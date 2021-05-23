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Новини За кордоном
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Литва (1536) Мінськ (785) Ryanair (125) Науседа Гітанас (255) Протасевич Роман (296)

Закликаю союзників по ЄС і НАТО негайно відреагувати, - президент Литви Науседа про затримання у Мінську блогера Протасевича

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Закликаю союзників по ЄС і НАТО негайно відреагувати, - президент Литви Науседа про затримання у Мінську блогера Протасевича

Президент Литви Гітанас Науседа закликав НАТО і ЄС відреагувати на загрозу Білорусі міжнародній цивільній авіації після затримання в Мінську опозиційного блогера Романа Протасевича.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться на офіційному сайті президента Литви.

"Я закликаю союзників по НАТО і ЄС негайно відреагувати на загрозу, яку білоруський режим представляє для міжнародної цивільної авіації. Міжнародне співтовариство має вжити термінових заходів для того, щоб подібні інциденти не повторилися. Я буду говорити про це на Раді ЄС, яка розпочнеться завтра в Брюсселі", - йдеться в повідомленні литовського президента.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Шевченко радіє затриманню у Мінську журналіста Протасевича: "Ось це державність!"

Як відомо, 23 травня в Мінську був посаджений літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибуховий пристрій не знайшли, але серед пасажирів був затриманий опозиційний блогер, творець телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич.

Один з лідерів білоруської опозиції Світлана Тіхановська назвала це "операцією спецслужб".

Президент Литви Гітанас Науседа назвав "огидними" дії влади Білорусі і зажадав звільнення блогера Романа Протасевича.
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Топ коментарі
+13
Союзники АО "ЕС" молчат...
Некогда им.
Подсчитывают возможный доход от ЗАО "СП-2".
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23.05.2021 18:21
+13
Виключити із ІКАО, закрити повітряний простір для міжнародних перельотів, хай на своїх Ту-152 літають )
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23.05.2021 18:22
+13
По сути имеем насильственным образом прерванный полет гражданского судна с использованием всей государственной машины... если это пропустить мимо, - в следующий раз они просто собьют кого-то только потому, что в салоне предположительно будет находиться бело-красный флаг...
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23.05.2021 18:37
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и арестовать Луку , он заложил бомбу !
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23.05.2021 18:20 Відповісти
Призываю союзников ао ЕС и НАТО немедленно отреагировать, - президент Литвы Науседа о задержании в Минске блогера Протасевича - Цензор.НЕТ 1473
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23.05.2021 18:25 Відповісти
Союзники АО "ЕС" молчат...
Некогда им.
Подсчитывают возможный доход от ЗАО "СП-2".
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23.05.2021 18:21 Відповісти
что может сделать ЕС в условно независимом государстве, если массу, живущую в этом государстве все устраивает? ну пусть не всех, есть там немного граждан, но большую часть массы. в придачу даже тех, кого не устраивает подобное положение вещей, неровно дышат в сторону ***** и паРашы, а не цивилизации.
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23.05.2021 19:02 Відповісти
То что предложила Тихановская: выкинуть Белорусь из международных авиаперевозок: будут летать в парашку и из парашки.
Это достаточно сильный удар.
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23.05.2021 19:12 Відповісти
по кому? разве что по населению. лукашеску же пох, он дальше паРашы не выездной.
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23.05.2021 19:28 Відповісти
бульбофюреру глубоко пофиг (у него ***** в подписке)
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23.05.2021 18:21 Відповісти
а Зеля - не союзник НАТО... Він тільки - шантажист НАТО ("пачіму я не в НАТО"). А там - своїх мадьяр вистачає...
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23.05.2021 18:22 Відповісти
Виключити із ІКАО, закрити повітряний простір для міжнародних перельотів, хай на своїх Ту-152 літають )
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23.05.2021 18:22 Відповісти
в данный момент над территорией Беларуси 16 самолетов, столько же и над Украиной. Не тешьте себя иллюзиями. Максимум заплатят штраф.
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23.05.2021 18:39 Відповісти
В смысле " в данный момент над территорией...." немного ясности внесите пожалуйста
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23.05.2021 20:20 Відповісти
Ту 152 как таковой не существует ,в гугл найден лишь экземпляр на картинке как проект и не более, возможно имели ввиду Ту 154 и ещё Белоруссия не имеет своих самолётов так как не имеет заводов производящих самолёты, в отличие от Украины и раши
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23.05.2021 19:05 Відповісти
Хочу виразити свою "глибокостурбованозанепокоєність". це все чого можна чекати і від союзників та НАТО.
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23.05.2021 18:24 Відповісти
Eto ize bezpredel so storoni fasista lukosenka.Eto kak pirati Somali nicem neluce.
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23.05.2021 18:27 Відповісти
Eto uZHe beSpredel so storonY fasHista lukAsHenka.Eto kak SOMALIYSKIYE piratY nicHem ne lucHSHe.

