93-й летальний випадок від COVID-19 зареєстровано у ЗСУ, хворіє 231 людина, - Командування Медсил
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Станом на 10:00 23 травня у Збройних силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19 хворіє 231 людина.
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Командування Медичних сил ЗСУ.
Загалом за час пандемії одужали 24 780 осіб.
На ізоляції , зокрема самоізоляції, перебувають 83 людини.
На жаль, у Збройних силах України зареєстровано 93-й летальний випадок від ускладнень, спричинених гострою респіраторною хворобою COVID-19. Працівник Збройних сил України перебував на лікуванні в Одеській міській лікарні. Попри проведену терапію стан здоров'я хворого погіршився. Проведені реанімаційні заходи бажаного ефекту не дали. Висловлюємо співчуття близьким і рідним", - сказано в повідомленні.
За минулу добу зареєстровано чотири нові випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. З них в установи охорони здоров'я госпіталізовано 1 людину.
Від початку вакцинації у Збройних силах України 52 296 осіб отримали 1 дозу вакцини. З них 3 289 військових медиків.
Повторно провакциновано 454 людей.
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Від початку вакцинації у Збройних силах України 52 296 осіб отримали 1 дозу вакцини. З них 3 289 військових медиків.Джерело: https://censor.net/ua/n3266932
Антиваксери та ковіддисиденти свєю пропагандою призводять до кількості смертей у ВСУ, співставимою з кількістю смертей від ворожих дій. Таким чином, антиваксери та ковіддисиденти такі ж вороги України, як і Росія.