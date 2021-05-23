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Ворог обстріляв позиції ОС біля Гранітного та Світлодарська, без втрат, - пресцентр

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Ворог обстріляв позиції ОС біля Гранітного та Світлодарська, без втрат, - пресцентр

Російсько-окупаційні війська продовжують вести провокаційні обстріли в бік позицій Об'єднаних сил.

Протягом поточної доби, 23 травня, було зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню. Зокрема, поблизу селища Гранітне ворог застосував великокаліберні кулемети і станкові протитанкові гранатомети, а біля Світлодарська - ще й автоматичні станкові гранатомети. Бойових втрат у результаті ворожого вогню немає" , - цитує Цензор.НЕТ повідомлення пресцентру Об'єднаних сил.

Зазначається, що про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представникам Місії ОБСЄ.

Крім того, 23 травня піротехнічні розрахунки ДСНС розмінували майже 3 гектари території і передали на знищення 31 вибухонебезпечний предмет.

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Ворог обстріляв позиції ОС біля Гранітного та Світлодарська, без втрат, - пресцентр 01

Нагадаємо, 22 травня зафіксовано 12 порушення режиму припинення вогню противником. Російські найманці використовували міномети 120-го і 82-го калібрів, ручні протитанкові і підствольні гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

Зазначається, що з мінометів 120-го калібру противник зробив обстріл цивільної інфраструктури населеного пункту Піски. Внаслідок попадання міни був пошкоджений приватний будинок, жителю якого дивом вдалося врятуватися.
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Кто такой Враг? Наверно, кому-то ночью делать нечего.
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23.05.2021 18:37 Відповісти
Опять какой-то Враг кого-то уничтожил.
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23.05.2021 18:40 Відповісти
 
 