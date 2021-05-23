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Новини Події
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смерть (6550) Хмельниччина (662)

"Під час польоту однин бік кулі сплющився, вона стала схожа на яйце, кошик трясло", - очевидці розповіли про трагедію на Хмельниччині

Новини Цензор.НЕТ Події

Стали відомі нові подробиці падіння повітряної кулі з людьми на борту в селі Кульчіївці Хмельницької області. Як виявилося, літальний апарат використовували вперше, а причиною його падіння могли стати погодні умови.

Як передає Цензор.НЕТ, про це "Сьогодні" розповіла очевидиця події Тетяна Шельварчук-Прядійчук.

"Багато хто говорить, що кошик кулі зачепився за електропроводи, але це не так! Я особисто бачила, як під час польоту одна сторона кулі сплющилася, і вона стала схожою на яйце, кошик трясло в різні боки через вітер. В цей час зателефонував сусід і розповів, що куля пролетіла вже над його будинком, а люди в кошику щосили кричали: "Рятуйте!". Потім з'явилася інформація, що куля почала падати в яр, туди, де колись був ставок. Ми швидко сіли в машину і погнали туди", – зазначила вона.

За словами жінки, завдяки сусідам стала зрозуміла хронологія трагедії – куля почала падати в районі місцевого кладовища, а потім зачепилася за дерева.

"Спочатку на кладовищі з кошика випав один чоловік, йому начебто відірвало руку. Попри це він знайшов сили вийти на дорогу і кричати про допомогу. Другий випав також на кладовищі, але впав на пам'ятник, вдарився головою і помер. До речі, тепер на кладовищі через аварію з кулею розбиті 15 пам'ятників. Третя людина випала з кошика в той момент, коли корзина вдарилася об нашу яблуню. Корзину підкинуло вгору в той момент. Ця людина впала прямо у нас на вулиці. Четверта випала у сусіда на городі, вона, за попередньою інформацією, зламала обидві ноги", – сказала Тетяна.

За словами місцевих жителів, остаточно куля зупинилася, тільки коли зламала три сосни.

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"Та людина, яка допомагає злітати кулям, розповіла нам, що це був перший виліт цієї кулі. Всі постраждалі не могли пригадати, було їх у кулі шість чи п'ять. У такому шоці вони були, що не передати. Я намагалася допомогти жінці , але коли переконалася, що з нею все нормально, то не стала її чіпати до приїзду швидкої".

За словами жителів Кам'янець-Подільського, за останній тиждень це вже третя подія з повітряними кулями – два дні тому одна з них здійснила аварійну посадку безпосередньо на дорогу, а інша ледь не приземлилася на приватний будинок.

