УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
6387 відвідувачів онлайн
Новини Політика України
33 722 138
Зеленський (17428) ЗМІ (1242) Слуга народу (2544) Шевченко Євген Слуга народу (73)

Володимире Зеленський, я правильно розумію, що ваша партія підтримує Лукашенка? - журналіст Руденко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Фракція "Слуги народу", ймовірно, поділяє позицію депутата Євгена Шевченка, який підтримав "президента" Білорусі Олександра Лукашенка із затримання блогера Романа Протасевича.

Таку версію висловив у фейсбуці журналіст Сергій Руденко, передає Цензор.НЕТ.

"Депутат президентської фракції Євгеній Шевченко підтримує терориста Олександра Лукашенка, який сьогодні захопив чужий літак і запроторив до в'язниці засновника телеграм-каналу NEXTA Романа Протасевича. Володимире Зеленський, я правильно розумію, що ваша партія підтримує Лукашенка? Якщо це - не так, чому Шевченко досі у фракції "Слуга народу"?" - написав він.

Володимире Зеленський, я правильно розумію, що ваша партія підтримує Лукашенка? - журналіст Руденко 01

Як відомо, 23 травня в Мінську був посаджений літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибуховий пристрій не знайшли, але серед пасажирів був затриманий опозиційний блогер, творець телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич.

Один з лідерів білоруської опозиції Світлана Тіхановська назвала це "операцією спецслужб".

Президент Литви Гітанас Науседа назвав "огидними" дії влади Білорусі і зажадав звільнення блогера Романа Протасевича. Водночас "слуга народу" Євген Шевченко порадів затриманню білоруського опозиційного блогера.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+74
Владимир Зеленский, я правильно понимаю, что ваша партия поддерживает Лукашенко? - журналист Руденко - Цензор.НЕТ 4474
показати весь коментар
23.05.2021 20:35
+58
Владимир Зеленский, я правильно понимаю, что ваша партия поддерживает Лукашенко? - журналист Руденко - Цензор.НЕТ 8858

Знаємо. Таке саме чмо, як і ти !
показати весь коментар
23.05.2021 20:42
+47
У нас появилось доморощенное мелкое, убогое, ущербное, насквозь прибитое всеми возможными и невозможными комплексами ху#ло по фамилии зеленский. А тут речь о лукашенко...зеленский никого не поддерживает на самом деле, за исключением карманов своих, коломойского, ахметова, пинчука, авакова. Только так и надо понимать, и никак иначе.
показати весь коментар
23.05.2021 20:39
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Кому ты объясняешь? У него в квадратной голове Китай граничит с Украиной. Знатно рабсияне китайцев ссцутся.
показати весь коментар
23.05.2021 21:16 Відповісти
А как же минские угоды, подписанные ПОПом?
показати весь коментар
23.05.2021 21:22 Відповісти
Я тебе чітко запитав про зєсцикуна , Порошенка залиш в спокої , він поки ще не президент. І контрольний тобі- чому сєпарня та росіянці зайшли на наші позиції , що наказав зєлєнський їх залишити? Це також було написано в Мінських угодах ? Володимире Зеленський, я правильно розумію, що ваша партія підтримує Лукашенка? - журналіст Руденко - Цензор.НЕТ 6999
показати весь коментар
23.05.2021 21:30 Відповісти
Здуй путлера из бункера вытаскивать и откачивать, а то гонорара не видать за выпукен комментарии.
показати весь коментар
23.05.2021 21:18 Відповісти
Час подібних запитань до Зє вже давно минув. Слуги народу - це продовжувачі справи партії ригоаналів.
показати весь коментар
23.05.2021 21:02 Відповісти
Неужели еще кто то сомневается, что Зе работает на кремлевского мясника, его ОП набита путинскими агентами, а народ продолжает задавать детские вопросы, вместо того, чтобы выносить шлему на свалку.
показати весь коментар
23.05.2021 21:03 Відповісти
Вопрос очень правильный и очень серьезный - без троллинга.
показати весь коментар
23.05.2021 21:05 Відповісти
Журналист готов взять автомат и пойти защищать северную границу Украины так как ВСУ уже прилично растянуты по восточной и южной границам? Это очень актуальный вопрос в отношениях Украины с Беларусью.
показати весь коментар
23.05.2021 21:07 Відповісти
Вопрос Украины с НАТО - еще актуальнее. Усидеть одной дупой на двух стульях не получится.
показати весь коментар
23.05.2021 22:19 Відповісти
НАТО воевать за Украину своими солдатами пока не готово. Воевать, если что, украинским хлопцам. Поэтому прежде чем дергаться, нужно получить поддержку НАТО и западных партнёров в конкретном щекотливом вопросе.
показати весь коментар
24.05.2021 10:22 Відповісти
и куйла тоже!там половина ватных упырей
показати весь коментар
23.05.2021 21:08 Відповісти
А ще мені сподобався виступ клоуна.

