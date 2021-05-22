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1,7 млрд грн будуть спрямовані на розвиток регіонів у межах відповідної програми соцеконому, - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Політика України

1,7 млрд грн будуть спрямовані на розвиток регіонів у межах відповідної програми соцеконому, - Шмигаль

Уряд спрямує 1,7 мільярда гривень на розвиток регіонів у межах відповідної програми соцеконому.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі "Фейсбук", передає Цензор.НЕТ.

За його словами, кошти насамперед підуть на будівництво шкіл, лікарень і дитячих садків.

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"Буде закуплене нове обладнання в медичні заклади, новий транспорт, буде оновлюватися комунальна інфраструктура та реалізовуватимуться корисні для людей проєкти", - зазначив глава уряду.

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Топ коментарі
+2
Імітація бурхливої державної діяльності триває !!!))))
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22.05.2021 14:53
+2
Интересно в каком офшоре осядут эти деньги...в катарском или оманском...???
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22.05.2021 15:03
+1
Интересней, откуда эти деньги перенаправят, Зин?
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22.05.2021 14:49
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а в какие регионы направлены 1,7 млрд.грн?
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22.05.2021 14:47 Відповісти
Интересней, откуда эти деньги перенаправят, Зин?
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22.05.2021 14:49 Відповісти
З чергового Ковідфонда чи з якоїсь соцпрограми !!!)))
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22.05.2021 14:54 Відповісти
Запомните! Никаких государственных денег не существут. Есть только деньги налогоплательщиков!
Маргарэт Татчер.
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22.05.2021 14:58 Відповісти
1,7млрд.грн.будет разворован
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22.05.2021 15:00 Відповісти
в Оман.
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22.05.2021 16:40 Відповісти
"полезные для людей проекты"...красава,завуалированный распил бабла...
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22.05.2021 14:50 Відповісти
"Вяликое крадівництво" триває !!!)))
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22.05.2021 14:55 Відповісти
Імітація бурхливої державної діяльності триває !!!))))
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22.05.2021 14:53 Відповісти
Интересно в каком офшоре осядут эти деньги...в катарском или оманском...???
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22.05.2021 15:03 Відповісти
простуду лечи, дебил
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22.05.2021 16:18 Відповісти
 
 