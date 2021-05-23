УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
10531 відвідувач онлайн
Новини Політика України
3 166 36
Байден (2324) перемовини (2483) Путін (21440) США (14465) Офіс Президента (1750) Арестович Олексій (372)

США погоджує з Офісом Президента українську повістку на переговорах Байдена з Путіним, - Арестович

Новини Цензор.НЕТ Політика України

США погоджує з Офісом Президента українську повістку на переговорах Байдена з Путіним, - Арестович

Президенти США і Росії Джо Байден і Володимир Путін будуть порушувати українське питання на двосторонніх переговорах, підготовка до яких ще триває.

Про це заявив спікер української делегації в Тристоронній контактній групі Олексій Арестович в ефірі телекалу "Дом", передає Цензор.НЕТ.

За його словами, адміністрація президента США погоджує зараз з Офісом Президента України цей порядок.

"Ця повістка узгоджується з Офісом Президента України дуже щільно зараз. Тобто не можна говорити, що американці там без нас хочуть домовитися. Ні, ми в дуже тісному зв'язку з американською адміністрацією, забезпечуємо наші національні інтереси. Можливо, просунеться щось після цього" , - розповів Арестович.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін на зустрічі із Зеленським не обговорюватиме приналежність Криму, - Пєсков

Він також зазначив, що триває підготовка до переговорів президента Володимира Зеленського з Путіним.

Нагадаємо, 20 травня держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що зустріч президентів Росії Володимира Путіна та США Джо Байдена може відбутися найближчими тижнями.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+14
Лучше бы Арестович рассказал зачем на самом деле ЗЕ к ***** прется.

Ведь все прекрасно понимают, что ни Донбасс, ни Крым с клоуном ***** обсуждать не будет.
показати весь коментар
23.05.2021 18:42
+12
США согласовывает с Офисом Президента украинскую повестку на переговорах Байдена с Путиным, - Арестович - Цензор.НЕТ 4798
показати весь коментар
23.05.2021 18:54
+9
Опять люся пыхнула или нюхнула США согласовывает с Офисом Президента украинскую повестку на переговорах Байдена с Путиным, - Арестович - Цензор.НЕТ 3291
показати весь коментар
23.05.2021 18:43
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Лучше бы Арестович рассказал зачем на самом деле ЗЕ к ***** прется.

Ведь все прекрасно понимают, что ни Донбасс, ни Крым с клоуном ***** обсуждать не будет.
показати весь коментар
23.05.2021 18:42 Відповісти
Вот когда не будет обсуждать , тогда и можно будет сказать, что ***** отказался, именно за этим и "прётся" США согласовывает с Офисом Президента украинскую повестку на переговорах Байдена с Путиным, - Арестович - Цензор.НЕТ 1735
показати весь коментар
23.05.2021 18:53 Відповісти
1. Про Крым уже Песков сказал, что кина не будет.
2. Про Донбасс тоже пусто. У ЗЕ нет козырей от слова совсем. Разве что он предложит еще дальше вглубь Украины ВСУ отвести.

Чтобы торговаться с ****** саначала надо здорово его прищемить, а у ЗЕ кишка тонка.
показати весь коментар
23.05.2021 21:44 Відповісти
До задницы, чего там сказал Песков, нужно чтобы ***** официально отказался, чтобы европейских клоунов можно было носом тыкать и стараться привлечь к переговорам США. а иначе никак ..)
показати весь коментар
23.05.2021 21:54 Відповісти
Байден без клоуна встретится с ******.

Клоуны на переговорах не нужны.
показати весь коментар
23.05.2021 21:55 Відповісти
Хочешь запретить Байдену встречаться с ******? США погоджує з Офісом Президента українську повістку на переговорах Байдена з Путіним, - Арестович - Цензор.НЕТ 8041
показати весь коментар
23.05.2021 22:15 Відповісти
США согласовивают!!! Афігєть! Вони спецоперцію ведуть на двох напрямках - ОПУ-КРЕМЛЬ ! А вова преться собі гарантії пробивати.
показати весь коментар
23.05.2021 19:15 Відповісти
Исходя из понимания внешней политики нашим действующим величайшем ЗЕлидером... То лучше пусть взрослые дяди без него пообщаются. Не надо нам такого позора с бегающими глазками на этой встрече. Ему так и не дошло за 2 года что такое субъект внешней политики и что такое объект...
показати весь коментар
23.05.2021 19:26 Відповісти
может и обсудить, скажет, что мы должны террористов обслуживать за свой счёт. А косоворотчик только согласится.
показати весь коментар
23.05.2021 19:34 Відповісти
Опять люся пыхнула или нюхнула США согласовывает с Офисом Президента украинскую повестку на переговорах Байдена с Путиным, - Арестович - Цензор.НЕТ 3291
показати весь коментар
23.05.2021 18:43 Відповісти
Закусывать надо.
показати весь коментар
23.05.2021 18:43 Відповісти
Хорошо шо госдеп в первую очередь проинформировал про повестку встречи Байдена с путином люсю арестович
показати весь коментар
23.05.2021 18:47 Відповісти
Люська, передай сс&куну, что "готов стать на колені" - не варіант.
показати весь коментар
23.05.2021 18:48 Відповісти
От это уровень!!! Вот это номер!!! США аж СОГЛАСОВЫВАЕТ))))))))))))))) с косовороточным косноязычным криворогим ушлёпком.... о чём говорить с Путиным в вопросе Украины!!!???)))))
показати весь коментар
23.05.2021 18:52 Відповісти
Бред.... Во власти всё делают на оборот, Запад и США просят одно, они делают другое. К сожалению, США не может с нынешней властью нормально разговаривать. Украина начинает входить в очень плохое время из-за нынешней власти.
показати весь коментар
23.05.2021 18:53 Відповісти
США согласовывает с Офисом Президента украинскую повестку на переговорах Байдена с Путиным, - Арестович - Цензор.НЕТ 4798
показати весь коментар
23.05.2021 18:54 Відповісти
Щоб впевненіше і з надією прожити сьогоднішнє...
показати весь коментар
23.05.2021 18:58 Відповісти
США погоджує з Офісом Президента українську повістку на переговорах Байдена з Путіним, - Арестович - Цензор.НЕТ 9385
показати весь коментар
23.05.2021 19:08 Відповісти
Знову базіка аристович дає якісь пояснення для лохів
показати весь коментар
23.05.2021 18:55 Відповісти
Арестович О Зеленском:
Отчего-То Вспоминается Старая Частушка…: «Сам Он Парень Неплохой, Только Ссытся И Глухой».
11 Декабря, 2019

