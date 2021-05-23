УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5311 відвідувач онлайн
Новини Здоров'я Агресія Росії проти України Коронавірус і карантин
605 1
карантин (16095) ЗСУ (5704) COVID-19 (18064) коронавірус (16711)

93-й летальний випадок від COVID-19 зареєстровано у ЗСУ, хворіє 231 людина, - Командування Медсил

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

93-й летальний випадок від COVID-19 зареєстровано у ЗСУ, хворіє 231 людина, - Командування Медсил

Станом на 10:00 23 травня у Збройних силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19 хворіє 231 людина.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Командування Медичних сил ЗСУ.

Загалом за час пандемії одужали 24 780 осіб.

На ізоляції , зокрема самоізоляції, перебувають 83 людини.

Читайте також: В Україні за добу від COVID-19 померли 89 осіб, зафіксовано 2 533 нові випадки інфікування, одужали 8 937 хворих, - МОЗ

На жаль, у Збройних силах України зареєстровано 93-й летальний випадок від ускладнень, спричинених гострою респіраторною хворобою COVID-19. Працівник Збройних сил України перебував на лікуванні в Одеській міській лікарні. Попри проведену терапію стан здоров'я хворого погіршився. Проведені реанімаційні заходи бажаного ефекту не дали. Висловлюємо співчуття близьким і рідним", - сказано в повідомленні.

За минулу добу зареєстровано чотири нові випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. З них в установи охорони здоров'я госпіталізовано 1 людину.

Від початку вакцинації у Збройних силах України 52 296 осіб отримали 1 дозу вакцини. З них 3 289 військових медиків.

Повторно провакциновано 454 людей.

Читайте також: Усі охочі будуть вакциновані проти COVID-19 безкоштовно, - Шмигаль
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ВСУ - Активні службовці 246,445 (лютий 2021).

Від початку вакцинації у Збройних силах України 52 296 осіб отримали 1 дозу вакцини. З них 3 289 військових медиків.Джерело: https://censor.net/ua/n3266932

Антиваксери та ковіддисиденти свєю пропагандою призводять до кількості смертей у ВСУ, співставимою з кількістю смертей від ворожих дій. Таким чином, антиваксери та ковіддисиденти такі ж вороги України, як і Росія.
показати весь коментар
23.05.2021 11:56 Відповісти
 
 