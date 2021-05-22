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Одеса (4020) стрілянина (1678) суддя (1423)

Глава Приморського суду Одеси Кічмаренко заявив, що по вікнах його кабінету стріляли невідомі. ДОКУМЕНТ

Новини Цензор.НЕТ Події

Глава Приморського суду Одеси Кічмаренко заявив, що по вікнах його кабінету стріляли невідомі. ДОКУМЕНТ

Глава Приморського суду Одеси Сергій Кічмаренко заявив, що невідомі стріляли по вікнах в його кабінеті з невідомої зброї.

Відповідне повідомлення судді опубліковано на сайті Вищої ради правосуддя, передає Цензор.НЕТ.

За словами Кічмаренка, 17 травня він зайшов в свій робочий кабінет і зауважив, що одне з чотирьох вікон, розташоване в безпосередній близькості від робочого столу, простріляне з невідомої зброї.

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"Виходячи з характеру пошкодження скла, траєкторія польоту кулі була спрямована чітко по мені", - зазначає суддя.

Кічмаренко пов'язує інцидент зі своєю службовою діяльністю, а також з перебуванням в його провадженні низик резонансних кримінальних справ.

Глава Приморського суду Одеси Кічмаренко заявив, що по вікнах його кабінету стріляли невідомі 01

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 23 лютого Приморський районний суд Одеси визнав одеського активіста Сергія Стерненка винним у викраденні людини та засудив його до 7 років і 3 місяців позбавлення волі і конфіскації половини майна. Вирок виніс суддя Попревич - уродженець Донецька, що раніше встановив біля свого будинку величезні бюсти Леніна і Сталіна.

9 квітня Одеська апеляційний суд змінив запобіжний захід Сергію Стерненку і Руслану Демчуку - їх відправили під цілодобовий домашній арешт.
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Топ коментарі
+4
судьям верить-себе не доверять.Это каста редких ****...в первые в очереди на гиляку.даже политикам придется подождать своей очереди.
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22.05.2021 16:43
+3
Жаль что не попали.
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22.05.2021 20:39
+2
кому он нужен?он же придурок.
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22.05.2021 15:56
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Глава Приморского суда Одессы Кичмаренко заявил, что по окнам его кабинета стреляли неизвестные - Цензор.НЕТ 2865
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22.05.2021 15:16 Відповісти
А Сергей Кичмаренко не сообщил сколько он за это заплатил ?
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22.05.2021 15:26 Відповісти
А с гранатомёта когда будет?
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22.05.2021 15:27 Відповісти
Блин, ну прям нельзя уже спокойно деньги пересчитать... стреляют тут...
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22.05.2021 15:41 Відповісти
Ну вот теперь еще и кабинет самого неподкупного судьи от непроизвольного глубочайшего возмущения и удивления его собственного кишечника придётся отмывать за счет бесконечного количества бюджетных денег.
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22.05.2021 15:52 Відповісти
судьи вообще ничего не должны бояться - за каждого убитого судью должа быть отставка главы СБУ и МВД, и компенсация в пол-бюджета Украины
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22.05.2021 15:53 Відповісти
кому он нужен?он же придурок.
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22.05.2021 15:56 Відповісти
А що пулю так і не знайшли?????, мабуть камінець з під колес автомобіля пальнув, або рогатка!!!!!! Як воно собі ціну набиває!!!!! Скоро в себе рани робитимуть як доказ!!!!!!!
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22.05.2021 16:11 Відповісти
думает что он неприкасаемый и не проникновенный
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22.05.2021 16:11 Відповісти
а что... наши одесские мальчики не могут на гранатомет скинуться?
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22.05.2021 16:33 Відповісти
судьям верить-себе не доверять.Это каста редких ****...в первые в очереди на гиляку.даже политикам придется подождать своей очереди.
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22.05.2021 16:43 Відповісти
Глава Приморського суду Одеси Кічмаренко заявив, що по вікнах його кабінету стріляли невідомі - Цензор.НЕТ 4915
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22.05.2021 17:10 Відповісти
если б стрельба была " четко по нем",то "по мне" ,слов уже бы он не произнес никогда
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22.05.2021 17:15 Відповісти
Пощастило, що навманя. А якби з допомогою тепловізора як по вікнам Шокіна?
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22.05.2021 17:17 Відповісти
Жаль что не попали.
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22.05.2021 20:39 Відповісти
Глава Приморского суда Одессы Сергей Кичмаренко заявил, что неизвестные СТРЫЛЯЛЫ по окнам в его кабинете из неизвестного ЯДРЕННОГО оружия. Как по Януковичу.
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22.05.2021 22:52 Відповісти
 
 