Воїна Об'єднаних сил важко поранено на Донбасі, ворог відкривав вогонь 8 разів, - пресцентр
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Від початку доби 22 травня зафіксовано вісім порушень із боку збройних формувань Російської Федерації.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил.
Уточнюється, що поблизу Пісків окупанти двічі відкривали вогонь із мінометів 120-го і 82-го калібрів, а також великокаліберних кулеметів.
Неподалік Водяного ворог двічі застосував у напрямку позицій ЗСУ ручні протитанкові і підствольні гранатомети.
У районі Причепилівки ворог відкривав вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
У передмісті селища Південне найманці двічі здійснили обстріл зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів, а біля Мар'їнки - зі стрілецької зброї.
"Унаслідок ворожого снайперського вогню один український військовослужбовець зазнав поранення. Захисника оперативно доставили в лікувальний заклад, де йому надають необхідну медичну допомогу. Стан здоров'я воїна важкий", - підкреслюють у пресцентрі.
На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь.
Про дії збройних формувань Російської Федерації та її найманців повідомлено представникам ОБСЄ.
Крім того, піротехнічні розрахунки ДСНС розмінували 12 гектарів території і передали на знищення 63 вибухонебезпечні предмети.
Будь ласка, зачекайте...
...зато, из разрешённых калибров не пуляют...
Смерті і важких поранень російським найманцям та їхнім посібникам.
рассвет приходит к тем, кто видел тьму
во всем ее убийственном величьи
кто плакал от людского безразличья
но безразличен не был ни к кому !
рассвет приходит к тем, кто был в пути
не зная ни усталости ни лени..
кто ранен был и падал на колени
но поднимаясь продолжал идти
и зажимая волю в кулаки
вдруг находил ромашковое поле
и задыхаясь от смертельной боли
свои ладони прятал в лепестки..
и к тем, кто схоронив свои мечты
и помянув их, устремлялся дальше
кто смог среди предательства и фальши
не растерять душевной чистоты
тому и тем... в небесной вышине
вдруг распахнутся солнечные двери
рассвет приходит к тем, кто верит в свет
абсурдно, до последнего… но верит !
автор Иван Андреев (Спілка ветеранів АТО)