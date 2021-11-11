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Новини Політика України
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вор у законі (232) чеченці (106) добровольці (779) Береза Борислав (150)

У список ворів у законі внесли чеченців, які воюють на Донбасі за Україну, щоб видати їх Росії, - Борислав Береза

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Екснардеп Борислав Береза оприлюднив інформацію про те, що в списку санкцій РНБО, в якому є вори в законі, внесли чеченців, які воюють на боці України проти російської агресії на Донбасі, щоб потім видати ФСБ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

Береза зазначив: "Вибачте, але це п#здець, мерзота і зрада в одному флаконі. І якщо я так висловлююсь, то значить ця влада перейшла всі червоні лінії".

Він продовжив: "Разом з правозахисниками вивчали список тих осіб, яких приписали до "ворів у законі"  і до керівників ОЗУ, і які потрапили під санкції після рішення РНБО і Зеленського. Так ось, ці мерзотники внесли в список чеченців,що воюють на боці України проти російської агресії. Внесли для того, щоб видати їх Росії. Адже в РФ їх ​​давно хоче отримати ФСБ. А знаєте, хто ці люди? Це, наприклад, командир чеченського батальйону імені шейха Мансура під позивним Муслім Чеберлоєвський. Він номер 632 в списку РНБО. А ще Муслім Ідрісов, начштабу батальйону ім. Шейха Мансура, який посідає номер 646 в санкційному списку Зеленського. І Салман Сайнароєв, номер 659 у цьому ж списку. Є в списку й інші бійці-добровольці, яких дуже сильно хоче отримати Кремль".

Також читайте: Суд заарештував вора в законі на прізвисько Умка на 2 місяці без права внесення застави, - Нацполіція. ФОТО

"На думку експертів і правозахисників це сталося не випадково. Або це частина домовленості Зеленського і Єрмака з Кремлем, або хтось із підлеглих лейтенанта Баканова взяв гроші від ФСБ, щоб внести цих людей в список і вислати їх до Росії, де вони будуть не тільки затримані і піддані тортурам, а й можуть бути вбиті владою, як багато інших опозиціонерів. У будь-якому разі, неприпустимо віддавати РФ тих, хто воював проти Кремля на боці України. Це неприпустимо, як з політичної точки зору, так і з моральної. Здогадуюся, що балаболи з Банкової можуть на своє виправдання почати розпускати чутки, що це якщо ці люди "не вори в законі", то бійці ІГІЛ або взагалі вороги України, але в цю брехню мало хто повірить. Хоча ОП буде дуже старатися, адже не просто так внесли ці прізвища в список. Мабуть, за все заплачено і домовлено. Тому треба щоб про це знало, як можна більше людей і не дати відбутися подібній зраді. Поділіться цією інформацією з усіма", - резюмував Береза.

Також дивіться: У мене багато претензій до Кличка, але зараз на нього чинять тиск і його намагаються знищити, - Береза. ВIДЕО

У список ворів у законі внесли чеченців, які воюють на Донбасі за Україну, щоб видати їх Росії, - Борислав Береза 01

