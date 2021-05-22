Новий член наглядової ради "Укроборонпрому" Носов про завдання до кінця року: Ліквідація управління концерну та одночасне формування галузевих напрямків

Напередодні президент Володимир Зеленський увів Олександра Носова до складу наглядової ради Державного концерну "Укроборонпром".

Сам Носов прокоментував своє призначення у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Пишуть, телефонують, вітають. Приємно. Мені відомі причини та фактори багаторічного негативного тренду значної більшості державних виробничих підприємств оборонної промисловості. Усвідомлюю всю складність процесів призупинення цього падіння, стабілізації з подальшим започаткуванням хоча б мінімального, але непохитного зростання. У зв’язку з цим це призначення для мене є викликом, але не нагородою", - зазначив він.

Носов подякував Зеленському "за довіру, за дуже мужній управлінський вчинок, взявши на себе ризик, довірити частину питань державної оборонної галузі людині, яку він особисто не знав".

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"Виправдаю. По-військовому: служу українському народу", - заявив він.

Носов впевнений, що на введення в курс справ "потребуватиме не більше тижня". Більшість керівників "Укроборонпрому" і членів наглядової ради з ним знайомі, а "життя" багатьох підприємств він знає зсередини близько десяти років.

"Головним завданням бачу якнайшвидшу, цього року, ліквідацію управління концерну та одночасне формування з виробничих підприємств та спецекспортерів галузевих напрямків, технічну кооперацію та економічну координацію діяльності яких в інтересах національної оборони, а також для розвитку авіакосмічній галузі буде регулювати безпосередньо держава в особі Мінстратегпрому.

Зі свого боку зроблю все можливе, щоб до кінця поточного 2021 року у наглядової ради концерну зник сам об’єкт нагляду і потреба в НР зникла", - підкреслив Носов.

Він також подякував Володимиру Горбуліну.

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Нагадаємо, 21 травня президент України Володимир Зеленський увів до складу наглядової ради Державного концерну "Укроборонпром" радника голови Офісу президента Тимофія Милованова, колишнього члена наглядової ради банку "Січ" Олександра Носова і директора АТ "Геліос" Ростислава Шурму, а також виключив зі складу наглядової ради першого віцепрезидента Національної академії наук України Володимира Горбуліна.