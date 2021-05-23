Зеленський у понеділок візьме участь у Всеукраїнському форумі "Україна 30. Земля"
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Президент України Володимир Зеленський 24 травня візьме участь у Всеукраїнському форумі "Україна 30. Земля", який відбуватиметься в Києві 24-26 травня.
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі глави держави.
До роботи форуму долучаться члени уряду, народні депутати, представники дипломатичних установ, міжнародних організацій та іноземні експерти.
Основними темами заходу будуть: конкурентоспроможність аграрного бізнесу, вплив ринку землі на діяльність фермерів, інструменти допомоги держави аграріям. Під час форуму також обговорять управління територіями в умовах ринку землі та діджиталізацію земельних відносин.
Крім того, буде презентовано можливості національної інфраструктури геопросторових даних, землеустрою та картографії, а також новий інструмент для громад – геопортали.
Слідкуйте за трансляцією на ютуб-каналі: youtube.com/channel/UC7ThkuaEYwKIoKWWBKN3Hmw
А також на фейсбук-сторінці: facebook.com/Forum.Ukraine30
Будь ласка, зачекайте...
мова,створена Українська церква,і тд.-ось результат "зради" Порошенка
утих вкрай складних умовах, жорстокої колоніальної війни з Росією.
Результат,який вже ніхто не здатен знищити. Якби на вибори йшли думаючи
головою( а не іншою округлою частиною тіла) та голосували за те, що зроблено а
не за кіно, то зараз би не жили у сумному серіалі. 18.05.21
18:56Самий вигідний бізнес -продавати свою країну . В усі часи та в усіх народів знайдуться бажаючі купить. Впродовж останніх століть українці мали отрицательний генетичний відбір. а впродовж останнього століття то взагалі знищення, і гинули в першу чергу кращі.багато людей змушені покинуть рідну землю. Головним чином це наслідки відсутності своєї держави.Тому заробить на зрадництві та прислужувати зрадникам дуже багато бажаючих Ще й тупі бо думають,що в чужому дворі їхнім нащадкам буде краще
ніж у своєму. ДО РЕЧІ:Прошу підтримати. Ваша думка
https://petition.president.gov.ua/petition/115926
Здоровенные жлобы
Порубали все дубы на гробы... (с)
Душу мне не рань
Если ето присказка
Значит дело дрянь !!!))))
Она мне:
-- А где тут в Столыпина стреляли?
-- Как раз, с твоего места, примерно...
-- Ой! -- давай уйдём отсюда -- я боюсь!
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