"Вірні завжди": Хомчак і Наєв привітали воїнів із нагоди Дня морської піхоти України

За роки війни українська морська піхота зміцніла і стала гордістю українського народу, втіленням його найкращих якостей: нескореності, мужності, сили і відваги.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в привітанні головнокомандувача Збройних сил України генерал-полковника Руслана Хомчака з нагоди Дня морської піхоти України.

"Сформовано й ефективно діють Командування морської піхоти, окремі бригади й батальйони, які професійно виконують бойові завдання в районі проведення операції Об’єднаних сил та гідно представляють Україну на міжнародних заходах.

Імена відомих історичних постатей на ваших бойових знаменах засвідчують спадкоємність національних військових традицій і підкреслюють важливу роль морської піхоти України в національному державотворенні.

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Я щиро вдячний ветеранам морської піхоти, які у далекому 1992 році одними з перших заявили про свій вибір служити українському народові у складі відродженого національного флоту. Вже тоді морські піхотинці стали ядром патріотизму і професіоналізму, силою, що стримувала сепаратизм у Криму.

Дякую кожному, хто у 2014 році під час російської окупації не зрадив присяги і під гаслом "Вірні завжди!" продовжує боротьбу за свободу та незалежність України.

Ми схиляємо голови, вшановуючи подвиг героїв, які віддали свої життя за Україну. Їхні імена увічнено в пам’ятних знаках і назвах вулиць. Бойові катери Військово-морських сил Збройних сил України з честю носять назви населених пунктів, де народилися і виросли полеглі побратими. Доземний уклін родинам, які виховали гідних синів і доньок України.

Упевнений, ми з честю подолаємо всі випробування і перешкоди, станемо сильнішими заради надійного захисту нашої країни. Вірю у морську піхоту України і в нашу спільну перемогу!"

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Також воїнів морської піхоти України привітав і командувач об'єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв.

"Вітаю вас із професійним святом - Днем морської піхоти України!

Щодня, виконуючи важливі бойові завдання на суші, на морі і в повітрі, ви підтверджуєте ваше гасло "Вірний завжди".

У протистоянні з російським агресором під час антитерористичної операції і операції Об'єднаних сил на сході України ви завжди доводите свою високу бойову майстерність, демонструючи мужність і відвагу.

На згадку про кожного, хто віддав своє життя в ім'я України, цього дня ми низько вклоняємося загиблим українським воїнам.

Від імені особового складу Командування Об'єднаних сил Збройних сил України та себе особисто висловлюю вам вдячність за стійкість і героїзм, виявлені під час захисту територіальної цілісності України.

Бажаю вам і вашим родинам міцного здоров'я, благополуччя та незламності духу.

Слава Україні!

Разом переможемо!"

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