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КМДА (1461) Кличко (2811)

"Хтось хотів на чолі столиці на 100% свою людину", - Кличко про посаду глави КМДА

Новини Цензор.НЕТ Політика України Київські новини

Лідер "УДАРу", мер Києва Віталій Кличко вважає, що погрози звільнення з посади глави КМДА пов'язані з тим, що хтось хоче контролювати мера столиці.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі ток-шоу Савіка Шустера.

"Представники тієї чи іншої політичної сили хотіли 100% мати свою людину на посаді. Але є на 100% людина, залежна виключно від киян. Люди вибирають мера, він несе відповідальність, і тільки кияни можуть зняти цю людину з цієї посади", - підкреслив Кличко.

Також читайте: Кличко відповів Зеленському: "Я думав, що у нас спільні вороги"

Він зазначив, що атака на столичну владу може нашкодити країні.

"Я розумію, що комусь не подобається, що серцем України керує не якась політична сила, а самостійна людина, на яку впливати неможливо. Я з вдячністю ставлюся до критики. Але коли йде робота на моє знищення, це може допомогти тим, хто хоче розвалити країну", - резюмував Кличко

Також читайте: Через невиконання Кабміном узятих на себе зобов'язань вся країна залишиться без гарячої води та опалення, - Кличко

Нагадаємо, під час недавньої пресконференції президент Зеленський прокоментував обшуки в КМДА, які Кличко пов'язує з політичним тиском. "Мій глава Офісу не бере хабарів, тому ми не конкуренти", - заявив Зеленський.
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Топ коментарі
+24
Телка на зонтике была бы на 100 процентов своей доя осла...даже на все 120...но был ветер...и она пролетела..мимо..
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22.05.2021 16:11
+24
Видимо твоя знакомая укол пропустила...
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22.05.2021 16:29
+8
Явно готовили девочку с зонтиком на киевский трон .
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22.05.2021 16:42
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Телка на зонтике была бы на 100 процентов своей доя осла...даже на все 120...но был ветер...и она пролетела..мимо..
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22.05.2021 16:11 Відповісти
и гарантией невидимости для 100% прокурорши
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22.05.2021 16:36 Відповісти
Застрельщик процесса -Коломойский. Именно его человека - Александра Ткаченко планируется назначить главой КГГА".- Просьба из Вашингтона и кэш для Коломойского. 14 августа 2019.
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22.05.2021 16:11 Відповісти
Прямо сейчас на михайловской площади, в центре Киева, черномазые бармалеи со своими зелено-черно-красными тряпками устроили какой-то свой чучмекский движ. Полиции какбы похер, что понаехавшие махают своими тряпками. Я не сторонник исраиля, но чуркам со своими акциями, тоже не место в нашей стране.
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22.05.2021 16:14 Відповісти
Когда махали жидовскими тряпками, ты кабы не возражал.
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22.05.2021 16:33 Відповісти
Когда сионисты устраивали свой жлобский шабаш, моя позиция была аналогичной. Чего не скажешь о сторонниках евгея зельцмана
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22.05.2021 17:03 Відповісти
Тады ой.
Бо меня на тот период забанили ваши кличко-троли и я не отслеживал.
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22.05.2021 17:47 Відповісти
Що значить"кто-то хотел"? Пане Віталію, тобто ви не здогадуєтесь хто?!
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22.05.2021 16:23 Відповісти
Знакомая экстрасенс сказала, что Виталию и Порошенко Аваков посадит в тюрьму. Порошенко будет сидеть дольше, но в его тюрьме будет часовня. Следующим президентом будет Тимошенко, а мэром Киева будет Артём Милевский. Она ещё никогда не ошибалась
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22.05.2021 16:26 Відповісти
Видимо твоя знакомая укол пропустила...
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22.05.2021 16:29 Відповісти
Галопиредола. От санитаров спряталась
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22.05.2021 17:16 Відповісти
А чому не ківа, з його яйцями!!!!!!!!!!!!!??????????
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22.05.2021 16:34 Відповісти
Да какие яйца, Кива такое не ест. вот что написали в "диалоге" :
Видео с "перлом" Кивы обнародовал на своем аккаунте в Twitter ресурс Bihus.info, передает Диалог.UA. Кива оскандалился, комментируя иск САП в отношении его жомовой ямы. Прокуратура намерена изъять 1,2 млн грн, которые депутат получил с ее аренды. Кива в ответ начал уверять, что все налоги с жомовой ямы он якобы честно оплатил. "Вот эта вся чехарда не стоит и выеденного ЛИЦА", - добавил представитель "ОПЗЖ".

