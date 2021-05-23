Україна відреагувала на затримання Протасевича: "Чергова атака на свободу слова з боку білоруської влади"
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Міністерство закордонних справ України звернулося до білоруської сторони з вимогою звільнити опозиційного журналіста і блогера Романа Протасевича, якого затримали в аеропорту Мінська.
Про це в твіттері повідомив речник МЗС Олег Ніколенко, передає Цензор.НЕТ.
"Вчергове тривожні новини з Білорусі. Цього разу у Мінську затримано білоруського журналіста Романа Протасевича. Чергова атака на свободу слова з боку білоруської влади. Вимагаємо негайного звільнення. На час утримання під вартою права затриманого мають бути безумовно ґарантовані", - написав Ніколенко .
Як відомо, 23 травня в Мінську був посаджений літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибуховий пристрій не знайшли, але серед пасажирів був затриманий опозиційний блогер, творець телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич.
Один з лідерів білоруської опозиції Світлана Тіхановська назвала це "операцією спецслужб".
Президент Литви Гітанас Науседа назвав "огидними" дії влади Білорусі і зажадав звільнення блогера Романа Протасевича.
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Про це повідомляє «Радіо Свобода» з посиланням на лист-запит щодо зустрічі, який видання отримало від працівника офісу одного з конгресменів. Його справжність виданню підтвердив сам Пастернак.
Із листа випливає, що 16-20 травня мав відбутися візит української делегації до Вашингтона у складі Єрмака (який очолював би делегацію) й віцепрем'єра та міністра з питань тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова.
Єрмака в листі представляють як «найближчу довірену особу» Зеленського, «другу найвпливовішу людину» після нього, а також як «праву руку» президента в питаннях внутрішньої та зовнішньої політики.
Весь світ про тероризм, а Єрмаковова видав дозвіл на заяву про порушення свободи слова...
На зрадниках шапка горить?
атака на свободу слова???
не тероризм, не повітряне піратство, а атака на свободу слова?
зелень - кончєна мєрзость