Береза написав: "А на фото, поруч з покійним командиром ДУК Червнем, боєць з позивним Муслім Чеберлоєвський. І ми повинні зробити все, щоб зірвати зраду, яку намагаються заховати в санкційних списках Зеленського. Ці мерзотники не бояться нічого".
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Топ коментарі
+81
Твари зеленомордые
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23.05.2021 16:08
+57
Зрада давно поселилася на Банковій. Нашим партнерам в Европі це відомо. Тому таке і відношення до країни.
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23.05.2021 16:09
+43
гребаные зеленожопые тридарасы
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23.05.2021 16:11
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слово таємних треба в лапки звичайно
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23.05.2021 16:44 Відповісти
Вобще, нужно сначала было найти, кто это сделал, а потом уже писать
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23.05.2021 16:28 Відповісти
Возможно и затевалась эта "борьба с ворами в законе" именно для того что бы сдать в РФ этих бойцов. А вот с остальными "ворами в законе" будут нянчится как и раньше,"экстрадировать" их туда куда они скажут как вот недавно посадили в самолёт какого то грузинского "апельсина" в Испанию ,кстати за наш счёт, хотя по закону должны были его приземлить на нары.
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23.05.2021 16:28 Відповісти
100%
сплановано геніально
Але той хто зробив це не міг не залишити слідів
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23.05.2021 21:15 Відповісти
На клерка спишут. А ночальниг "я же не мог проверить все списки, мне готовили, я ни знал".
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24.05.2021 08:02 Відповісти
Сподіваюсь, у притомних депутатів вистачить розуму і енергії зчинити такий гвалт, щоб те СБУ позлетілося на шматки
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23.05.2021 16:28 Відповісти
там 260 депутатів непритомні, а ще десь 40 від ненависті до країни, в якій живуть, нервово трусяться
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23.05.2021 17:09 Відповісти
як раз 300 депутатів, до якої кількості і хотіли скоротити Верховну Раду
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23.05.2021 21:16 Відповісти
отож якби їх скоротити, все було б нормально
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24.05.2021 07:07 Відповісти
список "воров в законе" должно возглавить само зе! и его #ОПА. потом фракция зе-слуг, зе-уряд, зе-сбу, зе-дилетантура и т.д. - это было бы справедливо.
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23.05.2021 16:30 Відповісти
Воры живут по понятиям, а наши шуты - просто беспредельщики.
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24.05.2021 08:44 Відповісти
За все, що коїть ця сучья влада, відповідальність несуть українці. Не стільки за те, що її обрали, скільки за те, що засунули язики собі в дупу і тільки скиглять.
Зєлю геть. Дострокові.
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23.05.2021 16:33 Відповісти
Если они служили в АТО, выдавать их ни в коем случае нельзя, даже если они и действительно связаны с преступным миром. Наказать по закону Украины с отбыванием наказания на территории Украины, если есть факты нарушения уголовного кодекса(т.к. перед законом все равны). Тогда всё будет нормально.
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23.05.2021 16:34 Відповісти
А Беня не вор?
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23.05.2021 16:34 Відповісти
В список "воров в законе" внесли чеченцев, которые воюют на Донбассе за Украину, чтобы выдать их России - Береза - Цензор.НЕТ 4978
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23.05.2021 16:35 Відповісти
Тумгоева уже выдали.
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23.05.2021 16:35 Відповісти
В санкційних списках немає цих людей?

" А знаете, кто эти люди? Это например, командир чеченского батальона имени шейха Мансура под позывным Муслим Чеберлоевский. Он номер 632 в списке СНБО.
А ещё Муслим Идрисов, начштаба батальйона им. Шейха Мансура, который занял номер 646 в санкцтонном списке Зеленского.
И Салман Сайнароев, номер 659 в этом же списке. Есть в списке и другие бойцы-добровольцы, которых очень сильно хочет заполучить Кремль".