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/ukraine/229747_1621668016

Киву уже потянуло на человечинку. "Хтось хотів на чолі столиці на 100% свою людину", - Кличко про посаду глави КМДА - Цензор.НЕТ 6163 "Хтось хотів на чолі столиці на 100% свою людину", - Кличко про посаду глави КМДА - Цензор.НЕТ 6163 "Хтось хотів на чолі столиці на 100% свою людину", - Кличко про посаду глави КМДА - Цензор.НЕТ 6163
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22.05.2021 17:19 Відповісти
исамое главное, что женщину Артём Степаныч, обратно сделают мужчиной три негра-богатыря, Барак, Хуссейн и Муаммар, особенно последняя. Она еще не ошибалась, хоть и утверждлает что Милевский *****
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22.05.2021 16:35 Відповісти
Дрыщ бютанутый, ты не все прокукарекал, что тебе высрала на уши твоя знакомая из палаты №6, дурдома в Глевахе. Она сказала, что найвелычнишого говноралиссимуса через три года закроют довично, как предателя Украины. А кварталовцы получат разные сроки, от 8 до 15. Ну а паровозом пойдет Беня. Да, так этот самый Беня сдаст старуху Тюлю с потрохами тоже за измену Родины. Начиная с тех эпизодов, когда она хихикала с Куйлом. Беня выдаст все ее воровские схемы и баба Тюля получит 15 лет. В Качановке будет рукавицы шить, хоть какая-то польза от этой воровки.
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22.05.2021 17:15 Відповісти
С какой дурки збежала твоя знакомая ?🤣🤣🤣
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22.05.2021 17:16 Відповісти
🤣 Ты и в пирамидки Гондона верил ?
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22.05.2021 19:54 Відповісти
Он их делал!
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23.05.2021 06:21 Відповісти
Хук слева,подойди и сделай,неа?
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22.05.2021 16:27 Відповісти
за полгода на должности креатура зеленского украдет столько, сколько не украл Порошенко за всю жизнь
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22.05.2021 16:29 Відповісти
Виталик,а что Порошенко всю жизнь крал?А спор то идет о Кличко...Этот "народом избранный" мэр забыл,что его ,да и сывочолого,на их посты утвердил Фирташ?По моему их,братьев, в крутые 90 даже бригадирами то не назначали.Были просто быками...
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23.05.2021 07:46 Відповісти
Мля, Фірташ вісім років сидить під домашнім арештом в Австрії, але "утвєрждає" на посади президентів України та мера Києва))) методички поміняйте, нарешті, більшість читачів навіть не розуміють, що ви морозите)))
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23.05.2021 11:26 Відповісти
Мля,Костас,так Коломойский тоже ведь под санкциями США и счета его арестованы...Ты окакой методичке триндишь,убогое?Забыла,как эти два поца ездили в Вену?Память укоротило?
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23.05.2021 16:17 Відповісти
На общедоступном поясняю.
Общегосударственную собственность имеет право воровать всенародно избранный осел оманский, а киевскую муниципальную - ее смотрящий избранный идиот педальный.
Нельзя воровать на чужой территории.
Не по понятиям это.
Придется собирать сходняк.
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22.05.2021 16:31 Відповісти
Кажи конкретно, зелена шмаркля хоче цього, що ти кругами ходиш!!!!!!!!
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22.05.2021 16:32 Відповісти
Явно готовили девочку с зонтиком на киевский трон .
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22.05.2021 16:42 Відповісти
Не надо свистеть. Эту абсолютно непроходную дурочку специально подставили под педального по договоренности с ним.
А сейчас никак бабло поделить не могут.
Вот и весь сыр-бор.
Кроме того, бубочка хочет выполнить обещанное и кого-то таки посадить.
С Медведчуком - абсолютно дохлый номер, а педальный - просто идеальный образец ворюги.
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22.05.2021 16:47 Відповісти
Чтобы такое написать как ты написал , нужно осознавать для себя , что ты будешь выглядеть глуповатым человеком . А глуповатые люди никогда не признаются в том что они глуповатые . Значит ты сознательно хочешь притворится глуповатым человеком .А значит ты умный чилавек .
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22.05.2021 17:03 Відповісти
Глуповатым человеком выглядит тот, кто считает, что у Верещук были малейшие шансы выиграть выборы в Киеве.
Я бы сказал, не просто глуповатым, а совершенно тупым.
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22.05.2021 17:45 Відповісти
