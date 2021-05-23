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"Вірні завжди": Хомчак і Наєв привітали воїнів із нагоди Дня морської піхоти України

Новини Цензор.НЕТ Політика України

За роки війни українська морська піхота зміцніла і стала гордістю українського народу, втіленням його найкращих якостей: нескореності, мужності, сили і відваги.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в привітанні головнокомандувача Збройних сил України генерал-полковника Руслана Хомчака з нагоди Дня морської піхоти України.

"Сформовано й ефективно діють Командування морської піхоти, окремі бригади й батальйони, які професійно виконують бойові завдання в районі проведення операції Об’єднаних сил та гідно представляють Україну на міжнародних заходах.

Імена відомих історичних постатей на ваших бойових знаменах засвідчують спадкоємність національних військових традицій і підкреслюють важливу роль морської піхоти України в національному державотворенні.

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Я щиро вдячний ветеранам морської піхоти, які у далекому 1992 році одними з перших заявили про свій вибір служити українському народові у складі відродженого національного флоту. Вже тоді морські піхотинці стали ядром патріотизму і професіоналізму, силою, що стримувала сепаратизм у Криму.

Дякую кожному, хто у 2014 році під час російської окупації не зрадив присяги і під гаслом "Вірні завжди!" продовжує боротьбу за свободу та незалежність України.

Ми схиляємо голови, вшановуючи подвиг героїв, які віддали свої життя за Україну. Їхні імена увічнено в пам’ятних знаках і назвах вулиць. Бойові катери Військово-морських сил Збройних сил України з честю носять назви населених пунктів, де народилися і виросли полеглі побратими. Доземний уклін родинам, які виховали гідних синів і доньок України.

Упевнений, ми з честю подолаємо всі випробування і перешкоди, станемо сильнішими заради надійного захисту нашої країни. Вірю у морську піхоту України і в нашу спільну перемогу!"

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Також воїнів морської піхоти України привітав і командувач об'єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв.

"Вітаю вас із професійним святом - Днем морської піхоти України!
Щодня, виконуючи важливі бойові завдання на суші, на морі і в повітрі, ви підтверджуєте ваше гасло  "Вірний завжди".

У протистоянні з російським агресором під час  антитерористичної операції і операції Об'єднаних сил на сході України ви завжди доводите свою високу бойову майстерність, демонструючи мужність і відвагу.
На згадку про кожного, хто віддав своє життя в ім'я України, цього дня ми низько вклоняємося загиблим українським воїнам.
Від імені особового складу Командування Об'єднаних сил Збройних сил України та себе особисто висловлюю вам вдячність за стійкість і героїзм, виявлені під час захисту територіальної цілісності України.
Бажаю вам і вашим родинам міцного здоров'я, благополуччя та незламності духу.
Слава Україні!
Разом переможемо!"

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Топ коментарі
+9
"Верные всегда": Хомчак и Наев поздравили воинов по случаю Дня морской пехоты Украины - Цензор.НЕТ 7287

.
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23.05.2021 10:26
+7
95 скотобаза звичайні ватні недоумки, як і їх лохторат.
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23.05.2021 10:51
+6
"Вірні завжди": Хомчак і Наєв привітали воїнів із нагоди Дня морської піхоти України - Цензор.НЕТ 4241
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23.05.2021 10:46
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Верные...Крым показал их верность...85%личного состава перешли на сторону врага.Надеюсь нынешние будут реально верными.
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23.05.2021 10:26 Відповісти
Из 19000 военных в Крыму 80% перешло на сторону России. Были предатели и среди морпехов. Но среди них был самый большой процент тех, кто остался верен. Морпехам тогдашний министр обороны Тенюх и и.о. президента дали приказ сдать оружие. И сразу после этого их штурмом взяли зеленые человечки. Конкретно это 1-й отдельный батальон морской пехоты имени Ольшанского. Комбата и его заместителя избили и забрали на пару часов куда-то на вертолете. Остальных связали, бросили в «Уралы» и повезли в Украину.
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23.05.2021 10:46 Відповісти
Этот самый большой процент меньше половины, нахер такую героическую шляпу .
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23.05.2021 11:31 Відповісти
Так зрадники лишились в Криму.
А ці - ВІРНІ Україні.
Припиняйте свої провокації.
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23.05.2021 10:48 Відповісти
Ті українці, які служили у Радянській Армії були зрадниками України?
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23.05.2021 11:38 Відповісти
"Верные всегда": Хомчак и Наев поздравили воинов по случаю Дня морской пехоты Украины - Цензор.НЕТ 7287