Источник: https://censor.net/ru/n3266960
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23.05.2021 16:38 Відповісти
Тут, главно знать -- шо Малюська камеры распеределяет! ...*)
Воры на Беню наедут -- Зеле век воли не видать!
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23.05.2021 16:37 Відповісти
если чечен тронут, начало пи..ца ихонного точно начнется..нужно было еще и .уцыка алкаша ипучего, за того парня на смерть отданного, мордой о поребрик повозить .***** позорные! У список "злодіїв у законі" внесли чеченців, які воюють на Донбасі за Україну, щоб видати їх Росії - Береза - Цензор.НЕТ 8933
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23.05.2021 16:39 Відповісти
Сторонникам Зеленского пофиг - у них ни ума, ни совести, ни чести.
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23.05.2021 16:40 Відповісти
Так!
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24.05.2021 18:18 Відповісти
Извинения клована перед кадыркой приобретают всё более извращенные формы. Может бубочка и на бутылку присядет?
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23.05.2021 16:46 Відповісти
я не о статье....я о БЕРЁЗЕ.... ну прямо во всех статьях этот БЕРЁЗА, куда не зайди всё критикует ,и всё и про всех абсолютно знает.... наверное он ясновидящий и больше знает чем руководство страны .честно примелькался уже, и надоел..хотя респект большой за тролинг в ООН русских журнашлюх и всякую там падаль...всё видел и знаю...но это не даёт право обсуждать все новости и события в стране и давать советы и критиковать сидя на диване... откуда такие познания во всем том что происходит в стране... это мне напоминает мразь шария сидя в европе он всё и про всех знает..а что не знает то придумает...((
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23.05.2021 16:46 Відповісти
Павлов проанализировал санкционньіе списки от зеленскага?
Названньіх людей в них нет?
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23.05.2021 16:55 Відповісти
Санкции абсолютно незаконны, но и личности, мягко говоря не очень. К примеру Салман Сайнароев, в 2018 году был арестован в Киеве, за разбой с убийством. Чем он занимался в АТО, могу только предположить, Уголовники из "Торнадо" пример
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23.05.2021 16:49 Відповісти
Кто ж тебя так, буряком-свеклой назвал ? У список "злодіїв у законі" внесли чеченців, які воюють на Донбасі за Україну, щоб видати їх Росії - Береза - Цензор.НЕТ 2048
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23.05.2021 17:00 Відповісти
Еще по данному поводу заморачиваться?
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23.05.2021 20:35 Відповісти
Что бригадир дал, то пусть и будет?
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23.05.2021 20:48 Відповісти
це він типу малоросскость свою випячує У список "злодіїв у законі" внесли чеченців, які воюють на Донбасі за Україну, щоб видати їх Росії - Береза - Цензор.НЕТ 9579
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23.05.2021 20:56 Відповісти
Как бы... "вор в законе" служить в армии не будет
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23.05.2021 16:56 Відповісти
Та це всім зрозуміло. Зєля сере нам на голову і регоче. А українці тільки скиглять. Сказати "Зєлю геть" в них не вистачає духу.
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23.05.2021 17:00 Відповісти
Расскажи за кого голосовали юльки во втором туре президентских выборов.С тех пор в их мозгах ничего не поменялось
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23.05.2021 18:16 Відповісти
Оно пару дней назад уже заявило, что и сейчас проголосовал бы за ЗЕ во втором туре, если бы альтернативой был Порох.

Не трогай дебила. У него реально тараканы в голове сальсу танцуют.

Тут "зелю геть", а тут "я бы и сейчас за него проголосовал"
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23.05.2021 18:24 Відповісти
Среднепотолочный юлек по уровню упоротости запросто даст фору махровому ватнику
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23.05.2021 19:44 Відповісти
там секта. Таке логікою не поясниш
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23.05.2021 20:58 Відповісти
Если говоря о политике в основном упоминают его новую прическу или новый костюм, наверное это уже финита.
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24.05.2021 08:22 Відповісти
А у чеченов вроде вообще воров в законе нет, вера не позволяет.
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23.05.2021 18:14 Відповісти
У список "ворів у законі" внесли чеченців, які воюють на Донбасі за Україну, щоб видати їх Росії - Береза - Цензор.НЕТ 6765
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23.05.2021 23:04 Відповісти
повторяю ещё раз...я не о статье я о всёзнающем берёзе в целом....((как увижу список то буду знать что как это.и что такое...((если я чего то или не знаю и не уверен...то я не обсуждаю ничего...а так чесать языками как здесь на форуме сутками бла бла бла ботам и тому подобным ясно за кого...чтобы не делалось...(всё пропало....) а тут и хлебом не коми.... дай покритиковать всех и обосрать...
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23.05.2021 17:00 Відповісти
понимаеш,зедебилотко ты такое, Береза все же , в отличие от тебя,ветеран войны с лаптекопытными,медийный чел,формирующий свой имидж и дорожащий им.Иди,недолугое,зесвидетельствуй в будке
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23.05.2021 17:24 Відповісти
Брехло ти прахобот..
.Береза ..воював ? .

