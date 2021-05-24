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В окупованому Криму два льотчики катапультувалися із Су-30СМ, що стояв на землі

Новини Цензор.НЕТ Події

В окупованому Криму два льотчики катапультувалися із Су-30СМ, що стояв на землі

Напередодні на військовому аеродромі в окупованих Саках сталася надзвичайна подія, через яку два льотчики були змушені катапультуватися із Су-30СМ, що стоїть на землі.

За даними російського інформагентства ТАСС, обидва члени екіпажу живі, постраждав технічний працівник, передає Цензор.НЕТ.

"У п'ятницю о 18:50 на аеродромі Саки в Криму під час підготовки до вильоту відбулося катапультування льотчиків із Су-30СМ. Обидва льотчики живі. Технік літака зазнав опіків", - повідомило виданню джерело в силових структурах.

Інформацію про позаштатне спрацювання системи катапультування на літаку підтвердили російському Інтерфаксу в Південному військовому окрузі Міноборони РФ.

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"21 травня під час підготовки до планового польоту літака Су-30СМ на аеродромі Саки сталося нештатне спрацювання системи катапультування. Унаслідок катапультування ніхто не постраждав. Обидва льотчики живі", - повідомили в пресслужбі округу.

Су-30 - російський двомісний багатоцільовий важкий винищувач, його модифікацією є Су-30СМ.

У ТАСС зазначили, що з 2012 року до травня 2018 року в Повітряно-космічні сили Росії було передано 84 Су-30СМ, морській авіації ВМФ Росії - 20 літаків. Су-30СМ був прийнятий на озброєння ЗС Росії розпорядженням президента Росії від 12 січня 2018 року.

Навчально-тренувальний комплекс "Нитка" в окупованих Саках зараз використовується для підготовки льотного складу палубної авіації РФ. Аеродромом розпоряджається Міноборони Росії. З 2014 року там дислокується російський 43-й окремий морський штурмовий авіаційний полк.
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Топ коментарі
+51
"Оба летчика живы" - Вы так пишете будто это что-то хорошего!
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22.05.2021 19:42
+33
Система катапультирования нештатно сработала у Су-30СМ, стоящего на военном аэродроме в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 6218
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22.05.2021 19:47
+32
дохлые кацапы.. это им за Чечню и за Украину..
Сергей Фундамент - участник операций на Северном Кавказе, был награжден двумя орденами Мужества, медалями «За заслуги перед Отечеством» и «За отвагу». Виталий Лиханов также был награжден медалью «За отвагу».

Система катапультування нештатно спрацювала у Су-30СМ, що стоїть на військовому аеродромі в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 7828
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22.05.2021 20:01
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кацапультированные покаещеживые скорей всего уже малопригодны для дальнейших полетов.
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23.05.2021 11:48 Відповісти
почему же еще на разок в цинке в родньіе сранірізані Два російські пілоти катапультувалися з винищувача Су-30 на землі в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 2391
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23.05.2021 15:45 Відповісти
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