Десять "ключових перемог" Зеленського за два роки роботи опублікувала його команда. СПИСОК
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Команда президента Володимира Зеленського перерахувала 10 ключових перемог за два роки президентства.
Відповідне повідомлення опубліковано на сторінці команди Зеленського в фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
Ключові перемоги Володимира Зеленського за два роки на посаді Президента України:
Запуск програми "Велике будівництво". За 2020 рік відбудовано майже 6,5 тис. км автошляхів.
Зростання розміру прожиткового мінімуму до 2 189 грн та мінімальної зарплати до 6 000 грн.
Старт діджиталізації. Україна стала першою державою в світі, де цифрові паспорти прирівняли до паперових.
Боротьба з виведенням коштів в офшори.
Легалізація азартних ігор.
Відкриття ринку землі.
Запровадження народовладдя через референдум.
Запуск іпотек під 7% та програми "Доступні кредити 5-7-9".
Реформа децентралізації рекомендована Євросоюзом як модель для перетворень в інших країнах.
НАТО визнав Україну партнером розширених можливостей.
Будь ласка, зачекайте...
1) Розвал ЗСУ
2) Здача територій відвойованих ЗСУ расєянам
3) Провал программ озброєння ЗСУ
4) Розпродаж землі України зацікавленим кругам
5) Приватизування кримського каналу третіми особами для подачі води у Крим
6) Зустріч з расійськими чиновниками в Омані
7) Видача расійських найманців воювавших на Донбасі Кремлю
8) Знищання енергосистеми України
9) Закупівля електроенергії у країни - агресора, у Расії
10) Проолігархічна політика
11) Підвищення комунальних тарифів
12) Більше 10 відпусток за 2 роки
ПРАВІЛЬНОЙ ДОРОГОЙ ЇДЬОШ ТОВАРІЩ
11,8% цитат оказались неправдой, 35,3% - манипуляциями, 11,8% - преувеличением, 5,9% - технической ошибкой. Еще 17,6% цитат идентифицировать не удалось.
VoxUkraine проанализировали трехчасовое выступление президента на пресс-конференции 20 мая и выделили в нем 17 фактологических цитат. Для сравнения, во время пресс-марафона Зеленского осенью 2019 года из 14 часов выступления президента удалось выделить только 14 фактологических цитат.
"Всего из 17 цитат президента 11,8% (2 цитаты) были ложными, 35,3% (6 цитат) - манипуляциями, 11,8% (2 цитаты) - преувеличениями. Правдивыми были 3 цитаты, или 17,6% выделенных высказываний. Не обошлось и без уже почти традиционных для президента "если бы" и других фраз, которым невозможно присвоить вердикт. Так, "без вердикта" остались 3 цитаты, то есть 17,6% из выделенных высказываний. Была и одна техническая ошибка, которая составила 5,9% среди зафиксированных фактологических заявлений президента", - сказано в сообщении аналитиков.
В частности, президент преувеличил число людей, получивших "карантинные" 8 тыс. грн. И сказал неправду о том, что средняя зарплата в Польше приближается к средним зарплатам "во многих городах Украины".
"Средняя заработная плата украинцев в Польше в 2020 году составила 4502 злотых в месяц (без вычета налогов). Однако для более корректного сравнения заработных плат нужно учитывать паритет покупательной способности (ППС). Из-за разницы цен деньги имеют разную покупательную способность в разных странах. Поэтому на одинаковую сумму можно приобрести разное количество товаров и услуг в Польше и Украине. Согласно данным МВФ, в 2020 году курс злотого - 1,79 злотых/$ ППС, курс гривны - 7,52 грн/$ ППС. Поэтому средняя заработная плата украинцев в Польше составляла $2515 по ППС. В Украине средняя заработная плата в 2020 году - 14 178 грн, это $1885 по ППС", - пояснили в VoxUkraine.
Манипулятивным является и утверждение Зеленского о "достижениях режима тишины". Ведь выстрелов действительно стало меньше, но о стабильности говорить еще рано.
Заявление Зеленского о том, что за 20 мая нет ни одной смерти от COVID-19, VoxUkraine отнесли к техническим ошибкам.
VoxUkraine - это независимая аналитическая платформа, в фокусе которой находятся экономика, государственное управление, общественные процессы и реформы. Организация запустила VoxCheck -независимый фактчек-проект, который проверяет высказывания политиков.
Одновременно несколько источников в ОП мне подтвердили, что там вчера была истерика из-за скандала с вышиванкой. Оказалось, что компетентность людей окружающих президента соответствует компетентности самого Зеленского. Ведь они даже не в состоянии просчитать вероятность скандала. Почему? Потому что теза "Какая разница?" - многим из них ментально близка. И теперь из-за этого факапа опять рассыпается образ патриота, который пытаются натянуть на Зеленского. Все это и смешно и грустно одновременно.
