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Україна відреагувала на затримання Протасевича: "Чергова атака на свободу слова з боку білоруської влади"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Україна відреагувала на затримання Протасевича:

Міністерство закордонних справ України звернулося до білоруської сторони з вимогою звільнити опозиційного журналіста і блогера Романа Протасевича, якого затримали в аеропорту Мінська.

Про це в твіттері  повідомив речник МЗС Олег Ніколенко, передає Цензор.НЕТ.

"Вчергове тривожні новини з Білорусі. Цього разу у Мінську затримано білоруського журналіста Романа Протасевича. Чергова атака на свободу слова з боку білоруської влади. Вимагаємо негайного звільнення. На час утримання під вартою права затриманого мають бути безумовно ґарантовані", - написав Ніколенко .

Україна відреагувала на затримання Протасевича: Чергова атака на свободу слова з боку білоруської влади 01

Також читайте: Ryanair про посадку в Мінську: Диспетчери з Білорусі повідомили про загрозу на борту і дали вказівку перенаправити літак

Як відомо, 23 травня в Мінську був посаджений літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибуховий пристрій не знайшли, але серед пасажирів був затриманий опозиційний блогер, творець телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич.

Один з лідерів білоруської опозиції Світлана Тіхановська назвала це "операцією спецслужб".

Президент Литви Гітанас Науседа назвав "огидними" дії влади Білорусі і зажадав звільнення блогера Романа Протасевича.
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Топ коментарі
+12
Свята людина, хай йому Бог допомагає!

Україна відреагувала на затримання Протасевича: "Чергова атака на свободу слова з боку білоруської влади" - Цензор.НЕТ 2008
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23.05.2021 20:36
+6
Украина отреагировала на задержание Протасевича: "Очередная атака на свободу слова со стороны белорусских властей" - Цензор.НЕТ 2798
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23.05.2021 20:25
+5
.Очередная атака на свободу слова со стороны белорусских властей. Требуем немедленного освобождения. На время содержания под стражей права задержанного должны быть безусловно гарантированы", - написал Николенко.Источник: https://censor.net/ru/n3266983

Весь світ про тероризм, а Єрмаковова видав дозвіл на заяву про порушення свободи слова...

На зрадниках шапка горить?
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23.05.2021 20:30
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То херня- заяву треба було робити Єрмаком
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23.05.2021 20:21 Відповісти
Американський бізнесмен українського походження Ігор Пастернак звертався до низки членів Конгресу США для організації зустрічі з ними глави Офісу президента Андрія Єрмака. Той начебто мав приїхати у Вашингтон 16-20 травня, але ані поїздки, ані зустрічі так і не було.

Про це повідомляє «Радіо Свобода» з посиланням на лист-запит щодо зустрічі, який видання отримало від працівника офісу одного з конгресменів. Його справжність виданню підтвердив сам Пастернак.
Із листа випливає, що 16-20 травня мав відбутися візит української делегації до Вашингтона у складі Єрмака (який очолював би делегацію) й віцепрем'єра та міністра з питань тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова.
Єрмака в листі представляють як «найближчу довірену особу» Зеленського, «другу найвпливовішу людину» після нього, а також як «праву руку» президента в питаннях внутрішньої та зовнішньої політики.
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23.05.2021 20:25 Відповісти
Украина отреагировала на задержание Протасевича: "Очередная атака на свободу слова со стороны белорусских властей" - Цензор.НЕТ 6473
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23.05.2021 20:23 Відповісти
Украина отреагировала на задержание Протасевича: "Очередная атака на свободу слова со стороны белорусских властей" - Цензор.НЕТ 2798
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23.05.2021 20:25 Відповісти
.Очередная атака на свободу слова со стороны белорусских властей. Требуем немедленного освобождения. На время содержания под стражей права задержанного должны быть безусловно гарантированы", - написал Николенко.Источник: https://censor.net/ru/n3266983

Весь світ про тероризм, а Єрмаковова видав дозвіл на заяву про порушення свободи слова...

На зрадниках шапка горить?
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23.05.2021 20:30 Відповісти
Поглянь, бидлота 73%, це твій лідер нації, гарант законності і головнокомандувач армії під час війни.
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23.05.2021 21:00 Відповісти
И элетричество с бензином продолжаем покупать.
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23.05.2021 20:24 Відповісти
А навіщо ти купуєш білоруський бензин та електрику?
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23.05.2021 20:48 Відповісти
мі решительно осуждаем!
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23.05.2021 20:27 Відповісти
а ще - "надєємся на соблюдєніє прав посажених"
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23.05.2021 20:32 Відповісти
Потужно. Як і все що робить нАйвеличніший.
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23.05.2021 20:31 Відповісти
а можна ксерокопію отому мєнту, який учора затримав білоруса за навоз. йому теж край треба таку грамоту!
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23.05.2021 20:33 Відповісти
От хто зараз сміється над ОПУ-борделем, так це Лука! Недаремно ж на сачуствіє свабодє слова спромоглася Україна ... ОЙ ЗЕДЕБІІІІЛИИ!
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23.05.2021 20:35 Відповісти
Та это кирдык уже. Его не выпустят.
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23.05.2021 20:35 Відповісти
Свята людина, хай йому Бог допомагає!

Україна відреагувала на затримання Протасевича: "Чергова атака на свободу слова з боку білоруської влади" - Цензор.НЕТ 2008
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23.05.2021 20:36 Відповісти
чіво-о-о, блєать?
атака на свободу слова???
не тероризм, не повітряне піратство, а атака на свободу слова?
зелень - кончєна мєрзость
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23.05.2021 20:48 Відповісти
Тупым карликам в комах непонятно почему именно свобода слова а не терроризм с посадкой самолета? ха-ха-ха. Потому что Украина сама это же хотела сделать с вагнеровцами - именно поэтому акцент на личности пассажира и свободе слова а не на посадке самолета.
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24.05.2021 15:30 Відповісти
Іспанський сором.
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23.05.2021 20:49 Відповісти
гидрант не хочет что нибудь заявить по этому поводу?
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23.05.2021 20:50 Відповісти
Прем'єр польський назвав то актом державного тероризму публічно, і посол РБ в МЗС Польщі носом по гівну, впевнений, був на пртязі 2,5 тиканий. А у шмарклі "глубокая абіспакоінасть
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23.05.2021 20:57 Відповісти
правильная заява.
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24.05.2021 01:35 Відповісти
Тупым карликам в комах непонятно почему именно свобода слова а не терроризм с посадкой самолета? ха-ха-ха. Потому что Украина сама это же хотела сделать с вагнеровцами - именно поэтому акцент на личности пассажира и свободе слова а не на посадке самолета.
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24.05.2021 15:29 Відповісти
 
 