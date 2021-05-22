Новий член наглядової ради "Укроборонпрому" Носов про завдання до кінця року: Ліквідація управління концерну та одночасне формування галузевих напрямків
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Напередодні президент Володимир Зеленський увів Олександра Носова до складу наглядової ради Державного концерну "Укроборонпром".
Сам Носов прокоментував своє призначення у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Пишуть, телефонують, вітають. Приємно. Мені відомі причини та фактори багаторічного негативного тренду значної більшості державних виробничих підприємств оборонної промисловості. Усвідомлюю всю складність процесів призупинення цього падіння, стабілізації з подальшим започаткуванням хоча б мінімального, але непохитного зростання. У зв’язку з цим це призначення для мене є викликом, але не нагородою", - зазначив він.
Носов подякував Зеленському "за довіру, за дуже мужній управлінський вчинок, взявши на себе ризик, довірити частину питань державної оборонної галузі людині, яку він особисто не знав".
"Виправдаю. По-військовому: служу українському народу", - заявив він.
Носов впевнений, що на введення в курс справ "потребуватиме не більше тижня". Більшість керівників "Укроборонпрому" і членів наглядової ради з ним знайомі, а "життя" багатьох підприємств він знає зсередини близько десяти років.
"Головним завданням бачу якнайшвидшу, цього року, ліквідацію управління концерну та одночасне формування з виробничих підприємств та спецекспортерів галузевих напрямків, технічну кооперацію та економічну координацію діяльності яких в інтересах національної оборони, а також для розвитку авіакосмічній галузі буде регулювати безпосередньо держава в особі Мінстратегпрому.
Зі свого боку зроблю все можливе, щоб до кінця поточного 2021 року у наглядової ради концерну зник сам об’єкт нагляду і потреба в НР зникла", - підкреслив Носов.
Він також подякував Володимиру Горбуліну.
Нагадаємо, 21 травня президент України Володимир Зеленський увів до складу наглядової ради Державного концерну "Укроборонпром" радника голови Офісу президента Тимофія Милованова, колишнього члена наглядової ради банку "Січ" Олександра Носова і директора АТ "Геліос" Ростислава Шурму, а також виключив зі складу наглядової ради першого віцепрезидента Національної академії наук України Володимира Горбуліна.
Будь ласка, зачекайте...
-- жизнь надо прожить так, шо бы небыло больно...*)
З 2006 року Ростислав Шурма - ахметівський менеджер на Метінвесті.
З 2012 року - директор ахметівської «Запорожсталі».
З 2010 року - ахметівський депутат Донецької облради.
З 2015 року - голова регіональної організації «Оппоблок» в Запорізькій області.
І грін-поц після цього ще питає у Байдена "чому ми не в НАТО?"
№208/2021№ 209/2021
Весь воодушевленный, радостный, рассказывал, как мы теперь будем строить работу.
Промолчал, а хотелось сказать - ты старый дурак, 25 лет в специальности, наслушался полной фигни и радуешься.
Оно ж так не может работать в принципе.
Видимо имеют в виду обратную сторону медали - зарплату.
Пральна ,, ліквідувати до біса ,всяке управління оборонпрому . Дайош анархію в управлінні .
Це ж скільки можливостей ! Нерентабельні,непотрібні заводи,з величезними цехами й вільною земелькою...
Але що далі ?
Милованов, сын регионала и не только. Весело.
Президент Владимир Зеленский решил обновить наблюдательный совет уже известного вам государственного концерна «Укроборонпром». Как сообщает ОП, соответствующий указ подписан сегодня, 21 мая. Знаете, кого туда позвали? Сейчас вкратце расскажем.
Во-первых, туда назначили экс-министра экономики Тимофея Милованова. Да-да, того самого, который сам признает, что является великим технократом местного разлива.
А кроме самокритичного Тимофея, заодно Зеленский назначил туда и Ростислава
ШаурмуШурму - сына одиозного депутата-регионала Игоря Шурмы. Об этом славном семействе мы и хотим вам напомнить.
Мсье Шурма, напомним, не только активно поддерживал Виктора Януковича на выборах 2004 года. Он еще и был заместителем Михаила Добкина, когда тот отсиживался на посту городского головы Харькова.
В то же время младшее поколение, то есть Ростислав Шурма, было гендиректором «Запорожстали». Довольно долго продержался: с 2012 по 2019 год. Как вы считаете, с Ахметовым связи могли накопиться за такой длительный срок? Или Ринат Леонидович просто мимо пробегал? Оставим этот вопрос на ваше личное рассмотрение, никого не убеждаем.
Ведь у нас есть не умозаключения, а самые настоящие ссылки на самые настоящие залеты. Напомним, в 2010-2014 годах почтенный господин был депутатом Донецкого облсовета. От «Партии регионов», куда ж его?
Но у самого героя дела шли вполне неплохо. Например, в 2015 году его даже избрали главой Запорожской региональной организации «Оппозиционного блока». А после местных выборов в том же году Шурма решил отказаться от мандатов депутата Запорожского областного и городского советов.
А так как набсовет главного ВПК-предприятия страны рискует треснуть от такого числа патриотичных профессионалов, Владимир Зеленский вывел из его состава Владимира Горбулина.
В связи с этим, выводы следующие.У нас в набсовет «Укроборонпрома» попал человек из славного семейства регионалов.Этот же человек ранее нехило вмазался в делах, немного связанных с сепаратизмом.Более того, он еще и на орбите Ахметова всплывал периодически.
А вопрос всего один. Наш президент так с олигархами борется, или как назвать сие?