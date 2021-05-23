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Новини За кордоном
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Білорусь (5967) літак (1986) Ryanair (125) Протасевич Роман (296)

Ryanair про посадку в Мінську: Диспетчери з Білорусі повідомили про загрозу на борту і дали вказівку перенаправити літак

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Ryanair про посадку в Мінську: Диспетчери з Білорусі повідомили про загрозу на борту і дали вказівку перенаправити літак

Літак авіакомпанії Ryanair, що летів з Афін до Вільнюса, екстрено приземлився в аеропорту Мінська після отримання повідомлення про мінування.

Російське видання "Новая газета" направило запит в компанію Ryanair з проханням прокоментувати ситуацію, інформує Цензор.НЕТ.

Про загрозу на борту Ryanair повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська, заявили виданню в авіакомпанії. Там також розповіли, що літак покине аеропорт Мінська о 19:00 (за київським часом).

"Літак благополучно приземлився, пасажирів висадили, а місцеві служби перевірили літак. Нічого не було виявлено, і приблизно через дві години влада дозволила літаку вилетіти (до Вільнюса. - Ред.) разом з пасажирами і екіпажем", - йдеться в заяві компанії.

Також читайте: У ЄС закликають Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідками

Як відомо, 23 травня в Мінську був посаджений літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибуховий пристрій не знайшли, але серед пасажирів був затриманий опозиційний блогер, творець телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич.

Один з лідерів білоруської опозиції Світлана Тіхановська назвала це "операцією спецслужб".

Президент Литви Гітанас Науседа назвав "огидними" дії влади Білорусі і зажадав звільнення блогера Романа Протасевича.
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Топ коментарі
+19
Усатое, картофельное падло вкрай ох.. ло!!!
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23.05.2021 20:01
+19
тобто ти признаеш що зеленський злив операцію з вагнерами?
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23.05.2021 20:07
+18
Вот вам и вагнеровцы. Толпо**пы во главе с Ослом.
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23.05.2021 20:02
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Усатое, картофельное падло вкрай ох.. ло!!!
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23.05.2021 20:01 Відповісти
о
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23.05.2021 20:23 Відповісти
Кто то попал.
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23.05.2021 20:01 Відповісти
Попал блогер. Будет сидеть теперь в тюрьме. Лукашенке похер.
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23.05.2021 20:08 Відповісти
Вот вам и вагнеровцы. Толпо**пы во главе с Ослом.
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23.05.2021 20:02 Відповісти
Який же Зеля дурень,а міг би стати в один ряд з Лукавим Бацькой))
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23.05.2021 20:05 Відповісти
Даже не так. Опердить.
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23.05.2021 20:07 Відповісти
тобто ти признаеш що зеленський злив операцію з вагнерами?
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23.05.2021 20:07 Відповісти
порівнювати блогера та реальних найманих вбивць, ти як себе почуваєш, зелебоб?
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23.05.2021 20:09 Відповісти
А никак он себя не чувствует.Писать круглые сутки на Цензоре...Ботоферма в действии😂
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23.05.2021 20:17 Відповісти
а шо такое - погроз на борту не було ? видається все так просто - дисптечери попрацювали на батьку -терориста... А наш вова попрацювавв на терористів на теритоії того ж бацьки ...
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23.05.2021 20:18 Відповісти
Хоч круть - верть, хоч верть- круть , вова у гівні
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23.05.2021 20:19 Відповісти
Международные договора до одного места? Так какого хрена соевая ботва вой подняла о выкрадании Чауса?
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23.05.2021 20:39 Відповісти
Там зашквар полный по операции
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23.05.2021 21:10 Відповісти
Д'ерьмак улыбается,глядя на это.
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23.05.2021 20:03 Відповісти
С батьки магарь будет требовать.
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23.05.2021 20:04 Відповісти
Яким хером "диспетчеры из Беларуси" до рейсу Афіни-Вільнюс? Ясно що все це через одну людину! Картопляне маразматичне падло повинно нести відповідальність за такий обман і підлість! Ryanair про посадку в Мінську: Диспетчери з Білорусі повідомили про загрозу на борту і дали вказівку перенаправити літак - Цензор.НЕТ 5058
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23.05.2021 20:15 Відповісти
Не знаю как это работает,но пролетая над территорией какой-то страны, руководят полетом диспетчеры той страны по которой летит самолёт.
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23.05.2021 20:17 Відповісти
А подумать, не? А МИГ 29 с полным боекомплектом то же диспетчеры прислали? Да, диспетчеры не руководят,а ведут воздушное судно через своё воздушное пространство.
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23.05.2021 20:25 Відповісти
к "заминированому" самолету прислали бы военный в любой стране. Вот если он угрожал, или стрелял предупредительно, - то другое дело.
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23.05.2021 20:30 Відповісти
Военный самолёт присылают для сопровождения , а не для разворота внутрь страны "заминированного" судна для пролёта над густонаселёнными территориями с посадкой в гражданский аэропорт.
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23.05.2021 20:40 Відповісти
Мы не знаем как вел себя тот самолет, пилоты ранайра о нем вообще не вспомнили.
И они не сильно протестовали, - попросили сесть в Минске - полетели и сели.
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23.05.2021 20:44 Відповісти
....всё узнаем...возможно даже завтра......Ну а.Ты что, уже общался с пилотами и делаешь выводы?
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23.05.2021 20:48 Відповісти
Сверху написано. Почитай.
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23.05.2021 20:52 Відповісти
Российское издание "Новая газета" направило запрос в компанию Ryanair с просьбой прокомментировать ситуацию......

