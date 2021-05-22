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Укроборонпром (959) Носов Олександр (8)

Новий член наглядової ради "Укроборонпрому" Носов про завдання до кінця року: Ліквідація управління концерну та одночасне формування галузевих напрямків

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Новий член наглядової ради

Напередодні президент Володимир Зеленський увів Олександра Носова до складу наглядової ради Державного концерну "Укроборонпром".

Сам Носов прокоментував своє призначення у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Пишуть, телефонують, вітають. Приємно. Мені відомі причини та фактори багаторічного негативного тренду значної більшості державних виробничих підприємств оборонної промисловості. Усвідомлюю всю складність процесів призупинення цього падіння, стабілізації з подальшим започаткуванням хоча б мінімального, але непохитного зростання. У зв’язку з цим це призначення для мене є викликом, але не нагородою", - зазначив він.

Носов подякував Зеленському "за довіру, за дуже мужній управлінський вчинок, взявши на себе ризик, довірити частину питань державної оборонної галузі людині, яку він особисто не знав".

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"Виправдаю. По-військовому: служу українському народу", - заявив він.

Носов впевнений, що на введення в курс справ "потребуватиме не більше тижня". Більшість керівників "Укроборонпрому" і членів наглядової ради з ним знайомі, а "життя" багатьох підприємств він знає зсередини близько десяти років.

"Головним завданням бачу якнайшвидшу, цього року, ліквідацію управління концерну та одночасне формування з виробничих підприємств та спецекспортерів галузевих напрямків, технічну кооперацію та економічну координацію діяльності яких в інтересах національної оборони, а також для розвитку авіакосмічній галузі буде регулювати безпосередньо держава в особі Мінстратегпрому.

Зі свого боку зроблю все можливе, щоб до кінця поточного 2021 року у наглядової ради концерну зник  сам об’єкт нагляду і потреба в НР зникла", - підкреслив Носов.

Він також подякував Володимиру Горбуліну.

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Новий член наглядової ради Укроборонпрому Носов про завдання до кінця року: Ліквідація управління концерну та одночасне формування галузевих напрямків 01

Нагадаємо, 21 травня президент України Володимир Зеленський увів до складу наглядової ради Державного концерну "Укроборонпром" радника голови Офісу президента Тимофія Милованова, колишнього члена наглядової ради банку "Січ" Олександра Носова і директора АТ "Геліос" Ростислава Шурму, а також виключив зі складу наглядової ради першого віцепрезидента Національної академії наук України Володимира Горбуліна.

 
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Топ коментарі
+15
Новый член Набсовета "Укроборонпрома" Носов о задачах до конца года: Ликвидация управления Концерна и одновременное формирование отраслевых направлений - Цензор.НЕТ 6529
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22.05.2021 19:12
+7
Зелені гниди розмножуються з геометричною прогресією !!!)))
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22.05.2021 19:14
+7
Ага. Они уже все "реорганизовали" до ручки. Из последних улучшений

Новый член Набсовета "Укроборонпрома" Носов о задачах до конца года: Ликвидация управления Концерна и одновременное формирование отраслевых направлений - Цензор.НЕТ 7575
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22.05.2021 19:16
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ПОБІЛЬШЕ НОВИХ АБРАЗАВАНІЙ ДЛЯ 95-тиКВАРТАЛЬНОЇ МЕРЗОТИ!
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22.05.2021 19:09 Відповісти
Зелені гниди розмножуються з геометричною прогресією !!!)))
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22.05.2021 19:14 Відповісти
гебньонні російські воші вивели мутацію нових саморозмножуючихся гнид
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22.05.2021 19:17 Відповісти
Розмножуються брунькуванням !!!))))
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22.05.2021 19:21 Відповісти
даунбасянська бандота теж дуже швидко, як тля по Україні розповзлася , але не на увесь термін Вітька їх вистачило... Дай Боже вові такими темпами хоча б ще одну вільну тусовку з пресою через рік провести, а не з-за грат...
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22.05.2021 19:28 Відповісти
здається (десь читав), це не просто зелена гнида; а *****-гнида...
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22.05.2021 19:42 Відповісти
Новообразованій... If you know what I mean)
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22.05.2021 20:54 Відповісти
"Пишут, звонят, поздравляют. Приятно."
-- жизнь надо прожить так, шо бы небыло больно...*)
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22.05.2021 19:11 Відповісти
Імітація бурхливої державної діяльності триває!!!))))
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22.05.2021 19:12 Відповісти
-- триває лише те, що ти тримаєш...*)
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22.05.2021 19:38 Відповісти
Новый член Набсовета "Укроборонпрома" Носов о задачах до конца года: Ликвидация управления Концерна и одновременное формирование отраслевых направлений - Цензор.НЕТ 6529
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22.05.2021 19:12 Відповісти
доречі вони ж тупі й користуються тільки як відкатами від олігархічних укогеніїв
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22.05.2021 19:20 Відповісти
Может оно и правильно, слишком много распилов по стыкам.
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22.05.2021 19:13 Відповісти
Ага. Они уже все "реорганизовали" до ручки. Из последних улучшений

