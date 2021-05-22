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Новини Політика УкраїниЗа кордоном Катастрофа літака МАУ в Ірані
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Іран не визнає рішення суду Канади щодо катастрофи літака МАУ, - прессекретар МЗС Хатібзаде

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Іран не визнає рішення суду Канади щодо катастрофи літака МАУ, - прессекретар МЗС Хатібзаде

Іран відмовляється визнавати рішення Вищого суду Канади, який назвав збиття літака Boeing-737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" під Тегераном у 2020 році "актом тероризму".

Про це заявив прессекретар МЗС Ірану Саід Хатібзаде, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Deutsche Welle.

В іранському МЗС зазначили, що у канадського суду немає юрисдикції приймати рішення про відшкодування жертвам авіакатастрофи, оскільки вона сталася за межами Канади. Також, за його словами, рішення суду "не базується на свідченнях очевидців".

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився 8 січня 2020 року після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

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ранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

ЗМІ повідомляли, що Іран схиляє Україну до підписання меморандуму про взаєморозуміння. У ньому нашій країні пропонується визнати те, що трапилося, "людською помилкою" і відмовитися від судових позовів в обмін на виплату компенсації та оприлюднення даних чорних скриньок.

Розшифровка чорних скриньок літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", збитого в Ірані в січні, підтвердила, що лайнер впав унаслідок влучання в нього ракети, а також, що на той момент він був справним.

У лютому 2021 року канадські ЗМІ повідомили, що секретний запис з Ірану вказує, що влучання ракети в літак МАУ могло бути навмисним.

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В Ірані заявили, що військова прокуратура завершила розслідування, готується обвинувальний акт, справу найближчим часом передадуть до суду.

21 травня стало відомо, що Вищий суд Онтаріо дійшов висновку, що два ракетні удари по українському літаку невдовзі після зльоту з аеропорту столиці Ірану Тегерану 8 січня року 2020 "були навмисними".
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Топ коментарі
+6
косовороткин вообще про двигатель лохам лапшу вешал
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22.05.2021 20:45
+2
Кацапы его сбили, также как и MH-17 и с той же целью, но тогда было меньше данных и свидетелей.
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23.05.2021 09:14
+1
Навіщо мати діп відношення з державою яка не признае міждународних правил.
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22.05.2021 23:24
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Іран не визнає рішення суду Канади щодо катастрофи літака МАУ, - прессекретар МЗС Хатібзаде - Цензор.НЕТ 8483
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22.05.2021 20:19 Відповісти
Эту катку никто не выиграет.
Иран -- Канада... ...крушение украинского самолёта...

Американские Индейцы, против Австралийских Аборигенов -- ...крушение Боинга Южно Корейских авиалиний. ?
Да и вообще -- параша израильский рейс завалила в Украине ... -- и, хоть бы ей с гуся вода... -- со всеми израильскими Мосадами, АМАНами и Шабаками впридачу...
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22.05.2021 20:27 Відповісти
Bandera Rosa Российский самолет из Израиля, сбили украинцы, в ходе учений. Не надо переворачивать.
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23.05.2021 03:10 Відповісти
Кацапы его сбили, также как и MH-17 и с той же целью, но тогда было меньше данных и свидетелей.
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23.05.2021 09:14 Відповісти
Бред
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23.05.2021 11:45 Відповісти
А чего они тебя не ликвидируют? Ты же много знаешь? Ценный свидетель)))
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23.05.2021 20:39 Відповісти
черти...
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22.05.2021 20:33 Відповісти
Іран не визнає рішення суду Канади щодо катастрофи літака МАУ, - прессекретар МЗС Хатібзаде - Цензор.НЕТ 8675
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22.05.2021 20:34 Відповісти
косовороткин вообще про двигатель лохам лапшу вешал
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22.05.2021 20:45 Відповісти
Если вместо мозгов - религия, а вместо армии - вооруженные фанатики, добром это не заканчивается...
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22.05.2021 21:09 Відповісти
Навіщо мати діп відношення з державою яка не признае міждународних правил.
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22.05.2021 23:24 Відповісти
Рашистський суд теж не погоджується що Безлєр терорист
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23.05.2021 00:40 Відповісти
Хатабзда скассала, шо рышытильна протиф.
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23.05.2021 01:14 Відповісти
Канадское правосудие не чета Нидерландскому, прошло меньше года, а уже есть первое решение. С момента сбития MH-17 прошло более 6 лет, а голландцы всё сопли жуют и не могут осудить даже четырёх шестёрок Москвы, не говоря уже о том, чтобы признать Путина убийцей
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23.05.2021 01:27 Відповісти
dmitrij suur Небо над Израилем, сейчас, закрыто. Почему?
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23.05.2021 03:14 Відповісти
Мне очень жаль, что мы тогда не закрыли небо, всему виной жадность чиновников. Но это никак не оправдывает террористов. Мадрид 2004 год, произошли теракты на железной дороге, можно сказать, почему тогда не закрыли железнодорожное сообщение
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23.05.2021 21:15 Відповісти
Решения нет. А может там все не так просто? Малайзия отказалась признавать результаты расследования. Почему?
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24.05.2021 01:17 Відповісти
А у кого Малайзия закупает оружие, с кем торгует В 2019 году товарооборот России с Малайзией составил $2904,9 млн увеличившись на 7,07% Премьер-министр Малайзии антизападный политик, Запад говорит одно, значит, он будет говорить обратное, тем более народа в Малайзии много и ценность их жизни не так важна им самим

Или вам больше нравится теория заговора запада против рассеюшки и только малазийцы противостоят мировому заговору рептилоидов
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24.05.2021 07:42 Відповісти
Такое преступное решение тоталитарного Ирана вполне ожидаемое . И как ближайший союзник фашистского кремля он взял на вооружения отговорки кремля . Который ведёт свои оккупационные войны захватывая суверенные территории других стран и масово убивает их граждан . Но постоянно подло твердит: "настамнет , моя невиноватая..... Но паРаша и Иран.... по любому будут обязательно отвечать за все свои кровавые преступления против человечества.
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23.05.2021 05:35 Відповісти
Класс. Они его сбили и говорят что не они.
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23.05.2021 13:55 Відповісти
Визнає вирок підсудний чи ні, суду яка різниця?
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23.05.2021 15:21 Відповісти
Зато от трамповских люлей отпетляли
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24.05.2021 12:41 Відповісти
 
 