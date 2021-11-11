У список ворів у законі внесли чеченців, які воюють на Донбасі за Україну, щоб видати їх Росії, - Борислав Береза

Екснардеп Борислав Береза оприлюднив інформацію про те, що в списку санкцій РНБО, в якому є вори в законі, внесли чеченців, які воюють на боці України проти російської агресії на Донбасі, щоб потім видати ФСБ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

Береза зазначив: "Вибачте, але це п#здець, мерзота і зрада в одному флаконі. І якщо я так висловлююсь, то значить ця влада перейшла всі червоні лінії".

Він продовжив: "Разом з правозахисниками вивчали список тих осіб, яких приписали до "ворів у законі" і до керівників ОЗУ, і які потрапили під санкції після рішення РНБО і Зеленського. Так ось, ці мерзотники внесли в список чеченців,що воюють на боці України проти російської агресії. Внесли для того, щоб видати їх Росії. Адже в РФ їх ​​давно хоче отримати ФСБ. А знаєте, хто ці люди? Це, наприклад, командир чеченського батальйону імені шейха Мансура під позивним Муслім Чеберлоєвський. Він номер 632 в списку РНБО. А ще Муслім Ідрісов, начштабу батальйону ім. Шейха Мансура, який посідає номер 646 в санкційному списку Зеленського. І Салман Сайнароєв, номер 659 у цьому ж списку. Є в списку й інші бійці-добровольці, яких дуже сильно хоче отримати Кремль".

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"На думку експертів і правозахисників це сталося не випадково. Або це частина домовленості Зеленського і Єрмака з Кремлем, або хтось із підлеглих лейтенанта Баканова взяв гроші від ФСБ, щоб внести цих людей в список і вислати їх до Росії, де вони будуть не тільки затримані і піддані тортурам, а й можуть бути вбиті владою, як багато інших опозиціонерів. У будь-якому разі, неприпустимо віддавати РФ тих, хто воював проти Кремля на боці України. Це неприпустимо, як з політичної точки зору, так і з моральної. Здогадуюся, що балаболи з Банкової можуть на своє виправдання почати розпускати чутки, що це якщо ці люди "не вори в законі", то бійці ІГІЛ або взагалі вороги України, але в цю брехню мало хто повірить. Хоча ОП буде дуже старатися, адже не просто так внесли ці прізвища в список. Мабуть, за все заплачено і домовлено. Тому треба щоб про це знало, як можна більше людей і не дати відбутися подібній зраді. Поділіться цією інформацією з усіма", - резюмував Береза.

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Береза написав: "А на фото, поруч з покійним командиром ДУК Червнем, боєць з позивним Муслім Чеберлоєвський. І ми повинні зробити все, щоб зірвати зраду, яку намагаються заховати в санкційних списках Зеленського. Ці мерзотники не бояться нічого".