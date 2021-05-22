До засудженого окупантами за "держзраду" Яцкіна в ізоляторі "Лефортово" застосовували нелюдське поводження, - адвокат Полозов

Адвокат Івана Яцкіна, засудженого в Криму за звинуваченням у "державній зраді", повідомив про "нелюдське поводження" зі своїм підзахисним.

Про це адвокат Микола Полозов розповів в ефірі Радіо Крим.Реалії, передає Цензор.НЕТ.

"Сам собою Іван не надто здорова людина, у нього є низка серйозних захворювань. Крім того, за час перебування в умовах слідчого ізолятора до нього застосовували, зокрема, нелюдське поводження: я маю на увазі ізолятор "Лефортово", де його в лютому цього року в мороз у домашньому одязі, в шльопанцях виставили на вулицю. Згодом це було підтверджено, зокрема, перевіркою Генпрокуратури за моїм зверненням. Наразі стан здоров'я Івана більш-менш задовільний, йому передали необхідні ліки. Сам вирок він витримав стоїчно. Таки у людини є внутрішній стержень, який дозволяє йому триматися у таких умовах", - розповів адвокат.

Полозов додав, що Яцкіну надають підтримку, в Україні він включений у список політв'язнів, сім'ї кримчанина надають соціальну допомогу.

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21 травня колегія суддів у Криму на чолі з головуючою Аллою Хіневич засудила Яцкіна до 11 років колонії суворого режиму з обмеженням в один рік. Адвокат має намір оскаржити вирок.