31 пункт пропуску на кордоні з Молдовою відновить роботу 24 травня, - МВС

На українсько-молдавському кордоні з понеділка, 24 травня, відновить роботу 31 пункт пропуску.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

"На українсько-молдавському кордоні відновлює роботу 31 пункт пропуску", - наголошується в повідомленні.

Зокрема, з 8:00 24 травня 2021 року починають функціонувати пункти пропуску: "Бронниця - Унгурь"; "Ямпіль - Косеуць"; "Цекинівка - Сорока"; "Велика Косниця - Василькеу"; "Велика Косниця - Хрушка"; "Грабарівка - Окниця"; "Болган - Хрістова"; "Студена - Ротар"; "Олексіївка - Валя Туркулуй"; "Шершенці - Валя Туркулуй"; "Домниця - Ковбасна"; "Тимкове - Броштень"; "Станіславка - Веренкеу"; "Федосіївка - Жура"; "Дубове - Дубеу"; "Платонове - Гоянул Ноу"; "Йосипівка - Колосово"; "Павлівка - Мочарівка"; "Великоплоське - Мелеєшть"; "Слав’яносербка - Ближній Хутір"; "Гребеники - Тирасполь"; "Розалівка - Фрунзе"; "Граденці - Незавертайлівка"; "Лісне - Саїць"; "Малоярославець 1 - Чадир-Лунга"; "Залізничне - Кайраклія"; "Долинське - Чишмікіой"; "Вашківці - Гріменкеуць"; "Сокиряни - Колокушна"; "Зелена - Медвеже"; "Подвір’ївка - Липкань".

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