Володимире Зеленський, я правильно розумію, що ваша партія підтримує Лукашенка? - журналіст Руденко - Цензор.НЕТ 965
показати весь коментар
23.05.2021 21:11 Відповісти
Картина маслом - Влалимир Ссаныч и Сергей Ссывухо. Хотя, Ссаныч тоже нехило в уши 73% нассал.
показати весь коментар
23.05.2021 21:36 Відповісти
Валадімєр Сцанич уміє Володимире Зеленський, я правильно розумію, що ваша партія підтримує Лукашенка? - журналіст Руденко - Цензор.НЕТ 7872
показати весь коментар
23.05.2021 21:39 Відповісти
Сцикло, этот ваш лукашенко. Он до истерики боиться этого захваченного мальчишку. К стати это не только терроризм, это воздушное пиратство. Советую пассажирам рейса подавать иски и обанкротить этот режим. белорусь теперь на уровне северной кореи, а белорусы только хороводы водить умеют. Трусливые потомки, храбрых предков.
показати весь коментар
23.05.2021 21:17 Відповісти
Папрашу! Сцыкло - это зарезервированное название. Есть , например, бульбофюрер или просто усатый мудило.
показати весь коментар
23.05.2021 21:23 Відповісти
Пусть будет по Вашему. Гнида подойдет?
показати весь коментар
23.05.2021 22:10 Відповісти
они и пукина готовы поддержать, но пока шифруются и ждут подходящего момента..
показати весь коментар
23.05.2021 21:20 Відповісти
А для чего Зеленский посадил в тюрьму Семенченко? Конечно из глубокой симпатии в Лукашенко. Он бы даже передал его самому Лукашенко, но этого пока в Украине сделать нельзя. Пока...Он это сделал по просьбе самого Лукашенко, потому что Семенченко мог повлиять на действия активистов Беларуси.
показати весь коментар
23.05.2021 21:22 Відповісти
Он и Рифмастера в Сизо посадил, чтоб получше операцию спецслужб Беларуси по устранению Шеремета прикрыть.
показати весь коментар
23.05.2021 21:37 Відповісти
ЗЕ, на подсознательном уровне какой то ребенок. Он на слово нельзя, реагирует как язва. Вы хотите что бы он бацьке поперечил? Он же жить потом хочет спокойно, зачем ему в чужом горе, свои рога пачкать. Володимире Зеленський, я правильно розумію, що ваша партія підтримує Лукашенка? - журналіст Руденко - Цензор.НЕТ 2319
показати весь коментар
23.05.2021 21:26 Відповісти
битва на мордакниге-файт Володимире Зеленський, я правильно розумію, що ваша партія підтримує Лукашенка? - журналіст Руденко - Цензор.НЕТ 3482
показати весь коментар
23.05.2021 21:42 Відповісти
пуйлошенко лукапуйло пуйлукович
он закончит точно так, как янукович
показати весь коментар
23.05.2021 21:47 Відповісти
откуда же вы придурки лезете..... Володимире Зеленський, я правильно розумію, що ваша партія підтримує Лукашенка? - журналіст Руденко - Цензор.НЕТ 2373
показати весь коментар
24.05.2021 08:00 Відповісти
Більше електроенергі купить у бульбофюрера Зе...
показати весь коментар
23.05.2021 22:08 Відповісти
Конечно Зеленский с террористами заодно. Российский агент Зеленский захватил власть в Украине чтобы уничтожить Украину а потом и украинцев. Прецедент уничтожение УНР с последующим Геноцидом 1918-1933.
показати весь коментар
23.05.2021 22:35 Відповісти
Ні, не захватив, йому владу подарував "розумний нарід"
показати весь коментар
23.05.2021 23:30 Відповісти
..та не так...= почему этот отродок до этих самых пор еще в депутанах и и небытый - вот как-то так - и ТОЛЬКО!!! - вот в чём пытання....,
