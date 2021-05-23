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У Києві за минулу добу 13 осіб померли від коронавірусу, виявлено 73 нові випадки захворювання, - Кличко

Новини Цензор.НЕТ Київські новини Суспільство Здоров'я

У Києві за минулу добу 13 осіб померли від коронавірусу, виявлено 73 нові випадки захворювання, - Кличко

У Києві за минулу добу виявлено 73 нові випадки коронавірусу. Померли 13 осіб. Загалом за період пандемії в місті зафіксовано 5 017 летальних випадків від вірусу, а підтверджених випадків захворювання наразі - 204 151.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.

Зокрема, за минулу добу захворіли 45 жінок віком від 18 до 91 року, 25 чоловіків віком від 28 до 94 років. А також 2 дівчинки 10 і 16 років і 1 хлопець 17 років.

У лікарні столиці госпіталізували 17 хворих на коронавірус, а також 101 пацієнта з підозрою на COVID-19 і пневмоніями.

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Видужли за минулу добу 2 771 особа. Загалом  коронавірус подолали 144 972 жителі столиці.

"Найбільше випадків захворювання виявлено у Святошинському районі (19), Деснянському  (13) і в Солом'янському районі (10 випадків)", - зазначив Кличко.
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Memento mori

У Києві за минулу добу 13 осіб померли від коронавірусу, виявлено 73 нові випадки захворювання, - Кличко - Цензор.НЕТ 9272
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23.05.2021 15:22 Відповісти
метеоризм засчитан. садись виталька
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23.05.2021 15:32 Відповісти
 
 