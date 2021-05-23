Ryanair про посадку в Мінську: Диспетчери з Білорусі повідомили про загрозу на борту і дали вказівку перенаправити літак
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Літак авіакомпанії Ryanair, що летів з Афін до Вільнюса, екстрено приземлився в аеропорту Мінська після отримання повідомлення про мінування.
Російське видання "Новая газета" направило запит в компанію Ryanair з проханням прокоментувати ситуацію, інформує Цензор.НЕТ.
Про загрозу на борту Ryanair повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська, заявили виданню в авіакомпанії. Там також розповіли, що літак покине аеропорт Мінська о 19:00 (за київським часом).
"Літак благополучно приземлився, пасажирів висадили, а місцеві служби перевірили літак. Нічого не було виявлено, і приблизно через дві години влада дозволила літаку вилетіти (до Вільнюса. - Ред.) разом з пасажирами і екіпажем", - йдеться в заяві компанії.
Як відомо, 23 травня в Мінську був посаджений літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибуховий пристрій не знайшли, але серед пасажирів був затриманий опозиційний блогер, творець телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич.
Один з лідерів білоруської опозиції Світлана Тіхановська назвала це "операцією спецслужб".
Президент Литви Гітанас Науседа назвав "огидними" дії влади Білорусі і зажадав звільнення блогера Романа Протасевича.
Будь ласка, зачекайте...
И они не сильно протестовали, - попросили сесть в Минске - полетели и сели.
.....комментировала КОМПАНИЯ по запросу Российского издания "Новая газета" - эта инфа заслуживает доверия?......а где "воспоминания пилотов":
Кстати, во времена безвиза с ЕС, полсотни раз летал с этой компанией. Билеты у них брал от 5 до 30 евро, и всегда все проходило четко и безпроблемно. Возврат денег и компенсации за задержку рейса тоже проходили без проблем. Шикарная компания за такие деньги
Что то мне говорит, что они были в курсе афёры. Путинские миллионы - они такие креативные.