СБУ: Експерти вивчають оприлюднені журналістами "плівки Медведчука"

Справжність матеріалів розслідування Bihus.Info про дії і політичні контакти кума Путіна Віктора Медведчука в період 2014-2018 років перевіряють експерти.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі телеканалу "Дім" повідомив прессекретар Служби безпеки України Артем Дехтяренко.

Він зазначив, що на спільному брифінгу глави СБУ і генпрокурора було оприлюднено тільки ту інформацію, яку зараз можна розголосити.

"На брифінгу, який проводив голова Служби безпеки України і генеральний прокурор, було озвучено лише частину фактів, які ми зараз можемо розголошувати", - повідомив представник спецслужби.

Дехтяренко додав, що є й інші факти, за якими зараз відбувається розслідування, тому ознайомити з цими матеріалами громадськість поки неможливо.

"З огляду на те, що слідчі дії тривають, з іншими фактами ми поки в публічну площину виходити не можемо", - резюмував спікер СБУ.

Як відомо, журналісти Bihus.Info оприлюднили розслідування, де фігурують десятки аудіозаписів із голосом людини, схожим на голос політика Віктора Медведчука. Зафіксовані на записах переговори велися з 2014-го до 2018 року як із представниками "ДНР" і "ЛНР", так і з політичним оточенням президента РФ Володимира Путіна.

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Нагадаємо, 11 травня генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозри у державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів у Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку.

Служба безпеки України опублікувала документи, що свідчать про вину нардепів ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака в державній зраді. Також оприлюднено аудіозаписи розмов Медведчука з високопосадовцем РФ.

13 травня суд відправив Медведчука під домашній арешт. 21 травня Київський апеляційний суд залишив чинним цілодобовий домашній арешт.