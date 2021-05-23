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вакцина (3528) COVID-19 (18064)

За добу проти COVID-19 в Україні вакциновано 3503 людини, загалом - 1 052 814, - МОЗ

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

За добу проти COVID-19 в Україні вакциновано 3503 людини, загалом - 1 052 814, - МОЗ

За суботу, 22 травня, в Україні ще 3503 людини отримали щеплення проти коронавірусу COVID-19.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я.

Першу дозу отримали 1022 людини, повністю імунізовано 2481 людину.

Упродовж доби працювали 89 мобільних бригад і 144 пункти щеплення.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено вже 978 033 людини, з них отримали 1 дозу 978 031 особа, повністю імунізовані (отримали 2 дози) 74 783 особи.

Загалом зроблено 1 052 814 щеплень.

Станом на 22 травня в лист очікування вакцинації проти COVID-19 записалися 582 285 українців.

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Топ коментарі
+4
Еще три года назад, зебилов пугали "доктором смерть" показывая на Уляну Супрун. Но дорвавшись к власти, квартал95 привел в минздрав действительно доктора смерть: 40тыс смертей за один год то ковида, уничтоженая медицина и полное отсутствие вакцинации нормальной вакциной. Зато плять зебилам смешно
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23.05.2021 09:42
+3
Такими темпами, глядишь, и в 2034 году рапортуют об успешной вакцинации половины населения Украины!
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23.05.2021 09:33
+2
косовороточник не говорил до 24 августа, какого года. Думаю к 34-м как раз справятся.
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23.05.2021 09:44
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Такими темпами, глядишь, и в 2034 году рапортуют об успешной вакцинации половины населения Украины!
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23.05.2021 09:33 Відповісти
Вова-кацаваротка обіцяв до 24 серпня. Невже знов збрехав?
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23.05.2021 09:36 Відповісти
косовороточник не говорил до 24 августа, какого года. Думаю к 34-м как раз справятся.
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23.05.2021 09:44 Відповісти
Оманське брехло обіцяло до 30 річчя Незалежності.
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23.05.2021 09:49 Відповісти
Хе, а чого ж ви хотіли? Мальдивське обіцяло за кілька днів АТО завершити - і нічьо...
Зате після нищівної перемоги чергової самореволюції не лише миздобули найбоэздатнішу в Європі армію, а й найМЕДовішу реформу здійснили!
Всі ці героїчні зусилля призвели до того, що за рівнем доходів на душу населення миопинилися у самому єврохвості, а за рівнеи тестування та вакцинації населення навіть трошки нижче. І якщо раніше мивимагали "підпиши" та "впустибезвіз", то тепер можемо заслужено вимагати "защепи!". Ну, а ентузіасти перманентного спротиву та невпинних реформ: "ЗЕщепи!"
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23.05.2021 10:54 Відповісти
Оманське обіцяло закінчити війну. І шо?
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23.05.2021 11:20 Відповісти
Ну що - те ж, що і у мальдивського.
Щоправда, воно не казало коли...
І навіть не обіцяло, що в один тур.
Але какая разнітса...
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23.05.2021 13:20 Відповісти
Наведи приклад, за 30 років який президент не брехав Українському народу? Так ото ж.
Доки суспільство буде дозволяти їм брехати, вони будуть це робити, хто б не прийшов на цю посаду.
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23.05.2021 10:33 Відповісти
Так откровенно и нагло как брешет осел...не брехал ни один из предыдущих президентов....даже скот янукович и тот был поскромнее...
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23.05.2021 10:41 Відповісти
Чому "простой парень из народа" теж бреше?
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23.05.2021 10:41 Відповісти
Тому що президент, а ще тому, що ми йому дозволили це робити.
Так само як і іншим керманичам.
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23.05.2021 10:55 Відповісти
Таким темпами не вакцинирую никогда!
Простая арифметика говорит, что при скорости 3500 человек в сутки, за 4 месяца будет вакцинировано 420 тыс человек, после этого первые вакцинированные уже вакцинированными считаться не будут и их нужно вакцинировать по новой!!!
А теперь добавьте сюда естественный прирост населения порядка 1000 человек в сутки.
Получаем просто перевод вакцин!!!

Для того, чтобы вакцинация работала темп должен быть увеличен в 100-150 раз, т.е. до 0,5 млн. в сутки
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23.05.2021 09:44 Відповісти
немає там 3500 за добу. Україна за добу зробила 1 дозою 800, а вони пишуть 1022, БО на кордоні поляки укололи 200 джонсон, а такої вакцини в Україні немає, а в статистику внесли!!! https://moz.gov.ua/article/news/operativna-informacija-pro-poshirennja-koronavirusnoi-infekcii-2019-cov19
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23.05.2021 12:14 Відповісти
Такими темпами мы очень быстро провакцинируемся: вчера в публикациях было меньше миллиона(964 745 человек), а сегодня добавили 3 с половиной тысячи и получили на 52 тысячи больше миллиона. Где то не стыкуется. С приходом Ляшко статистика прогрессирует.
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23.05.2021 10:18 Відповісти
А где этот клоун ляшко??? Новый типа министр??
Прошло 3 дня...и осталось 97 из заявленных 100 дней и 5 000 000 вакцинаций..
И если на дату обещания нужно было вакцинировать 50000 человек в день.. что бы обещание выполнить...то на сегодня нужно вакцинировать уже 51134 человека в день...
Зеленые твари брешут как дышат...
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23.05.2021 09:41 Відповісти
А в печати писали, что Ляшко лоббировал Пинчук. Я не знал, что он тоже за Зеленского.
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23.05.2021 10:21 Відповісти
Ввімкніть новини ICTV щоб бачити за кого пінчук)
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23.05.2021 10:44 Відповісти
ещё 30 лет и ключик у нас в кармане
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23.05.2021 09:41 Відповісти
в учоряшніх даних вакциновані поляками 219 людей! хоча такої вакцини в Україні немає і не буде. ОСЬ ЯК ЛЯШКО ПЛАНУЄ 5МЛН ВАКЦИНУВАТИ!
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23.05.2021 12:16 Відповісти
Еще три года назад, зебилов пугали "доктором смерть" показывая на Уляну Супрун. Но дорвавшись к власти, квартал95 привел в минздрав действительно доктора смерть: 40тыс смертей за один год то ковида, уничтоженая медицина и полное отсутствие вакцинации нормальной вакциной. Зато плять зебилам смешно
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23.05.2021 09:42 Відповісти
Лохи не так зрозуміли девіз главкловуна "Зробимо їх разом".
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23.05.2021 09:46 Відповісти
І вакцини забанили, і лікарні розігнали, і ліки повзвінчували... Всьо уряд по рептілоїдським методичкам виконав. А невдячний нарід масово не вимирає. "Яке живуче це бидло... Пєчалька". --- розмірковують квартальні. " Зєлєньського на другий термін!" --- захоплено гундосять щасливі електорати. Чи не це гармонія?!
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23.05.2021 09:59 Відповісти
Зате медреформа переконливо довела свою нищівну ефктивність!

За добу проти COVID-19 в Україні вакциновано 3503 людини, загалом - 1 052 814, - МОЗ - Цензор.НЕТ 302
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23.05.2021 11:07 Відповісти
Мені хтось скаже, чого ці придурки вперли 219 джонсон у першу дозу, тоді коли вона одноразова і разом із цим ці люди закінчили вакцинацію????
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23.05.2021 13:12 Відповісти
друга доза 2482 + 219 повинно бути, а не перша доза 803 + 219= 1022
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23.05.2021 13:14 Відповісти
дурачки
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23.05.2021 15:37 Відповісти
 
 