.....комментировала КОМПАНИЯ по запросу Российского издания "Новая газета" - эта инфа заслуживает доверия?......а где "воспоминания пилотов":
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23.05.2021 20:59 Відповісти
Честно говоря, я не понимаю булинга авиакомпании со стороны белорусов. Это что ирландцы выбрали таракана управлять Беларусью, что их обвиняют в посадке самолета. Пилоты действует по инструкции, в данном случае они послушали диспетчеров. Если белорусские власти занимаются авиатерроризмом, то это точно не вина "раянейра".
Кстати, во времена безвиза с ЕС, полсотни раз летал с этой компанией. Билеты у них брал от 5 до 30 евро, и всегда все проходило четко и безпроблемно. Возврат денег и компенсации за задержку рейса тоже проходили без проблем. Шикарная компания за такие деньги
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23.05.2021 20:15 Відповісти
Єдиний адекватний крок від ЄС має бути в анулюванні віз усім громадянам Білорусі та їх висилка до дому, за невеликим виключенням.
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23.05.2021 20:20 Відповісти
https://twitter.com/christogrozev/status/1396444326910066693

Ryanair про посадку в Мінську: Диспетчери з Білорусі повідомили про загрозу на борту і дали вказівку перенаправити літак - Цензор.НЕТ 1752
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23.05.2021 20:17 Відповісти
Піратство.
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23.05.2021 20:32 Відповісти
Теперь не то что приземляться, а и летать над белорусской областью рашки опасно.
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23.05.2021 20:40 Відповісти
Да, седня тож вспомнилось что как раз Райян Эйром и летал в Вильнюс когда то))
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23.05.2021 21:44 Відповісти
усатый Сомали замутил в центре Европы
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23.05.2021 20:53 Відповісти
А Ryanair не заметил, что нет одного пассажира? Тревогу не забили?
Что то мне говорит, что они были в курсе афёры. Путинские миллионы - они такие креативные.
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23.05.2021 20:56 Відповісти
Из этого сообщения мы видим, что для изменения курса самолета и даже его внеплановой посадки достаточно указания диспетчера. Согласно сообщениям СБУ, она рано утром 17.07.2014 перехватила разговоры боевиков о наличии у них Бука, приехавшего из РФ, что делало реальностью угрозу уничтожения любого самолета на любой высоте. При информировании об этом диспетчеров Аэроруха не было проблем с перенаправлением рейсов мимо территории ДНР.
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23.05.2021 21:05 Відповісти
Страна-тероорист над которой следует закрыть воздушное пространство, но скорее всего этого не будет, деньги решают все
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23.05.2021 21:34 Відповісти
ничего... эвропа в который раз утрется.....
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24.05.2021 15:40 Відповісти
этот - Ryanair - надо по миру пустить... падлы
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24.05.2021 15:41 Відповісти
 
 