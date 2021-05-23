У центрі Києва сьогодні продовжаться спортивні заходи - рух транспорту обмежено

У неділю, 23 травня, в Києві продовжиться проведення спортивних заходів, тож буде обмежено рух транспорту.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в патрульній поліції столиці.

Правоохоронці оприлюднили графік і перелік вулиць, рух якими буде частково обмежено.

Зокрема, до 22:00 23 травня буде перекрито рух автотранспорту на Контрактовій площі та на Поштовій площі (Причал 6-10).

Також із 7:00 до 12:30 рух обмежено:

вулицею Петра Сагайдачного; Боричевим узвозом; вул.Набережно-Хрещатицькою (в напрямку Гаванського моста); Гаванським мостом (у напрямку Північного моста); вулицею Набережно-Рибальською (у напрямку Північного моста до вул. Електриків); Набережним шосе (в напрямку Гаванського моста); Володимирським спуском (у напрямку Поштової площі); поворотом із моста Метро на Набережне шосе.





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