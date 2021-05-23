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Нацполіція (13921) Черкащина (646) брехня (199) вертоліт (709)

"Вибачте, але нада срочно! Потому шо тут недавно упав вертольот", - на Черкащині чоловік змусив поліцію шукати неіснуючий гелікоптер. АУДIО

Новини Цензор.НЕТ Події

22 травня чоловік зателефонував на номер 102 і повідомив про падіння вертольота в одному із сіл Черкаської області. Під час перевірки поліцейські не виявили літального апарату, тобто повідомлення про його падінні було завідомо неправдивим.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в Департаменті комунікації поліції Черкаської області.

Чоловік зателефонував до поліції близько 15:00 і повідомив, що на Смілянщині впав вертоліт.

У будь-якому разі повідомлення на спеціальну лінію 102 потребує перевірки, тому екіпаж виїхав на вказане заявником місце. Жодних літальних апаратів правоохоронці не виявили.

Місцеві жителі розповіли поліцейським, що вранці над селом дійсно пролітав вертоліт, і жодних падінь вони не бачили і не чули. Чоловік, який скоїв завідомо неправдиве повідомлення, був у стані сп'яніння. Його попереджали про відповідальність і штраф.

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Поліцейські склали адміністративний протокол за статтею 183 КУпАП. Завідомо неправдивий виклик спеціальних служб тягне за собою накладення штрафу від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

У березні цього року президент підписав закон "Про внесення змін до ст. 259 Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян". Закон запроваджує кримінальну відповідальність за завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, підпалу або інших дій, які загрожують загибеллю людей чи іншими тяжкими наслідками, якщо завідомо неправдиве повідомлення стосується критично важливих об'єктів інфраструктури або будівель і споруд, що забезпечують діяльність органів державної влади, чи закладів охорони здоров'я, або навчальних закладів (такі дії караються позбавленням волі на термін від 4 до 8 років).

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Топ коментарі
+6
Шо це було? Мабуть НЛО.
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23.05.2021 13:08
+5
"Вибачте, але нада срочно! Потому шо тут недавно упав вертольот", - на Черкащині чоловік змусив поліцію шукати неіснуючий гелікоптер - Цензор.НЕТ 9380 "Вибачте, але нада срочно! Потому шо тут недавно упав вертольот", - на Черкащині чоловік змусив поліцію шукати неіснуючий гелікоптер - Цензор.НЕТ 1265
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23.05.2021 14:25
+4
https://www.youtube.com/watch?v=V2lorImezPg

Звонок в полицию, Ой баба не чує.

"Вибачте, але нада срочно! Потому шо тут недавно упав вертольот", - на Черкасщине мужчина заставил полицию искать несуществующий геликоптер - Цензор.НЕТ 2118
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23.05.2021 13:20
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Шо це було? Мабуть НЛО.
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23.05.2021 13:08 Відповісти
Ні. Це був український-російський.
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23.05.2021 13:13 Відповісти
А куди ж він зник?
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23.05.2021 13:20 Відповісти
Куди язикъ зник?
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23.05.2021 13:28 Відповісти
"Вибачте, але нада срочно! Потому шо тут недавно упав вертольот", - на Черкащині чоловік змусив поліцію шукати неіснуючий гелікоптер - Цензор.НЕТ 4631
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23.05.2021 13:34 Відповісти
Циркащина- це ти
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23.05.2021 13:19 Відповісти
"Вибачте, але нада срочно! Потому шо тут недавно упав вертольот", - на Черкащині чоловік змусив поліцію шукати неіснуючий гелікоптер - Цензор.НЕТ 1794
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23.05.2021 14:51 Відповісти
зараз приватні вертольоти обробляють поля...прилітають, в той же смілянський район, х. зна звідки, місцевості не знають... і приземляються по-різному далеко від місця вильоту, сусідньому районі
колись один розповідав, що у фермера на поділлі ціла ескадрилья...і вертольти і самольоти..
і чи проходять вони т.о?
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23.05.2021 13:40 Відповісти
А ще була оказія...
Зеленский застрял в стене в Вилейке (звонок в МЧС)
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23.05.2021 13:15 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=V2lorImezPg

Звонок в полицию, Ой баба не чує.

"Вибачте, але нада срочно! Потому шо тут недавно упав вертольот", - на Черкасщине мужчина заставил полицию искать несуществующий геликоптер - Цензор.НЕТ 2118
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23.05.2021 13:20 Відповісти
"Вибачте, але нада срочно! Потому шо тут недавно упав вертольот", - на Черкащині чоловік змусив поліцію шукати неіснуючий гелікоптер - Цензор.НЕТ 7649
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23.05.2021 13:54 Відповісти
Наслухався Моргенштерна.. эта вертальот
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23.05.2021 13:25 Відповісти
Работа по твоему профилю.
А кого наслушался?
Много у нас "певцов". "Вибачте, але нада срочно! Потому шо тут недавно упав вертольот", - на Черкащині чоловік змусив поліцію шукати неіснуючий гелікоптер - Цензор.НЕТ 2850
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23.05.2021 13:38 Відповісти
А про це свято Цензор забув?"Вибачте, але нада срочно! Потому шо тут недавно упав вертольот", - на Черкащині чоловік змусив поліцію шукати неіснуючий гелікоптер - Цензор.НЕТ 5082.
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23.05.2021 13:38 Відповісти
Всіх їх знищила маасковія.
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23.05.2021 13:44 Відповісти
"Вибачте, але нада срочно! Потому шо тут недавно упав вертольот", - на Черкащині чоловік змусив поліцію шукати неіснуючий гелікоптер - Цензор.НЕТ 9380 "Вибачте, але нада срочно! Потому шо тут недавно упав вертольот", - на Черкащині чоловік змусив поліцію шукати неіснуючий гелікоптер - Цензор.НЕТ 1265
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23.05.2021 14:25 Відповісти
Говорят, после бутылки водки, если плохо закусывать, начинаются вертолеты.
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23.05.2021 17:04 Відповісти
Надо было просто меньше пить, тогда точно не было бы никаких вертолётов.
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23.05.2021 18:59 Відповісти
"білочка" приходить в різних образах. тут була у вигляді гелікоптера
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23.05.2021 20:55 Відповісти
 
 