Новый член Набсовета "Укроборонпрома" Носов о задачах до конца года: Ликвидация управления Концерна и одновременное формирование отраслевых направлений - Цензор.НЕТ 7575
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22.05.2021 19:16 Відповісти
Верховний косоворотник України своїм Указом (№208/2021) призначив до вищого керівного органу концерну Укроборонпром окрім Носова, також Ростислава Ігоровича Шурму. Так ось:
З 2006 року Ростислав Шурма - ахметівський менеджер на Метінвесті.

З 2012 року - директор ахметівської «Запорожсталі».
З 2010 року - ахметівський депутат Донецької облради.
З 2015 року - голова регіональної організації «Оппоблок» в Запорізькій області.
І грін-поц після цього ще питає у Байдена "чому ми не в НАТО?"
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22.05.2021 21:07 Відповісти
нет там такого
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22.05.2021 22:40 Відповісти
Новий член наглядової ради "Укроборонпрому" Носов про завдання до кінця року: Ліквідація управління концерну та одночасне формування галузевих напрямків - Цензор.НЕТ 1686
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22.05.2021 23:24 Відповісти
Из изложенного вами ясно. что вы не знакомы с документом 208/2021, т.е. вы излагаете фейк.
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23.05.2021 00:45 Відповісти
Визнаю, що помилився номером указу. 208-м був => "Припинити повноваження члена Наглядової ради Державного концерну «Укроборонпром» В.Горбуліна." А наступним, 209-м, вже про Шурму, Милованова, Носова :

Новий член наглядової ради "Укроборонпрому" Носов про завдання до кінця року: Ліквідація управління концерну та одночасне формування галузевих напрямків - Цензор.НЕТ 1747
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23.05.2021 09:50 Відповісти
№208/2021 № 209/2021
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23.05.2021 10:40 Відповісти
Вистава кремлівського лялькового балагана триває !!!)))
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22.05.2021 19:22 Відповісти
Заскочил ко мне шеф после мастер-класса, проведенного таким вот фахивцем.
Весь воодушевленный, радостный, рассказывал, как мы теперь будем строить работу.
Промолчал, а хотелось сказать - ты старый дурак, 25 лет в специальности, наслушался полной фигни и радуешься.
Оно ж так не может работать в принципе.
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22.05.2021 19:27 Відповісти
Проще говоря вместо одного центра управления госпредприятиями создание на каждом предприятии отделов для координации. Это не только раздует штат ненужных клерков с нехилыми зарплатами, но и внесет такой хаос в кооперации предприятий что сам Укроборонпром станет бесполезной по эффективности организацией.
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22.05.2021 19:32 Відповісти
Скиз ми, а член снова обрезаный ?
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22.05.2021 19:37 Відповісти
Такая тяжёлая, ответственная, неблагодарная работа, а они поздравляют...
Видимо имеют в виду обратную сторону медали - зарплату.
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22.05.2021 19:38 Відповісти
Новий член наглядової ради "Укроборонпрому" Носов про завдання до кінця року: Ліквідація управління концерну та одночасне формування галузевих напрямків - Цензор.НЕТ 5724
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22.05.2021 19:46 Відповісти
Ключові слова - Ликвидация управления Концерна..!! Новий член наглядової ради "Укроборонпрому" Носов про завдання до кінця року: Ліквідація управління концерну та одночасне формування галузевих напрямків - Цензор.НЕТ 2443 .

