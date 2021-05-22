Євросоюз може почати робити заяви від імені 26 країн-учасниць через часті вето Угорщини, - ЗМІ
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Через численні вето з боку Угорщини Європейський Союз може бути змушений почати робити заяви тільки від 26 країн-учасниць, а не від 27.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA, про це повідомляє Euractiv.
Один з дипломатів зауважив, що інші країни блоку не задоволені такою поведінкою Угорщини. Проте ця ситуація не є новою.
За словами євродепутата, в минулому члени ЄС часто створювали перешкоди в інших контекстах. Зокрема, так було, коли Нідерланди заблокували ратифікацію Угоди про асоціацію з Україною. Але згодом в Амстердамі доклали зусиль для розв'язання цієї ситуації.
"Більшість країн-членів, у яких є проблема, шукають способи її вирішення. Ми не бачили цього в Угорщини. Ми послідовно погоджуємося з дуже важливих міжнародних питань 26 країнами і не можемо погодитися з 27. Це недобре. Можливість робити заяви від 26 країн, безумовно, є, але це не бажано", - сказав він.
На думку депутата, наразі немає особливого значення те, підтримають, наприклад, декларацію ЄС по Гонконгу 26 країн, чи 27.
"Це не послабить ЄС в глобальному масштабі. Але це суперечить духу ЄС. Ми намагаємося враховувати погляди країн з окремими проблемами, але ми очікуємо, що ці окремі держави прийдуть з конструктивними ідеями для вирішення проблеми, і я хотів би бачити більше від Будапешта", - сказав він.
Нагадаємо, у квітні Угорщина заблокувала заяву ЄС, де містилася критика щодо закону про безпеку Гонконгу. А 18 травня країна не долучилася до решти 26 країн-членів блоку, глави МЗС яких закликали припинити ізраїльсько-палестинський конфлікт.
Останнє вето було накладене учора. Воно стосувалося схвалення угоди ЄС про торгівлю і розвитку з країнами Африки, Карибського басейну і Тихого океану. В країні відмову аргументували тим, що це рішення може призвести до збільшення кількості мігрантів у Європі.
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Тепер з твого боку побачимо давай: Кого німці не чіпали -- ті під, чи з Хітлєром були?
...так ото ж...
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Хвала їм за це та пошана.
...пока Германия не стала локомотивом Европы... -- слишком много лишних переполненных плацкартных и пустых товарных вагончиков к этому локомотиву прицепилось...
знакомый сдавал тест на гражданство во францию, там был вопрос: вы за политику предоставления субсидий, льгот и т.п. неграм и арабам без квот и ограничений? Ответил да, иначе не получил бы гражданство.
Странно, но про Украину такого вопроса в анкете почему-то не было
сейчас же принцип европы: у все равные возможности независимо от расы, цвета кожи, географии и вероисповедания, так?? так покажите мне эти равные возможности!
для нас и для негра! так вот почему-то там у них они выше.
С Венграми- та же история. На южном Урале финно-угры из лесных чащоб смешались с кочевниками степей, и в итоге получился микс- кочевое племя угров которое сначало пасло стада на Хазарских землях (Лебедии), и платило им дань, но позже, когда Святослав навалял Хазарам, степной кордон прорвали Печенеги и подвинули Мадьяр на Харьковщину а затем на земли где сейчас Николаев-Херсон.но и там не срослось и они поскакали в Паннонию, попутно разрушая земли Белых Хорватов (Галичина), Великую Моравию (Чехия), Болгарию, даже Баварию... Пока германцам эти набеги не надоели и они их не успокоили силой и не крестили.