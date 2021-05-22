"Хтось хотів на чолі столиці на 100% свою людину", - Кличко про посаду глави КМДА
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Лідер "УДАРу", мер Києва Віталій Кличко вважає, що погрози звільнення з посади глави КМДА пов'язані з тим, що хтось хоче контролювати мера столиці.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі ток-шоу Савіка Шустера.
"Представники тієї чи іншої політичної сили хотіли 100% мати свою людину на посаді. Але є на 100% людина, залежна виключно від киян. Люди вибирають мера, він несе відповідальність, і тільки кияни можуть зняти цю людину з цієї посади", - підкреслив Кличко.
Він зазначив, що атака на столичну владу може нашкодити країні.
"Я розумію, що комусь не подобається, що серцем України керує не якась політична сила, а самостійна людина, на яку впливати неможливо. Я з вдячністю ставлюся до критики. Але коли йде робота на моє знищення, це може допомогти тим, хто хоче розвалити країну", - резюмував Кличко
Нагадаємо, під час недавньої пресконференції президент Зеленський прокоментував обшуки в КМДА, які Кличко пов'язує з політичним тиском. "Мій глава Офісу не бере хабарів, тому ми не конкуренти", - заявив Зеленський.
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Бо меня на тот период забанили ваши кличко-троли и я не отслеживал.
Видео с "перлом" Кивы обнародовал на своем аккаунте в Twitter ресурс Bihus.info, передает Диалог.UA. Кива оскандалился, комментируя иск САП в отношении его жомовой ямы. Прокуратура намерена изъять 1,2 млн грн, которые депутат получил с ее аренды. Кива в ответ начал уверять, что все налоги с жомовой ямы он якобы честно оплатил. "Вот эта вся чехарда не стоит и выеденного ЛИЦА", - добавил представитель "ОПЗЖ".
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Киву уже потянуло на человечинку.
Общегосударственную собственность имеет право воровать всенародно избранный осел оманский, а киевскую муниципальную - ее смотрящий избранный идиот педальный.
Нельзя воровать на чужой территории.
Не по понятиям это.
Придется собирать сходняк.
А сейчас никак бабло поделить не могут.
Вот и весь сыр-бор.
Кроме того, бубочка хочет выполнить обещанное и кого-то таки посадить.
С Медведчуком - абсолютно дохлый номер, а педальный - просто идеальный образец ворюги.
Я бы сказал, не просто глуповатым, а совершенно тупым.
Марченко підтвердила, що хрестила з Володимиром Кличком доньку Шуфрича
https://tsn.ua/glamur/marchenko-pidtverdila-scho-hrestila-z-volodimirom-klichkom-donku-shufricha-943838.html