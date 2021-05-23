УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5274 відвідувача онлайн
Новини Події
11 049 51
затримання (4143) Нацполіція (13921) стрілянина (1678) Умань (220) хасиди (167)

Поліція затримала чоловіка, який поранив двох громадян Ізраїлю в Умані, ним виявився співвітчизник постраждалих

Новини Цензор.НЕТ Події

Поліція затримала чоловіка, який поранив двох громадян Ізраїлю в Умані, ним виявився співвітчизник постраждалих

Слідчі Уманського районного управління поліції відкрили кримінальне провадження за фактом хуліганства щодо 22-річного громадянина Ізраїлю.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в Департаменті комунікації Нацполіції.

Вчора близько 15:00 в поліцію Умані надійшло повідомлення про те, що на вулиці Софії Перовської сталася стрілянина, унаслідок якої постраждали дві людини, громадяни Ізраїлю. Медики швидкої допомоги госпіталізували поранених до лікарні. Зараз їхньому життю і здоров'ю нічого не загрожує.

Правоохоронці провели огляд місця події, вилучили речові докази, опитали свідків і взяли пояснення у очевидців, а також встановили особу зловмисника.

Читайте також: Невідомий поранив двох громадян Ізраїлю в Умані, - поліція

Ним виявився 22-річний громадянин Ізраїлю, який прибув до Умані.

У будівлі готелю між чоловіками виник конфлікт, який переріс у стрілянину. Зловмисник поранив одного хасида в грудну клітку, іншого - в руку. Після цього зник у невідомому напрямку ще до приїзду правоохоронців.

Наразі чоловіка затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Читайте також: В Умані затримали чоловіка, який напав з ножем на хасида, - поліція

Наразі зібрані відомості щодо цього факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.

За процесуального керівництва окружної прокуратури міста Умань вирішується питання про оголошення підозри і обрання затриманому запобіжного заходу.

