У список ворів у законі внесли чеченців, які воюють на Донбасі за Україну, щоб видати їх Росії, - Борислав Береза
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Екснардеп Борислав Береза оприлюднив інформацію про те, що в списку санкцій РНБО, в якому є вори в законі, внесли чеченців, які воюють на боці України проти російської агресії на Донбасі, щоб потім видати ФСБ.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.
Береза зазначив: "Вибачте, але це п#здець, мерзота і зрада в одному флаконі. І якщо я так висловлююсь, то значить ця влада перейшла всі червоні лінії".
Він продовжив: "Разом з правозахисниками вивчали список тих осіб, яких приписали до "ворів у законі" і до керівників ОЗУ, і які потрапили під санкції після рішення РНБО і Зеленського. Так ось, ці мерзотники внесли в список чеченців,що воюють на боці України проти російської агресії. Внесли для того, щоб видати їх Росії. Адже в РФ їх давно хоче отримати ФСБ. А знаєте, хто ці люди? Це, наприклад, командир чеченського батальйону імені шейха Мансура під позивним Муслім Чеберлоєвський. Він номер 632 в списку РНБО. А ще Муслім Ідрісов, начштабу батальйону ім. Шейха Мансура, який посідає номер 646 в санкційному списку Зеленського. І Салман Сайнароєв, номер 659 у цьому ж списку. Є в списку й інші бійці-добровольці, яких дуже сильно хоче отримати Кремль".
"На думку експертів і правозахисників це сталося не випадково. Або це частина домовленості Зеленського і Єрмака з Кремлем, або хтось із підлеглих лейтенанта Баканова взяв гроші від ФСБ, щоб внести цих людей в список і вислати їх до Росії, де вони будуть не тільки затримані і піддані тортурам, а й можуть бути вбиті владою, як багато інших опозиціонерів. У будь-якому разі, неприпустимо віддавати РФ тих, хто воював проти Кремля на боці України. Це неприпустимо, як з політичної точки зору, так і з моральної. Здогадуюся, що балаболи з Банкової можуть на своє виправдання почати розпускати чутки, що це якщо ці люди "не вори в законі", то бійці ІГІЛ або взагалі вороги України, але в цю брехню мало хто повірить. Хоча ОП буде дуже старатися, адже не просто так внесли ці прізвища в список. Мабуть, за все заплачено і домовлено. Тому треба щоб про це знало, як можна більше людей і не дати відбутися подібній зраді. Поділіться цією інформацією з усіма", - резюмував Береза.
Береза написав: "А на фото, поруч з покійним командиром ДУК Червнем, боєць з позивним Муслім Чеберлоєвський. І ми повинні зробити все, щоб зірвати зраду, яку намагаються заховати в санкційних списках Зеленського. Ці мерзотники не бояться нічого".
Будь ласка, зачекайте...
сплановано геніально
Але той хто зробив це не міг не залишити слідів
Зєлю геть. Дострокові.
" А знаете, кто эти люди? Это например, командир чеченского батальона имени шейха Мансура под позывным Муслим Чеберлоевский. Он номер 632 в списке СНБО.
А ещё Муслим Идрисов, начштаба батальйона им. Шейха Мансура, который занял номер 646 в санкцтонном списке Зеленского.
И Салман Сайнароев, номер 659 в этом же списке. Есть в списке и другие бойцы-добровольцы, которых очень сильно хочет заполучить Кремль".
Источник: https://censor.net/ru/n3266960
Воры на Беню наедут -- Зеле век воли не видать!
Названньіх людей в них нет?
Не трогай дебила. У него реально тараканы в голове сальсу танцуют.
Тут "зелю геть", а тут "я бы и сейчас за него проголосовал"
.Береза ..воював ? .
Та воно опісля Майдану всралося та відійшло від Правого сектора ..
А зараз (на зразок ригіАнала Чорновола ) лазить по всім каналам та сайтам
Зате ти винен у тому, що зараз коїться. Ти винен у зриві операції з вагнерівцями, ти винен у складанні "санкційних списків" на екстрадицію добровольців, ти винен у косоворотці зебіла, ти винен у спаплюженому клованом іміджі України.
Оце я схибив. Дякую
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(ф)СБУ Баканова
будьонівці по Берлінукосоворотці по Києву, набрав у свою ЗЕкоманду агентів СовкапаРаші, молиться на Сталіна 73%28% (чи скільки їх там зараз залишилось) населення питають себе: "Та невже він зраднік? Та не може такого бути!"
А те,що береза підмітив, якраз і є природним станом гнусавого і його гопкомпанії.Брехати,брехати (в квардраті чи кубі) для них це нормально. Ще не те почуєте. "Парни в косововоротках" закусили "удила" -або пан або пропав.
И вот нате - борьба с ворами в законе превратиласьв борьбу с ветеранами АТО.
И вроде уже ничего неожиданного.
Так у ЗЕ расследование дела Шеремета превратилось в борьбу с ветеранами АТО.
Так у ЗЕ расследование дела "вагнеровцев" превратилось в расследование "переворота" в 2014-м.
Так у ЗЕ борьба с коррупцией превратилась в топ-коррупцию.
Так у ЗЕ борьба с олигархами превратилась в тесное сотрудничество с ними.
Так у ЗЕ децентрализация превратилась в выкачивание бабла из регионов.
Так у ЗЕ борьба с Ковидом превратилась в разворовывание ковидного фонда.
Так у ЗЕ перемирие превратилось в безнаказанное убийство бойцов ВСУ.
Так у ЗЕ прекращение войны превратилось в сдачу территорий Украины.
Так у ЗЕ экономический рывок превратился в крах экономики.
раньше в новостях такое встречалось, но это были часто приезжие, не граждане
сейчас же в этом списке не только какие то странные "воры", но вроде даже с украинским гражданством
как они там могут быть?
как можно применять какие то "санкции" к собственным гражданам?
обвинение не предъявляют, а санкции вводят
Кацапы сделали с Украиной то же, подсунув нам ЗЕленых шпионов и предателей