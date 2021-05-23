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Новини Політика України
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ПФ у червні проведе перерахунок виплат пенсіонерам, які працюють, - представниця Пенсійного фонду Дзядевич

Новини Цензор.НЕТ Політика України

ПФ у червні проведе перерахунок виплат пенсіонерам, які працюють, - представниця Пенсійного фонду Дзядевич

Пенсіонерам, які працюють, цього року перерахунок пенсій проведуть у червні, хоча раніше це робили у квітні. Водночас пенсіонери можуть заднім числом отримати доплати за квітень і травень.

Про це розповіла в ефірі програми "Зворотній зв'язок" на телеканалі "Україна 24" начальниця Головного управління Пенсійного фонду в Києві Лариса Дзядевич, інформує Цензор.НЕТ.

"З 1 квітня без додаткового звернення Пенсійний фонд проводить перерахунок пенсій тим пенсіонерам, які на 1 березня року, в який проводиться перерахунок пенсій, набули таке право, а саме: якщо особа після призначення пенсії пропрацювала 24 місяці або якщо період страхового стажу був меншим, але минуло не менше 2 років. З 1 квітня 2021 року їм буде зроблено автоматичний перерахунок пенсій", - пояснила представниця Пенсійного фонду.

Як повідомила Дзядевич, щороку органи Пенсійного фонду такий перерахунок проводили з 1 квітня, але цього року ситуація дещо змінилася.

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"Це пов'язано зі змінами в Податковому кодексі та в законі про збір й облік єдиного внеску на загальнообов'язкове пенсійне страхування. Цього року така звітність подається щоквартально, а не щомісяця. Пенсійний фонд, що обробляє такі документи, обов'язково проведе перерахунок пенсій, люди в червні отримають свої доплати за квітень і травень, і особисто звертатися до органів Пенсійного фонду не потрібно", - уточнила вона.
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Топ коментарі
+16
Кінець епохи бідності - Це коли ти в 2019 році отримуєш 9600 гривень соцдопомоги, а в 2021 ти вже нардеп і приходиш в ВР з сумочкою за 4700 $Травень 22, 2021 editor7ПФ в июне проведет перерасчет выплат работающим пенсионерам, - представитель Фонда Дзядевич - Цензор.НЕТ 9369Как выглядит конец эпохи бедности? Это когда ты в 2019 году получаешь 9600 гривен соцпомощи, а в 2021 ты уже нардеп и приходишь в ВР с сумочкой за 4700$. Так произошло и в жизни нардепа от фракции "Слуга народа" Ольги Савченко. Теперь мы все с интересом послушаем о том, что это подделка купленная на Троещинском рынке. Или это подарок. Но пока не задекларированный. Или она биткоины продала. А купила их, когда они были ещё по 20$. Но о том, что в их фракции платят деньги в конвертах мы не услышим. Видимо они стесняются. Как потомки Альхенов. В общем, можно идти за попкорном.
И эта… не завидуйте. )))
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23.05.2021 03:33
+9
В 2019-м зеленое стадо индексацию пенсий за два месяца март-апрель украло...и глазом не моргнуло...украдет и сейчас..
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23.05.2021 09:00
+5
Опять зебилы добавят пенсам по 5 гривен и будут это пиарить как победу?
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23.05.2021 06:28
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с пенсиями порядок, у Евровиденья проблемы.
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23.05.2021 03:16 Відповісти
Кінець епохи бідності - Це коли ти в 2019 році отримуєш 9600 гривень соцдопомоги, а в 2021 ти вже нардеп і приходиш в ВР з сумочкою за 4700 $Травень 22, 2021 editor7ПФ в июне проведет перерасчет выплат работающим пенсионерам, - представитель Фонда Дзядевич - Цензор.НЕТ 9369Как выглядит конец эпохи бедности? Это когда ты в 2019 году получаешь 9600 гривен соцпомощи, а в 2021 ты уже нардеп и приходишь в ВР с сумочкой за 4700$. Так произошло и в жизни нардепа от фракции "Слуга народа" Ольги Савченко. Теперь мы все с интересом послушаем о том, что это подделка купленная на Троещинском рынке. Или это подарок. Но пока не задекларированный. Или она биткоины продала. А купила их, когда они были ещё по 20$. Но о том, что в их фракции платят деньги в конвертах мы не услышим. Видимо они стесняются. Как потомки Альхенов. В общем, можно идти за попкорном.
И эта… не завидуйте. )))
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23.05.2021 03:33 Відповісти
Чергова брехня чинної влади. Не було перерахунку в квітні, не буде обіцяного й в червні.
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23.05.2021 05:35 Відповісти
Опять зебилы добавят пенсам по 5 гривен и будут это пиарить как победу?
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23.05.2021 06:28 Відповісти
Судя по отмазке о причинах отсутствия перерасчета в апреле пересчитанные пенсии в июне могут оказаться меньше чем были. Транш так и не выбили, а грошики нужны всегда. Так что ПФ хороший кошелек для нелохов у власти.
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23.05.2021 07:52 Відповісти
Ото я попаную. ПФ в июне проведет перерасчет выплат работающим пенсионерам, - представитель Фонда Дзядевич - Цензор.НЕТ 1782
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23.05.2021 08:18 Відповісти
В 2019-м зеленое стадо индексацию пенсий за два месяца март-апрель украло...и глазом не моргнуло...украдет и сейчас..
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23.05.2021 09:00 Відповісти
Не так страшні кідали картярські, як перерахунки пенсійні. Може той, просто не чіпайте , а? ПФ у червні проведе перерахунок виплат пенсіонерам, які працюють, - представниця Пенсійного фонду Дзядевич - Цензор.НЕТ 6142
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23.05.2021 09:29 Відповісти
И всё это закончится тем что "завтра" экономика страны попросит поцеловать работающего пенсионера в жопу, за то что он работал, а жопа к тому времени спустит дух и целовать будет некуда.
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23.05.2021 18:50 Відповісти
 
 