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Євросоюз може почати робити заяви від імені 26 країн-учасниць через часті вето Угорщини, - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Євросоюз може почати робити заяви від імені 26 країн-учасниць через часті вето Угорщини, - ЗМІ

Через численні вето з боку Угорщини Європейський Союз може бути змушений почати робити заяви тільки від 26 країн-учасниць, а не від 27.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA, про це повідомляє  Euractiv.

Один з дипломатів зауважив, що інші країни блоку не задоволені такою поведінкою Угорщини. Проте ця ситуація не є новою.

За словами євродепутата, в минулому члени ЄС часто створювали перешкоди в інших контекстах. Зокрема, так було, коли Нідерланди заблокували ратифікацію Угоди про асоціацію з Україною. Але згодом в Амстердамі доклали зусиль для розв'язання цієї ситуації.

"Більшість країн-членів, у яких є проблема, шукають способи її вирішення. Ми не бачили цього в Угорщини. Ми послідовно погоджуємося з дуже важливих міжнародних питань 26 країнами і не можемо погодитися з 27. Це недобре. Можливість робити заяви від 26 країн, безумовно, є, але це не бажано", - сказав він.

На думку депутата, наразі немає особливого значення те, підтримають, наприклад, декларацію ЄС по Гонконгу 26 країн, чи 27.

"Це не послабить ЄС в глобальному масштабі. Але це суперечить духу ЄС. Ми намагаємося враховувати погляди країн з окремими проблемами, але ми очікуємо, що ці окремі держави прийдуть з конструктивними ідеями для вирішення проблеми, і я хотів би бачити більше від Будапешта", - сказав він.

Також читайте: "Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на міжнародні поїзди в Австрію та Угорщину

Нагадаємо, у квітні Угорщина заблокувала заяву ЄС, де містилася критика щодо закону про безпеку Гонконгу. А 18 травня країна не долучилася до решти 26 країн-членів блоку, глави МЗС яких закликали припинити ізраїльсько-палестинський конфлікт.

Останнє вето було накладене учора. Воно стосувалося схвалення угоди ЄС про торгівлю і розвитку з країнами Африки, Карибського басейну і Тихого океану. В країні відмову аргументували тим, що це рішення може призвести до збільшення кількості мігрантів у Європі.
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Топ коментарі
+46
Мадярів треба спєрдалити із ЄС.
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22.05.2021 15:19
+22
Мадяри самі приперлись з Азіопи, Приуралля. А тепер проти мігрантів.
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22.05.2021 15:38
+22
То вже історія, а взагалі мад"яри весь час проти чогось, або когось, і під час другої світової війни були с гітлером!!!!!!!!
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22.05.2021 16:22
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Мадярів треба спєрдалити із ЄС.
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22.05.2021 15:19 Відповісти
Не -- обратно в Австро-Венгерскую Империю... *)
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22.05.2021 15:25 Відповісти
То вже історія, а взагалі мад"яри весь час проти чогось, або когось, і під час другої світової війни були с гітлером!!!!!!!!
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22.05.2021 16:22 Відповісти
....та і погоди вони в австро угорщині не робили!!!!!!!
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22.05.2021 16:23 Відповісти
Всі в Європі були з Хітлером! -- не всі зразу, звичайно...*)
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22.05.2021 16:25 Відповісти
Під гітлером так, але не з гітлером!!!!!!
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22.05.2021 16:29 Відповісти
Це хто такі -- чому не знаю? *)
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22.05.2021 16:36 Відповісти
Почнемо,румуни, мад"яри, хорвати, болгари,фіни,австріяки, італійці ці були з німцями, решта під німцями!!!!! Я неберу під увагу іспанців які закрилися під час війни португальці і щвейцарці були нейтральні, іх німці не чипали чим користувалися розвідки всіх країн!!!!!!!!
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22.05.2021 17:24 Відповісти
Давай зпершу, з мого кінця подивимось: Вояків яких європейскіх національностей не було у Хітлєра в військах? ..якщо, навіть і євреі були...
Тепер з твого боку побачимо давай: Кого німці не чіпали -- ті під, чи з Хітлєром були?
...так ото ж...
*)
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22.05.2021 17:31 Відповісти
Мадяри самі приперлись з Азіопи, Приуралля. А тепер проти мігрантів.
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22.05.2021 15:38 Відповісти
Орбану варто подарувать "Майн кампф" у першій редакції... Там така цікава фраза була: "Ми повиннні прогнать цей азіатський народ з серця Європи, назад, за Украл...". (Після того, як Угорщина стала союзнком Гітлера, "Майн кампф" "відредагували"...
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23.05.2021 09:28 Відповісти
"Мадяри" єдина держава ЄС, що не визнала "гендер" та заборонила пропаганду збочень на рівні конституції.