.
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23.05.2021 10:26 Відповісти
Да. Вірні. Русні достатньо замочили.
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23.05.2021 10:40 Відповісти
Почти каждый день хорошие новости. Меня всё устраивает.
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23.05.2021 11:18 Відповісти
А говнокомандуючий прогуносить що небудь, чи йому не доповіли яке свято сьогодні?
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23.05.2021 10:32 Відповісти
а нужно ? кому интересны его поздравления ? пускай продолжает праздновать свои 10 побед и не мешает "Верные всегда": Хомчак и Наев поздравили воинов по случаю Дня морской пехоты Украины - Цензор.НЕТ 2908
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23.05.2021 10:41 Відповісти
Він наче головнокомандуючий. Нє?
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23.05.2021 10:43 Відповісти
по пачпорту вроде да . но есть мнение что из него такой главнокомандующий как из говна конфетка
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23.05.2021 10:46 Відповісти
Наче...
Він будує дороги та садки.
А головнокомандувач займається військом, безпекою країни та зовнішньою політикою.
Висновок- Зе не виконує і третину своїх обов'язків. Простіше збудувати туалет і вчепити на нього зелені кульки.
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23.05.2021 10:47 Відповісти
Ща появітся! "Вірні завжди": Хомчак і Наєв привітали воїнів із нагоди Дня морської піхоти України - Цензор.НЕТ 4203

"Вірні завжди": Хомчак і Наєв привітали воїнів із нагоди Дня морської піхоти України - Цензор.НЕТ 1604
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23.05.2021 10:47 Відповісти
квартал вже обіссяв пісню Шум.
Вони нічого свого не створюють. Лише пасуться на чужому. Псуюють його. Зводять на рівень кловунства. Принижують.
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23.05.2021 10:50 Відповісти
95 скотобаза звичайні ватні недоумки, як і їх лохторат.
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23.05.2021 10:51 Відповісти
Это девиз американской морской пехоты. Могли бы придумать что нибудь свое.
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23.05.2021 10:34 Відповісти
Как раз наоборот. Девиз Semper Fidelis - девиз города Львов с 1658 года по 1939 год.
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23.05.2021 10:40 Відповісти
Когда был польским городом?
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23.05.2021 10:46 Відповісти
Кацапе, ти дуже добре знаєш історію? То давай поговоримо ху із ху "Вірні завжди": Хомчак і Наєв привітали воїнів із нагоди Дня морської піхоти України - Цензор.НЕТ 4749
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23.05.2021 10:49 Відповісти
И австро-венгерским а также ЗУНР....
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23.05.2021 10:51 Відповісти
З 1658 года по 1939 год? Тоді більше австроугорським, угруповання австрійських військ в Галичині і Буковині одна з причин поразки москалів в Кримській війні.
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23.05.2021 11:13 Відповісти
Гониво, в Крыму кацапы просрали только по тому шо их там отпздли бриты,жостко и со всей силы.Никакой другой причины там быть не может .
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23.05.2021 11:23 Відповісти
Москва тоже была польским городом, и французским, года напомнить лаптеногий?
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23.05.2021 11:25 Відповісти
Fidelis Constans це девіз Шостого легіону Ferrata/
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23.05.2021 11:01 Відповісти
В 1658 році Львів вже був, а росії ще не було. "Вірні завжди": Хомчак і Наєв привітали воїнів із нагоди Дня морської піхоти України - Цензор.НЕТ 9894
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23.05.2021 11:15 Відповісти
А в каком месте Львов к морской пехоте?
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23.05.2021 11:19 Відповісти
Освободим родную землю! Но потом. А то Путин нападет.
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23.05.2021 10:37 Відповісти
Ты уже освободил. Свою черепную коробку от мозга. Теперь там сквозняки гуляют, которые ты за остроумные комменты выдаешь.
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23.05.2021 10:58 Відповісти
Ты прямо как моя бывшая.
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23.05.2021 11:04 Відповісти
Остался ты одинок со своим сквозняком, дружище. Можешь здесь не делать того чем одинокие мужчины наедине с компом занимаются?
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23.05.2021 12:58 Відповісти
"Вірні завжди": Хомчак і Наєв привітали воїнів із нагоди Дня морської піхоти України - Цензор.НЕТ 4241
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23.05.2021 10:46 Відповісти
Этот девиз конченный , тот кто его придумал должен быть отпзжн ногами ибо после весны 14го про этот позор лучше стыдливо умолчать, девиз у этого рода войск должен быть как у Барсуков - бачиш, ****.И день создания этого рода войск должен быть изменён на день когда Сухаревский это произнёс первый раз.
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23.05.2021 11:16 Відповісти
Девиз придумал Юлий Цезарь для Железного VI Legio Ferrata. И за всю историю было пару случаев когда легион тот девиз не оправдал, но они никому не интересны.
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23.05.2021 11:37 Відповісти
А кто его для мп вмсу придумал?Тоже Юлий Цезарь или какая то херня на Лубянке?
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23.05.2021 11:49 Відповісти
тут да. Но все равно - не в девизе дело. Он неплохой.
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23.05.2021 11:55 Відповісти
В Киеве, на Оболонской набережной, у памятного знака, морпехи празднуют свой праздник. Сюда даже приехал генерал Игорь Гордийчук - Герой войны, который сам не передвигается...
А в это время, верховный говнокомандующий, завернувшись в косоворотку, думает как продавать телесериалы в страну-убийцу украинцев.
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23.05.2021 13:18 Відповісти
 
 