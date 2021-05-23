Українець Романчук виборов друге золото на чемпіонаті Європи з водних видів спорту
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Український плавець Михайло Романчук виборов другу золоту медаль на чемпіонаті Європи в Будапешті.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Національного олімпійського комітету, до золота на дистанції 1500 м вільним стилем український плавець додає нагороду найвищого гатунку на 800 м.
Нагадаємо, 19 травня українець Михайло Романчук здобув золото чемпіонату Європи з водних видів спорту на дистанції 1500 метрів вільним стилем.
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