Хвала їм за це та пошана.
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22.05.2021 15:38 Відповісти
казати це одно, закон це добре але вони на нього клали з великої башти!!!!!!!
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22.05.2021 16:25 Відповісти
Але має теплі,тісні зв"язки з підерасами росссії.
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22.05.2021 16:28 Відповісти
....і збоченцями!!!!!!
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22.05.2021 17:25 Відповісти
Хорватський досвід вивчіть спочатку...
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23.05.2021 11:14 Відповісти
Демократії теж...
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22.05.2021 18:56 Відповісти
та да взяли цыганву в Евросоюз а теперь и сами не знают что с ними делать Євросоюз може почати робити заяви від імені 26 країн-учасниць через часті вето Угорщини, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4412
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22.05.2021 15:47 Відповісти
цыганву взяли в ЕС , а самым достойным отказывают
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22.05.2021 17:42 Відповісти
То не цигани, то чистокровна мордва!
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22.05.2021 19:57 Відповісти
точнее, башкиры
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23.05.2021 06:10 Відповісти
Евросоюз может начать делать заявления от имени 26 стран-участниц из-за частых вето Венгрии, - СМИ - Цензор.НЕТ 9600 А дальше 25,24,23,22,21
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22.05.2021 15:23 Відповісти
Я не проти! -- при ДМ багатіше жилося... -- і поваження на місцях, більш було в Європі... *)
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22.05.2021 15:29 Відповісти
Спорить можно много . Но главная проблема это война.Европа всегда воевала между собой.А при НАТО ни одной войны не было .Безопасность главное .
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22.05.2021 15:34 Відповісти
Я про ЕС, а не про НАТО.

...пока Германия не стала локомотивом Европы... -- слишком много лишних переполненных плацкартных и пустых товарных вагончиков к этому локомотиву прицепилось...
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22.05.2021 15:40 Відповісти
Дійсно, не було. Ну розбомбили гуртом Югославію... Але ж то не війна, то були демократичні бомби... Як і в Іраку, Лівії та Сірії... А вони взагалі не Європа...
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22.05.2021 19:09 Відповісти
Ну, серби-юги вирізали перед тим 14 тисяч чоловік в одній лише Срєбрєніці. Але, то таке, за це дійсно не варто було бомбити, хай би ще тисяч 30 вирізали, не війна ж...
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23.05.2021 11:16 Відповісти
А, так то були не просто демократичні, а ще й миротворчі бомби? То інша справа, сам Бог велів...
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23.05.2021 23:53 Відповісти
****** нафіг гнати поганим віником звідти
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22.05.2021 15:25 Відповісти
Украина начнёт -- ЕС подтянется...*)
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22.05.2021 15:27 Відповісти
Евросоюз зашатался . Выход Англии из Евросоюза , Германия строит северный поток 2 несмотря на расийско- Украинскую войну
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22.05.2021 15:28 Відповісти
первый аргумент серьезен, второй для ЕС ничего не значит, ни рф ни украина в ес не состоят, мало ли какое бурунди с угандой поцапаются, что из за этого ЕС сильно огорчаться ?
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22.05.2021 15:44 Відповісти
Даже больше, рядовые немцы смутно представляют что такое Украина и считают нас русскими, как и весь бывший совок. Они знают только Чернобыль и братьев Кличков
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22.05.2021 23:16 Відповісти
З 2014 добре все знають навіть рядові турки, що живуть в Німеччині. Ви то самі в дойчлянді були хоч раз?
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23.05.2021 11:18 Відповісти
по ушам цыганам давно пора врезать.. Евросоюз может начать делать заявления от имени 26 стран-участниц из-за частых вето Венгрии, - СМИ - Цензор.НЕТ 877
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22.05.2021 15:28 Відповісти
И чим ми краще за росіянців? Це в них чурки, циганва, косо/узкоглазі та інші образи. То нечемно.
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22.05.2021 15:29 Відповісти
Распад Евросоюза и НАТО ,это третья мировая война и конец проэкту планета Земля .
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22.05.2021 15:29 Відповісти
За своей ********** смотри,кретин!
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23.05.2021 05:18 Відповісти
Та нахер их из ЕС, посмотрим как они без дотации проживут. И ***** тут им не помощник, для того и держит этих ******** что в ЕС смуту мутили
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22.05.2021 15:29 Відповісти
Альмош эту цыганву не в ту сторону повёл!
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22.05.2021 15:33 Відповісти
Будапешкомпест...
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22.05.2021 15:34 Відповісти
Нехай замість Угорщини туди приймають Московію, так буде чесніше.
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22.05.2021 15:44 Відповісти
Вот из-за таких мадьярских выбрыков Евросоюз и боится вступления Украины в Евросоюз. Да еще и с нашими избирателями, которым клован у власти до сих пор милее всех для четверти избирателей.
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22.05.2021 15:47 Відповісти
мадярщина - это страна-иждевенец. Нифига не производящая, а только сосущая дотации из общака ЕС. половина ее граждан моет сортиры в австрии, политическое руководство - проститутки кремля. Так накой черт германиям, франциям, испаниям, слушать недострану?! Поэтому считаю, что мадяр уже давно нужно послать лесом с их мнением.
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22.05.2021 15:49 Відповісти
Когда венгры блокировали заявления по Украине, ЕС молчал, а по АфрикоКарбоТихоОкеании нельзя блокировать. Выходит засрать мигрантами Европу первоочередная задача ЕС??!
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22.05.2021 15:50 Відповісти
а вы что, не знали?
знакомый сдавал тест на гражданство во францию, там был вопрос: вы за политику предоставления субсидий, льгот и т.п. неграм и арабам без квот и ограничений? Ответил да, иначе не получил бы гражданство.

