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1,7 млрд грн будуть спрямовані на розвиток регіонів у межах відповідної програми соцеконому, - Шмигаль
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Уряд спрямує 1,7 мільярда гривень на розвиток регіонів у межах відповідної програми соцеконому.
Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі "Фейсбук", передає Цензор.НЕТ.
За його словами, кошти насамперед підуть на будівництво шкіл, лікарень і дитячих садків.
"Буде закуплене нове обладнання в медичні заклади, новий транспорт, буде оновлюватися комунальна інфраструктура та реалізовуватимуться корисні для людей проєкти", - зазначив глава уряду.
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