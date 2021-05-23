США погоджує з Офісом Президента українську повістку на переговорах Байдена з Путіним, - Арестович
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Президенти США і Росії Джо Байден і Володимир Путін будуть порушувати українське питання на двосторонніх переговорах, підготовка до яких ще триває.
Про це заявив спікер української делегації в Тристоронній контактній групі Олексій Арестович в ефірі телекалу "Дом", передає Цензор.НЕТ.
За його словами, адміністрація президента США погоджує зараз з Офісом Президента України цей порядок.
"Ця повістка узгоджується з Офісом Президента України дуже щільно зараз. Тобто не можна говорити, що американці там без нас хочуть домовитися. Ні, ми в дуже тісному зв'язку з американською адміністрацією, забезпечуємо наші національні інтереси. Можливо, просунеться щось після цього" , - розповів Арестович.
Він також зазначив, що триває підготовка до переговорів президента Володимира Зеленського з Путіним.
Нагадаємо, 20 травня держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що зустріч президентів Росії Володимира Путіна та США Джо Байдена може відбутися найближчими тижнями.
Будь ласка, зачекайте...
Ведь все прекрасно понимают, что ни Донбасс, ни Крым с клоуном ***** обсуждать не будет.
2. Про Донбасс тоже пусто. У ЗЕ нет козырей от слова совсем. Разве что он предложит еще дальше вглубь Украины ВСУ отвести.
Чтобы торговаться с ****** саначала надо здорово его прищемить, а у ЗЕ кишка тонка.
Клоуны на переговорах не нужны.
Отчего-То Вспоминается Старая Частушка…: «Сам Он Парень Неплохой, Только Ссытся И Глухой».
11 Декабря, 2019
Зеленский это Коллективный Обыватель
Немножко хороший. Немножко грустный, немножко тревожный. Немножко переживающий за судьбу страны.
Множко не любящий трудностей и этой вашей войны.
Немножко смешной. Немножко придурковатый.
И самое главное - пустой, как все обыватели.
В том месте, где у профессионального политика, какой бы негодяй он не был, профессиональные навыки и представления, у Зеленского - обывательская вакуоль.
Хлопец ввалился в высокие международные отношения и тяжкие внутренние расклады с комплексом политических предоставлений таксиста.
Точнее: с комплексами и представлениями таксиста.
У мало-мальски грамотного человека, который провёл в политике хотя бы пару сезонов, никогда бы не возникла идея, что Путин, потратившийся годы, жизни, огромные деньги, репутацию и место в международной политике на создание военного и политического инструмента давления на Украину и Европу (ОРДЛО), откажется от этого инструмента, потому, что ему «…просто посмотрели в глаза».
И уж точно бы не поверил, что он может использовать всех для своих целей, а потом скинуть их, «….а они соберут весь негатив».
Эта мантра, отчего-то страшно популярная у тех, кто считает себя политтехнологами, не работает последних 28 лет.
Особенно в игре таксистов против министров МВД.
Теперь водитель нашего зеленоглазого такси, ускоренно проходит программу обучения. За счёт тех, кто его выбрал. В смартфоне.
Так работает политика идентичности: обыватель выбирает себя - коллективную пустоту и думает, что наполнит ее своими смыслами.
Что такой же, как они, парень отомстит за них олигархам.
А потом оказывается, что пустоту надувают профессиональные надувальщики, а обывателю, в лучшем случае, дают посмотреть. За его же деньги.
Вони б ще з мертветчуком, Рабіновичем чи Бойком це узгоджували...
Так я й думав.
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Я конечно не Ванга, но думаю обсуждение закончится не начинаясь, фразой: "Мы не сторона конфликта, пусть решают между собой"