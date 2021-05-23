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Одна людина загинула, п'ятеро зазнали травм через падіння повітряної кулі на Хмельниччині, - поліція

Новини Цензор.НЕТ Події

Одна людина загинула, п'ятеро зазнали травм через падіння повітряної кулі на Хмельниччині, - поліція

Увечері 22 травня біля села Кульчіївці Кам'янець-Подільського району Хмельницької області впала повітряна куля.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу поліції області.

Правоохоронці уточнили, що на борту повітряної кулі перебували пілот і п'ятеро пасажирів - жителі Хмельницького і Кам'янець-Подільського.

"Одна людина загинула, ще п'ятеро осіб, серед яких і пілот, зазнали травм різного ступеня тяжкості", - сказано в повідомленні.

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Слідчі Кам'янець-Подільського районного управління поліції почали досудове розслідування за ч.3 ст. 281 (порушення правил повітряних польотів) КК України.

Одна людина загинула, пятеро зазнали травм через падіння повітряної кулі на Хмельниччині, - поліція 01
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Топ коментарі
+6
незнаю як хто а я би в житті не полетів,очкую і не довіряю технологиям ХІХ століття
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23.05.2021 07:00
+6
сбой бортовой электроники
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23.05.2021 09:14
+6
Не знаю що сталось... Але щоб впала куля, це потрібно ще постаратись...
Або щоб відірвалась гондола, або просто пошматувати кулю...
Скоріше всього використовувалась куля, що значно перевищила ресурс експлуатації....
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23.05.2021 09:35
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В Кам'янці-Подільському,завжди літають повітряні кулі.Раніше наче не було таких смертельних нещасних випадків.
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23.05.2021 01:22 Відповісти
незнаю як хто а я би в житті не полетів,очкую і не довіряю технологиям ХІХ століття
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23.05.2021 07:00 Відповісти
Сільський зелений туризм(((
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23.05.2021 07:07 Відповісти
Что же случилось то?
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23.05.2021 07:38 Відповісти
сбой бортовой электроники
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23.05.2021 09:14 Відповісти
Сбой, только в голове у пилота.
Шар пролетая над линией высоковольтных передач, задел корзиной провода, что повлекло опрокидывание корзины, в которой находились люди которые выпали оттуда.
https://apostrophe.ua/news/society/accidents/2021-05-23/pod-kamenets-podolskim-ruhnul-vozdushnyiy-shar-s-lyudmi-est-pogibshiy-foto-i-detali-tragedii/233004

Одна людина загинула, п'ятеро зазнали травм унаслідок падіння повітряної кулі на Хмельниччині, - поліція - Цензор.НЕТ 5179
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23.05.2021 13:25 Відповісти
Погибший упал на кладбище. Однако, судьба.
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23.05.2021 13:46 Відповісти
а день вчора був ох вітряний! не для шарів явно....
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23.05.2021 08:34 Відповісти
В 19 веке один умник сделал комбинированый шар...наполнил верхнею састь водородом, а нижнею часть как обычный шарик..и зажег огонек...))))
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23.05.2021 08:42 Відповісти
Эти шары нужно запретить.
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23.05.2021 09:05 Відповісти
Обмежити "стелю" польотів до двох-трьох метрів і швидкість пересування до пішої - і нехай собі літали би.
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23.05.2021 11:31 Відповісти
Зато узнали откуда адреналин выделяется..., экстремалы хреновы.
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23.05.2021 09:05 Відповісти
Не знаю що сталось... Але щоб впала куля, це потрібно ще постаратись...
Або щоб відірвалась гондола, або просто пошматувати кулю...
Скоріше всього використовувалась куля, що значно перевищила ресурс експлуатації....
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23.05.2021 09:35 Відповісти
Одна людина загинула, п'ятеро зазнали травм унаслідок падіння повітряної кулі на Хмельниччині, - поліція - Цензор.НЕТ 2940
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23.05.2021 11:57 Відповісти
В Кам'янці постійно якесь лихо, колись там тарзанка порвалась і загинула журналістка.
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23.05.2021 10:59 Відповісти
Не хотів би казати, щоби добрих сусідів не образити, хто робить оте все, що погано працює.
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23.05.2021 11:53 Відповісти
Певно, довго приймали рішення, кого скинути з кошика на землю разом з баластом. І впали всі...
Пілота не скинули, бо його місце в черзі останнє.

Висловлюю глибоке співчуття.
Які можуть бути жарти?
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23.05.2021 11:27 Відповісти
спецназ крутой в масках ого-го!
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24.05.2021 00:19 Відповісти
 
 