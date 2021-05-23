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Від початку доби найманці РФ на Донбасі двічі порушили режим тиші, бойових втрат немає, - штаб

Новини Цензор.НЕТ Події

Від початку доби найманці РФ на Донбасі двічі порушили режим тиші, бойових втрат немає, - штаб

Від початку поточної доби російські найманці на Донбасі двічі відкривали вогонь по українських позиціях біля Гранітного і Світлодарська. За минулу добу зафіксовано 12 обстрілів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру штабу ООС.

"Станом на 7:00 23 травня зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню. Зокрема, поблизу селища Гранітне ворог застосував великокаліберні кулемети і станкові протитанкові гранатомети, а біля Світлодарська - ще й автоматичні станкові гранатомети. Бойових втрат унаслідок ворожого вогню немає", - сказано в ранковому зведенні штабу.

Також повідомляється про 12 порушеннь режиму припинення вогню противником за минулу добу. Російські найманці використовували міномети 120-го і 82-го калібрів, ручні протитанкові і підствольні гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

Зазначається, що з мінометів 120-го калібру противник здійснив обстріл цивільної інфраструктури населеного пункту Піски. Унаслідок влучання міни був пошкоджений приватний будинок, жителю якого дивом вдалося врятуватися.

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А це що таке??? !!
https://censor.net/ru/news/3266900/voin_obedinennyh_sil_tyajelo_ranen_na_donbasse_vrag_otkryval_ogon_8_raz_presstsentr
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23.05.2021 08:22 Відповісти
Не можу зрозуміти ні наших журналюг,ні чиновників---для чого вживати слова про тишину.на війні з фашистсько-рашистською росією. Кожний день стріляють,майже кожний день поранені,майже щонеділі вбиті І це при тому,що ми незнаємо долю важкопоранених,бо вони помирають в госпіталі.
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23.05.2021 08:38 Відповісти
Unfortunately all the corruption and kremlin influence still persists in Ukraine, and while the russian is not expelled from Ukraine, things like this will still happen... it is a bitter reality
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23.05.2021 15:40 Відповісти
Звучит как-то по ЗЕбильному боевых потерь нет. А не боевых?
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23.05.2021 08:43 Відповісти
Какие могут быть "режимы тишины" с теми, кто силой оккупировал часть украинских земель!
Складывается впечатление что так называемый "штаб" действует против национальных интересов Украини, подрывая суверенитет и территориальную целостность государства.
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23.05.2021 08:45 Відповісти
Зелена влада, - зелений і штаб.
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23.05.2021 08:58 Відповісти
..І пофф... на ху@ло / Від початку доби найманці РФ на Донбасі двічі порушили режим тиші, бойових втрат немає, - штаб - Цензор.НЕТ 4872
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23.05.2021 09:55 Відповісти
Від початку доби найманці РФ на Донбасі двічі порушили режим тиші, бойових втрат немає, - штаб - Цензор.НЕТ 975 Від початку доби найманці РФ на Донбасі двічі порушили режим тиші, бойових втрат немає, - штаб - Цензор.НЕТ 5303
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23.05.2021 09:56 Відповісти
not agressor, but a murderer and a pure evil
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23.05.2021 15:34 Відповісти
Вже дуже давно ми не отримували інформацію про знищених бойовиків, про знищених окупантів та їх техніку. ЧОМУ ???
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23.05.2021 10:15 Відповісти
lets skin some russians brothers \m/
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23.05.2021 15:35 Відповісти
 
 