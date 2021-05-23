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48% українців проголосували б на референдумі за вступ до НАТО, - опитування "Рейтингу"

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Якби референдум щодо вступу України в Північноатлантичний альянс проводився в березні 2021 року, то 48% опитаних проголосували б "за", 28% - "проти".

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

Ще 11% опитаних не брали б участі, а 13% вагаються із відповіддю.

Упродовж останніх двох років підтримка вступу до НАТО перебуває біля рівня 50%. Противників значно менше.

48% українців проголосували б на референдумі за вступ до НАТО, - опитування Рейтингу 01

Крім того, 54% українців вважають, що Україна має бути членом Європейського союзу, 20% вибирають Митний союз Росії, Білорусі і Казахстану.

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Опитування проводилося Соціологічною групою "Рейтинг" із 13 до 21 березня 2021 року на замовлення Центру аналізу та соціологічних досліджень Міжнародного республіканського інституту на території всієї України, крім окупованих Росією територій. Методом особистих інтерв'ю за місцем проживання респондентів опитано 2 400 осіб. Межа похибки за 95-відсоткового рівня довіри не перевищує 2%.
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Топ коментарі
+31
Пока 30% населения верит, что тупорылый шут олигархов, может быть нормальным президентом, про нато можно забыть
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23.05.2021 12:29
+20
І що? В країнах Балтії не проводили референдуми з приводу втупу в НАТО.
Керівництво країн, розуміючи життєву необхідність, взяло на себе це рішення.
Так зробила і минула українська влада.
А Юлька ... Вона в 2019 казала, що Зєля це шанс для України.
Шанс, щоб повернутись в кремлівське стойло?
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23.05.2021 12:41
+20
Минула влада внесла це в Конституцію. Референдум вже не потрібен.
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23.05.2021 12:51
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Чомусь мені здається, що в Нато вступить тільки Правобережна Україна.
До того йде і ніхто це спиняти не збирається...
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23.05.2021 14:28 Відповісти
28 % проти.
Додати вату крима і даунбасу- і що ми маємо ???
Суспільство ідійотів...
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23.05.2021 14:31 Відповісти
Негайний вступ України в ПДПЧ і в НАТО! Звичайно ж не кацапурам,і їх главрю фашисту )(уйлу або його холуям продажним яничарам Іудам капітулянтам з 5 кремлівської колони в Україні. Не їм вирішувати в які військові та політичні блоки приєднуватися і де і з ким бути суверенній Україні. Так ось в НАТО за всіма опитуваннями прагнуть 50% опитаних українців , і безпеку України в складі дружнього нам НАТО буде вирішувати тільки народ України. А ситуація с тимчасово окупованим проклятими загарбниками суверенної української території Криму і Донбасу вона просто не дає нам інших варіантів захисту територіальної цілісності та суверенітету Української держави. Це і означає що питання захисту святого нашої вільної української Батьківщини від зазіхань на її суверенітет від озвірілих кривавих кремлівських орд маніяка фашиста )(уйла, можливе тільки з негайним вступом України в братній альянс НАТО і ЄС.-
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23.05.2021 14:39 Відповісти
понимают что Россия пугает этим всегда кандидатов в НАТО, берет на шантаж
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23.05.2021 14:47 Відповісти
это значит что, 60% из тех кто пришел бы на референдум и будет голосовать проголосовало бы ЗА, а 40% против
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23.05.2021 14:45 Відповісти
Це значить, що з поправкою на тих, хто, в дійсності, просто побоявся сказати правду при цьому опитуванні, було б навпаки...
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23.05.2021 23:58 Відповісти
НАТО - правильно! С востока нависает орда убийц.
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23.05.2021 15:22 Відповісти
Заниженный сильно рейтинг и используется это в пропагандистских целях! Покажите реальные рейтинги, что 90% за вступление в НАТО!
