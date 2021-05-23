Зеленський оцінив виступ Go_A на Євробаченні: "Чудова пісня із присмаком душі нашої країни"

Президент Володимир Зеленський високо оцінив виступ України на пісенному конкурсі Євробачення-2021.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Зеленський написав в інстаграмі.

"Гурт Go_A - крутий виступ і гідний результат на Євробаченні. Прекрасний промоушен України у світі. Чудова пісня з присмаком душі нашої країни", - написав він.

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