Черновецкий два раза становился мером Киева при 10% проголосовавших за него киевлян.А потом Черновецкий офрмлял половину Киева на студенток практиканток.И вот загадка . Кто умный и кто глупый? =Молодёжь которая не пошла голосовать ,пенсионеры которые голосовали за пайки, черновецкий , киевляне
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22.05.2021 18:06 Відповісти
Виталий оправдывается!.. А мог бы всего одним щелбаном изменить историю Украины в лучшую сторону!... Больше зелёному прыщу и не надо....
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22.05.2021 16:44 Відповісти
Как ! Как может Кличко изменить украинскую скудоумность.!!! Не понимаю!Вот вы выберитесь в киевскую раду и попробуйте изменить украинскую действительность. Вас или убьют или подкупят.А вот когда с вами такое совершится тогда и мандите правильные посты на этом сайте.
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22.05.2021 17:54 Відповісти
Кличко барыга, земельку делят и стройки мутят с его не дешёвого одобрения
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22.05.2021 17:03 Відповісти
Как и ожидалось зеленые тупари сами начали предвыборный пиар боксера. ))
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22.05.2021 17:23 Відповісти
Віталію , ваша посада мера столиці - це як кістка в горлянці для коксоворотника і всіє зеленої шобли , які не просто крадуть бабло із буджету , а вигрібають аж до бетона 😁
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22.05.2021 17:23 Відповісти
Кличко сделал Киев как только мог. Хотите Киев сделать лучше ? Вперед!
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22.05.2021 17:59 Відповісти
"Кто-то"-это самый опасный человек в Украине на протяжение 30 лет.)
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22.05.2021 18:01 Відповісти
Нехай ЗЕідіоти Кличка притісняють -викрутиться, але піде в президенти з Порошенком - прем"єром, Яценюком спікером чи навпаки ... й буде УККРАЇНІ КЛАСНО!
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22.05.2021 19:03 Відповісти
На минулих виборах у місцеві ради Кличко ледве здихався "друзяки" Петра, бо знав, що знову хоче киданути як минулого разу.
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22.05.2021 21:22 Відповісти
Я лучше за срусь проголосую . Хочу умереть как человек. А не как животное -за личность ...Пороха ...Зеленского.... Румынского.
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22.05.2021 19:14 Відповісти
до личной схватки если дойдет? - нужна победа на 1й секунде.
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22.05.2021 19:44 Відповісти
И мамин римин вой на идыше - сына, поц, ты меня слышишь ой вей?
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22.05.2021 19:48 Відповісти
Хаотичная застройка, перегруженные дороги, какие-то дебильные стеклянные мосты... Как-то Кличко тоже не вызывает доверия. И вечно все воры съезжают на "политическое давление"
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22.05.2021 19:53 Відповісти
Зеля Кривороженая, не связывайся с нашим Виталиком.. какой-никакой - он - наш, и с ним разберёмся мы, а ты - ничто бенино-пинчук-овцевое
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22.05.2021 20:10 Відповісти
Ты уже свой продажный
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22.05.2021 20:52 Відповісти
Щиро зневажаю Зелю та його кагал, але боксера-імбецила давно треба посунути, бо за нього Київ став виглядати значно гірше не лише за Харків та Львів, а навіть за Ірпінь під Києвом.
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22.05.2021 21:14 Відповісти
Ціну собі набиває
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22.05.2021 21:19 Відповісти
Київ бачив і більш відсоткових - каштанів на всіх вистачить!!!
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22.05.2021 21:30 Відповісти
З ким родичаються брати Кличко...
"Хтось хотів на чолі столиці на 100% свою людину", - Кличко про посаду глави КМДА - Цензор.НЕТ 64
Марченко підтвердила, що хрестила з Володимиром Кличком доньку Шуфрича

https://tsn.ua/glamur/marchenko-pidtverdila-scho-hrestila-z-volodimirom-klichkom-donku-shufricha-943838.html
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22.05.2021 21:55 Відповісти
ну фсё. Трындец Кличко. Марченко это авторитетная и самое главное достоверная информация. Да, зебобец?
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21.07.2021 16:10 Відповісти
Їб..ла жаба гадюку 🤡🤤
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22.05.2021 22:04 Відповісти
Да Зеленский уже давно узурпировал власть, чего кричите как беременные?
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21.07.2021 16:08 Відповісти
Пока не вижу кого-то лучше Витали!
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21.07.2021 16:58 Відповісти
 
 