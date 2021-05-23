Шмигаль: Роздрібна торгівля зросла на 14% за перші чотири місяці 2021 року

За перші чотири місяці 2021 року роздрібна торгівля в Україні зросла на 14% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

Найбільші темпи зростання показали Чернівецька, Тернопільська та Закарпатська області.

"Це позитивний тренд на шляху відновлення нашої економіки після кризи", - зазначив він.

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