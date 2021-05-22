СБУ: Експерти вивчають оприлюднені журналістами "плівки Медведчука"
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Справжність матеріалів розслідування Bihus.Info про дії і політичні контакти кума Путіна Віктора Медведчука в період 2014-2018 років перевіряють експерти.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі телеканалу "Дім" повідомив прессекретар Служби безпеки України Артем Дехтяренко.
Він зазначив, що на спільному брифінгу глави СБУ і генпрокурора було оприлюднено тільки ту інформацію, яку зараз можна розголосити.
"На брифінгу, який проводив голова Служби безпеки України і генеральний прокурор, було озвучено лише частину фактів, які ми зараз можемо розголошувати", - повідомив представник спецслужби.
Дехтяренко додав, що є й інші факти, за якими зараз відбувається розслідування, тому ознайомити з цими матеріалами громадськість поки неможливо.
"З огляду на те, що слідчі дії тривають, з іншими фактами ми поки в публічну площину виходити не можемо", - резюмував спікер СБУ.
Як відомо, журналісти Bihus.Info оприлюднили розслідування, де фігурують десятки аудіозаписів із голосом людини, схожим на голос політика Віктора Медведчука. Зафіксовані на записах переговори велися з 2014-го до 2018 року як із представниками "ДНР" і "ЛНР", так і з політичним оточенням президента РФ Володимира Путіна.
Нагадаємо, 11 травня генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозри у державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів у Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку.
Служба безпеки України опублікувала документи, що свідчать про вину нардепів ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака в державній зраді. Також оприлюднено аудіозаписи розмов Медведчука з високопосадовцем РФ.
13 травня суд відправив Медведчука під домашній арешт. 21 травня Київський апеляційний суд залишив чинним цілодобовий домашній арешт.
Будь ласка, зачекайте...
Дивіться, хто прийшов за указом Зеленського до наглядової ради Укроборонпрому! замість Володимира Горбуліна.
Один Горбулін =Мілованов+ Носова +Шурма.
"1. Призначити членами Наглядової ради Державного концерну «Укроборонпром»:
МИЛОВАНОВА Тимофія Сергійовича (за згодою);
НОСОВА Олександра Григоровича (за згодою);
ШУРМУ Ростислава Ігоровича (за згодою)."
З 2012 року - директор ахметівської "Запоріжсталі".
З 2010 року - ахметівський депутат Донецької облради
З 2015 року - голова регіональної організації "Опоблок" в Запорізькій області.
І от тепер ця прекрасна людина буде трансформувати Укроборонпром в ******* корпорацію, побудовану по стандартам НАТО.
Після таких призначень питання "Байден, чому ми не в НАТО" уже може ставити не Зеленський, а прямо Ахметов. Прямо в гудок.
Помнится уже изучали пленки этого прохлдимца.
Абсолютно все было сфабриковано.
У стоящего на земле ватолета Су-30СМ срабатывает катапульты.. двух ватолетчиков выбрасывает в воздух, оба приземляются с травмами на бетонку.. техник ватолёта получил ожоги..
МинОбороны Рашки информацию пытается засекретить, но интернет уже знает..
Два летчика катапультировались из российского Су-30СМ в Крыму
Трагедия с бомбардировщиком Ту-22М3 произошла из-за нештатно сработавшей катапульты. Система активировалась на земле, и летчикам не хватило высоты, чтобы раскрыть парашюты. В итоге три члена экипажа погибли, а четвертого доставили в больницу. При этом сам самолет после аварии остался цел.
У Росії під час відпрацювання десантування загинули два співробітника Росгвардіі.
Як повідомляє "РБК", інцидент стався на Північному флоті під Мурманськом. "Командування та особовий склад висловлюють глибокі співчуття у зв'язку із загибеллю двох співробітників СОБР управління Росгвардіі по Мурманської області. Родичам загиблих буде надана необхідна допомога", - заявили в Росгвардіі. Обидва загинули під час спуску з борту вертольота на палубу корабля. Слідчий комітет почав перевірку за ч. 3 ст. 293 КК (халатність), обставини події встановлюються. На опублікованих кадрах видно, що бійці зірвалися з троса і впали з висоти 15 м на палубу. Обидва загиблих були ветеранами бойових дій на Північному Кавказі, мали бойові нагороди.
Пресс -- от понятия пресс, или пресса? *)
Коли 100%-на прозвітує?
Вже 9 місяців пройшло, як вона взялась перевіряти.
https://censor.net/ua/news/3218916/**************************************************************************************************
https://www.youtube.com/watch?v=zVCfw-azEaY
Він без зусиль отримує такий матеріал, який мають спецслужби, питання тільки чиЇ?(
тіпа я не я.. і не моя...
Тут за него, есть кому заступиться, пока Зеле рейтинг мастурбируют...
-- вернётся, как новенький! *)