В общем, с этими людьми на Банковой количество факапов уменьшаться не будет. Мне они напоминают характеристику персонажей басни Крылова:
- А вы, друзья, как ни садитесь,
Все в музыканты не годитесь.
где-то так
дети в школе еще не учат
- "четыре отмазки от повесток"
- "десять ЗЕлинских ударов" ?
- а каким боком моносброд с зебилом к децентрализации???? Эта реформа выстрадана Порошенко ---он о ней говорил ВСЕ годы своего депутатства с 1998 года!
- Остальные зеленые перемоги такой же бред и чепуха!
вторая половина "ЗЕленских ударов" - вредительство (легализация азартных игр....)
итог: супчика пора брать !
Вы думаете, что антирейтинг - это проблема Порошенко.
Но это ваша проблема.
Это ваша проблема, есть ли у Порошенко рейтинг или нет, есть ли антирейтинг или нет, есть ли шансы снова стать президентом или нет.
Потому что это у вас президент, не отличающий косоворотки от вышиванки.
Потому что это у вас агенты РФ в офисе президента сливать информацию.
Потому что у вас родственники будут задыхаться в больницах без кислорода.
Потому что это деньги на ваши вакцины и лекарства будут дерибаниться и закапываться в асфальт.
Потому что это вас или ваших родных и знакомых будут безнаказанно убивать на фронте, пока длится перемирие любой ценой.
Потому что это вас будут бросать за решётку без суда и доказательств, и говорить, что ваша невиновность не доказана.
Потому что это у вас министром здравоохренения будет Степанов, министром экономики - Милованов, министром российской пропаганды в Украине - Ткаченко, министром образования - Шкарлет.
Потому что это у вас будет в парламенте сидеть сепар с российским паспортом и будет принимать вам законы.
Потому что это вы будете подозреваемыми в «антигосударственном перевороте 2014 года» для ТСК во главе с Шуфричем, чи кто там уже новый, исполнитель «мурки» для Януковича, я, короче, не различаю.
Потому что это у вас цены будут расти, а зарплаты нет, и электроэнергию будут закупать в РФ, но она всё равно будет дорожать, а на субсидии денег не будет…
(продолжить список по вкусу)
Понимаете, ребята? ЭТО ВАША ПРОБЛЕМА, что у вас президент - Зеленский, а не Порошенко. И рейтинг или антирейтинг Порошенко - это ВАША проблема, а не его. Вы всё время думаете, что вы мамочкины принцессы, перед которым Порошенко должен станцевать краковяк и упросить тебя, бусинку, за него проголосовать, а иначе он будет горько плакать. Но пока плачете только вы, вы заметили?
А у Порошенко всё будет хорошо, я узнавал. Он мультимиллионер, он в любой момент может плюнуть, купить себе гражданство какого-нибудь Сен-Китса, уехать нахрен вместе с семьёй туда, где пальмы, и ему и его детям, и внукам хватит денег до конца жизни, и он ещё лекции будет читать в Стэнфорде и выступать в ООН с докладом «и вот почему люди идиоты».
У него всё будет нормально в любом случае, правда-правда.
Его рейтинг - это ВАША ПРОБЛЕМА.
И пока вы себе не вколотите это в башку, до тех пор вам зеленские, шуфричи, фирташи, степановы, ляшки, миловановы, будут наглядно объяснять это через другое место. Каждый день.
Век на щавеле
Скисли душами
-опрыщавели
Да ещё вином
Много тешились
Разоряли дом
Дрались, вешались
То есть, в том что Порошенко не выбрали президентом виноваты тупые украинцы, которые сами сформировали антирейтинг для Порошка в -75%?
То есть по вашей логике виноваты те же украинцы, которые в 2014 году отдали Пете 53% для победы уже в первом туре?
Пока всё правильно? У вас не возникает когнитивного диссонанса?
Ведь украинцы изменили своё решение в период президентства Пети - период когда все карты были у него руках.
Понимаете, нахождение в параллельной реальности мешает принимать правильные ршения. А уход Пети в астрал начался ещё в году так 2016-17. Скорее всего приближённые к Пете "аналытики" давали Пете нравящуюся ему статистику, а не реальную. Это классика развода мешков с деньгами. В итоге время на принятие решений было бездарно упущено.
Более того, этот процесс развода путём низкоэффективной работы ( наверное за большие бабки) продолжается и сегодня.
В теории можно привести Порошенко к победе на следующих выборах. Но это чрезвычайно сложная и фактически ювелирная многолетняя работа, которая может дать результат только в том случае, если сам Петя даст честный ответ - а оно ему надо?
Ведь реально мегакрупной причиной почему Петя заработал антирейтинг стал его же отказ от его же слов.