Та воно опісля Майдану всралося та відійшло від Правого сектора ..
А зараз (на зразок ригіАнала Чорновола ) лазить по всім каналам та сайтам
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23.05.2021 17:35 Відповісти
Ну в Іловайську він все ж таки був. Чи заперечиш це?
Зате ти винен у тому, що зараз коїться. Ти винен у зриві операції з вагнерівцями, ти винен у складанні "санкційних списків" на екстрадицію добровольців, ти винен у косоворотці зебіла, ти винен у спаплюженому клованом іміджі України.
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23.05.2021 18:05 Відповісти
портки смени, выкрыватель лаптеногий
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23.05.2021 18:42 Відповісти
Вы случаем не путаете Борислава с Юрием Березой
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23.05.2021 19:43 Відповісти
ДолонеюПоЛобі.жипег

Оце я схибив. Дякую
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23.05.2021 20:11 Відповісти
ты знаешь пороходебилятко ты значит....если я зеледебылятко .я не ветеран ато...мне 65 лет.... но я с ними общаюсь каждый день ....но я на пенсии , и я передавал киборгам своим знакомым киборгом перенесшим операцию... лекарства через него и не мало...и атовцем товарищем другим недавно и немало даже.... так что успаГойся ты не шурши....((я их не просил.но они мне фотоотчёт с передовой присылали и благодарили..както так....((
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23.05.2021 17:41 Відповісти
Проте ти напевно задоволений теперішнім перебігом подій? Задоволений, що злили операцію по терористам, що вбивали наших військових? Задоволений чи ні?
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23.05.2021 18:08 Відповісти
ясно що ні!!!!!!! я все бачу.чітаю. слухаю.... роблю собі висновки...але я не хочу сратися без діла тут..нема здоровья скубтися с ботами і малявками різними...(( якось так вибач... друзі атовці вночі приїхали з київа були на банковій...з мого міста,мене запрошували поїхати...але не можу з різних причин на такі довгі поїздки...((були на банковій і правий сектор и свободовці... фото і відео ось скинуть мені ..
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23.05.2021 18:40 Відповісти
65,-пожилой человек,а все еще вериш в доброго клоуна,марионеток и прочую лапшу квартальную.В твои то годы пора научиться ценить то,что имееш,отличать зерно от плевел.Я отнюдь не сторонник Пороха,у меня к нему много вопросов посложнее ,чем озвученные неЛохом на стадионе.
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23.05.2021 18:46 Відповісти
в щось вірю...в щось не вірю... теж немало питань є...скажу більше....я при порошенко був порохоботом і даже в мережі агітував за нього і яценюка..... до останього так сказати вірив... але в кінці було розочарування в них...голосував за порошенко до речі в першому турі...в другому ні за кого....так на сьогодні мені тут забагато...хай всім щастить...СЛАВА УКРАЇНІ!
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23.05.2021 18:54 Відповісти
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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23.05.2021 20:51 Відповісти
Антиукраинская продажная власть " слуг кремля" даже жёстко прессует -репрессирует украинских защитников Родины участников российско - украинской войны, не говоря про иностранных патриотов воюющих за Украину. Видно перед встречей - сговором уж очень хочет понравится кровавому )(уйлу продажный Юда ЗЕбил капитулянт.. недаром он кроме всего и даже кацапскую косоворотку напялил на себя.
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23.05.2021 17:03 Відповісти
А будет хоть один день, когда Зебилятко не обосрестся?
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23.05.2021 17:07 Відповісти
Та кому ще не зайшло, що СБУ Баканова ----це філія ФСБ.
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23.05.2021 17:05 Відповісти
Давайте по черзі, Порфірію! Ми так сьогодні до всіх не встигнемо! У список "злодіїв у законі" внесли чеченців, які воюють на Донбасі за Україну, щоб видати їх Росії - Береза - Цензор.НЕТ 6300
__________________
(ф)СБУ Баканова У список "злодіїв у законі" внесли чеченців, які воюють на Донбасі за Україну, щоб видати їх Росії - Береза - Цензор.НЕТ 1871