Думаю тебе пригодится и пойдёт на пользу "пират" vidasik Закликаю союзників по ЄС і НАТО негайно відреагувати, - президент Литви Науседа про затримання у Мінську блогера Протасевича - Цензор.НЕТ 1871
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23.05.2021 19:36 Відповісти
Надо батьку напугать распространением по его бульбам колорадского жука
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23.05.2021 18:28 Відповісти
ежа? опой?... тот колорадский жук с востока там топчется уже столетиями...
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23.05.2021 18:32 Відповісти
щя только озабоченность побольше из штанов достанут !
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23.05.2021 18:28 Відповісти
Я 12 балів кидав Вільнюсу!
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23.05.2021 18:31 Відповісти
Мойша, ваша кантора працуе старымі метадамі. Спачатку вы пастраляць опозиционеров, затым незадаволеных, потым пастраляць тых на каго настукаюць, а ўжо потым пастраляць тых хто пастраляў, г.зн. сваіх жа. Так, што павышайце чаргу чацвёртая. І яна абавязкова наступіць.
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23.05.2021 18:35 Відповісти
А сколько было визга в свое врем из-за того, что самолет с вагнеровцами якобы невозможно было посадить... Выходит можно? Нужно просто очень сильно захотеть...
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23.05.2021 18:36 Відповісти
Власти Турции были предупреждены нами и не возражали. Усатая шлюха же устроила террористический акт.
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23.05.2021 18:50 Відповісти
там не обов'язково було на бомбу звалювати. Достатньо було проінструктувати командира та бортінженера стосовно якоїсь нештатної ситуації; наприклад, накрився якийсь датчик навігації над морем... Мовляв, треба поміняти.
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23.05.2021 18:54 Відповісти
По сути имеем насильственным образом прерванный полет гражданского судна с использованием всей государственной машины... если это пропустить мимо, - в следующий раз они просто собьют кого-то только потому, что в салоне предположительно будет находиться бело-красный флаг...
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23.05.2021 18:37 Відповісти
По сути, это угон. Тоже самое, что прямо на взлете ткнуть ствол в затылок пилота и потребовать лететь не в Вильнюс а в Минск. Терроризм.
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23.05.2021 18:56 Відповісти
А парня жалко, конечно. Попасть к таким упырям это просто смертный приговор...
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23.05.2021 18:37 Відповісти
Понятно, что буря в стакане. Но! Литовец жопу поднял и то, что надо сказал. Где 73-х процентный? Ждёт отмашки путина? Люди! Кого Вы возвели на трон?!
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23.05.2021 18:38 Відповісти
А шо каже Трюдо?
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23.05.2021 18:58 Відповісти
Затримали у радянському стилі (за усяку ціну) так як би це був Бен Ладен Закликаю союзників по ЄС і НАТО негайно відреагувати, - президент Литви Науседа про затримання у Мінську блогера Протасевича - Цензор.НЕТ 1929
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23.05.2021 18:40 Відповісти
Зашквар лукашенковской гэбни как раз подпадает под суровое наказание. Если ЕС не накажет завтра таракана и его режим еще сильнее, то грош цена этим "демократам". Для начала нужно закрыть небо для белоруских самолётов, а потом еще ******* санкций
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23.05.2021 18:52 Відповісти
а как они его могут наказать? все санкции, что могли ввести, давно введены. По второму кругу что ли идти? Ну наложат санкции на диспетчера и пилота истребителя-дальше что?
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23.05.2021 19:12 Відповісти
Почти в каждом вашем коменте намёк про бутылку Закликаю союзників по ЄС і НАТО негайно відреагувати, - президент Литви Науседа про затримання у Мінську блогера Протасевича - Цензор.НЕТ 4247
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23.05.2021 20:10 Відповісти
его просто в детстве обижали, он из гыговской бригады, уволенной из стекольного завода по причине не целевого использования продукции
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23.05.2021 20:28 Відповісти
Чекаємо розслідування Білінгкет по "вагнеровцям".
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23.05.2021 18:57 Відповісти
Чехия, тоже, как-то взывала к европейской солидарности
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23.05.2021 18:58 Відповісти
Посадили при помощи миг-29?... объявляйте бесполетную зону
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23.05.2021 19:00 Відповісти
Сейчас ЕС и глух, и нем. Им некогда, они прокладывают нордстрим №2.
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23.05.2021 19:07 Відповісти
Они выразят обеспокоенность и все, ничего личного просто бизнес😁😁😁😁😁
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23.05.2021 19:09 Відповісти
А Косоворот купить більше електроєнергія у бульбафюрера... обрали Г.
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23.05.2021 19:22 Відповісти
Я уже говорил - у запада нет мер которых бы испугался Лукашенко. Сила Лукашенко в Путине, а запад любит деньги Путина, поэтому,как говорится, всё.
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23.05.2021 19:39 Відповісти
Принуждение к посадке самолета иностранной авиакомпании - это без всяких вопросов АКТ МЕЖДУНАРОДНОГО ТЕРРОРИЗМА !
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23.05.2021 20:02 Відповісти
Закликаю союзників по ЄС і НАТО негайно відреагувати, - президент Литви Науседа про затримання у Мінську блогера Протасевича - Цензор.НЕТ 7168
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23.05.2021 20:06 Відповісти
"Призываю союзников по ЕС и НАТО немедленно отреагировать, - президент Литвы Науседа о задержании в Минске блогера Протасевича"
_Ага, сичас...
Закликаю союзників по ЄС і НАТО негайно відреагувати, - президент Литви Науседа про затримання у Мінську блогера Протасевича - Цензор.НЕТ 9614
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23.05.2021 21:52 Відповісти
запад может только обосраться.....
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24.05.2021 15:02 Відповісти
 
 