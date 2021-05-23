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Українець Романчук виборов друге золото на чемпіонаті Європи з водних видів спорту

Новини Цензор.НЕТ Спорт

Українець Романчук виборов друге золото на чемпіонаті Європи з водних видів спорту

Український плавець Михайло Романчук виборов другу золоту медаль на чемпіонаті Європи в Будапешті.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Національного олімпійського комітету, до золота на дистанції 1500 м вільним стилем український плавець додає нагороду найвищого гатунку на 800 м.

Українець Романчук виборов друге золото на чемпіонаті Європи з водних видів спорту 01

Нагадаємо, 19 травня українець Михайло Романчук здобув золото чемпіонату Європи з водних видів спорту на дистанції 1500 метрів вільним стилем.

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Поздравляю! Украинец Романчук завоевал второе золото на чемпионате Европы по водным видам спорта - Цензор.НЕТ 8111
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23.05.2021 01:35 Відповісти
Рівенчанин Романчук дуже талановитий атлет. Мої вітання переможцю!
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23.05.2021 03:18 Відповісти
Согласно свежего опроса Левада центра, более 60% граждан рассеи не считают себя европейцами. У меня вопрос: какого черта азиопия делает на европейском первенстве?
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23.05.2021 06:37 Відповісти
Мельдоний сэр.
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23.05.2021 07:23 Відповісти
Молодец Миха! Слава Герою!
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23.05.2021 06:39 Відповісти
ВІТАЄМО !!!
Українець Романчук виборов друге золото на чемпіонаті Європи з водних видів спорту - Цензор.НЕТ 8038

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23.05.2021 09:01 Відповісти
Украина рукоплещит!
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23.05.2021 12:09 Відповісти
 
 