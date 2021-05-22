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До засудженого окупантами за "держзраду" Яцкіна в ізоляторі "Лефортово" застосовували нелюдське поводження, - адвокат Полозов

Новини Цензор.НЕТ Політика України

До засудженого окупантами за

Адвокат Івана Яцкіна, засудженого в Криму за звинуваченням у "державній зраді", повідомив про "нелюдське поводження" зі своїм підзахисним.

Про це адвокат Микола Полозов розповів в ефірі Радіо Крим.Реалії, передає Цензор.НЕТ.

"Сам собою Іван не надто здорова людина, у нього є низка серйозних захворювань. Крім того, за час перебування в умовах слідчого ізолятора до нього застосовували, зокрема, нелюдське поводження: я маю на увазі ізолятор "Лефортово", де його в лютому цього року в мороз у домашньому одязі, в шльопанцях виставили на вулицю. Згодом це було підтверджено, зокрема, перевіркою Генпрокуратури за моїм зверненням. Наразі стан здоров'я Івана більш-менш задовільний, йому передали необхідні ліки. Сам вирок він витримав стоїчно. Таки у людини є внутрішній стержень, який дозволяє йому триматися у таких умовах", - розповів адвокат.

Полозов додав, що Яцкіну надають підтримку, в Україні він включений у список політв'язнів, сім'ї кримчанина надають соціальну допомогу.

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21 травня колегія суддів у Криму на чолі з головуючою Аллою Хіневич засудила Яцкіна до 11 років колонії суворого режиму з обмеженням в один рік. Адвокат має намір оскаржити вирок.
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К осужденному оккупантами за "госизмену" Яцкина в изоляторе "Лефортово" применяли бесчеловечное обращение, - адвокат Полозов - Цензор.НЕТ 2957 К осужденному оккупантами за "госизмену" Яцкина в изоляторе "Лефортово" применяли бесчеловечное обращение, - адвокат Полозов - Цензор.НЕТ 6198
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22.05.2021 22:12 Відповісти
у нас за госизмену домашний арест с удобствами
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22.05.2021 22:13 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=wKb1eOjA5e4

К осужденному оккупантами за "госизмену" Яцкина в изоляторе "Лефортово" применяли бесчеловечное обращение, - адвокат Полозов - Цензор.НЕТ 4238
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22.05.2021 22:18 Відповісти
ЗеКраїна.... "какаяразніца"....
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23.05.2021 01:04 Відповісти
и мусорские мрази " на Украине " в рридачу ...
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23.05.2021 06:55 Відповісти
Потвори кацапські. БОГ все бачить.
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22.05.2021 22:30 Відповісти
в киеве потворы похлеще, чего стоит ублюдок-нацгвардеец, который " на Украине ",
это всё, что надо понимать о ублюдочной аваковской " нацгвардии "
.....
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23.05.2021 06:54 Відповісти
 
 