У межах досудового розслідування правоохоронці встановлюють всі обставини події.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+22
Я к би він був українець то відразу б пришили антесемітизм і замах на вбивство.
А так лише ***********????
показати весь коментар
23.05.2021 12:33
+19
Когда убивают евреев евреи - это холокост или еще нет?!
показати весь коментар
23.05.2021 12:37
+12
Обдовбані хасиди !!!)))
показати весь коментар
23.05.2021 12:22
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
мдя.... ну разве что он араб....
показати весь коментар
23.05.2021 12:20 Відповісти
Обдовбані хасиди !!!)))
показати весь коментар
23.05.2021 12:22 Відповісти
Стрелявший - явно не хасид, вообще без кипы.
показати весь коментар
23.05.2021 12:23 Відповісти
Та іх молодь приїжджає в Умань побухать та по девкам !!!)))
показати весь коментар
23.05.2021 12:25 Відповісти
а больше им побухать и по девкам негде? Или в Израиле с этим какие-то проблемы? Поліція затримала чоловіка, який поранив двох громадян Ізраїлю в Умані, ним виявився співвітчизник постраждалих - Цензор.НЕТ 1833
показати весь коментар
23.05.2021 12:38 Відповісти
В Ізраїлі є поліція ,а в Україні лише імітація !!!))))
показати весь коментар
23.05.2021 12:42 Відповісти
в Израиле полиция запрещает ходить по девкам и бухать? Поліція затримала чоловіка, який поранив двох громадян Ізраїлю в Умані, ним виявився співвітчизник постраждалих - Цензор.НЕТ 3999
показати весь коментар
23.05.2021 13:05 Відповісти
Крім поліціі є ще батькі та спільнота !!!)))
показати весь коментар
23.05.2021 13:24 Відповісти
Я в Умані живу з 1967 р.!! З кінця 80-их розпочався цей дурдом з хасидами!!!))))
показати весь коментар
23.05.2021 12:43 Відповісти
И что? каким образом это говорит, что они ради уманских девок и бухла едут? ты что ли поставщик девок и бухла? Поліція затримала чоловіка, який поранив двох громадян Ізраїлю в Умані, ним виявився співвітчизник постраждалих - Цензор.НЕТ 4473
показати весь коментар
23.05.2021 13:04 Відповісти
Приїжджай в Умань ,то побачиш на власні очі !! Я цей цирк спостеригаю з самого початку і щороку !!!)))
показати весь коментар
23.05.2021 13:14 Відповісти
Zay gezund patz-всю гілку засрав!
показати весь коментар
23.05.2021 13:15 Відповісти
Полиция задержала мужчину, ранившего двух граждан Израиля в Умани: им оказался соотечественник пострадавших - Цензор.НЕТ 5996
показати весь коментар
23.05.2021 12:23 Відповісти
И не говорите. Какой цорес, ай-яй-яй.
показати весь коментар
23.05.2021 12:57 Відповісти
як він волину провіз через кордон?
показати весь коментар
23.05.2021 12:27 Відповісти
конфликт, который перерос в стрельбу. -Наркомани на городі. В докладе ООН Израиль в списке центров наркотрафика Израиль вошел в число мировых лидеров по количеству сидящих на кокаине граждан. Потребителей наркотиков в Израиле: почти треть населения . В Израиле производится много своей наркопродукции. Каннабиоиды здесь - местного производства. Мефедрон (соли, мяу-мяу ) был разработан в Израиле. Мефедрон провоцирует высокую смертность
показати весь коментар
23.05.2021 12:30 Відповісти
Как туда кокаин может попасть, если они там всё по несколько раз проверяют
показати весь коментар
23.05.2021 12:34 Відповісти
Просачиваются через границу.. Хасидов-наркокурьеров задержали в Умани. /Наркоторговец Амос Дов Сильвер в 9.00 задержан СБУ. Его нашли в Умани.
показати весь коментар
23.05.2021 12:40 Відповісти
Какой кошмар. Они ещё делают наркоманами наших детей
показати весь коментар
23.05.2021 13:11 Відповісти
Те що користі від цієї гидоти ніякої ,це однозначно!! А іх молодь приїжджає не до цадика ,а щоб потусити ,поширятись,побухати та по дівках пройтися !!!)))
показати весь коментар
23.05.2021 13:17 Відповісти
Хасиди, як хіпі - вони не миються. Яка українська дівчина піде з таким кнуром?
показати весь коментар
24.05.2021 08:56 Відповісти
Пора уже визы вводить с Израилем. Приезжают всякие с пистолетами. Хорошо хасидов ранил, а если б детей.
показати весь коментар
23.05.2021 12:32 Відповісти
Я к би він був українець то відразу б пришили антесемітизм і замах на вбивство.
А так лише ***********????
показати весь коментар
23.05.2021 12:33 Відповісти
То хай вони одне одного перемочат,прощо жаліти !!!)))
показати весь коментар
23.05.2021 12:37 Відповісти
Це попередня кваліфікація , яка після закінчення відповідни експертиз змінюється
показати весь коментар
23.05.2021 15:42 Відповісти
Когда убивают евреев евреи - это холокост или еще нет?!
показати весь коментар
23.05.2021 12:37 Відповісти
Ще ніт. От якби він зачинив своїх на кухні, перед цим відкривши газ...
показати весь коментар
23.05.2021 12:55 Відповісти
Мало того! Є ще одне надзвичайно цікаве питання: хто з них антисеміт?
показати весь коментар
23.05.2021 13:04 Відповісти
Когда убивают евреев, евреи поднимают крик.
Когда убивают украинцев, все молчат и делают вид, что их это не касается.
Вот в чем проблема.
показати весь коментар
23.05.2021 14:11 Відповісти
Как минимум ето антисемитизьм! Поліція затримала чоловіка, який поранив двох громадян Ізраїлю в Умані, ним виявився співвітчизник постраждалих - Цензор.НЕТ 1124
показати весь коментар
23.05.2021 20:03 Відповісти
Це добре , що стріляв ізраільтянин в своїх !
показати весь коментар
23.05.2021 12:42 Відповісти
Нема нічого доброго. Які цікави версії з попередньої новини гепнулися. І про кацапську провокацію і про довгу руку Хамас, навіть про помсту справжніх українців за Голодомор.
показати весь коментар
23.05.2021 13:13 Відповісти
и мести украинских евреев евреям израильским за прекращение огня в секторе Газа. 23.05.2021 01:15
показати весь коментар
23.05.2021 13:25 Відповісти
Ц-ц-ц.
показати весь коментар
23.05.2021 12:52 Відповісти
Гадёныш Коломойского мечтает сделать из украинцев наркоманов: В "опрос Зеленского" включат вопросы, интересующие молодежь, среди них легализация каннабиса.
показати весь коментар
23.05.2021 12:56 Відповісти
Зеленский выступает за легализацию проституции /Проституция и наркомания в Израиле, как и во многих других странах взаимосвязаны. Большинство проституток (60-90%) - наркоманки, сидящие, в основном, на героине, который тут широко распространен. Некоторые становятся проститутками, чтобы платить за наркотики.
показати весь коментар
23.05.2021 13:43 Відповісти
Выдать Израилю,пусть разбираются.
показати весь коментар
23.05.2021 13:09 Відповісти
Лучше в Херсонскую область на плантации. Будет работать там пока Израиль не признает голодомор генацидом
показати весь коментар
23.05.2021 13:47 Відповісти
А откуда у иностранца огнестрельное оружие (если, конечно, не пневматика или флобер)? Как провез? Или как здесь купил?
Нелегальный ствол?
Не смешите меня.
Ну, пойдите на "черный рынок" и купите "черный ствол", да. Черной-черной ночью Поліція затримала чоловіка, який поранив двох громадян Ізраїлю в Умані, ним виявився співвітчизник постраждалих - Цензор.НЕТ 9666
показати весь коментар
23.05.2021 13:33 Відповісти
геноцид ізбранаго народа
показати весь коментар
23.05.2021 13:40 Відповісти
і не критикуйте каманду зєльоних з керманичем-піаніздом бо це страшний гєнацид
показати весь коментар
23.05.2021 13:44 Відповісти
это палытические преследования. а может быть и репрессии мыролюбных реформаторов.
показати весь коментар
23.05.2021 13:55 Відповісти
Как он мог! Весь антисемитизм руссопропагандонам испортил.
показати весь коментар
23.05.2021 15:00 Відповісти
Наверное уманчанин-еврей иммигрант расстреллях мерзких пархатых Поліція затримала чоловіка, який поранив двох громадян Ізраїлю в Умані, ним виявився співвітчизник постраждалих - Цензор.НЕТ 8872
показати весь коментар
23.05.2021 16:20 Відповісти
слід скасувати безвіз з Ізраілем і перекрити авіасполучення.
звідти ніколи нічого доброго сюди не приїхало.
показати весь коментар
23.05.2021 16:39 Відповісти
богоизбранные - Бога не поделили....
показати весь коментар
24.05.2021 14:39 Відповісти
 
 