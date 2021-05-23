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Київ (13830) транспорт (870)

У центрі Києва сьогодні продовжаться спортивні заходи - рух транспорту обмежено

Новини Цензор.НЕТ Київські новини

У неділю, 23 травня, в Києві продовжиться проведення спортивних заходів, тож буде обмежено рух транспорту.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в патрульній поліції столиці.

Правоохоронці оприлюднили графік і перелік вулиць, рух якими буде частково обмежено.

Зокрема, до 22:00 23 травня буде перекрито рух автотранспорту на Контрактовій площі та на Поштовій площі (Причал 6-10).

Також із 7:00 до 12:30 рух обмежено:

вулицею Петра Сагайдачного; Боричевим узвозом; вул.Набережно-Хрещатицькою (в напрямку Гаванського моста); Гаванським мостом (у напрямку Північного моста);  вулицею Набережно-Рибальською (у напрямку Північного моста до вул. Електриків); Набережним шосе (в напрямку Гаванського моста); Володимирським спуском (у напрямку Поштової площі); поворотом із моста Метро на Набережне шосе.

У центрі Києва сьогодні продовжаться спортивні заходи - рух транспорту обмежено 01
У центрі Києва сьогодні продовжаться спортивні заходи - рух транспорту обмежено 02

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В субботу, 22 мая, на северо-западе Китая из-за непогоды погибли 20 участников марафона на 100 км в Каменном лесу Желтой реки, судьба еще одного пока остается неизвестной (позже появилась неутешительная информация, число погибших увеличилось до 21. Один из погибших был обладателем национальных рекордов).
Об этом в воскресенье утром сообщает китайское агентство "Синьхуа" со ссылкой на спасателей.
"Экстремальные погодные условия обрушились на этот район во время забега, который начался в субботу утром в ландшафтном парке "Хуанхэ Шилинь" в уезде Цзинтай, города Байинь", - говорится в информации.
Всего в марафоне участвовали 172 человека. Когда появились сообщения о пропавших без вести участниках, забег было решено прекратить и власти организовали спасательную операцию, для которой привлекли около 700 спасателей. Только на рассвете 23 мая стали находить первые тела погибших.
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23.05.2021 09:16 Відповісти
Организаторы обязаны были отменить гонку глядя на прогноз погоды, либо остановить трейл и эвакуировать участников в безопасное место, когда стало известно об ухудшении погоды. Это чистой воды преступная халатность организаторов. Хоть есть конечно и природный фактор, когда невозможно предугадать внезапное стихное бедствие на такой длинной дистанции.
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23.05.2021 09:58 Відповісти
...в провинции Ганьсу, где и проходил марафон по пересеченной горной местности ( трасса -100 километров). Днем в субботу на высотном участке трассы на участников забега внезапно обрушился крупный град, ледяной дождь и ураган, резко упала температура воздуха до заморозков.
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23.05.2021 10:24 Відповісти
Сало сила - спорт могила, стверджують здорові кияни і залюбки пруться на природу пожерти, а от бігунці настільки кволі, що сил їм вистачає лише на те, щоб пробігтися під своїми вікнами.
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23.05.2021 10:26 Відповісти
А що за змагання то? І що це за подача новин така?
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23.05.2021 22:00 Відповісти
 
 