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23.05.2021 17:33 Відповісти
Именно вот такие шаги *********** и будут вести к окончанию войны с рф, именно этого и хотели 73% украинских избирателей - подлость, предательство и поверьте, ни кто не будет тысячами ходить, ездить за членограем по стране и кричать - Зрада, Свинарчуки, Деньги на крови.... Так решило украинское большинство.
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23.05.2021 17:05 Відповісти
Зе як Штірліц - ходить у будьонівці по Берліну косоворотці по Києву, набрав у свою ЗЕкоманду агентів Совка паРаші, молиться на Сталіна , а у нас досі 73% 28% (чи скільки їх там зараз залишилось) населення питають себе: "Та невже він зраднік? Та не може такого бути!"
У список "злодіїв у законі" внесли чеченців, які воюють на Донбасі за Україну, щоб видати їх Росії - Береза - Цензор.НЕТ 929
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23.05.2021 17:06 Відповісти
Всё зло, которое сейчас происходит, нормальным людям, было очевидно задолго до выборов... зелёная плесень не "скурвилась" и не "зрадила" - она была такой всегда и не скрывала этого... И деятели, типа берёзы-бутусова или прочих гриценок-скрыпиных, которые топили Пороха, понимая кого, тем самым, приводят к власти, а теперь рядятся в белое пальто - сообщники и соучастники происходящего.
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23.05.2021 17:34 Відповісти
.....як і барига . який ПРосрав п*ять років . щоб причавити 5 - ту колону запроданців та малоросів .!
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23.05.2021 17:38 Відповісти
повністю згідний. те ж було з Вітею Ростовським - ботва в 10-12 роках шлялась і молилась за кожним кроком. А коли вітя із жадності злетів з котушок, ботва почала скиглити -вітя поганий. Порох їм нічого не обіцяв і не давав "на пропитание". Ігор Валерійович наобіцяв грошей на "мочилово" і тільки помахав долярами, ботва кинулась до гнусавого, а той -явамнічогоневинен. І знову біля розбитого корита. Журналістика -це не друга професія, це кореневий відросток першої, відомої ще з часів Клеопатри, професії.
А те,що береза підмітив, якраз і є природним станом гнусавого і його гопкомпанії.Брехати,брехати (в квардраті чи кубі) для них це нормально. Ще не те почуєте. "Парни в косововоротках" закусили "удила" -або пан або пропав.
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23.05.2021 17:57 Відповісти
кажуть що на опитуванні 25% відповіло, що не розчаровані Зеленським і це співпадає з відсотком за Порошенка У список "злодіїв у законі" внесли чеченців, які воюють на Донбасі за Україну, щоб видати їх Росії - Береза - Цензор.НЕТ 3615
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23.05.2021 21:00 Відповісти
Каких вам еще не хватает доказательств, что страной управляет конченых урод?
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23.05.2021 17:36 Відповісти
Искать пид@расов составлявшего список.. Не обошлось здесь без Татарова.
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23.05.2021 17:44 Відповісти
ЗЕ фашисты у власти. Ничего удивительного.
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23.05.2021 17:59 Відповісти
У список "злодіїв у законі" внесли чеченців, які воюють на Донбасі за Україну, щоб видати їх Росії - Береза - Цензор.НЕТ 4381
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23.05.2021 18:07 Відповісти
Лука Мудищев або бульбофюрер накакав гнусавому і його павліну. Тепер "бізнесменам" з Оману тяжко буде відбрехатись від справи Вагнера. Один із сайтів повідомив, що павлін хоче стати замість Данилова. Схоже на правду. Данилов вже два місяці не появляється на екранах. Перейшов червону лінію і затушував роль самого павліна. Хоча все це робота одного. Хто знав, що руді пише все. А містечкові перці з Брайтон-Біч давно вже "продалися" ФБР. Ви памятаєте, як сміявся в Сенаті спецпредставник Трампа Перрі над зеленським і єрмаком і згадав про "вбитого брата" який потім "воскрес." А схоже вже звикли, кинемо кісточку, а потім будемо торгувати Україною. Україна для них не батьківщина, просто територія,де вони зявилися на світ.
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23.05.2021 18:08 Відповісти
Вот чуяло мое сердце, что ЗЕсрань с этой "борьбой" шото свое замутит.

