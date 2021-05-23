Володимире Зеленський, я правильно розумію, що ваша партія підтримує Лукашенка? - журналіст Руденко

Фракція "Слуги народу", ймовірно, поділяє позицію депутата Євгена Шевченка, який підтримав "президента" Білорусі Олександра Лукашенка із затримання блогера Романа Протасевича.

Таку версію висловив у фейсбуці журналіст Сергій Руденко, передає Цензор.НЕТ.

"Депутат президентської фракції Євгеній Шевченко підтримує терориста Олександра Лукашенка, який сьогодні захопив чужий літак і запроторив до в'язниці засновника телеграм-каналу NEXTA Романа Протасевича. Володимире Зеленський, я правильно розумію, що ваша партія підтримує Лукашенка? Якщо це - не так, чому Шевченко досі у фракції "Слуга народу"?" - написав він.

Як відомо, 23 травня в Мінську був посаджений літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибуховий пристрій не знайшли, але серед пасажирів був затриманий опозиційний блогер, творець телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич.

Один з лідерів білоруської опозиції Світлана Тіхановська назвала це "операцією спецслужб".

Президент Литви Гітанас Науседа назвав "огидними" дії влади Білорусі і зажадав звільнення блогера Романа Протасевича. Водночас "слуга народу" Євген Шевченко порадів затриманню білоруського опозиційного блогера.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.