эта всем-нам понятная гнида должна давно уже быть изгнана как минимум из страны..- как максимум- сидеть в сизо и ждать приговора)))
показати весь коментар
23.05.2021 22:36 Відповісти
Да,эти "слуги" должны наконец сделать "чистку кадров".А то мало своих ШТАТников-"зашкварщиков",так ещё и "приписные" для выборов проблем добавляют.Пора эту разношёрстную публику как-то либо приводить к общему знаменателю,либо главе партии президента ЛИЧНО отвечать за таких вот ЧЛЕНОВ... партии...
показати весь коментар
23.05.2021 22:40 Відповісти
Какая ЧИСТКА????
У слуг НЕ знали за колю оболнского? (бандюгана) У Слуг не знали за быдлоту, которую брали - ворье, насильников, педофилов. Про просто "иуд" (те которые имеют в офисе каломойши приймальные) и говорить нечего. А есть еще и ахметки люди....
А ведь народ ждал. Не дождался....
показати весь коментар
23.05.2021 23:26 Відповісти
да,тогда они хватали в наспех сварганенную партию кого попало и где попало.Но вот пришло время скинуть этот баласт..если у ЗЕ дейстесть какие-то позитивные планы насчёт Украины,то он просто обязан этих коль и юрченков выкинуть из партии и должности
показати весь коментар
24.05.2021 09:04 Відповісти
ютуб Фейгін-Швець , сьогодні. . Вперше Швець напряму заявив, що Медведчука на перемовинах по Донбасу замість Медведчука при Пороху ( але в ті часи, як відомо, через тиск на Пороха фрау Меркель) , зараз при вові напряму наказав замінити Єрмаком. При цьому , на арену опонентом 9ніби-то поки що партнером) Путіну на перемовини ще не з Байденом, але з іншими посадовцями США виходить Патрушев . ПАТРУШЕВ, а чи не до нього в Оман возив вову Єрмак чи вова Єрмака? швець такожна цьому фоні про занепад впливу Медведчука й роздратування ним у Кремлі у патрушевців... Так чи не все це нам відомо вже? так кому служить вова, знищуючи Медведчука?
Цікавий діаолог, як завжди.
показати весь коментар
24.05.2021 01:27 Відповісти
Невже журналіст не розуміє, що людина в "теплій ванні". Про всяк випадок хіба що покарають як "каклєту".
показати весь коментар
24.05.2021 07:07 Відповісти
Как Зебил прокомментировал официальное выражение поддержки режиму Лукашенко депутата своей фракции и фракции опзжшников?
Опять сделаем вид, что НИЧЕГО НЕ ПРОИЗОШЛО?!
показати весь коментар
24.05.2021 07:49 Відповісти
На мою думку Зеленський є прихильником диктатора Лукашенка не в меншій мірі, ніж диктатора Путлера. Він поспішив відвести удар від Лукашенка в справі вбивства журналіста Шеремета, він зрадив операцію з "вагнеровцамі", яка теж стосувалася Білорусі, він прихильник покупки електрики у Білорусі в порушення всіх санкцій спрямованих проти режиму цієї країни. Нарешті він заарештував Семена Семенченко, який був пов'язаний з активістами Білорусі і міг підготувати приватну військову компанію з учасників білоруського опору. Все це змушує і ВР і народ України приступити до процедури імпічменту.
показати весь коментар
24.05.2021 15:25 Відповісти
Ви правильно зрозуміли. Його патрія підтримує не тільки лукашенка, а і путіна і фейкову малоросію.
показати весь коментар
24.05.2021 16:40 Відповісти
Кто такой Руденко и на какой мусорке его нашли?
показати весь коментар
24.05.2021 20:03 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 