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ВМС (1179) Міноборони (5270) привітання (703) Таран Андрій (260)

"Українська морська піхота - це понад 7 тис. підготовлених, мотивованих і готових виконати найскладніші завдання військовослужбовців", - Таран

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Глава Міноборони України Андрій Таран привітав військовослужбовців із Днем морської піхоти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони України.

Він нагадав, що у 2014 році перше, після виходу з Криму, своє професійне свято морпіхи зустрічали з мізерною інфраструктурою, нестачею кадрів і старим озброєнням, у чорних беретах і смугастих тільняшках.

"Крізь воду і сушу, бруд, випробування і психологічний тиск морську піхоту вдалося відродити. Від однієї ротної тактичної групи, яка у 2014 році виконувала завдання на сході держави, морська піхота сьогодні - це сучасний високомобільний рід військ. З полігонами, навчальними центрами і командуванням у структурі Військово-морських сил", - зазначив глава Міноборони.

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Він наголосив, що сьогодні морські піхотинці переозброюються і отримують сучасну техніку, вчаться і розбудовуються за принципом найкращих морпіхів держав-членів НАТО. Цьому сприяє активна участь у міжнародних навчаннях і тісні двосторонні контакти з колегами за кордоном.

"Сьогодні українська морська піхота - це понад 7 тисяч підготовлених, мотивованих і готових виконати найскладніші завдання військовослужбовців. В українській армії знають, що отримати берет кольору морської хвилі коштує чималих зусиль. Він дістається лише тим, хто готовий перемагати труднощі, а на смузі перешкод бачить, насамперед, шлях, мету і перемогу! Цінності, які формують особливі стиль і погляди берета кольору морської хвилі, - це сучасний український морський піхотинець", - зазначив Таран.

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Він побажав військовослужбовцям морської піхоти міцного здоров'я, нових звершень, миру, сил і натхнення.
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Топ коментарі
+4
Слава Україні!! Слава та вічна пам"ять ,герою Журавлю !!!
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23.05.2021 12:20
+2
Повторяем вопрос для Тарана лично: сколько морпехов вышло из Крыма и сколько изменило Род не и осталось там?
Отдельно отмечу: даже вышедшие выходили по граджанке бросив всё оружие.
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23.05.2021 12:26
+2
Вітаю з днем спалення Москви Давлет Ґераєм 23 травня 1571 року!
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23.05.2021 16:12
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Що теж як Хомка по декілька квартир мають і з/п з 5-ма нулями ????)))
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23.05.2021 12:15 Відповісти
Слава Україні!! Слава та вічна пам"ять ,герою Журавлю !!!
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23.05.2021 12:20 Відповісти
Повторяем вопрос для Тарана лично: сколько морпехов вышло из Крыма и сколько изменило Род не и осталось там?
Отдельно отмечу: даже вышедшие выходили по граджанке бросив всё оружие.
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23.05.2021 12:26 Відповісти
Вопрос скорее к и.о. главнокомандующему и тогдашнему министру обороны. Потому как они дали приказ, что бы не говорили сейчас и изображали из себя Кровавых Пластырей. Из 19000 военных в Крыму 80% перешло на сторону России. Были предатели и среди морпехов. Но среди них был самый большой процент тех, кто остался верен. Морпехам тогдашний министр обороны Тенюх и и.о. президента дали приказ сдать оружие. И сразу после этого их штурмом взяли зеленые человечки. Конкретно это 1-й отдельный батальон морской пехоты имени Ольшанского. Комбата и его заместителя избили и забрали на пару часов куда-то на вертолете. Остальных связали, бросили в «Уралы» и повезли в Украину.
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23.05.2021 13:49 Відповісти
Смотрим диалог Штирлица и нем.генерала: НЕ БЫВАЕТ таких прказов - сдаться. Умереть - есть. Есть устав: напвдают - стреляем.
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23.05.2021 15:12 Відповісти
Что теперь вспоминать. Причина массовой сдачи военнослужащих в Крыму проста как мир, они сами были в основном крымчане, там их дома, там их семьи. Они служили бок о бок с россиянами и насквозь пропитались их пропагандой. Вот тебе и ответ почему был сдан Крым. Все эти приказы из Киева до одного места.
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23.05.2021 15:37 Відповісти
Вітаю з днем спалення Москви Давлет Ґераєм 23 травня 1571 року!
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23.05.2021 16:12 Відповісти
 
 