Пральна Новий член наглядової ради "Укроборонпрому" Носов про завдання до кінця року: Ліквідація управління концерну та одночасне формування галузевих напрямків - Цензор.НЕТ 8717 ,, ліквідувати до біса ,всяке управління оборонпрому . Дайош анархію в управлінні .
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22.05.2021 19:50 Відповісти
Речь идёт не о реорганизации, а о ликвидации концерна как такового.
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23.05.2021 00:53 Відповісти
Хочу спросить:какого хера они командуют вещами,в которых нифига не смыслят? Человек должен рисковать СВОИМИ ДЕНЬГАМИ И ШКУРОЙ , иначе он или вор или дурак.Эти гарвардские мальчики понимают только бухгалтерию- они презирают спецов,но почему-то думают,что дело делается само,надо только рулить.Ни труда, ни таланта,ни если хотите,гения не надо.Сойдет олух с бухгалтерскими курсами.
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22.05.2021 20:01 Відповісти
Ликвидация управления концерна Укроборонпрома - это зеленая подготовка к вторжению оккупантов по схеме Януковича?
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22.05.2021 20:16 Відповісти
Цікаве завдання: ліквідація концерну. Вірю-справляться.
Це ж скільки можливостей ! Нерентабельні,непотрібні заводи,з величезними цехами й вільною земелькою...
Але що далі ?
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22.05.2021 20:42 Відповісти
Минута на прочтение. Кого Зеленский напихал в набсовет «Укроборонпрома»
Милованов, сын регионала и не только. Весело.

Президент Владимир Зеленский решил обновить наблюдательный совет уже известного вам государственного концерна «Укроборонпром». Как сообщает ОП, соответствующий указ подписан сегодня, 21 мая. Знаете, кого туда позвали? Сейчас вкратце расскажем.
Во-первых, туда назначили экс-министра экономики Тимофея Милованова. Да-да, того самого, который сам признает, что является великим технократом местного разлива.
А кроме самокритичного Тимофея, заодно Зеленский назначил туда и Ростислава ШаурмуШурму - сына одиозного депутата-регионала Игоря Шурмы. Об этом славном семействе мы и хотим вам напомнить.
Мсье Шурма, напомним, не только активно поддерживал Виктора Януковича на выборах 2004 года. Он еще и был заместителем Михаила Добкина, когда тот отсиживался на посту городского головы Харькова.
В то же время младшее поколение, то есть Ростислав Шурма, было гендиректором «Запорожстали». Довольно долго продержался: с 2012 по 2019 год. Как вы считаете, с Ахметовым связи могли накопиться за такой длительный срок? Или Ринат Леонидович просто мимо пробегал? Оставим этот вопрос на ваше личное рассмотрение, никого не убеждаем.
Ведь у нас есть не умозаключения, а самые настоящие ссылки на самые настоящие залеты. Напомним, в 2010-2014 годах почтенный господин был депутатом Донецкого облсовета. От «Партии регионов», куда ж его?

Но у самого героя дела шли вполне неплохо. Например, в 2015 году его даже избрали главой Запорожской региональной организации «Оппозиционного блока». А после местных выборов в том же году Шурма решил отказаться от мандатов депутата Запорожского областного и городского советов.
А так как набсовет главного ВПК-предприятия страны рискует треснуть от такого числа патриотичных профессионалов, Владимир Зеленский вывел из его состава Владимира Горбулина.
В связи с этим, выводы следующие.У нас в набсовет «Укроборонпрома» попал человек из славного семейства регионалов.Этот же человек ранее нехило вмазался в делах, немного связанных с сепаратизмом.Более того, он еще и на орбите Ахметова всплывал периодически.
А вопрос всего один. Наш президент так с олигархами борется, или как назвать сие?
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23.05.2021 00:50 Відповісти
 
 