Зеленський оцінив виступ Go_A на Євробаченні: "Чудова пісня із присмаком душі нашої країни"
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Президент Володимир Зеленський високо оцінив виступ України на пісенному конкурсі Євробачення-2021.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Зеленський написав в інстаграмі.
"Гурт Go_A - крутий виступ і гідний результат на Євробаченні. Прекрасний промоушен України у світі. Чудова пісня з присмаком душі нашої країни", - написав він.
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Топ коментарі
+43 Andriy Kalnyshevsky
показати весь коментар23.05.2021 12:05
+31 Welt Schmerz
показати весь коментар23.05.2021 12:13
+29 Welt Schmerz
показати весь коментар23.05.2021 12:03
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Будь ласка, зачекайте...
А можливо, Європі облом було перекладати український текст ??
Євробачення 2021: підсумки.
www.nrcu.gov.ua/schedule/play-archive.html?periodItemID=2826135
ты выглядешь лучше когда нюхаешь, чем когда говоришь.
ну и 3,14 дар !!!!
запретите ему открывать рот. кроме как для приемы шаурмы !
Одновременно несколько источников в ОП мне подтвердили, что там вчера была истерика из-за скандала с вышиванкой. Оказалось, что компетентность людей окружающих президента соответствует компетентности самого Зеленского. Ведь они даже не в состоянии просчитать вероятность скандала. Почему? Потому что теза "Какая разница?" - многим из них ментально близка. И теперь из-за этого факапа опять рассыпается образ патриота, который пытаются натянуть на Зеленского. Все это и смешно и грустно одновременно.
В общем, с этими людьми на Банковой количество факапов уменьшаться не будет. Мне они напоминают характеристику персонажей басни Крылова:
- А вы, друзья, как ни садитесь,
Все в музыканты не годитесь.
"Забавная песня, да-с. Этакий, знаете ли, привкус этих, аборигенов здешних, как их... Малоросов, да-с. Занятно-с, батенька..."
Мусь неканонічний@Musyachlopczik
А скажіть но мені, шановні, хоч одне радівко включило в ротацію #Go_A? Га?
Не чує баба
@LuxFM
@hitfm
@NasheRadio
Психиатр по нему плачет.
..
А тепер пригадайте швидкість реації цього гавнокомандувача на загибель наших вояків, на 2 місце в Європі по смертності від коронавірусу, про зерно, що з'їли миші, вже й не згадують (може миші отямились і повернули його до держрезерву?), про падіння економіки...
Щось ще треба говорити про пріорітети цього "керманича"?
А гурту - респект і уважуха!
73, це вам на наступні вибори
.
Уже лучше бы молчало.
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КОСОВОРОТКА ПОД ПИДЖАКОМ НЕ ВИДНА, А ЧЕРЕЗ РОТ ЕЁ ВИДНО. И ТУТ ЗЕЛЁНЫМ ГОВНИЦОМ ПОПАХИВАЕТ.
Он что, жрать наши души собрался? на хлеб намазывать? Вот осел!