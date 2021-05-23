Закликаю союзників по ЄС і НАТО негайно відреагувати, - президент Литви Науседа про затримання у Мінську блогера Протасевича

Президент Литви Гітанас Науседа закликав НАТО і ЄС відреагувати на загрозу Білорусі міжнародній цивільній авіації після затримання в Мінську опозиційного блогера Романа Протасевича.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться на офіційному сайті президента Литви.

"Я закликаю союзників по НАТО і ЄС негайно відреагувати на загрозу, яку білоруський режим представляє для міжнародної цивільної авіації. Міжнародне співтовариство має вжити термінових заходів для того, щоб подібні інциденти не повторилися. Я буду говорити про це на Раді ЄС, яка розпочнеться завтра в Брюсселі", - йдеться в повідомленні литовського президента.

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Як відомо, 23 травня в Мінську був посаджений літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибуховий пристрій не знайшли, але серед пасажирів був затриманий опозиційний блогер, творець телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич.

Один з лідерів білоруської опозиції Світлана Тіхановська назвала це "операцією спецслужб".

Президент Литви Гітанас Науседа назвав "огидними" дії влади Білорусі і зажадав звільнення блогера Романа Протасевича.