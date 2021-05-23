Зеленський у понеділок візьме участь у Всеукраїнському форумі "Україна 30. Земля"

Президент України Володимир Зеленський 24 травня візьме участь у Всеукраїнському форумі "Україна 30. Земля", який відбуватиметься в Києві 24-26 травня.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі глави держави.

До роботи форуму долучаться члени уряду, народні депутати, представники дипломатичних установ, міжнародних організацій та іноземні експерти.

Основними темами заходу будуть: конкурентоспроможність аграрного бізнесу, вплив ринку землі на діяльність фермерів, інструменти допомоги держави аграріям. Під час форуму також обговорять управління територіями в умовах ринку землі та діджиталізацію земельних відносин.

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Крім того, буде презентовано можливості національної інфраструктури геопросторових даних, землеустрою та картографії, а також новий інструмент для громад – геопортали.

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