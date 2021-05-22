Воїна Об'єднаних сил важко поранено на Донбасі, ворог відкривав вогонь 8 разів, - пресцентр

Від початку доби 22 травня зафіксовано вісім порушень із боку збройних формувань Російської Федерації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил.

Уточнюється, що поблизу Пісків окупанти двічі відкривали вогонь із мінометів 120-го і 82-го калібрів, а також великокаліберних кулеметів.

Неподалік Водяного ворог двічі застосував у напрямку позицій ЗСУ ручні протитанкові і підствольні гранатомети.

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У районі Причепилівки ворог відкривав вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

У передмісті селища Південне найманці двічі здійснили обстріл зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів, а біля Мар'їнки - зі стрілецької зброї.

"Унаслідок ворожого снайперського вогню один український військовослужбовець зазнав поранення. Захисника оперативно доставили в лікувальний заклад, де йому надають необхідну медичну допомогу. Стан здоров'я воїна важкий", - підкреслюють у пресцентрі.

На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

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Про дії збройних формувань Російської Федерації та її найманців повідомлено представникам ОБСЄ.

Крім того, піротехнічні розрахунки ДСНС розмінували 12 гектарів території і передали на знищення 63 вибухонебезпечні предмети.