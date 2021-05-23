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Новини За кордоном
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"Слуга народу" Шевченко радіє затриманню у Мінську журналіста Протасевича: "Ось це державність!"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Євген Шевченко, відомий своєю симпатією до "президента" Білорусі Олександра Лукашенка, радіє затриманню білоруського опозиційного блогера Романа Протасевича.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал нардепа Шевченка.

На думку Шевченка, затримання Романа Протасевича є прикладом "державності".

Також читайте: Бутусов: Лукашенко застосував схему захоплення терористів-"вагнерівців", посадивши пасажирський літак, щоб затримати опозиціонера Протасевича

Слуга народу Шевченко радіє затриманню у Мінську журналіста Протасевича: Ось це державність! 01

Як відомо, 23 травня в Мінську був посаджений літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибуховий пристрій не знайшли, але серед пасажирів був затриманий опозиційний блогер, творець телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич.

Один з лідерів білоруської опозиції Світлана Тіхановська назвала це "операцією спецслужб".

Президент Литви Гітанас Науседа назвав "огидними" дії влади Білорусі і зажадав звільнення блогера Романа Протасевича.
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Топ коментарі
+70
какого только гавна нету в Слугах Урода
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23.05.2021 17:48
+58
Ось такі вони, "Слуги народу"...
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23.05.2021 17:48
+41
При владі в Україні зібралася проросійська шобла.
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23.05.2021 17:49
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23.05.2021 20:50 Відповісти
Держиморда лапотная.Ему холопов только не хватает для государствености.
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23.05.2021 21:06 Відповісти
Он уже позафракцийный.
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23.05.2021 21:06 Відповісти
Шевченко, жаль що таке призвище ,це колоборант це справжнє прорашиське бидло ,пора слугам визначитись з цим негідником.
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23.05.2021 21:12 Відповісти
Але голосували за нього не марсіани, і не кацапи навіть. шлюхи наріду вибрані разом з шмаркєю зеленою більшостю того самого наріда...
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23.05.2021 21:22 Відповісти
Да там наверное около половины таких уродов, кроме шевченко.
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23.05.2021 22:32 Відповісти
Типичная ЗЕмразь.
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23.05.2021 21:23 Відповісти
У мене питання до моїх ЗЕмляків ЗЕлених: вам не соромно за свого обранця? Перед виборами ця морда це лице щоденно заливалось чорною фарбою. Не допомогло.
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23.05.2021 21:35 Відповісти
Немає сумніву,що цей прокацапський покидьок,так само радів коли козломорді скидали вакуумні бомби на лікарні Аллепо.
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23.05.2021 21:37 Відповісти
..вот скажите - каким чином эту мразь можно аннигилировать, пока она сама-собой не сгнила...???!!!- это НеВОЗМОЖНО БОЛЬШЕ ТЕРПЕТЬ,,!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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23.05.2021 21:49 Відповісти
Он походу больной на всю голову. Пусть и ему ЕС всыпят полезных санкций, это никуда не годится.
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23.05.2021 21:55 Відповісти
ну неужели...- там, в стольном..- некому этой кончено-совковой мрази если не пасть, то мозги закрыть наххх к е..ниной маме..????)))
шо - бросать всё, дуть в киев решать проблему ОДНОГО-двух конченых олифренов...(без пытань - токо законными способами, шоб не вопросов от (Ф)сбу и др.хни..)???- ну не верю я в толерантность наших спецслужб
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23.05.2021 21:57 Відповісти
Этот гнида, позорит нашего Шевченко, не место ему в слугах народа, пусть дрыскает к своему Лукашенко и там будет пока не сдохнет.
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23.05.2021 22:41 Відповісти
УБОГИЙ КОЗАЧОК
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23.05.2021 23:07 Відповісти
Слуги урода жрите. Это ваш человечик, ваш ДУРАЧЕК, именно дурачек, даже не дурак. Дурак бы не публиковал мысли публично, не восхвалял бы КГБ, Белорусь и Лукашенка в частности. Элементарно подумать 10 секунд. Тупо дурик-зебил. Мозгов НЕТ. Кого понабрали ....
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23.05.2021 23:30 Відповісти
вот когда "Слуга народа" Шевченко будет болтаться на березе и ветер будет расхитувать его жалкую тушку-вот ето будет государственность!
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23.05.2021 23:55 Відповісти
Тюхтій, телепень, одоробло та ін. - слова, що використовується для позначення вайлуватої, неповороткої і не надто розумної людини.
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24.05.2021 02:26 Відповісти
это вы обрисовали постордынскую ситуацию в андрофагии, после успешного там парада суверенитеров, куда перед этим сбежит наше одоробло.
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24.05.2021 02:28 Відповісти
Пид@р ! ! !
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24.05.2021 07:17 Відповісти
да прибейте кто-то эту тварь.....
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24.05.2021 15:00 Відповісти
Сколько еще мрази у нас в стране?,особенно появилось с приходом лакеев,навыбирали черт сам не знает кого но только не патриотов Украины.
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24.05.2021 17:30 Відповісти
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