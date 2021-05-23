В Україні за добу від COVID-19 померли 89 осіб, зафіксовано 2 533 нові випадки інфікування, одужали 8 937 хворих, - МОЗ

Станом на ранок неділі, 23 травня, в Україні зафіксовано 2 533 нові випадки захворювання на COVID-19, видужали 8 937 осіб, померло 89 осіб.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє телеграм-канал "Коронавірус-інфо".

"Зокрема, захворіли 153 дитини і 31 медпрацівник. Також за минулу добу госпіталізовано 1 701 особу; виписано з лікарень 3 104 людини; летальних випадків - 89; видужали 8 937 осіб", - йдеться в повідомленні.

Днем раніше, 22 травня, зафіксовано 4 606 нових інфікованих, 21 травня за добу було 4 984 нові випадки інфікування COVID-19, 20 травня повідомлялося про 5 165 нових хворих на коронавірус, 19 травня повідомлялося про 5 138 нових випадків інфікування COVID-19, 18 травня за добу зафіксовано 4 095 нових випадків інфікування COVID-19, 17 травня повідомлялося про 2 136 нових випадків коронавірусної хвороби, 16 травня - про 3 620 нових випадків інфікування COVID-19.

Кількість інфікованих від початку пандемії на ранок неділі становить 2 182 521 особа, 49 368 пацієнтів померло, 1 950 562 особи одужали.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Дніпропетровській (453), Харківській (188), Донецькій (182), Київській (178) і Миколаївській (160) областях.

Читайте також: Румунія планує передати Україні партію COVID-вакцини наприкінці травня, - Боднар