виведенням коштів в офшори". Мається на увазі процес або состерігання за ним? Чи бубочка шмагає себе шкіряним батогом по вечорах?
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23.05.2021 17:15 Відповісти
- Запуск программы "Большая стройка". За 2020 год отстроены почти 6,5 тыс. км автодорог.
Ну не отстроены, а сделан ремонт, причём качество проведения под сомнением (посмотрим, простоят год или три), а вот то, что 6 фирм получили все подряды и "Схемы" рассказали о минимум 40% откатов, это уже известно.


- Рост размера прожиточного минимума до 2189 грн и минимальной зарплаты до 6000 грн.
Вот только тарифы только за год выросли минимум на 25%, украинское подсолнечное масло в Польше, почти в два раза дешевле чем у нас и так далее...


- Старт диджитализации. Украина стала первым государством в мире, где цифровые паспорта приравняли к бумажным.
Вот только 4G не везде и в Киеве ловит. как их проверять? Короче - голословие.


- Борьба с выводом средств в офшоры.
Ну тут полная брехня. Где налог на выведенный капитал? А только ЭТО и сделает РЕАЛЬНУЮ борьбу с офшорами.


- Легализация азартных игр.
Болезнь ЛУДОМАНИЯ, наиболее заразна - более 50% людей ей подвержены. Разваливаюся семьи, люди заканчивают жизнь самоубийством. Обещали в бюджет миллиарды гривен, а по факту ноль получили. Это не достижение, а ПОЗОР "Слугам Народа"!!!


- Открытие рынка земли.
Нарушение ДВУХ статей Конституции Украины из первого раздела - однозначно преступление, за которое организаторы. после окончания каденций, должны получить пожизненное, с полной конфискацией имущества не только у них, но и у родственников, на которых оно записано.


- Введение народовластия через референдум.
17-го провели сборы по началу референдума по народной инициативе, где народ проголосует или нет за то, чтобы единственным покупателем с/х земли было государство Украина. Вот и посмотрим, как Зеленский будет саботировать проведение такого референдума, который срывает его планы продажи украинских земель по типу, как продали евреям в Палестине и теперь имеют ракетные обстрелы.

- Запуск ипотек под 7% и программы "Доступные кредиты 5-7-9".

- Реформа децентрализации рекомендована Евросоюзом в качестве модели для преобразований в других странах.
А на местах утверждают, что стало еще хуже и президентские администрации лишили районные рады большинства полномочий.


- НАТО признал Украину партнером расширенных возможностей.
А нас в НАТО берут? Нет, не берут и прямо об этом сказали. Зато Витренко, мама которого неоднократно проводила в Украине митинги против НАТО, назначен руководить Нафтогазом, а мама в РФ проживает.
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23.05.2021 18:17 Відповісти
что вы все как под копирку пишите. Штук 6 или 7подобных коментов только под этой публикацией. И после этого будете рассказывать что не порохоботы?
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23.05.2021 22:22 Відповісти
Подобных или одинаковых?

Я не из порохоботов. Как по мне, то Петра Порошенко необходимо судить и посадить пожизненно, с конфискацией имущества не только его, но и переписанного на всех его родственников.
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23.05.2021 22:33 Відповісти
Рынок земли - это борьба дьявола против Бога.
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23.05.2021 20:07 Відповісти
Не может быть рынка земли. Новый автомобиль можно собрать, новый дом можно построить, а вот создать новую планету Земля может только Господь Бог. Земля принадлежала нашим предкам, которые за неё отдавали свои жизни и проливали свою кровь, а значит принадлежит и ещё неродившимся ихним потомкам, и не евреям распродавать земли украинской нации.
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23.05.2021 22:36 Відповісти
«Большое строительство» Зеленского говорите? Обратите внимание на год завершения работ.
Важно здесь обратить внимание на год завершения работ. И обратить внимание на качество покрытия - к вопросу о «5 лет гарантии». Посмотрим, как через то же самое время будут выглядеть дороги от «Большого строительства». Кстати, у нас на самом деле «Большое строительство» или все еще правительственная программа «Капитальный ремонт дорог 2018-2022», начата пятым президентом Порошенко и приватизированная Зе-командой? Потому что неоднократно доказано, «зеленым» украсть чужое достижение - как чихнуть. Главное потом о «барыге» Порошенко достаточно порассказывать.
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24.05.2021 00:13 Відповісти
Десять "ключових перемог" Зеленського за два роки роботи опублікувала його команда - Цензор.НЕТ 7738
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24.05.2021 00:14 Відповісти
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