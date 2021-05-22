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Терористи обстріляли приватний сектор Пісків: міною зруйнований житловий будинок, - СЦКК. ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Події

Українська сторона СЦКК повідомляє про грубі порушення з боку збройних формувань РФ. Сьогодні вранці, 22 травня, російсько-окупаційні війська вкотре зробили обстріл цивільної інфраструктури з заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм.

Про це йдеться в повідомленні штабу ООС в соціальній мережі "Фейсбук", передає Цензор.НЕТ.

Під обстріл потрапив приватний сектор населеного пункту Піски. О 6.55 год. у двір одного з місцевих мешканців влучила міна, при цьому вибуховою хвилею було вирвано ворота та пошкоджено огорожу.

Господар вибіг на вулицю, щоб подивитися що сталося і саме цим врятував собі життя, - адже наступна міна влучила в будинок: пробила дах та здетонувала на горищі, внаслідок чого було зруйновано стелю вітальні та пошкоджено осколками інші кімнати житлового будинку.

Терористи обстріляли приватний сектор Пісків: міною зруйнований житловий будинок, - СЦКК 01
Терористи обстріляли приватний сектор Пісків: міною зруйнований житловий будинок, - СЦКК 02
Терористи обстріляли приватний сектор Пісків: міною зруйнований житловий будинок, - СЦКК 03
Терористи обстріляли приватний сектор Пісків: міною зруйнований житловий будинок, - СЦКК 04
Терористи обстріляли приватний сектор Пісків: міною зруйнований житловий будинок, - СЦКК 05
Терористи обстріляли приватний сектор Пісків: міною зруйнований житловий будинок, - СЦКК 06
Терористи обстріляли приватний сектор Пісків: міною зруйнований житловий будинок, - СЦКК 07
Терористи обстріляли приватний сектор Пісків: міною зруйнований житловий будинок, - СЦКК 08
Терористи обстріляли приватний сектор Пісків: міною зруйнований житловий будинок, - СЦКК 09

Також читайте: Українського воїна поранено ворожим снайпером на Донбасі: стан бійця важий, - ОТУ "Схід"

Українською стороною СЦКК проведено фотофіксацію та верифікацію чергового злочину російсько-окупаційних військ проти мирного населення на українській землі. Внаслідок проведеної роботи було встановлено факти численних пошкоджень будинку та прилеглого домогосподарства по вулиці Олімпійська 7 в Пісках.

Зазначені дії збройних формувань РФ являються грубим порушенням Міжнародного гуманітарного права та Мінських домовленостей.

Про всі порушення режиму припинення вогню Українська сторона СЦКК проінформувала СММ ОБСЄ.

"Вкотре наголошуємо, що підрозділи Збройних Сил України перебувають"  на позиціях і неухильно дотримуються зобов’язань, щодо всеосяжного режиму припинення вогню, які були досягнуті в рамках Тристоронньої контактної групи" , - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Двох військовослужбовців поранено, один має бойову травму через обстріл бойовиків, - штаб ООС
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Топ коментарі
+14
Терористи обстріляли приватний сектор Пісків: міною зруйнований житловий будинок, - СЦКК - Цензор.НЕТ 711
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22.05.2021 15:57
+8
Надо оштрафовать хозяина дома, за провокационное расположение дома провоцирующее постреливание "той стороны" Террористы обстреляли частный сектор Песков: миной разрушен жилой дом, - СЦКК - Цензор.НЕТ 6003
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22.05.2021 15:55
+4
И зачем нам тогда ударные беспилотники? Террористы обстреляли частный сектор Песков: миной разрушен жилой дом, - СЦКК - Цензор.НЕТ 9389
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22.05.2021 15:50
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И зачем нам тогда ударные беспилотники? Террористы обстреляли частный сектор Песков: миной разрушен жилой дом, - СЦКК - Цензор.НЕТ 9389
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22.05.2021 15:50 Відповісти
-- шо б пилотить безударно...
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22.05.2021 16:08 Відповісти
От если бы биндеры со Львова обстреляли, тогда очень плохо, а так свои мальчики немного ошиблись в расчётах.
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22.05.2021 16:22 Відповісти
Надо оштрафовать хозяина дома, за провокационное расположение дома провоцирующее постреливание "той стороны" Террористы обстреляли частный сектор Песков: миной разрушен жилой дом, - СЦКК - Цензор.НЕТ 6003
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22.05.2021 15:55 Відповісти
Хазяїн будинку, як завжди подасть, позов в Європейський суд на Україну за руйнування житла.
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22.05.2021 18:15 Відповісти
Терористи обстріляли приватний сектор Пісків: міною зруйнований житловий будинок, - СЦКК - Цензор.НЕТ 711
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22.05.2021 15:57 Відповісти
Перемирие продолжилось дракой перемиренных сторон...
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22.05.2021 16:07 Відповісти
Мордобоєм української сторони.
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22.05.2021 16:08 Відповісти
-- полную чашу переполняет всего одна капля...
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22.05.2021 16:12 Відповісти
" Путин- убийца?"
"Из-за вашего вопроса завтра 100 людей могут убить на Донбассе. Чтобы вы делали? До свидания", - сказал Зеленский и прервал общение.
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22.05.2021 16:08 Відповісти
За логікою Кварталу-95, щоб на Донбасі нікого не убивали, треба ЗСУ розпустити.
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22.05.2021 16:57 Відповісти
дом жалко
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22.05.2021 16:08 Відповісти
На вопрос.. кто виноват?...местные ответят, что если бы не было тут ВСУ то и дом бы целый был.....вот так там извилины загнуты. ))
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22.05.2021 17:06 Відповісти
Это рядом с линией «фронта», я думал там уже никого и ничего не осталось
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22.05.2021 17:52 Відповісти
Roman Donik