Напомню. Год 2014. Петя перед выборами:"Если я стану президентом, то я тут же продам весь свой бизнес!" То есть Петя перестал бы быть олигархом и стал бы обычным обеспеченным украинцем, который не рвётся к власти, чтобы дорваться до корыта и приумножить свой бизнес.
Что сделал Петя после победы? Начались бесконечные блеяния о трастах, о невозможности продать бизнес в Раше. То есть факт налицо - барыга внутри Пети победил Петю-президента.
Потом в доказательство этого факта были ещё громкие скандалы со Свинарчуками, Кононенками, с чемонадами кэша под администрацией и так далее, и тому подобное.
То есть Петя спустя 2 года своего президентсва потерял связь с реальностью, решил, что о его публичном обещании продать бизнес все уже забыли ( просто так хотелось в это верить, что даже "аналытики" ему подыграли).
А виноваты украинцы?
Выход там же где и вход.
вовавсехпабедил..... ещё до того как все об этом догадались
Укроборонпром ЗЕлюпа отдал на разграбление Ахметову.
Верховний Вишиворотник України Володимир Олександрович Зеленський своїм Указом призначив до вищого керівного органу концерну Укроборонпром…
РОСТИСЛАВА ІГОРОВИЧА ШУРМУ!Це не просто якась людина, яка колись десь працювала у системі Ахметова. Це топовий менеджер Ахметова, довірена особа, яка розуміється на тому самому корупційному ф'южні політичних і економічних питань, які і формують власне будь-який олігархічний бізнес, і забезпечують проникнення бізнесу в державний бюджет.
Вдумайтесь. Вкиньтеся в цю ідею. В ній усе. І боротьба з олігархами. І підвищення обороноздатності. І стандарти НАТО. І звільнення Донбасу. Всі ці прекрасні речі весело дують вам у гудок зараз.
Ну не отстроены, а сделан ремонт, причём качество проведения под сомнением (посмотрим, простоят год или три), а вот то, что 6 фирм получили все подряды и "Схемы" рассказали о минимум 40% откатов, это уже известно.
- Рост размера прожиточного минимума до 2189 грн и минимальной зарплаты до 6000 грн.
Вот только тарифы только за год выросли минимум на 25%, украинское подсолнечное масло в Польше, почти в два раза дешевле чем у нас и так далее...
- Старт диджитализации. Украина стала первым государством в мире, где цифровые паспорта приравняли к бумажным.
Вот только 4G не везде и в Киеве ловит. как их проверять? Короче - голословие.
- Борьба с выводом средств в офшоры.
Ну тут полная брехня. Где налог на выведенный капитал? А только ЭТО и сделает РЕАЛЬНУЮ борьбу с офшорами.
- Легализация азартных игр.
Болезнь ЛУДОМАНИЯ, наиболее заразна - более 50% людей ей подвержены. Разваливаюся семьи, люди заканчивают жизнь самоубийством. Обещали в бюджет миллиарды гривен, а по факту ноль получили. Это не достижение, а ПОЗОР "Слугам Народа"!!!
- Открытие рынка земли.
Нарушение ДВУХ статей Конституции Украины из первого раздела - однозначно преступление, за которое организаторы. после окончания каденций, должны получить пожизненное, с полной конфискацией имущества не только у них, но и у родственников, на которых оно записано.
- Введение народовластия через референдум.
17-го провели сборы по началу референдума по народной инициативе, где народ проголосует или нет за то, чтобы единственным покупателем с/х земли было государство Украина. Вот и посмотрим, как Зеленский будет саботировать проведение такого референдума, который срывает его планы продажи украинских земель по типу, как продали евреям в Палестине и теперь имеют ракетные обстрелы.
- Запуск ипотек под 7% и программы "Доступные кредиты 5-7-9".
- Реформа децентрализации рекомендована Евросоюзом в качестве модели для преобразований в других странах.
А на местах утверждают, что стало еще хуже и президентские администрации лишили районные рады большинства полномочий.
- НАТО признал Украину партнером расширенных возможностей.
А нас в НАТО берут? Нет, не берут и прямо об этом сказали. Зато Витренко, мама которого неоднократно проводила в Украине митинги против НАТО, назначен руководить Нафтогазом, а мама в РФ проживает.
Я не из порохоботов. Как по мне, то Петра Порошенко необходимо судить и посадить пожизненно, с конфискацией имущества не только его, но и переписанного на всех его родственников.
Важно здесь обратить внимание на год завершения работ. И обратить внимание на качество покрытия - к вопросу о «5 лет гарантии». Посмотрим, как через то же самое время будут выглядеть дороги от «Большого строительства». Кстати, у нас на самом деле «Большое строительство» или все еще правительственная программа «Капитальный ремонт дорог 2018-2022», начата пятым президентом Порошенко и приватизированная Зе-командой? Потому что неоднократно доказано, «зеленым» украсть чужое достижение - как чихнуть. Главное потом о «барыге» Порошенко достаточно порассказывать.