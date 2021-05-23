"Батьківщина": Організація "земельного референдуму" стартувала на Київщині - 11 тисяч осіб почнуть збирати 3 мільйони підписів

"Батьківщина" підтримала проведення референдуму щодо ринку землі. До його організації погодилися долучитися 17 тисяч осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

Повідомляється, що збори ініціативної групи "земельного референдуму", організовані "фермерськими та сільськогосподарськими асоціаціями і профспілками, громадськими організаціями за підтримки команди "Батьківщини" і її лідерки Юлії Тимошенко", відбулись у селі Березівка ​​на Київщині. У них "взяли участь представники всіх регіонів України".

На зборах члени ініціативної групи одноголосно підтримали формулювання питання майбутнього референдуму, яке звучатиме так: "Чи підтримуєте ви заборону продажу земель сільськогосподарського призначення будь-кому, крім держави Україна?"

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До організації всеукраїнського волевиявлення за народною ініціативою зголосилися долучитися 17 тисяч людей. 11 тисяч із них "незабаром почнуть збір трьох мільйонів підписів".

Під час виступу голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко нагадала, що з 1 липня набуває чинності закон, ухвалений Верховною Радою за поданням президента, "яким передбачено розпродаж української землі – не в інтересах фермерів і вітчизняних сільгоспвиробників, як в інших цивілізованих країнах, а "реальний дерибан української землі". Вона наголосила, що українці мають боротися за своє право розвивати сімейне фермерство та правильний аграрний устрій, адже це – шлях до економічного розвитку країни".

Нагадаємо, 17 травня Юлія Тимошенко заявила, що "Батьківщина" ініціює на 22 травня збір ініціативної групи з підготовки до проведення всеукраїнського референдуму щодо ринку землі сільськогосподарського призначення.

18 травня Верховна Рада проголосувала в цілому за законопроєкт №2195 щодо продажу земельних ділянок державної та комунальної власності через електронні аукціони.

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