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23.05.2021 16:08 Відповісти
Віддам безкоштовно свою земельну ділянку під базу НАТО.
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23.05.2021 16:17 Відповісти
Сусіди не ватники?
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23.05.2021 17:25 Відповісти
Побратим з дитинства,разом були в 2014 під Дебальцевим,він теж згоден віддати свою під базу.
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23.05.2021 22:05 Відповісти
Юля в 2008му підписала Лист Трьох за ПДЧ до НАТО - прем'єр, президент, спікер(Тімошенко, Ющенко, Яценюк). Це було ще до війни і за НАТО було ще тільки 30% українців. Продажні юлєфоби закидають Юлє, що вона в них щастя вкрала. Може не щастя а мізки?
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23.05.2021 17:21 Відповісти
ваня, не писти, через місяць, на безпековій конференції в Мюнхені вона анулювала свій підпис
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23.05.2021 17:37 Відповісти
Ніхто не анулював, це брехня ботоферми російського шпигуна Мародера.
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23.05.2021 17:53 Відповісти
Всі пам'ятають Юліне "НАТО зараз не на часі" 48% українців проголосували б на референдумі за вступ до НАТО, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 5669
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23.05.2021 21:31 Відповісти
якщо слідкувати за ділами, військово-політичного керівництва країни немає. Просто бригада гопників в кількості 20-30 чоловік вирішила "нарубати" кеш. Вона екстериторіальна по своїй суті. чого така обмежена кількість - жадність.
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23.05.2021 18:24 Відповісти
не треба спрощувати
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23.05.2021 21:32 Відповісти
У Украины впереди светлое будущее в составе Израиля. Этот процесс уже запущен. В Киеве заседает верховный кнессет Евреев, президент и правительство Евреи. А в Израиле, пустыня с враждебным Арабским окружением, внутренний политический кризис. Зачем им бороться за выживание в неблагоприятных условиях, когда есть Украина? Евреи уже начали строить своё новое государство. Его столица будет в Умани. Украине это на пользу.
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23.05.2021 18:16 Відповісти
А українцям? Ти дійсно впевнений, що євреї прийдуть сюди, щоб зробити райське життя гоям? Наївний...
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24.05.2021 00:02 Відповісти
Я же писал про светлое будущее Украины в составе Израиля, а не про райське життя гоям.
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24.05.2021 19:28 Відповісти
Зрозуміло. Тобто в Україні, наскільки я зрозумів, добре житимуть "не только ліш все, украінци не смогут ето сдєлать".
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24.05.2021 20:26 Відповісти
Ну хуже не будет. Наверно. Надо попробовать.
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24.05.2021 22:54 Відповісти
Ми вже 30 років пробуєм. Але стає тільки гірше, на жаль.
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24.05.2021 23:50 Відповісти
агенства рейтинг не має. Це наперсточники. Яскравий приклад - тільки закінчилась "вікопомна" конференція одного "актора" як рейтинг зразу ж через півгодини відрапортував -рейтинг актора зніс на 5 відсотків. Навіть інститут геллапа подивувався такій "швидкості". А до "результату" слід добавити ще мінімум 10-15 відсотків. Все це робиться, щоб потрафити фюреру, бо скоро будете дивитись 5,7.9.
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23.05.2021 18:29 Відповісти
Не проголосували б навіть і 48%. Проголосували б стільки як у випадку з Вірастюком - скільки треба для Зе і ввп. Скільки можна з цією владою та ще з цим нарідом тішити себе ілюзіями.
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23.05.2021 21:20 Відповісти
При Зеленському чесних виборів не буде. Він же аж пищить, так хоче бути маленьким фюрером-путіним, в гіршому випадку- лукашенком. Оце його кумири. Свій вибір знову доведеться важко відстоювати. Можливо ще гірше, ніж при Януковичі, - Зешобла набагато нахабніша і хитріша.
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24.05.2021 18:10 Відповісти
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