Одна людина загинула, п'ятеро зазнали травм через падіння повітряної кулі на Хмельниччині, - поліція
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Увечері 22 травня біля села Кульчіївці Кам'янець-Подільського району Хмельницької області впала повітряна куля.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу поліції області.
Правоохоронці уточнили, що на борту повітряної кулі перебували пілот і п'ятеро пасажирів - жителі Хмельницького і Кам'янець-Подільського.
"Одна людина загинула, ще п'ятеро осіб, серед яких і пілот, зазнали травм різного ступеня тяжкості", - сказано в повідомленні.
Слідчі Кам'янець-Подільського районного управління поліції почали досудове розслідування за ч.3 ст. 281 (порушення правил повітряних польотів) КК України.
Топ коментарі
+6 Максім ХОЙ 07fb0949
показати весь коментар23.05.2021 07:00
+6 Viktor Zotov
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+6 Skomoroh
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Будь ласка, зачекайте...
Шар пролетая над линией высоковольтных передач, задел корзиной провода, что повлекло опрокидывание корзины, в которой находились люди которые выпали оттуда.
https://apostrophe.ua/news/society/accidents/2021-05-23/pod-kamenets-podolskim-ruhnul-vozdushnyiy-shar-s-lyudmi-est-pogibshiy-foto-i-detali-tragedii/233004
Або щоб відірвалась гондола, або просто пошматувати кулю...
Скоріше всього використовувалась куля, що значно перевищила ресурс експлуатації....
Пілота не скинули, бо його місце в черзі останнє.
Висловлюю глибоке співчуття.
Які можуть бути жарти?