48% українців проголосували б на референдумі за вступ до НАТО, - опитування "Рейтингу"

Якби референдум щодо вступу України в Північноатлантичний альянс проводився в березні 2021 року, то 48% опитаних проголосували б "за", 28% - "проти".

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

Ще 11% опитаних не брали б участі, а 13% вагаються із відповіддю.

Упродовж останніх двох років підтримка вступу до НАТО перебуває біля рівня 50%. Противників значно менше.

Крім того, 54% українців вважають, що Україна має бути членом Європейського союзу, 20% вибирають Митний союз Росії, Білорусі і Казахстану.

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Опитування проводилося Соціологічною групою "Рейтинг" із 13 до 21 березня 2021 року на замовлення Центру аналізу та соціологічних досліджень Міжнародного республіканського інституту на території всієї України, крім окупованих Росією територій. Методом особистих інтерв'ю за місцем проживання респондентів опитано 2 400 осіб. Межа похибки за 95-відсоткового рівня довіри не перевищує 2%.