"Якщо ви зараз промовчите, ці "рішали" і "колядники" із ДФС перейдуть у БЕБ і продовжать вас кошмарити", - нардеп "СН" Холодов звернувся до бізнесменів

У п'ятницю, 21 травня, в ДФС відбулася "ціла нарада на найвишому рівні, де обговорювали питання проте, "що робити з народним депутатом Холодовим". Але глави Фіскальної служби Вадима Мельника на ній не було.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у фейсбуці пише сам нардеп "Слуги народу" Андрій Холодов. Далі наводимо текст його поста.

"Розмовляли не про те, як поліпшити роботу, а як зі мною домовитися, щоб я замовк.

Кар'єра цих товаришів рухається до завершення, і вони нарешті це зрозуміли.

Публічно інформую, що не треба навіть намагатися зі мною домовлятися.

У ДФС є завдання, які мають виконуватися відповідно до закону. І ці завдання не виконуються. Міністра фінансів ми вже поінформували і про рішення комітету, і про реальну ситуацію на ринках підакцизних товарів.

Чекаємо реакцію Sergii Marchenko на бездіяльність ДФС .

Ба більше, звертаюся до всіх бізнесменів, на яких безпідставно наїжджає ДФС і щось вимагає, змушує якимось чином "вирішувати".

Якщо ви зараз промовчите, вся ця бригада "рішали" і "колядників", прізвища яких я вже називав, перейде в БЕБ (Бюро економічної безпеки. - Ред.) і продовжить вас кошмарити вже у БЕБ.

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Пишіть мені офіційні звернення або неофіційні. У мене є можливість перевірити будь-яку інформацію щодо ДФС із 100% вірогідністю.

На кожне змістовне звернення я реагую і результати після мого втручання є.

Якщо ви працюєте законно і не хочете платити хабарі, я готовий допомогти.

[email protected]"

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