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Новини Політика України
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Холодов (74) ДФС (2573) Мельник Вадим (71)

"Якщо ви зараз промовчите, ці "рішали" і "колядники" із ДФС перейдуть у БЕБ і продовжать вас кошмарити", - нардеп "СН" Холодов звернувся до бізнесменів

Новини Цензор.НЕТ Політика України

У п'ятницю, 21 травня, в ДФС відбулася "ціла нарада на найвишому рівні, де обговорювали питання проте, "що робити з народним депутатом Холодовим". Але глави Фіскальної служби Вадима Мельника на ній не було.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у фейсбуці пише сам нардеп "Слуги народу" Андрій Холодов. Далі наводимо текст його поста.

"Розмовляли не про те, як поліпшити роботу, а як зі мною домовитися, щоб я замовк.

Кар'єра цих товаришів рухається до завершення, і вони нарешті це зрозуміли.

Публічно інформую, що не треба навіть намагатися зі мною домовлятися.

У ДФС є завдання, які мають виконуватися відповідно до закону. І ці завдання не виконуються. Міністра фінансів ми вже поінформували і про рішення комітету, і про реальну ситуацію на ринках підакцизних товарів.

Чекаємо реакцію Sergii Marchenko на бездіяльність ДФС .

Ба більше, звертаюся до всіх бізнесменів, на яких безпідставно наїжджає ДФС і щось вимагає, змушує якимось чином "вирішувати".

Якщо ви зараз промовчите, вся ця бригада "рішали" і "колядників", прізвища яких я вже називав, перейде в БЕБ (Бюро економічної безпеки. - Ред.) і продовжить вас кошмарити вже у БЕБ.

Читайте також: "Ніхто не винен, саджати нікого не треба, від податків ніхто не ухилявся, відшкодування збитків держави - 0", - Холодов про результати роботи ДФС

Пишіть мені офіційні звернення або неофіційні. У мене є можливість перевірити будь-яку інформацію щодо ДФС із 100% вірогідністю.

На кожне змістовне звернення я реагую і результати після мого втручання є.

Якщо ви працюєте законно і не хочете платити хабарі, я готовий допомогти.

Якщо ви зараз промовчите, ці рішали і колядники із ДФС перейдуть у БЕБ і продовжать вас кошмарити, - нардеп СН Холодов звернувся до бізнесменів 01 [email protected]"

Читайте також: Комітет Ради визнав незадовільною роботу ДФС щодо боротьби з незаконним обігом алкоголю, - "слуга народу" Холодов
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Топ коментарі
+17
При этом президенте по другому быть не может)))))
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22.05.2021 15:48
+13
"прибарахлится и свалить" - девиз зе-мародеров
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22.05.2021 15:52
+7
На данный момент ЕС проукраинская, мечтать, конечно не запретишь, но еще раз повторю на данный момент ЕС самая проукраинская.
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22.05.2021 16:36
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Вы с колядиками из МЧС и Держпраци разберитесь.
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22.05.2021 15:47 Відповісти
Таки скочуюсь до розумного вибору,як казав Тарас..,і чужого навчайтесь-"суд Линча",і свого не цурайтесь..,на палю сук,як у Коліївщіну.
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22.05.2021 16:04 Відповісти
При этом президенте по другому быть не может)))))
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22.05.2021 15:48 Відповісти
тобто при попередньому ми не були по корупції найгірші в Європі?
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22.05.2021 17:10 Відповісти
Может нужно забыть попэредников и жить сегодняшними делами?😁
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22.05.2021 17:39 Відповісти
звичайно, але ж казати що тіки при цій владі таке можливо - не порядно
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22.05.2021 17:44 Відповісти
Просто этот говорил, что коррупция была при всех папередниках, а я нитакой, при мне не будет, на этом и пришел к власти, ему поверили 73 процента, а оказалось кидалово, нехорошо получается -
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22.05.2021 22:26 Відповісти
Нет, не были... Как и при яныке, мы были предпоследними, после молдовы. Потому что Европа - это очень высокая планка. Потом, после нападения рашки, мы врменно стали еще хуже молдовы, но в 19 году опять ее обошли... Так что твое "при предидущем" - это пук в лужу.
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22.05.2021 19:35 Відповісти
"прибарахлится и свалить" - девиз зе-мародеров
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22.05.2021 15:52 Відповісти
Это девиз всех, всегда и везде! "Якщо ви зараз промовчите, ці "рішали" і "колядники" із ДФС перейдуть у БЕБ і продовжать вас кошмарити", - нардеп "СН" Холодов звернувся до бізнесменів - Цензор.НЕТ 4785
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22.05.2021 16:56 Відповісти
Хо-хо-хо и бутылка рому. Подакцизного…
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22.05.2021 15:52 Відповісти
нардеп "СН" Холодов
Жанна д'Арк, или Зоя Космодемьянская? -- вот в чём вопрос! *)
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22.05.2021 15:56 Відповісти
Это очередной зеобиженец, они скоро новую партию будут создавать в главе с Бужанским. Скорее всего будет она называться "оппоЗЕздец".
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22.05.2021 16:09 Відповісти
В Украине, настоящих политических партий вообще нет! -- право-левацкие шатания и перегибы по интересам, разве что...
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22.05.2021 16:15 Відповісти
Политика это борьба за власть, по определению. Так что все они политические, а вот на вопрос насколько они при этом проукраинские. Анализируя уже проведенную партиями деятельность и их заявления на будущее считаю что ЕС пока лидирует в списке проукраинских.
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22.05.2021 16:24 Відповісти
"ЕС" -- никакая... ...чисто, на симпатиях некоторых к Пороху, держится.
А Порох идёт от обратного -- от Зели -- к прошлому -- до Зели...
Он ничего нового не предлагает, хотя его прошлая внутренняя политика, закончилась его же крахом.
Ну и партия у него такая же.
А Украина, совсем не такая... ...как "внезапно" оказалась.
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22.05.2021 16:33 Відповісти
На данный момент ЕС проукраинская, мечтать, конечно не запретишь, но еще раз повторю на данный момент ЕС самая проукраинская.
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22.05.2021 16:36 Відповісти
...по сравненью с 1913 годом? *)

