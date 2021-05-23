Шмигаль: Роздрібна торгівля зросла на 14% за перші чотири місяці 2021 року
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За перші чотири місяці 2021 року роздрібна торгівля в Україні зросла на 14% порівняно з аналогічним періодом минулого року.
Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
Найбільші темпи зростання показали Чернівецька, Тернопільська та Закарпатська області.
"Це позитивний тренд на шляху відновлення нашої економіки після кризи", - зазначив він.
Топ коментарі
+19 S.Lava
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+9 vitaliymkua
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+9 18c49ed2
показати весь коментар23.05.2021 11:39
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Але їхні виборці ніби і не проти ...
На асфальте? -- в Беларуси и в Вильнюсе, точно...*)
Мало хто може пригадати, коли ковбасу до столу центнерами купував. Або макарони - мішками чи соняшникову олію бідонами.
Минули ті часи, коли й сірники та цигарки блоками купували.
Передайте этому квартальному долбоящеру, что в 2020-м году, за первые четыре месяца, торговля упала на 50% по сравнению с 2019-м. Поэтому его 14% это даже не востановление, а позор!
это из разряда " срейтинг косовороткина 20% "
охметовский клован и шмыга лошат лохов