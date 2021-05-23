За добу проти COVID-19 в Україні вакциновано 3503 людини, загалом - 1 052 814, - МОЗ
Новини Цензор.НЕТ Здоров'я
За суботу, 22 травня, в Україні ще 3503 людини отримали щеплення проти коронавірусу COVID-19.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я.
Першу дозу отримали 1022 людини, повністю імунізовано 2481 людину.
Упродовж доби працювали 89 мобільних бригад і 144 пункти щеплення.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено вже 978 033 людини, з них отримали 1 дозу 978 031 особа, повністю імунізовані (отримали 2 дози) 74 783 особи.
Загалом зроблено 1 052 814 щеплень.
Станом на 22 травня в лист очікування вакцинації проти COVID-19 записалися 582 285 українців.
Топ коментарі
+4 Super Gut
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+3 мойша одесский
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+2 Super Gut
показати весь коментар23.05.2021 09:44
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Будь ласка, зачекайте...
Зате після нищівної перемоги чергової самореволюції не лише миздобули найбоэздатнішу в Європі армію, а й найМЕДовішу реформу здійснили!
Всі ці героїчні зусилля призвели до того, що за рівнем доходів на душу населення миопинилися у самому єврохвості, а за рівнеи тестування та вакцинації населення навіть трошки нижче. І якщо раніше мивимагали "підпиши" та "впустибезвіз", то тепер можемо заслужено вимагати "защепи!". Ну, а ентузіасти перманентного спротиву та невпинних реформ: "ЗЕщепи!"
Щоправда, воно не казало коли...
І навіть не обіцяло, що в один тур.
Але какая разнітса...
Доки суспільство буде дозволяти їм брехати, вони будуть це робити, хто б не прийшов на цю посаду.
Так само як і іншим керманичам.
Простая арифметика говорит, что при скорости 3500 человек в сутки, за 4 месяца будет вакцинировано 420 тыс человек, после этого первые вакцинированные уже вакцинированными считаться не будут и их нужно вакцинировать по новой!!!
А теперь добавьте сюда естественный прирост населения порядка 1000 человек в сутки.
Получаем просто перевод вакцин!!!
Для того, чтобы вакцинация работала темп должен быть увеличен в 100-150 раз, т.е. до 0,5 млн. в сутки
Прошло 3 дня...и осталось 97 из заявленных 100 дней и 5 000 000 вакцинаций..
И если на дату обещания нужно было вакцинировать 50000 человек в день.. что бы обещание выполнить...то на сегодня нужно вакцинировать уже 51134 человека в день...
Зеленые твари брешут как дышат...