Но где-то Вы правы!
За неимением гербовой, пишут на простой. (с)
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22.05.2021 16:45 Відповісти
У 30% населения спроси, когда они начнут думать мозгами. порношут - это последствие их тупости и жадности.
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22.05.2021 16:08 Відповісти
Верно излагаете заветы тупина. Оплата таких глубокомысленных изречений измеряется в килограммах рублей, наверное.
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22.05.2021 16:13 Відповісти
Жабогадюкинг во всей красе
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22.05.2021 16:03 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=98LyQvwV1y4

Вот где-то так выглядит тот самый жабогадюкинг "Якщо ви зараз промовчите, ці "рішали" і "колядники" із ДФС перейдуть у БЕБ і продовжать вас кошмарити", - нардеп "СН" Холодов звернувся до бізнесменів - Цензор.НЕТ 7398
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22.05.2021 16:19 Відповісти
+100500
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22.05.2021 16:24 Відповісти
ды 3,14 доры вы все. Обнальщик Слуга Урода держатель табачных киосков во всем Киеве. Чтоб ты сдох уе бан
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22.05.2021 16:22 Відповісти
И перейдёт и продолжит, Ермак и Татаров "крыша" надёжная, а Буба, как известно, лох и за базар не отвечает, простите за сленг, но точнее не скажешь.
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22.05.2021 16:24 Відповісти
И это все результат того, шо шлема до сих пор на шпагате, а безразличное к будущему своей страны население безмолвствует.
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22.05.2021 16:34 Відповісти
а-ха-ха) не слуга а пламенный оппозиционер
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22.05.2021 16:39 Відповісти
Холодов борец с коррупцией ? Это шутка ? Кто немного знаком с его биографией и бизнесом будет долго смеяться . О его табачном бизнесе " слуги народа " не хотят говорить , словно ослепли . Вот и задаешься вопросом , как он попал 27 в список от партиии ? Сколько "влил честно заработанных " в избирательную кампанию , кто за ним стоит ? Лицемеры во власти были всегда , но здесь явный перебор ....
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22.05.2021 16:59 Відповісти
Делать что-либо уже бесполезно. Всё катится в тартарары.
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22.05.2021 17:01 Відповісти
Мне нравится как себя подают латентные сексуальные универсалы. Мне хотелось бы их знать в лицо.И не заморачиваться с идентификацией.
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22.05.2021 17:24 Відповісти
Хотелось бы в лицо, но в силу профессии твои глаза значительно ниже)))
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23.05.2021 07:40 Відповісти
страна, погрязшая в лжи и коррупции обречена на развал
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22.05.2021 18:19 Відповісти
Це воно кого має на увазі підлеглих зеленої сраки решал и колядников?Никуя собі заявочкі.
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22.05.2021 19:05 Відповісти
Як же пішов проти ГАРАНТА? Хіба у них так можна?
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22.05.2021 21:38 Відповісти
 
 