Странно, но про Украину такого вопроса в анкете почему-то не было Євросоюз може почати робити заяви від імені 26 країн-учасниць через часті вето Угорщини, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9652
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22.05.2021 16:10 Відповісти
Но Украина и не была колонией Франции. Разве что Одесса в 1919-м. Французы нам ничего не должны а перед ни#рами они чувствуют себя обязанными, так же как германцы перед рашкой.
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22.05.2021 23:13 Відповісти
А про Македонію не було? А про Грузію?))) Ви хоч в курсі, які території були колоніями Франції?
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23.05.2021 11:20 Відповісти
при чем здесь что было 200 лет назад??? мы были колонией росии и что?
сейчас же принцип европы: у все равные возможности независимо от расы, цвета кожи, географии и вероисповедания, так?? так покажите мне эти равные возможности!
для нас и для негра! так вот почему-то там у них они выше.
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23.05.2021 13:51 Відповісти
Венгрия коррумпированная страна, Россия вливает бабло в отдельных политиков а их много, скоро будет пушистый песец
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22.05.2021 15:55 Відповісти
Венгрия евроколхозный хулиган.
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22.05.2021 15:59 Відповісти
Обсирать страну не надо ....То ,что творят венгерские главари - это результат выборов ,а мы навыбирали не лучше.
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22.05.2021 16:08 Відповісти
Мир еще не придумао идеальной системы, и это значит, шо демократия тоже имеет много минусов, тем более, когда есть продажные режимы, типа мадяр, они и гитлеру продались, а сейчас комуно-фашисту путлеру, кстати такая ложная демократия и вырастила преступного монстра, государство-террорист..
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22.05.2021 16:14 Відповісти
Гитлеру продались самые первые, никто их на веревке не тянул
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22.05.2021 18:11 Відповісти
Еще бы, он пообещал им Закарпатье, и часть Трансильвании,которые после 1 мировой отошли Чехословакии, и Румынии соответственно.
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22.05.2021 23:09 Відповісти
Консерва вскрылась давно. Скоро вскроется Чехия
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22.05.2021 16:23 Відповісти
"рашистско- венгерское" ордло в ЕС Євросоюз може почати робити заяви від імені 26 країн-учасниць через часті вето Угорщини, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6800
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22.05.2021 16:26 Відповісти
Даже инертной и ленивой Европе уже надоело поведение купленых пуйлом мадьяров.Будем надеятся скоро гайки закрутят любителям кацапни.
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22.05.2021 16:40 Відповісти
Мадяри - це русскіє з-за Урала.І цим все сказано.
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22.05.2021 17:01 Відповісти
вон мадьярів з НАТО!
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22.05.2021 19:54 Відповісти
тот случай.когда Моська гадит Слону,зная о его терпеливости.Страна,которую плевком можно промерить от края до края возомнила себя "пупом ЕС".
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22.05.2021 20:05 Відповісти
Внося диссонанс в ЕС Орбан подигривает Пуйлу...видимо не бесплатно
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22.05.2021 21:24 Відповісти
Отправить угрів мадярських на прародіну - Лебедію, під Вороніж. Хай з кацапськими друзяками лобизаються досхочу.
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22.05.2021 23:07 Відповісти
Из индейского племени Шошонов отделились однажды группы которые освоили диких мустангов- потомков привезенных испанскими конкистодорами лошадей. Этот осколок Шошонов усвоил культуру жизни на лошади - так появились Команчи.
С Венграми- та же история. На южном Урале финно-угры из лесных чащоб смешались с кочевниками степей, и в итоге получился микс- кочевое племя угров которое сначало пасло стада на Хазарских землях (Лебедии), и платило им дань, но позже, когда Святослав навалял Хазарам, степной кордон прорвали Печенеги и подвинули Мадьяр на Харьковщину а затем на земли где сейчас Николаев-Херсон.но и там не срослось и они поскакали в Паннонию, попутно разрушая земли Белых Хорватов (Галичина), Великую Моравию (Чехия), Болгарию, даже Баварию... Пока германцам эти набеги не надоели и они их не успокоили силой и не крестили.
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22.05.2021 23:27 Відповісти
Думаю,что хватило бы двух ошибок. На третью -нахрен с Европы!
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23.05.2021 05:20 Відповісти
Вже давно треба це зробити
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23.05.2021 13:11 Відповісти
Мадьяры - вообще в Европе чуждый народ!
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23.05.2021 14:08 Відповісти
 
 