Зеленский это Коллективный Обыватель
Немножко хороший. Немножко грустный, немножко тревожный. Немножко переживающий за судьбу страны.
Множко не любящий трудностей и этой вашей войны.
Немножко смешной. Немножко придурковатый.
И самое главное - пустой, как все обыватели.
В том месте, где у профессионального политика, какой бы негодяй он не был, профессиональные навыки и представления, у Зеленского - обывательская вакуоль.
Хлопец ввалился в высокие международные отношения и тяжкие внутренние расклады с комплексом политических предоставлений таксиста.
Точнее: с комплексами и представлениями таксиста.
У мало-мальски грамотного человека, который провёл в политике хотя бы пару сезонов, никогда бы не возникла идея, что Путин, потратившийся годы, жизни, огромные деньги, репутацию и место в международной политике на создание военного и политического инструмента давления на Украину и Европу (ОРДЛО), откажется от этого инструмента, потому, что ему «…просто посмотрели в глаза».
показати весь коментар
23.05.2021 18:59 Відповісти
Мало-мальски грамотный не то, что по-политик - таксист, никогда не дал бы втянуть себя в шоу Авакова.
И уж точно бы не поверил, что он может использовать всех для своих целей, а потом скинуть их, «….а они соберут весь негатив».
Эта мантра, отчего-то страшно популярная у тех, кто считает себя политтехнологами, не работает последних 28 лет.
Особенно в игре таксистов против министров МВД.
Теперь водитель нашего зеленоглазого такси, ускоренно проходит программу обучения. За счёт тех, кто его выбрал. В смартфоне.
Так работает политика идентичности: обыватель выбирает себя - коллективную пустоту и думает, что наполнит ее своими смыслами.
Что такой же, как они, парень отомстит за них олигархам.
А потом оказывается, что пустоту надувают профессиональные надувальщики, а обывателю, в лучшем случае, дают посмотреть. За его же деньги.
показати весь коментар
23.05.2021 19:00 Відповісти
Всё, что Штаты согласовывают с ОПой Зели через час будет известно }{уйлу через предателя Дерьмака. США согласовывает с Офисом Президента украинскую повестку на переговорах Байдена с Путиным, - Арестович - Цензор.НЕТ 4767
показати весь коментар
23.05.2021 19:01 Відповісти
Теперь и Дерьмак играет арестовичем на рояле...
показати весь коментар
23.05.2021 19:06 Відповісти
Отсасович,за такую брехню, можно и ниже пояса получить от Американцев. Это тебе не в Украине и про украинцев брехать.
показати весь коментар
23.05.2021 19:07 Відповісти
"Согласовывать" треба не з ОПою та усілякою зеленню, а з Кривавим Пастором, Порохом, Зеркаль, Сєнєю "Джихад" Кроліком... Ну на крайняк з Парубієм чи Гройсманом...
Вони б ще з мертветчуком, Рабіновичем чи Бойком це узгоджували...
показати весь коментар
23.05.2021 19:12 Відповісти
Скидається на відволікання уваги щодо внесення вайнахів у список злодіїв в "законі".
показати весь коментар
23.05.2021 19:15 Відповісти
Тобто,не з Зєлєнскім,а саме з Офісом.
Так я й думав.
США погоджує з Офісом Президента українську повістку на переговорах Байдена з Путіним, - Арестович - Цензор.НЕТ 6264
показати весь коментар
23.05.2021 19:40 Відповісти
А шо Аристарх сейчас говорит про невозможность посадить самолет с вагнеровцами?
показати весь коментар
23.05.2021 19:46 Відповісти
Сказочник люся.
показати весь коментар
23.05.2021 20:33 Відповісти
США погоджує з Офісом Президента українську повістку на переговорах Байдена з Путіним, - Арестович - Цензор.НЕТ 6715
показати весь коментар
23.05.2021 20:52 Відповісти
То есть Сопля,уже и Байденом командует?Можете Оно его на своем инструменте вертит?Крутая Шмаркля однако,зельоные прослезитесь от счастья.
показати весь коментар
23.05.2021 21:04 Відповісти
По его словам, администрация президента США согласовывает сейчас с Офисом Президента Украины эту повестку. Источник: https://censor.net/ru/n3266974
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Я конечно не Ванга, но думаю обсуждение закончится не начинаясь, фразой: "Мы не сторона конфликта, пусть решают между собой"
показати весь коментар
23.05.2021 22:15 Відповісти
 
 