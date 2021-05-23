Україна і ЄС досягли політичної домовленості про взаємне визнання "паспортів вакцинації", - Шмигаль

Україна і Європейський союз досягли політичної домовленості про взаємне визнання так званих паспортів вакцинації.

Про це повідомив у фейсбуці прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.

Він нагадав, що ЄС оголосив про запровадження до кінця червня цифрових сертифікатів, які міститимуть дані про вакцинацію, тести на COVID-19 та набутий імунітет після хвороби. Ще на початку розроблення цієї ініціативи дав доручення міністрам спільно з Єврокомісією напрацювати відповідний сертифікат в Україні.

"Цього тижня віцепрем’єрка Ольга Стефанішина у Брюсселі досягла з представниками ЄС політичної згоди про можливість взаємного визнання цифрових сертифікатів. Українці повинні отримати можливість вільно пересуватися Євросоюзом, тож розраховую на результативну роботу міністрів у цьому питанні", - зазначив Шмигаль.

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Нагадаємо, паспорти вакцинації проти коронавірусу повинні почати працювати в ЄС вже 1 липня. Тоді ж документ планують запустити в Україні.