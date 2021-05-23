Володимире Зеленський, я правильно розумію, що ваша партія підтримує Лукашенка? - журналіст Руденко
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Фракція "Слуги народу", ймовірно, поділяє позицію депутата Євгена Шевченка, який підтримав "президента" Білорусі Олександра Лукашенка із затримання блогера Романа Протасевича.
Таку версію висловив у фейсбуці журналіст Сергій Руденко, передає Цензор.НЕТ.
"Депутат президентської фракції Євгеній Шевченко підтримує терориста Олександра Лукашенка, який сьогодні захопив чужий літак і запроторив до в'язниці засновника телеграм-каналу NEXTA Романа Протасевича. Володимире Зеленський, я правильно розумію, що ваша партія підтримує Лукашенка? Якщо це - не так, чому Шевченко досі у фракції "Слуга народу"?" - написав він.
Як відомо, 23 травня в Мінську був посаджений літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибуховий пристрій не знайшли, але серед пасажирів був затриманий опозиційний блогер, творець телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич.
Один з лідерів білоруської опозиції Світлана Тіхановська назвала це "операцією спецслужб".
Президент Литви Гітанас Науседа назвав "огидними" дії влади Білорусі і зажадав звільнення блогера Романа Протасевича. Водночас "слуга народу" Євген Шевченко порадів затриманню білоруського опозиційного блогера.
В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.
Будь ласка, зачекайте...
он закончит точно так, как янукович
эта всем-нам понятная гнида должна давно уже быть изгнана как минимум из страны..- как максимум- сидеть в сизо и ждать приговора)))
У слуг НЕ знали за колю оболнского? (бандюгана) У Слуг не знали за быдлоту, которую брали - ворье, насильников, педофилов. Про просто "иуд" (те которые имеют в офисе каломойши приймальные) и говорить нечего. А есть еще и ахметки люди....
А ведь народ ждал. Не дождался....
Цікавий діаолог, як завжди.
Опять сделаем вид, что НИЧЕГО НЕ ПРОИЗОШЛО?!