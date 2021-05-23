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Україна і ЄС досягли політичної домовленості про взаємне визнання "паспортів вакцинації", - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

Україна і ЄС досягли політичної домовленості про взаємне визнання

Україна і Європейський союз досягли політичної домовленості про взаємне визнання так званих паспортів вакцинації.

Про це повідомив у фейсбуці  прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.

Він нагадав, що ЄС оголосив про запровадження до кінця червня цифрових сертифікатів, які міститимуть дані про вакцинацію, тести на COVID-19 та набутий імунітет після хвороби. Ще на початку розроблення цієї ініціативи дав доручення міністрам спільно з Єврокомісією напрацювати відповідний сертифікат в Україні.

"Цього тижня віцепрем’єрка Ольга Стефанішина у Брюсселі досягла з представниками ЄС політичної згоди про можливість взаємного визнання цифрових сертифікатів. Українці повинні отримати можливість вільно пересуватися Євросоюзом, тож розраховую на результативну роботу міністрів у цьому питанні", - зазначив Шмигаль.

Також читайте: Медведчук здав на зберігання дипломатичний і закордонний паспорти, - Офіс генпрокурора

Нагадаємо, паспорти вакцинації проти коронавірусу повинні почати працювати в ЄС вже 1 липня. Тоді ж документ планують запустити в Україні.
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Топ коментарі
+4
Сегодня просто день охренительных историй от власти. Что они курят такое забористое?
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23.05.2021 19:14
+4
Прирівняли людей до тварин .кожному ветпаспорт в зуби і бірку про стерилізацію в вухо...
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23.05.2021 19:38
+4
коронобесием рулят политики . Эпидемиолагов не спрашивают.
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23.05.2021 20:59
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Сегодня просто день охренительных историй от власти. Что они курят такое забористое?
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23.05.2021 19:14 Відповісти
Й знову не Кулєба на темі закордонних справ! Чи він сам відмовляється від смердючих заяв, чи ЗЕбарани не пускають?
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23.05.2021 19:33 Відповісти
Курит только зеля, остальные сами по себе убогие.
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23.05.2021 19:37 Відповісти
**********.....
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23.05.2021 19:29 Відповісти
Прирівняли людей до тварин .кожному ветпаспорт в зуби і бірку про стерилізацію в вухо...
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23.05.2021 19:38 Відповісти
В международной практике, есть рискованные страны в которые запрещен въезд без определенных вакцинаций: типа малярии и тд. Так что животные - это те которые живут реальностью каменного века, где лечили кизяками и подорожником.
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23.05.2021 19:54 Відповісти
і ті .які колють собі всяке лайно за яке НІХТО НЕ НЕСЕ ЖОДНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ .бо тільки тварини .які є абсолютно безправними істотами.дозволяють проводити на собі медичні експерименти...
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23.05.2021 21:12 Відповісти
а что, разве вирусобесные папирцы входят в пакет документов безвиза?
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23.05.2021 19:50 Відповісти
шмыгаль добазарился, чтобы мажоры квартала95, а также зе-*****, которых уже вмазали пфайзером могли беспрепятственно отдыхать в гейропе, пока лошары 73% будут и дальше верить в сказки, что бубочка всех граждан страны вакцинирует к 24 августа.
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23.05.2021 19:51 Відповісти
Я так себе на минуточку извиняюсь, но имею таки спросить, а в ЕС знают за то шо лакей ахметова шмыгал с ними за то договорился? Опыт жизни в последние два года мне подсказывает, что в ЕС даже не догадываются, что шмыгаль с ними договорился.
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23.05.2021 19:56 Відповісти
Україна і ЄС досягли політичної домовленості про взаємне визнання "паспортів вакцинації", - Шмигаль - Цензор.НЕТ 1911 Україна і ЄС досягли політичної домовленості про взаємне визнання "паспортів вакцинації", - Шмигаль - Цензор.НЕТ 3972 Україна і ЄС досягли політичної домовленості про взаємне визнання "паспортів вакцинації", - Шмигаль - Цензор.НЕТ 1911 Україна і ЄС досягли політичної домовленості про взаємне визнання "паспортів вакцинації", - Шмигаль - Цензор.НЕТ 3972 Україна і ЄС досягли політичної домовленості про взаємне визнання "паспортів вакцинації", - Шмигаль - Цензор.НЕТ 1911

Україна і ЄС досягли політичної домовленості про взаємне визнання "паспортів вакцинації", - Шмигаль - Цензор.НЕТ 7208
Україна і ЄС досягли політичної домовленості про взаємне визнання "паспортів вакцинації", - Шмигаль - Цензор.НЕТ 8183
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23.05.2021 20:47 Відповісти
в моєго стафа аналогічний "паспорт")
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23.05.2021 21:14 Відповісти
коронобесием рулят политики . Эпидемиолагов не спрашивают.
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23.05.2021 20:59 Відповісти
стада довольных не слышно. пнх со своей простудой
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23.05.2021 22:25 Відповісти
Шмыга, есть только 4 вакцины, признаны в ЕС ... А то гавено, которое вы кололи первым, не входит в их список!!! О каких "паспортах" ты толдычишь?
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24.05.2021 00:01 Відповісти
 
 