Нагадаємо, інцидент стався у суботу, 22 травня, ввечері поблизу с. Кульчіївці в районі кладовища. Пролітаючи над лінією високовольтних передач, повітряна куля зачепила кошиком електричну лінію, що спричинило перекидання кошика, в якому були  люди.
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Топ коментарі
+10
В первый полёт лучше брать балласт и опытного испытателя, а не 5 зевак.
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23.05.2021 15:46
+7
Ты удивишься, но полно в таком возрасте уже немало пилотов, которые управляют пассажирскими самолетами. Дело не в возрасте, а подготовке, соблюдении правил и инструкций безопаности. Тут собственно было две роковые ошибки: отсутствие тестовых полетов(если это так) и вылет в рискованные погодные условия.
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23.05.2021 16:43
+5
зеваки стали опытным балластом.
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23.05.2021 16:10
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23.05.2021 15:43 Відповісти
Одразу на кладовище доставка....
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23.05.2021 16:00 Відповісти
Пилоту шара -- 28 лет. Как можно было доверить свои жизни такому "опытному" пацану?
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23.05.2021 15:43 Відповісти
Ты удивишься, но полно в таком возрасте уже немало пилотов, которые управляют пассажирскими самолетами. Дело не в возрасте, а подготовке, соблюдении правил и инструкций безопаности. Тут собственно было две роковые ошибки: отсутствие тестовых полетов(если это так) и вылет в рискованные погодные условия.
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23.05.2021 16:43 Відповісти
Я не буду удивляться. Совсем Но я хорошо помню сколько таких вот "опытных" побилось на горе Клементьева. Опытный не взял бы "гостей" в первый полет, тем более в сложной метео обстановке.
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23.05.2021 17:06 Відповісти
Це не правда про перший політ. І в п'ятницю двічі, і в суботу зранку куля літала без проблем. За обсягом вона дещо більша за інші, тому у кошику і було стільки пасажирів.
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24.05.2021 13:53 Відповісти
В первый полёт лучше брать балласт и опытного испытателя, а не 5 зевак.
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23.05.2021 15:46 Відповісти
зеваки стали опытным балластом.
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23.05.2021 16:10 Відповісти
Саид, ты как здесь оказался? - Стреляли
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23.05.2021 17:32 Відповісти
Це не був перший політ. Куля відлітала на фестивалі "Монгольф'єрія" на Київщині - і три польоти (до рокового четвертого) у Кам'янці. Перший політ - це хіба для місцевих глядачів. котрі раніше не бачили цієї оболонки на кам'янецьких заходах.
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24.05.2021 13:54 Відповісти
Люди ніяк не цінують життя, тільки як щось станеться, тоді...
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23.05.2021 16:00 Відповісти
Люди думают что прыгать с тарзанки , летать на шаре , прыгать с парашютом, лезть куда то в горы это очень весело круто и безопасно ... до вот таких вот историй ...рискуйте дальше.
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23.05.2021 16:09 Відповісти
Никто не думает что это безопасно, большинство понимают риск и идут именно за этим адреналином.
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23.05.2021 16:45 Відповісти
можна ще спробувати пальці в розетку всунути, це теж ризик, адреналін
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23.05.2021 18:45 Відповісти
Це не ризик, це гарантований адреналiн...
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23.05.2021 20:16 Відповісти
Краще померти у горах, ніж від ожиріння вдома.
Втім, хатнім задротам не зрозуміти вільних людей.
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23.05.2021 21:25 Відповісти
Лол где там свобода ? ... ходите по горам в грязи как бомжи ...))) бомжи тоже "вільні люди" нет где помыться , поспать нормально и почистить зубы ... не говоря уже об остальном
я предпочитаю велоспорт, и скорость и экстрим и свежий воздух ... ИМХО
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23.05.2021 21:46 Відповісти
Істото, одяг для сходження на вісьмитисячники коштує 15 тисяч доларів. Сходження на Еверест обходиться у 60 тисяч баксів. Ну, точно хобі для безхатченків.
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23.05.2021 21:52 Відповісти
отлично .... думаю эти вещи будут хорошо согревать труп владельца на 8-тысячнике))))
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23.05.2021 22:17 Відповісти
вам еще и лохам продают шмотки за оверпрайс))))) ржуНиМаГу ))
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23.05.2021 22:18 Відповісти
Лох - це син твого батька, а ми живемо у власне задоволення.
Краще гір можуть бути лише інші гори, втім, задротам це важко збагнути.
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23.05.2021 22:25 Відповісти
волоцюга , ты сейчас небось с гор пишешь ??))
ПС/ умный в горы не пойдёт )))
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23.05.2021 22:29 Відповісти
Ні, я зараз пишу з комфортної київської квартири, втім, восени планую зробити кілька сходжень в Андах, а ти так й залишишся задротом на ровері.
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23.05.2021 22:44 Відповісти
удачи ... лазь там как макака)))
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23.05.2021 23:22 Відповісти
А спорим, что лучше гор могут быть только бабы, на которых еще не бывал.
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23.05.2021 22:55 Відповісти
По-этому я манал на этих шарах летать. Они всегда у меня только стрём вызывали...
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23.05.2021 16:17 Відповісти
давно откинулся? где чалился?
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23.05.2021 17:16 Відповісти
где лечился кацап?
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23.05.2021 18:08 Відповісти
лаптерогий, тут водки нет, иди на мокша.ру
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23.05.2021 18:21 Відповісти
потешные кацапы пытаются косить под украинцев. Давно с бутылки стало слопатоедное?
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23.05.2021 18:33 Відповісти
Эти питушиные шары надо запретить.
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23.05.2021 17:20 Відповісти
зачем так радикально?
мы с сыном летали,как раз в Каменце, клуб Триглав
в корзине 4 человека + пилот,перед подъёмом меряют скорость и направление ветра,при малейшем отклонении полёт откладывают
дело не в шаре,а в организации полётов
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24.05.2021 12:47 Відповісти
Да да, в этом случае именно так всё и было организовано.
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24.05.2021 13:04 Відповісти
Бардак скрізь приводить до сумних наслідків. Україна - батьківщина анархістів, традиції продовжуються.
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23.05.2021 19:02 Відповісти
Повітряний шар - це взагалі некерована штука.
Літати на ньому - це ходити по лезу бритви
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23.05.2021 21:22 Відповісти
Не повірите, але у кошику завжди є пілот.
Керована.
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24.05.2021 13:57 Відповісти
Куля червона! Звьозди на ній! Очикуваний результат..,
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24.05.2021 07:34 Відповісти
Led Zeppelin... "Під час польоту однин бік кулі сплющився, вона стала схожа на яйце, кошик трясло", - очевидці розповіли про трагедію на Хмельниччині - Цензор.НЕТ 2710
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24.05.2021 10:15 Відповісти
 
 