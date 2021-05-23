США погоджує з Офісом Президента українську повістку на переговорах Байдена з Путіним, - Арестович

Президенти США і Росії Джо Байден і Володимир Путін будуть порушувати українське питання на двосторонніх переговорах, підготовка до яких ще триває.

Про це заявив спікер української делегації в Тристоронній контактній групі Олексій Арестович в ефірі телекалу "Дом", передає Цензор.НЕТ.

За його словами, адміністрація президента США погоджує зараз з Офісом Президента України цей порядок.

"Ця повістка узгоджується з Офісом Президента України дуже щільно зараз. Тобто не можна говорити, що американці там без нас хочуть домовитися. Ні, ми в дуже тісному зв'язку з американською адміністрацією, забезпечуємо наші національні інтереси. Можливо, просунеться щось після цього" , - розповів Арестович.

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Він також зазначив, що триває підготовка до переговорів президента Володимира Зеленського з Путіним.

Нагадаємо, 20 травня держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що зустріч президентів Росії Володимира Путіна та США Джо Байдена може відбутися найближчими тижнями.