22 Мая 10:03 50

0
Зеленский не остановил "активную фазу". Он просто передал инициативу в руки противника. Полностью
Тут сейчас зашлись от восторга "блогиры" позитивщики от Подоляка. Дескать остановил Владимир Ссаныч, свет очей, активную фазу боевых действий. Так то воно вродє так, якщо почитать ЗМІ та подивитися плюси, тілько трошечки не так.
Зеленский не остановил ничего. Он просто передал инициативу в руки противника. Полностью.
Сейчас наемники принимают решение, когда стрелять по нашим войскам, какими видами вооружения, когда, сколько и куда копать, куда, какую и как перемещать технику, где минировать, когда забрасывать наши позиции минами дистанционного минирования ПОМ-2. Куда отправлять ДРГ, а куда снайперов. Заленский за два года шаг за шагом, позволил российским наемникам полностью доминировать на фронте.
Нет, конечно, отдельные подразделения и даже бригады понимают опасность такого поведения и не смотря на лишение премий, продолжают навязывать противнику инициативу. Уже в виде анекдота передается разговор одного комбрига с начартом:
- Сколько мы там уже настреляли? Есть еще запас премий?
- Та почти не осталось, все без премий в этом месяце.
- Ну и ладно, не жили богато, ***** начинать. Выдвигай минометную батарею на позиции.
Я не очень большой сторонник обострения на фронте. Это всегда тяжело, всегда потери, всегда очень плохо. Я скорее за вдумчивое, методичное выбивание личного состава боевиков при доминировании нашей артиллерии, разведки и снайперов. Позиционная война - это война на истощение. Это война нервов, умения и выдержки. Кто устал или расслабился - проиграл и умер. У кого уровень профессионализма ниже, тот и погиб. А вот так называемое "всеобъемлющее перемирие" при котором боевики ничего не боятся и птурами обстреливают даже машины разминирования - это полная противоположность. Это расслабляет. Меняется сознание, когда из каждого утюга рассказывают про перемирие, а командиры запрещают активничать. Люди по сути не воюют, а сидят кукурузу охраняют. И их уязвимость возрастает в разы. Каски, броники никто не носит, брожение по некоторым позициям в полный рост. Копать и оборудовать позиции? Запрет, да и не зачем.
Всегда такие расслабухи заканчивались потерями. Всегда. Потому что Россия не изменила своих планов. Россия готовится и продолжает усиливать и готовить своих наемников на Донбассе.
За время "всеобъемлющего перемирия" которым так гордятся сторонники Зеленского, мы практически потеряли контроль над силами противника. До этого знали практически все. Где, какое подразделение, вооружение, что делает, на что способно. Вплоть до фамилий и позывных всех командиров взводов и рот. Знали где копают, что укрепляют, какие позиции готовят, куда и какую технику перемещают. Как только начинали наглеть, сразу включалась минометка или арта и точечными ударами, приводили боевиков в чувство.
Сейчас такой картины нет. На отдельных участках, некоторые подразделения, силами энтузиастов, при поддержке волонтеров продолжали все это время контролировать действия противника, не смотря на все запреты. Но даже эта работа не приносит результатов, потому что это разрозненные кусочки информации. Они локальные. А общую картину дает именно собранная мозаика из всех этих кусочков. Но этого нет, потому что даже эту информацию вышестоящие штабы не обрабатывают и не анализируют. Потому что официально ее, как бы, нет. А зачем делать то, чего, как бы, нет? Лучше в инсте посидеть и телок полайкать. И премия цела будет.
Более того, когда Зеленский приезжает на фронт, РЭБом давят всех. Глуша и своих и чужих. На это время полностью выключая слух и зрение и своей армии тоже.
Поэтому, когда Зеленский говорит, что его слова о том, что Путин убийца "могут стоить жизни нашим защитникам", он врет. Он деморализует армию. Он боится. Он жертва, которую уже насилуют, но которая надеется, что покорностью, она избежит бОльшего насилия. Не избежит. Тактика несопротивления может работать против внутренней власти, но еще никому не удалось победить в войне подставляя правую щеку после удара по левой. А война идет. Восьмой год идет. И Россия не откажется от своих планов.
Я это пишу не для того, чтобы подналить "зрады". Ее и так хватает. Я пишу это для того, чтобы не было иллюзий по поводу "миротворчести" Зеленского. По сути Зеленский активно делает нам "приднестровье", но на нашем содержании и с границей прозрачной для боевикой, но закрытой для нас. Серой зоной беззакония в составе Украины.
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22.05.2021 18:23 Відповісти
клоун из 95 квартала своим указаом ввел санкции против террористов
так что теперь украинци могут спать спокойно
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22.05.2021 18:25 Відповісти
 
 