И вот нате - борьба с ворами в законе превратиласьв борьбу с ветеранами АТО.

И вроде уже ничего неожиданного.
Так у ЗЕ расследование дела Шеремета превратилось в борьбу с ветеранами АТО.
Так у ЗЕ расследование дела "вагнеровцев" превратилось в расследование "переворота" в 2014-м.
Так у ЗЕ борьба с коррупцией превратилась в топ-коррупцию.
Так у ЗЕ борьба с олигархами превратилась в тесное сотрудничество с ними.
Так у ЗЕ децентрализация превратилась в выкачивание бабла из регионов.
Так у ЗЕ борьба с Ковидом превратилась в разворовывание ковидного фонда.
Так у ЗЕ перемирие превратилось в безнаказанное убийство бойцов ВСУ.
Так у ЗЕ прекращение войны превратилось в сдачу территорий Украины.
Так у ЗЕ экономический рывок превратился в крах экономики.
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23.05.2021 18:20 Відповісти
Ворам воевать понятия не позволяют.Тому воры в этот список никак не могли бы попасть.Только по чьему то велению хотению они туда попали У список "злодіїв у законі" внесли чеченців, які воюють на Донбасі за Україну, щоб видати їх Росії - Береза - Цензор.НЕТ 4628
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23.05.2021 18:21 Відповісти
Это всё от того, что при власти сейчас в Украине ПРЕДАТЕЛИ.
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23.05.2021 18:27 Відповісти
Ну це вже перебор! Зелені придурки зовсім обнагліли.
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23.05.2021 18:40 Відповісти
Почему в списке воров в законе нет всего состава ОП во главе со Шмарклей????
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23.05.2021 18:47 Відповісти
наверное потому, что они хотя и воруют по крупному, по жизни остаются, всего-лишь, мелкими петушарами-потерпевшими...
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23.05.2021 20:11 Відповісти
У янелоха оманского все враги, кто за свободную Украину, а главный враг Порошенко.
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23.05.2021 20:34 Відповісти
скільки ці зелені суки будуть вчиняти наругу над україною?
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23.05.2021 20:46 Відповісти
ще 3 роки, а потім 2-й термін.Але до того часу Україна вже буде Кемська волость.
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24.05.2021 07:20 Відповісти
че это за выдумки с "воры в законе"
раньше в новостях такое встречалось, но это были часто приезжие, не граждане
сейчас же в этом списке не только какие то странные "воры", но вроде даже с украинским гражданством
как они там могут быть?
как можно применять какие то "санкции" к собственным гражданам?
обвинение не предъявляют, а санкции вводят
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23.05.2021 21:03 Відповісти
А почему воюют чеченцы а не украинцы?
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23.05.2021 22:08 Відповісти
Немцы вывели Россию из Первой Мировой, проыинансировав и подсунув ей красных популистов.
Кацапы сделали с Украиной то же, подсунув нам ЗЕленых шпионов и предателей
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23.05.2021 22:50 Відповісти
Предлагаю уважаемому Юрию Бутусову направить запрос в ОП: Какой оперативный позывной сейчас у президента Зеленского? И к какой спецслужбе он прикреплен, ГРУ или ФСБ?
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23.05.2021 23:07 Відповісти
И это все на что способен ПС ???????????????????
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24.05.2021 00:28 Відповісти
Ну и будет так. Будете дальше все молчать и наблюдать за тем как сдают, уничтожают патриотов, государство, его интересы так и будет. Нафига вы сидите в ВР, в разных партиях, организациях, какой из вас толк - только болтовня от которой все устали и уже безразличие. А украинцы без руководства - это стадо, режь и издевайся.
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24.05.2021 09:26 Відповісти
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